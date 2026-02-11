NASDAQ Composite Index
|
23 030,69
|
-71,79
|
-0,31 %
|
11.02.2026 14:12:38
GNW-News: Helus Pharma ernennt Michael Cola zum Chief Executive Officer für die Leitung der nächsten Skalierungs- und Durchführungsphase
^* Er ist ehemaliger President des Spezialpharmazeutika-Geschäftsbereichs von
Shire PLC (?Shire") mit über 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von
Neurowissenschaften, seltenen Erkrankungen und Spezialpharmazeutika,
einschließlich Führungspositionen bei Astra-Merck und AstraZeneca PLC
* Er verfügt über nachweisliche Führungskompetenz in der abschließenden
klinischen Entwicklungsphase, globalen Kommerzialisierung und
Vermögensbildung für verschiedene Zentralnervensystem (?ZNS")-Programme
* Seine Ernennung bei Helus Pharma erweitert sein Portfolio auf wichtige
klinische Meilensteine, einschließlich voraussichtlicher Phase-II-Daten zu
HLP004 in diesem Quartal und Phase-III-Topline-Daten zu HLP003 im weiteren
Jahresverlauf.
Diese Pressemittelung ist eine?designierte Pressemitteilung" zum Zwecke des
Prospektnachtrags des Unternehmens mit Datum vom 30. Dezember 2025 betreffend
den Basisprospekt in Kurzform mit Datum vom 17. September 2025, in der am 19.
Dezember 2025 aktualisierten Fassung.
BOSTON und TORONTO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helus Pharma(TM) (?Helus")
(Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP), ein Arzneimittelunternehmen im klinischen
Stadium, das sich der Heilung psychischer Erkrankungen durch die Entwicklung
neuartiger serotonerger Agonisten (?NSAs") verschrieben hat, hat heute die
Ernennung von Michael Cola zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung
bekanntgegeben.
Herrn Colas Ernennung überschneidet sich mit einem Schlüsselmoment von Helus, da
das Unternehmen mit seiner Pipeline von Therapien der nächsten Generation für
psychische Gesundheit auf wichtige Meilensteine der klinischen Entwicklung und
Wertschöpfung zusteuert, einschließlich der voraussichtlichen Veröffentlichung
von Phase-II-Daten zu HLP004 in diesem Quartal und von Phase-III-Topline-Daten
zu HLP003 im vierten Quartal 2026. Parallel dazu baut Helus weiterhin sein breit
gefächertes und rechtlich geschütztes geistiges Eigentumsportfolio aus, das eine
Pipeline mit mehreren Vermögenswerten umfasst, darunter über 350 global
eingereichte Patentanträge und über 100 Patenterteilungen. Das Unternehmen
bringt herausragende Programme für die Bewältigung schwerer psychischer
Erkrankungen voran. In Anbetracht des Übergangs von der klinischen Entwicklung
zur späteren Durchführung richtet das Unternehmen seinen Fokus zunehmend auf
weltweite Zulassungsmaßnahmen und die langfristige kommerzielle Planung. Diese
Entwicklung untermauert die Wichtigkeit von bewährter Führungskompetenz in der
Arzneimittelentdeckung, Vermögensbildung und globalen Skalierung.
?Herr Cola bringt eine seltene Kombination aus profunder neurowissenschaftlicher
Expertise, globaler Kommerzialisierungserfahrung und bewährter Führungskompetenz
auf Kapitalmärkten mit", so Eric So, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des
Unternehmens.?Da Helus sein herausragendes Portfolio im Bereich der psychischen
Gesundheit voranbringt, macht ihn seine Erfolgsbilanz beim Aufbau erstklassiger
ZNS-Franchiseunternehmen und bei der Skalierung globaler Unternehmen zur idealen
Besetzung, um Helus bei der Umsetzung unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse in
bedeutende Therapien für die Patienten und eine langfristige Wertschöpfung für
unsere Aktionäre anzuleiten."
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von Neurowissenschaft, seltener
Erkrankungen und Spezialpharmazeutika steuert Cola tiefgreifende Fachkenntnisse
in Bezug auf die Entwicklung innovativer ZNS-Assets und die Expansion auf
globale Märkte, den Aufbau hochleistungsfähiger Unternehmen und die Schaffung
eines langfristigen Shareholder Value bei. Seine berufliche Laufbahn umspannt
Führungspositionen in den Bereichen F&E, Kommerzialisierung,
Unternehmensstrategie und Vermögensbildung, so dass er ideal geeignet ist, um
Helus durch seine nächste Wachstumsphase zu führen.
