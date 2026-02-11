GNW-News: Helus Pharma ernennt Michael Cola zum Chief Executive Officer für die Leitung der nächsten Skalierungs- und Durchführungsphase

^* Er ist ehemaliger President des Spezialpharmazeutika-Geschäftsbereichs von

Shire PLC (?Shire") mit über 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von

Neurowissenschaften, seltenen Erkrankungen und Spezialpharmazeutika,

einschließlich Führungspositionen bei Astra-Merck und AstraZeneca PLC

* Er verfügt über nachweisliche Führungskompetenz in der abschließenden

klinischen Entwicklungsphase, globalen Kommerzialisierung und

Vermögensbildung für verschiedene Zentralnervensystem (?ZNS")-Programme

* Seine Ernennung bei Helus Pharma erweitert sein Portfolio auf wichtige

klinische Meilensteine, einschließlich voraussichtlicher Phase-II-Daten zu

HLP004 in diesem Quartal und Phase-III-Topline-Daten zu HLP003 im weiteren

Jahresverlauf.

Diese Pressemittelung ist eine?designierte Pressemitteilung" zum Zwecke des

Prospektnachtrags des Unternehmens mit Datum vom 30. Dezember 2025 betreffend

den Basisprospekt in Kurzform mit Datum vom 17. September 2025, in der am 19.

Dezember 2025 aktualisierten Fassung.

BOSTON und TORONTO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus Pharma(TM) (?Helus")

(Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP), ein Arzneimittelunternehmen im klinischen

Stadium, das sich der Heilung psychischer Erkrankungen durch die Entwicklung

neuartiger serotonerger Agonisten (?NSAs") verschrieben hat, hat heute die

Ernennung von Michael Cola zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung

bekanntgegeben.

Herrn Colas Ernennung überschneidet sich mit einem Schlüsselmoment von Helus, da

das Unternehmen mit seiner Pipeline von Therapien der nächsten Generation für

psychische Gesundheit auf wichtige Meilensteine der klinischen Entwicklung und

Wertschöpfung zusteuert, einschließlich der voraussichtlichen Veröffentlichung

von Phase-II-Daten zu HLP004 in diesem Quartal und von Phase-III-Topline-Daten

zu HLP003 im vierten Quartal 2026. Parallel dazu baut Helus weiterhin sein breit

gefächertes und rechtlich geschütztes geistiges Eigentumsportfolio aus, das eine

Pipeline mit mehreren Vermögenswerten umfasst, darunter über 350 global

eingereichte Patentanträge und über 100 Patenterteilungen. Das Unternehmen

bringt herausragende Programme für die Bewältigung schwerer psychischer

Erkrankungen voran. In Anbetracht des Übergangs von der klinischen Entwicklung

zur späteren Durchführung richtet das Unternehmen seinen Fokus zunehmend auf

weltweite Zulassungsmaßnahmen und die langfristige kommerzielle Planung. Diese

Entwicklung untermauert die Wichtigkeit von bewährter Führungskompetenz in der

Arzneimittelentdeckung, Vermögensbildung und globalen Skalierung.

?Herr Cola bringt eine seltene Kombination aus profunder neurowissenschaftlicher

Expertise, globaler Kommerzialisierungserfahrung und bewährter Führungskompetenz

auf Kapitalmärkten mit", so Eric So, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des

Unternehmens.?Da Helus sein herausragendes Portfolio im Bereich der psychischen

Gesundheit voranbringt, macht ihn seine Erfolgsbilanz beim Aufbau erstklassiger

ZNS-Franchiseunternehmen und bei der Skalierung globaler Unternehmen zur idealen

Besetzung, um Helus bei der Umsetzung unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse in

bedeutende Therapien für die Patienten und eine langfristige Wertschöpfung für

unsere Aktionäre anzuleiten."

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von Neurowissenschaft, seltener

Erkrankungen und Spezialpharmazeutika steuert Cola tiefgreifende Fachkenntnisse

in Bezug auf die Entwicklung innovativer ZNS-Assets und die Expansion auf

globale Märkte, den Aufbau hochleistungsfähiger Unternehmen und die Schaffung

eines langfristigen Shareholder Value bei. Seine berufliche Laufbahn umspannt

Führungspositionen in den Bereichen F&E, Kommerzialisierung,

Unternehmensstrategie und Vermögensbildung, so dass er ideal geeignet ist, um

Helus durch seine nächste Wachstumsphase zu führen.

