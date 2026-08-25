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25.08.2026 13:29:38
GNW-News: Hertz Kompressoren baut internationale Präsenz in vier weiteren Ländern aus
^BAMBERG, Deutschland, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hertz Kompressoren hat
neue Niederlassungen in Großbritannien, Polen, Ägypten und Australien eröffnet.
An allen vier Standorten stehen jeweils eigene Teams für Anwendungstechnik,
Ersatzteilversorgung, Service und Vertrieb zur Verfügung.
Die Teams arbeiten eng mit den jeweiligen Vertriebshändlern und Servicepartnern
des Unternehmens zusammen. Damit bringt Hertz Kompressoren seine technische
Kompetenz noch näher zu seinen Kunden, verbessert die Verfügbarkeit von
Ersatzteilen und verkürzt die Reaktionszeiten für Anwender.
Die vier neuen Niederlassungen ergänzen das bestehende internationale Netzwerk
des Unternehmens. Das globale Produktions- und Engineering-Zentrum von Hertz
Kompressoren befindet sich in der Türkei. Dort beschäftigt das Unternehmen mehr
als 1.000 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von mehr als
72.000 Quadratmetern. Deutschland dient als europäisches Zentrum. Die
Vereinigten Staaten decken den nordamerikanischen Markt ab, während die Ukraine
Engineering und Produktion für die globalen Aktivitäten unterstützt.
In all diesen Märkten gehört die Versorgung mit öleingespritzten und ölfreien
Schraubenkompressoren zum Kerngeschäft von Hertz Kompressoren. Für kleinere
Anwendungen und Hochdruckanwendungen bietet das Unternehmen Kolbenkompressoren
an. Turboverdichter kommen bei Anwendungen mit hohen Volumenströmen zum Einsatz.
Darüber hinaus umfasst das Portfolio Lösungen für die Druckluftaufbereitung,
darunter Trockner, Filtrationssysteme und Anlagen zur Stickstofferzeugung. Auch
die Verdichtung von Prozessgasen für die Chemie-, Energie- und prozessintensive
Industrie gehört zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Die neuen
Niederlassungen können Kunden damit von Beginn an über das gesamte Portfolio
hinweg unterstützen.
?Unsere Kunden kaufen keine Kompressoren. Sie kaufen Verfügbarkeit - und
niedrige Kosten pro Kubikmeter. Deshalb statten wir jede neue Niederlassung von
Anfang an mit Ingenieuren und Ersatzteilen aus. Denn genau vor Ort entscheidet
sich, wie gut diese Ziele erreicht werden."
- Vertriebsleiter, Hertz Kompressoren
Hertz Kompressoren verbindet die Produktionsstärke der Türkei mit
leistungsfähigen lokalen Teams in den einzelnen Regionen. So stellt das
Unternehmen weltweit einheitliche Engineering-Standards sicher und kann
gleichzeitig schnell auf die Anforderungen seiner Kunden reagieren.
Über Hertz Kompressoren
Hertz Kompressoren ist die internationale Marke von Dalgak?ran Kompresör, einem
Hersteller von Druckluftsystemen, der Kunden in mehr als 130 Ländern beliefert.
Das Produktportfolio umfasst öleingespritzte und ölfreie Schraubenkompressoren,
Kolbenkompressoren und Turboverdichter, Systeme für die Druckluftaufbereitung
und Stickstofferzeugung sowie Lösungen für die Prozessgasverdichtung. Das
globale Produktions- und Engineering-Zentrum des Unternehmens befindet sich in
der Türkei. Hinzu kommen regionale Aktivitäten in Europa, Nordamerika, dem Nahen
Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.
Pressekontakt
export@hertz-kompressoren.com ercan.asmaz@dalgakiran.com
(mailto:ercan.asmaz@dalgakiran.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2df834b-
1736-4d98-9890-69d8f3ac6fc6
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