GNW-News: Heze richtet internationales Forum zur Pfingstrosenkultur und zum globalen kulturellen Austausch aus

^HEZE, China, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das?2026 Heze Peony

International Communication Forum" fand am Samstag in Heze in der

ostchinesischen Provinz Shandong statt. Diplomaten, Wissenschaftler sowie

Künstler aus aller Welt diskutierten, wie die für die Stadt symbolträchtige

Blume als Brücke für kulturellen Austausch und gegenseitiges Verständnis dienen

kann.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5165/eng)

Das diesjährige Forum stand unter dem Motto?In voller Blüte rund um die Welt -

gemeinsame Schönheit kultivieren" und widmete sich der kulturellen Bedeutung der

Pfingstrose sowie ihrer heutigen Relevanz.

Das Programm umfasste einen thematischen Kurzfilm, der die jahrtausendealte

Kulturgeschichte der Pfingstrose nachzeichnet, Videobotschaften von Freunden aus

aller Welt sowie eine Fusion-Performance, die Guzheng und Violine miteinander

verband und begeisterten Applaus erntete. Die Teilnehmer präsentierten

kulturelle Beiträge zum Thema Pfingstrose, warben für den chinesischen

klassischen Garten?Fünf Kontinente in Blüte" und stellten Initiativen wie?Die

Stimme der Pfingstrose aus dem All" vor, die die zeitlose Faszination der Blume

in den Mittelpunkt rücken.

In der chinesischen Kultur gilt die Pfingstrose seit jeher als Symbol für

Wohlstand, Lebenskraft und den Wunsch der Menschen nach einem besseren Leben.

Die Forumsteilnehmer äußerten, dass diese Symbolkraft auch über Grenzen hinweg

wirke - als eine Sprache der Schönheit und emotionalen Verbundenheit, die

überall auf der Welt verstanden und geteilt wird.

Mit einer über 1.500 Jahre zurückreichenden Anbaugeschichte und einem reichen

kulturellen Erbe rund um diese Blume ist Heze - Chinas?Pfingstrosenhauptstadt"

mit 1.308 Sorten - eine weithin bekannte Destination. Beim letztjährigen

Pfingstrosenfestival zählte die Stadt 9,92 Millionen Besucher, ein Anstieg von

14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Stadt hat eine umfassende

Wertschöpfungskette aufgebaut: Staubblätter werden zu Tee verarbeitet, aus den

Samen wird Öl gewonnen, die Wurzeln finden in der Medizin Verwendung und die

Blütenblätter in der Wellness-Branche. Die Produkte werden in mehr als 30 Länder

und Regionen exportiert.

?Blumen sind eine ästhetische Sprache, die nationale Grenzen überwindet", sagte

Zhang Lun, Sekretär des CPC Heze Municipal Committee (Stadtkomitees der KPCh

Heze). Er betonte, man wolle sowohl?die Pfingstrose in die Welt tragen" als

auch?Blumen nach Heze holen".

Sun Wenli, stellvertretende Leiterin der Publicity Department of the CPC

Shandong Provincial Committee (Pressestelle des Provinzkomitees der KPCh

Shandong), sicherte volle Unterstützung dabei zu, Hezes Pfingstrosenkultur als

internationales Symbol für Freundschaft und Lebensfreude zu etablieren.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörterten Experten, wie sich das symbolische

Repertoire der Pfingstrose für die globale Kommunikation entschlüsseln und neu

gestalten lässt.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Publicity Department of the CPC

Shandong Provincial Committee, der China International Communications Group

(CICG) sowie der Publicity Department of the CPC Heze Municipal Committee

ausgerichtet.

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°