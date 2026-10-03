GNW-News: Henley & Partners Argentinien kündigt neues Programm für die Staatsbürgerschaft durch Investition an

^LONDON, Oct. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Argentinien hat Einzelheiten zu seinem

neuen Programm für die Staatsbürgerschaft durch Investition

(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/argentina) bekannt gegeben

und damit einen bedeutenden Schritt in der sich wandelnden Landschaft der

Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung in Lateinamerika vollzogen.

Das Programm wurde von Wirtschaftsminister Luis Caputo and Kabinettschef Diego

Santilli während der Argentinien-Woche in Paris vorgestellt und nimmt ab dem

vierten Quartal 2026 Anträge entgegen. Antragsteller müssen eine der folgenden

zwei Investitionsoptionen wählen: einen nicht rückzahlbaren Beitrag von 350.000

US-Dollar an die Staatskasse oder die Zeichnung einer speziell für das Programm

geschaffenen Staatsanleihe im Wert von 800.000 US-Dollar.

Laut der argentinischen Regierung wird die Initiative im Rahmen der

internationalen Öffnung und Integration des Landes umgesetzt, flankiert von

Reformen zur Stärkung des Investitionsklimas und zur Förderung von

internationalen Kapitalzuflüssen.

Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dr-juerg-

steffen), CEO von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/), meint, dass

der neue Rahmen Argentiniens Bestreben unterstreicht, seine Position im globalen

Wettbewerb um international mobiles Kapital, Unternehmer und qualifizierte

Fachkräfte zu stärken.?Henley & Partners hat die Gelegenheit sehr geschätzt,

sich im Rahmen einer Reihe von Workshops und Gesprächen konstruktiv mit der

argentinischen Regierung über den sich entwickelnden Rahmen auszutauschen.

Argentinien verfügt über beträchtliche Standortvorteile und diese Initiative

bietet dem Land einen weiteren Mechanismus, um mit internationalen Investoren,

Unternehmern und unternehmerischen Talenten in Kontakt zu treten. Wir freuen uns

über die Fortschritte und werden die internationale Bekanntheit des Programms

auf seinem Weg zur Umsetzung gerne unterstützen."

Argentiniens umfassenderes Investitionsangebot

Die Initiative zur Erlangung der Staatsbürgerschaft ist Teil der Bemühungen

Argentiniens, seine wirtschaftlichen und strategischen Stärken auf der

internationalen Bühne stärker in den Vordergrund zu rücken.

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September machte Präsident

Javier Milei Argentiniens internationale Wirtschaftsstrategie an der Öffnung der

Wirtschaft für Handel und Investitionen, der Erschließung strategischer

Ressourcen und der Umsetzung des technologischen Wandels fest. Er hob

insbesondere das Energiepotenzial des Landes, die kritischen Mineralien, die

Fachkräfte sowie die Wettbewerbsfähigkeit in aufstrebenden Technologiebranchen

hervor.

Diese Investitionsbotschaft setzte sich während der Argentinien-Woche in Paris

fort, auf der die Regierung internationalen Investoren Geschäftsmöglichkeiten in

strategischen Sektoren präsentierte. Wirtschaftsminister Caputo erklärte, die

Veranstaltung stehe im Zeichen von Argentiniens wirtschaftlichem Wandel und von

Investitionsmöglichkeiten.

Laut Philippe Amarante (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/philippe-

amarante), Managing Partner und Head of Government Advisory bei Henley &

Partners, sollte das Staatsbürgerschaftsprogramm daher in diesem breiteren

nationalen Kontext betrachtet werden.?Die Bedeutung dieser Entwicklung geht

weit über den eigentlichen Rahmen für die Staatsbürgerschaft hinaus. Argentinien

präsentiert ein viel umfassenderes Investitionsangebot, das auf den

beträchtlichen strategischen Vorteilen aufbaut, über die das Land bereits

verfügt.

Stärken in den Bereichen Energie, kritische Mineralien, Lebensmittelproduktion,

Technologie und Humankapital verschaffen Argentinien eine ungewöhnlich breite

Plattform, um international mobiles Kapital und Unternehmen anzuziehen."

?Die Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftspolitik kann diese übergeordneten

nationalen Ziele unterstützen, sofern sie eng mit den wirtschaftlichen

Prioritäten des Landes abgestimmt ist und von Anfang an auf solider Governance,

Sorgfaltsprüfung und Transparenz basiert."

Der argentinischen Regierung zufolge wird das Programm Standards für die

Sorgfaltsprüfung, finanzielle Transparenz und das Risikomanagement beinhalten,

die mit den Empfehlungen der OECD und der FATF im Einklang stehen. Alle Anträge

durchlaufen ein strenges Prüfverfahren, das eine Identitätsprüfung, die

Überprüfung der rechtmäßigen Herkunft der Mittel, eine Finanz- und

Vermögensanalyse, eine Bewertung der Rechtsordnungsrisiken, eine Überprüfung des

Strafregisters und der Reputation sowie eine Überprüfung der

Einwanderungsgeschichte des Antragstellers umfasst.

Vermögensmobilität wird zunehmend länderübergreifend

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit zunehmenden Nachfrage

nach Möglichkeiten zur Gestaltung von Aufenthalt

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment) und Staatsbürgerschaft

(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment)

Henley & Partners betreut derzeit Kunden aus mehr als 100 Ländern im Rahmen von

über 40 Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen, wobei 36 % der

Antragsteller bereits außerhalb ihres Herkunftslandes leben.

International mobile Investoren und Familien ziehen nicht mehr einfach von einem

Land in ein anderes um, sondern sichern sich zunehmend Aufenthaltsrechte und

Staatsbürgerschaften in mehreren Ländern und diversifizieren zugleich ihre

Investitionen, geschäftlichen Aktivitäten und familiären Interessen über

verschiedene Rechtsräume hinweg.

Dominic Volek (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dominic-volek),

Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, sieht in der

Vermögensmobilität heute weit mehr als einen einfachen Wohnsitzwechsel.?Viele

der Familien, die wir beraten, haben bereits Lebensmittelpunkte, Unternehmen,

Investitionen und familiäre Interessen in mehreren Rechtsordnungen und bauen

zunehmend souveräne Portfolios auf, die ihnen eine größere geografische

Diversifizierung und mehr Handlungsspielraum verschaffen. Argentinien fügt

dieser Landschaft eine neue Dimension hinzu. Die Beitragsoption in Höhe von

350.000 US-Dollar bietet Investoren, die eine Staatsbürgerschaftsplanung in

Betracht ziehen, eine neue attraktive Möglichkeit und verbindet diese mit den

vielfältigen regionalen, wirtschaftlichen und lebensbezogenen Vorzügen einer der

größten Volkswirtschaften Lateinamerikas."

Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations

sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)

+27 72 464 8965

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