?Es ehrt mich, in diesem entscheidenden und spannenden Moment Teil von Helus zu

werden", erklärte Cola.?In Anbetracht der bereits vorliegenden überaus

differenzierten klinischen Daten zu HLP003 und einer robusten Pipeline von

entwickelten innovativen Wirkstoffen ist Helus einzigartig positioniert, um ein

Paradigmenwechsel bei der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen

einzuläuten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem

Helus-Team, um auf diesem Fundament aufzubauen und wissenschaftliche

Fortschritte in den langfristigen Erfolg für die Patienten und Aktionäre zu

verwandeln."

Als President des Spezialpharmazeutika-Geschäftsbereichs von Shire trug Cola

dazu bei, das Unternehmen zu einem global führenden ZNS-Akteur zu machen, der

wegweisende Therapien lancierte und skalierte, darunter Vyvanse, das in ein

mehrere Milliarden Dollar schweres Franchiseunternehmen verwandelt werden

konnte, und das Wachstum von Shire von 5 Mrd. USD auf eine Marktkapitalisierung

von 20 Mrd. USD zu steigern, was dabei half, das Unternehmen für die

nachfolgende 62 Mrd. USD schwere Übernahme durch Takeda, eine der größten

Übernahmen in der Arzneimittelbranche, aufzustellen. Zu Beginn seiner Karriere

war Cola einer der ersten Angestellten bei Merck, der an der Schaffung von

Astra-Merck mitwirken sollte. Hierbei handelt es sich um eines der

erfolgreichsten Spin-out-Unternehmen im Arzneimittelsektor, das zur

Kommerzialisierung von Prilosec, ein Franchiseunternehmen mit einem Jahresumsatz

von damals bis zu 6 Mrd. USD, gebildet wurde. Er bekleidete später

Führungsrollen bei AstraZeneca PLC hinsichtlich der Lebenszykluserweiterung von

Prilosec und des Übergangs zu Nexium.

In jüngerer Vergangenheit fungierte Cola als President und CEO von Avalo

Therapeutics, Inc., wo er die Ausrichtung auf seltene Erkrankung und genomische

Medizin leitete, klinische First-in-Class-Assets lizenzierte und beträchtliche

Finanzmittel mobilisierte. Er diente zudem als Führungskraft in verschiedenen

Vorstandsfunktionen, unter anderem als Vorsitzender von Phathom Pharmaceuticals,

Inc., und ist ehemaliges Mitglied des Vorstands von Sage Therapeutics, Inc., wo

er für Inflektionspunkte und Marktveröffentlichungen zuständig war.

Cola hält einen B.A. in Biologie vom Ursinus College, einen M.S. in

Biomedizinwissenschaften und -technik von der Drexel University und er studierte

Bioengineering an der University of Pennsylvania, bei dem angeschlossenen

Universitätsklinikum war er außerdem als biomedizinischer Techniker tätig.

Über Helus Pharma

Helus Pharma(TM), der kommerzielle Markenname von Cybin Inc., gegründet im Jahr

2019 (das?Unternehmen"), ist ein klinisches Arzneimittelunternehmen, das sich

der Heilung psychischer Erkrankungen durch die Entwicklung von proprietären NSAs

verschrieben hat - neuartige serotonerge Agonisten: synthetische Moleküle,

welche voraussichtlich die neuroplastizitätsförderlichen Serotoninsignalwege

aktivieren. Die proprietären NSAs des Unternehmens sind dafür bestimmt, den

immensen unerfüllten Bedarf von Menschen mit Depressionen, Angststörungen und

sonstigen psychischen Erkrankungen zu adressieren.

Dank führender Daten möchte Helus Pharma die Behandlungslandschaft durch die

Einführung von NSAs für nachhaltige psychische Gesundheitsverbesserungen

bereichern. Helus Pharma entwickelt derzeit HLP003, einen proprietären NSA in

Phase III für die adjunktive Behandlung bedeutender Depressionserkrankungen, der

von der U.S. Food and Drug Administration als wegweisende Therapie (Breakthrough

Therapy Designation) bestimmt wurde, und HLP004, ebenfalls ein proprietärer NSA

in Phase II für allgemeine Angststörungen. Darüber hinaus verfügt Helus Pharma

über ein umfangreiches Forschungsportfolio an klinisch geprüften NSAs.

Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten

Königreich und Irland tätig. Neuigkeiten über das Unternehmen und weitere

Informationen über Helus Pharma finden Sie auf www.helus.com

(http://www.helus.com) oder folgen Sie dem Team bei X, LinkedIn, YouTube und

Instagram. Helus Pharma(TM) ist eine Marke von Cybin Corp.

