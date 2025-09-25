GNW-News: Heathrow ist im Ranking zum zehnten Jahrestag der OAG Megahubs der am besten vernetzte Flughafen der Welt

^* Heathrow (LHR) belegt das dritte Jahr in Folge den ersten Platz.

* Istanbul (IST) steigt von 2024 um sechs Plätze auf und wird 2025 der

zweitplatzierte Megahub.

* Asien dominiert den Billigflug, wobei Kuala Lumpur (KUL) bei den

Billigverbindungen an der Spitze liegt.

LONDON, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, die weltweit führende

Datenplattform für die globale Reisebranche, hat heute die Megahubs 2025

(https://www.oag.com/megahubs-airports-2025) veröffentlicht. In seinem zehnten

Jubiläumsjahr erstellt Megahubs das endgültige Ranking der am besten

angebundenen Flughäfen der Welt, indem es die angeflogenen Ziele und die

geplanten Verbindungen an jedem einzelnen Flughafen analysiert.

London Heathrow feiert drei Jahre in Folge den Titel des weltweit führenden

Megahubs und war 2015, dem Jahr des ersten Rankings des Megahubs, der Flughafen

mit der besten internationalen Anbindung. Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der

am LHR angeflogenen internationalen Ziele um 24 % gestiegen, was seine Position

als führender Knotenpunkt für Reisende aus aller Welt unterstreicht.

Istanbul, wo Turkish Airlines 79 % der Flüge durchführt, ist im Vergleich zum

Vorjahr vom achten auf den zweiten Platz vorgerückt, dank einer Steigerung der

potenziellen Verbindungen um 25 %. Amsterdam Schiphol (AMS) komplettiert die

europaweiten Top Drei und verbessert sich um einen Platz.

Kuala Lumpur belegt den vierten Platz auf der weltweiten Liste, ist der

höchstplatzierte Flughafen Asiens und führend in Sachen kostengünstige

Verbindungen. AirAsia macht 36 % der Flüge am KUL aus. Den vierten Platz teilt

sich Frankfurt (FRA) und klettert vom zehnten Platz im letzten Jahr auf den

vierten Platz.

In den USA ist Chicago O'Hare (ORD) der wichtigste internationale Flughafen,

während JFK im Jahr 2025 vom sechsten auf den 14. Platz zurückfällt. Atlanta

Hartsfield-Jackson (ATL) liegt dicht hinter ORD auf Platz 8.

Drei Flughäfen aus dem Nahen Osten sind unter den Top 50 weltweit: Dubai

International (DXB) belegt den 15. Platz, außerdem sind Riad (RUH) und Doha

(DOH) dabei. RUH steigt im Jahresvergleich um elf Plätze und überholt DOH.

John Grant, Chefanalyst von OAG, sagt:?Heathrows anhaltende Dominanz als

Megahub spiegelt seine wichtige Rolle im weltweiten Reiseverkehr wider, während

Istanbuls schneller Aufstieg in der Rangliste zeigt, dass sich die Hubs

weiterentwickeln, um die Nachfrage zu decken. Unser Ranking für 2025

unterstreicht das Gleichgewicht zwischen etablierten Gateways und ehrgeizigen

Herausforderern weltweit, das sich im Laufe von zehn Jahren OAG Megahubs

entwickelt hat."

Ross Baker, Chief Customer Officer von Heathrow, sagt:?Wir sind stolz darauf,

drei Jahre in Folge der Flughafen mit der weltweit besten Anbindung zu sein.

Dieser Erfolg spiegelt unsere globale Reichweite, die starken Airline-

Partnerschaften, welche dies ermöglichen, und die Vorteile wider, die er

britischen Passagieren und Unternehmen bringt. Mit unseren zukünftigen

Expansionsplänen werden wir in der Lage sein, noch mehr Möglichkeiten zu bieten,

neue Reiseziele zu entdecken, mit mehr Märkten Handel zu treiben und über

Heathrow Verbindungen zur Welt aufzubauen."

OAG Megahubs basiert auf Flugdaten der 100 größten Flughäfen und der 100 größten

internationalen Flughäfen, gemessen an der Gesamtzahl der geplanten Sitzplätze

für das Jahr. Die Rangliste basiert auf Daten des verkehrsreichsten Tages in der

globalen Luftfahrt zwischen September 2024 und August 2025, nämlich Freitag, dem

1. August 2025.

Über OAG

OAG ist eine führende Datenplattform für die globale Reisebranche und bietet als

erste Branche eine einzige Quelle für Angebots-, Nachfrage- und Preisdaten.

Medienanfragen: pressoffice@oag.com (mailto:pressoffice@oag.com)

Weitere Informationen: https://www.oag.com/megahubs-airports-2025

Â°