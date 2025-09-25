|
25.09.2025 02:47:38
GNW-News: Heathrow ist im Ranking zum zehnten Jahrestag der OAG Megahubs der am besten vernetzte Flughafen der Welt
^* Heathrow (LHR) belegt das dritte Jahr in Folge den ersten Platz.
* Istanbul (IST) steigt von 2024 um sechs Plätze auf und wird 2025 der
zweitplatzierte Megahub.
* Asien dominiert den Billigflug, wobei Kuala Lumpur (KUL) bei den
Billigverbindungen an der Spitze liegt.
LONDON, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, die weltweit führende
Datenplattform für die globale Reisebranche, hat heute die Megahubs 2025
(https://www.oag.com/megahubs-airports-2025) veröffentlicht. In seinem zehnten
Jubiläumsjahr erstellt Megahubs das endgültige Ranking der am besten
angebundenen Flughäfen der Welt, indem es die angeflogenen Ziele und die
geplanten Verbindungen an jedem einzelnen Flughafen analysiert.
London Heathrow feiert drei Jahre in Folge den Titel des weltweit führenden
Megahubs und war 2015, dem Jahr des ersten Rankings des Megahubs, der Flughafen
mit der besten internationalen Anbindung. Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der
am LHR angeflogenen internationalen Ziele um 24 % gestiegen, was seine Position
als führender Knotenpunkt für Reisende aus aller Welt unterstreicht.
Istanbul, wo Turkish Airlines 79 % der Flüge durchführt, ist im Vergleich zum
Vorjahr vom achten auf den zweiten Platz vorgerückt, dank einer Steigerung der
potenziellen Verbindungen um 25 %. Amsterdam Schiphol (AMS) komplettiert die
europaweiten Top Drei und verbessert sich um einen Platz.
Kuala Lumpur belegt den vierten Platz auf der weltweiten Liste, ist der
höchstplatzierte Flughafen Asiens und führend in Sachen kostengünstige
Verbindungen. AirAsia macht 36 % der Flüge am KUL aus. Den vierten Platz teilt
sich Frankfurt (FRA) und klettert vom zehnten Platz im letzten Jahr auf den
vierten Platz.
In den USA ist Chicago O'Hare (ORD) der wichtigste internationale Flughafen,
während JFK im Jahr 2025 vom sechsten auf den 14. Platz zurückfällt. Atlanta
Hartsfield-Jackson (ATL) liegt dicht hinter ORD auf Platz 8.
Drei Flughäfen aus dem Nahen Osten sind unter den Top 50 weltweit: Dubai
International (DXB) belegt den 15. Platz, außerdem sind Riad (RUH) und Doha
(DOH) dabei. RUH steigt im Jahresvergleich um elf Plätze und überholt DOH.
John Grant, Chefanalyst von OAG, sagt:?Heathrows anhaltende Dominanz als
Megahub spiegelt seine wichtige Rolle im weltweiten Reiseverkehr wider, während
Istanbuls schneller Aufstieg in der Rangliste zeigt, dass sich die Hubs
weiterentwickeln, um die Nachfrage zu decken. Unser Ranking für 2025
unterstreicht das Gleichgewicht zwischen etablierten Gateways und ehrgeizigen
Herausforderern weltweit, das sich im Laufe von zehn Jahren OAG Megahubs
entwickelt hat."
Ross Baker, Chief Customer Officer von Heathrow, sagt:?Wir sind stolz darauf,
drei Jahre in Folge der Flughafen mit der weltweit besten Anbindung zu sein.
Dieser Erfolg spiegelt unsere globale Reichweite, die starken Airline-
Partnerschaften, welche dies ermöglichen, und die Vorteile wider, die er
britischen Passagieren und Unternehmen bringt. Mit unseren zukünftigen
Expansionsplänen werden wir in der Lage sein, noch mehr Möglichkeiten zu bieten,
neue Reiseziele zu entdecken, mit mehr Märkten Handel zu treiben und über
Heathrow Verbindungen zur Welt aufzubauen."
OAG Megahubs basiert auf Flugdaten der 100 größten Flughäfen und der 100 größten
internationalen Flughäfen, gemessen an der Gesamtzahl der geplanten Sitzplätze
für das Jahr. Die Rangliste basiert auf Daten des verkehrsreichsten Tages in der
globalen Luftfahrt zwischen September 2024 und August 2025, nämlich Freitag, dem
1. August 2025.
Über OAG
OAG ist eine führende Datenplattform für die globale Reisebranche und bietet als
erste Branche eine einzige Quelle für Angebots-, Nachfrage- und Preisdaten.
Medienanfragen: pressoffice@oag.com (mailto:pressoffice@oag.com)
Weitere Informationen: https://www.oag.com/megahubs-airports-2025