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung über das Unternehmen beziehen sich

auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne

der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als?zukunftsgerichtete

Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf keinen

historischen Tatsachen, sondern vielmehr auf den aktuellen Erwartungen und

Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, und beinhalten

demnach Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen

sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie

?können",?sollten",?könnten",?potenziell",?möglich",?beabsichtigen",

?schätzen",?planen",?antizipieren",?erwarten",?glauben" oder?fortsetzen"

oder an der Verwendung solcher Wörter in der Verneinung oder in anderen

Variationen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung

beinhalten Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich

bedeutender Fortschritte in der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen;

die Fähigkeit der NSAs des Unternehmens, den immensen unerfüllten Bedarf von

Menschen mit Depressionen, Angststörungen und sonstigen psychischen Erkrankungen

zu adressieren; die Veröffentlichung der Phase-II-Daten für HLP004 im ersten

Quartal 2026 und der Phase-III-Topline-Daten für HLP003 im vierten Quartal

2026; und die Vorhaben des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung

unternehmenseigener Arzneimittelentdeckungsplattformen, innovativer

Arzneimittelverabreichungssysteme, neuartiger Formulierungsansätze und

Behandlungsschemas für psychische Erkrankungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen und Einschätzungen

von der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt der Mitteilung solcher

Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können erhebliche Abweichungen umfassen,

da sie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren

beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu solchen Faktoren

zählen unter anderem: Schwankungen bei allgemeinen makroökonomischen

Bedingungen; Schwankungen auf Wertpapiermärkten; Erwartungen in Bezug auf die

Größe des NSA-Marktes; die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen

Erreichen seiner Geschäftsvorhaben; Wachstumspläne; politische, soziale und

ökologische Unsicherheiten; Arbeitnehmerbeziehungen; die Existenz von Gesetzen

und Vorschriften, die auf den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist,

Einschränkungen einführen; Auswirkungen von Krankheitsausbrüchen auf die

Betriebstätigkeiten des Unternehmens; und die Risikofaktoren, die in der

Erörterung und Analyse der Geschäftsleitung des Unternehmens für die drei und

sechs Monate bis zum 30. September 2025 dargelegt sind, und das jährliche

Formblatt des Unternehmens für den Jahresabschluss vom 31. März 2025, abrufbar

über das Unternehmensprofil bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und über die US-

amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission)

bei EDGAR unter www.sec.gov/edgar. Obwohl die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die von der

Unternehmensleitung für angemessen erachtet werden oder zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung erachtet wurden, kann das Unternehmen Investoren gegenüber

nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen

zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da andere Faktoren ggf. zu

nicht erwarteten, prognostizierten oder beabsichtigten Ergebnissen führen

können. Die Leser sollten sich nicht ungebührlich auf die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung dafür, zukunftsgerichtete Aussagen in

Bezug auf Annahmen, Meinungen, Prognosen oder sonstige Faktoren im Falle einer

Änderung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Das Unternehmen macht in Bezug auf die vorgeschlagenen Produkte des Unternehmens

keine Aussagen über medizinische, behandlungsbezogene oder gesundheitliche

Nutzen. Die U.S. Food and Drug Administration, Health Canada oder ähnliche

Zulassungsstellen haben keine Aussagen in Bezug auf NSAs oder HLP003, HLP004 und

sonstige Programme des Unternehmens geprüft. Die Wirksamkeit solcher Produkte

ist nicht durch zugelassene Forschung bestätigt. Es gibt keine Garantie dafür,

dass NSAs, HLP003, HLP004 oder sonstige Programme des Unternehmens zur

Diagnostizierung, Behandlung, Heilung oder Prävention jeglicher Erkrankungen

oder Störungen fähig sind. Es sind umfassende wissenschaftliche

Forschungsarbeiten und klinische Studien erforderlich. Wenn Helus Pharma die für

die Kommerzialisierung seines Geschäfts erforderlichen Zulassungen oder

Forschungsarbeiten nicht umsetzen kann, kann dies die Leistung und

Betriebstätigkeit des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen.

Weder die Wertpapierbörse Cboe Canada noch die Wertpapierbörse Nasdaq Global

Market haben die Inhalte dieser Pressemitteilung gebilligt oder missbilligt, und

sie sind nicht für die Angemessenheit und Richtigkeit der hierin dargelegten

Inhalte verantwortlich.

Anlegerkontakt:

Josh Barer

astr partners

Managing Director

(908) 578-6478

josh.barer@astrpartners.com (mailto:josh.barer@astrpartners.com)

George Tziras

Chief Business Officer

Helus Pharma

1-866-292-4601

irteam@helus.com (mailto:irteam@helus.com) - oder - media@helus.com

(mailto:media@helus.com)

Medienkontakt:

Johnny Tokarczyk

RXMD

Public Relations Director

jtokarczyk@rxmedyn.com (mailto:jtokarczyk@rxmedyn.com)

(914) 772-7562

Â°