?Es ehrt mich, in diesem entscheidenden und spannenden Moment Teil von Helus zu
werden", erklärte Cola.?In Anbetracht der bereits vorliegenden überaus
differenzierten klinischen Daten zu HLP003 und einer robusten Pipeline von
entwickelten innovativen Wirkstoffen ist Helus einzigartig positioniert, um ein
Paradigmenwechsel bei der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen
einzuläuten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem
Helus-Team, um auf diesem Fundament aufzubauen und wissenschaftliche
Fortschritte in den langfristigen Erfolg für die Patienten und Aktionäre zu
verwandeln."
Als President des Spezialpharmazeutika-Geschäftsbereichs von Shire trug Cola
dazu bei, das Unternehmen zu einem global führenden ZNS-Akteur zu machen, der
wegweisende Therapien lancierte und skalierte, darunter Vyvanse, das in ein
mehrere Milliarden Dollar schweres Franchiseunternehmen verwandelt werden
konnte, und das Wachstum von Shire von 5 Mrd. USD auf eine Marktkapitalisierung
von 20 Mrd. USD zu steigern, was dabei half, das Unternehmen für die
nachfolgende 62 Mrd. USD schwere Übernahme durch Takeda, eine der größten
Übernahmen in der Arzneimittelbranche, aufzustellen. Zu Beginn seiner Karriere
war Cola einer der ersten Angestellten bei Merck, der an der Schaffung von
Astra-Merck mitwirken sollte. Hierbei handelt es sich um eines der
erfolgreichsten Spin-out-Unternehmen im Arzneimittelsektor, das zur
Kommerzialisierung von Prilosec, ein Franchiseunternehmen mit einem Jahresumsatz
von damals bis zu 6 Mrd. USD, gebildet wurde. Er bekleidete später
Führungsrollen bei AstraZeneca PLC hinsichtlich der Lebenszykluserweiterung von
Prilosec und des Übergangs zu Nexium.
In jüngerer Vergangenheit fungierte Cola als President und CEO von Avalo
Therapeutics, Inc., wo er die Ausrichtung auf seltene Erkrankung und genomische
Medizin leitete, klinische First-in-Class-Assets lizenzierte und beträchtliche
Finanzmittel mobilisierte. Er diente zudem als Führungskraft in verschiedenen
Vorstandsfunktionen, unter anderem als Vorsitzender von Phathom Pharmaceuticals,
Inc., und ist ehemaliges Mitglied des Vorstands von Sage Therapeutics, Inc., wo
er für Inflektionspunkte und Marktveröffentlichungen zuständig war.
Cola hält einen B.A. in Biologie vom Ursinus College, einen M.S. in
Biomedizinwissenschaften und -technik von der Drexel University und er studierte
Bioengineering an der University of Pennsylvania, bei dem angeschlossenen
Universitätsklinikum war er außerdem als biomedizinischer Techniker tätig.
Über Helus Pharma
Helus Pharma(TM), der kommerzielle Markenname von Cybin Inc., gegründet im Jahr
2019 (das?Unternehmen"), ist ein klinisches Arzneimittelunternehmen, das sich
der Heilung psychischer Erkrankungen durch die Entwicklung von proprietären NSAs
verschrieben hat - neuartige serotonerge Agonisten: synthetische Moleküle,
welche voraussichtlich die neuroplastizitätsförderlichen Serotoninsignalwege
aktivieren. Die proprietären NSAs des Unternehmens sind dafür bestimmt, den
immensen unerfüllten Bedarf von Menschen mit Depressionen, Angststörungen und
sonstigen psychischen Erkrankungen zu adressieren.
Dank führender Daten möchte Helus Pharma die Behandlungslandschaft durch die
Einführung von NSAs für nachhaltige psychische Gesundheitsverbesserungen
bereichern. Helus Pharma entwickelt derzeit HLP003, einen proprietären NSA in
Phase III für die adjunktive Behandlung bedeutender Depressionserkrankungen, der
von der U.S. Food and Drug Administration als wegweisende Therapie (Breakthrough
Therapy Designation) bestimmt wurde, und HLP004, ebenfalls ein proprietärer NSA
in Phase II für allgemeine Angststörungen. Darüber hinaus verfügt Helus Pharma
über ein umfangreiches Forschungsportfolio an klinisch geprüften NSAs.
Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten
Königreich und Irland tätig. Neuigkeiten über das Unternehmen und weitere
Informationen über Helus Pharma finden Sie auf www.helus.com
(http://www.helus.com) oder folgen Sie dem Team bei X, LinkedIn, YouTube und
Instagram. Helus Pharma(TM) ist eine Marke von Cybin Corp.
Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung über das Unternehmen beziehen sich
auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne
der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als?zukunftsgerichtete
Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf keinen
historischen Tatsachen, sondern vielmehr auf den aktuellen Erwartungen und
Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, und beinhalten
demnach Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen
sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie
?können",?sollten",?könnten",?potenziell",?möglich",?beabsichtigen",
?schätzen",?planen",?antizipieren",?erwarten",?glauben" oder?fortsetzen"
oder an der Verwendung solcher Wörter in der Verneinung oder in anderen
Variationen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung
beinhalten Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich
bedeutender Fortschritte in der Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen;
die Fähigkeit der NSAs des Unternehmens, den immensen unerfüllten Bedarf von
Menschen mit Depressionen, Angststörungen und sonstigen psychischen Erkrankungen
zu adressieren; die Veröffentlichung der Phase-II-Daten für HLP004 im ersten
Quartal 2026 und der Phase-III-Topline-Daten für HLP003 im vierten Quartal
2026; und die Vorhaben des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung
unternehmenseigener Arzneimittelentdeckungsplattformen, innovativer
Arzneimittelverabreichungssysteme, neuartiger Formulierungsansätze und
Behandlungsschemas für psychische Erkrankungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen und Einschätzungen
von der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt der Mitteilung solcher
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können erhebliche Abweichungen umfassen,
da sie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren
beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu solchen Faktoren
zählen unter anderem: Schwankungen bei allgemeinen makroökonomischen
Bedingungen; Schwankungen auf Wertpapiermärkten; Erwartungen in Bezug auf die
Größe des NSA-Marktes; die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen
Erreichen seiner Geschäftsvorhaben; Wachstumspläne; politische, soziale und
ökologische Unsicherheiten; Arbeitnehmerbeziehungen; die Existenz von Gesetzen
und Vorschriften, die auf den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist,
Einschränkungen einführen; Auswirkungen von Krankheitsausbrüchen auf die
Betriebstätigkeiten des Unternehmens; und die Risikofaktoren, die in der
Erörterung und Analyse der Geschäftsleitung des Unternehmens für die drei und
sechs Monate bis zum 30. September 2025 dargelegt sind, und das jährliche
Formblatt des Unternehmens für den Jahresabschluss vom 31. März 2025, abrufbar
über das Unternehmensprofil bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und über die US-
amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission)
bei EDGAR unter www.sec.gov/edgar. Obwohl die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die von der
Unternehmensleitung für angemessen erachtet werden oder zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung erachtet wurden, kann das Unternehmen Investoren gegenüber
nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen
zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da andere Faktoren ggf. zu
nicht erwarteten, prognostizierten oder beabsichtigten Ergebnissen führen
können. Die Leser sollten sich nicht ungebührlich auf die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung dafür, zukunftsgerichtete Aussagen in
Bezug auf Annahmen, Meinungen, Prognosen oder sonstige Faktoren im Falle einer
Änderung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben.
Das Unternehmen macht in Bezug auf die vorgeschlagenen Produkte des Unternehmens
keine Aussagen über medizinische, behandlungsbezogene oder gesundheitliche
Nutzen. Die U.S. Food and Drug Administration, Health Canada oder ähnliche
Zulassungsstellen haben keine Aussagen in Bezug auf NSAs oder HLP003, HLP004 und
sonstige Programme des Unternehmens geprüft. Die Wirksamkeit solcher Produkte
ist nicht durch zugelassene Forschung bestätigt. Es gibt keine Garantie dafür,
dass NSAs, HLP003, HLP004 oder sonstige Programme des Unternehmens zur
Diagnostizierung, Behandlung, Heilung oder Prävention jeglicher Erkrankungen
oder Störungen fähig sind. Es sind umfassende wissenschaftliche
Forschungsarbeiten und klinische Studien erforderlich. Wenn Helus Pharma die für
die Kommerzialisierung seines Geschäfts erforderlichen Zulassungen oder
Forschungsarbeiten nicht umsetzen kann, kann dies die Leistung und
Betriebstätigkeit des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen.
Weder die Wertpapierbörse Cboe Canada noch die Wertpapierbörse Nasdaq Global
Market haben die Inhalte dieser Pressemitteilung gebilligt oder missbilligt, und
sie sind nicht für die Angemessenheit und Richtigkeit der hierin dargelegten
Inhalte verantwortlich.
Anlegerkontakt:
Josh Barer
astr partners
Managing Director
(908) 578-6478
josh.barer@astrpartners.com (mailto:josh.barer@astrpartners.com)
George Tziras
Chief Business Officer
Helus Pharma
1-866-292-4601
irteam@helus.com (mailto:irteam@helus.com) - oder - media@helus.com
(mailto:media@helus.com)
Medienkontakt:
Johnny Tokarczyk
RXMD
Public Relations Director
jtokarczyk@rxmedyn.com (mailto:jtokarczyk@rxmedyn.com)
(914) 772-7562
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 045,89
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.