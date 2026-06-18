GNW-News: Hi*Ball Energy erobert Großbritannien und wird zum Vorreiter des neuen "Clean Energy"-Trends

^Neue Energie tanken mit Hi*Ball Sparkling Energy Water: Der innovative

Energydrink kombiniert natürliches Koffein und funktionelle Inhaltsstoffe mit

vollem Geschmack - ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne Kompromisse.

Hi*Ball feiert Debüt auf dem Barcode Festival vor landesweiter Einführung in

Großbritannien

LONDON, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hi*Ball Energy, die Marke für

prickelndes Energy Water von Tilray Brands, Inc.

(https://www.tilray.com/) (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), das ohne Zucker, Kalorien

oder künstliche Süßstoffe für einen belebenden Effekt sorgt, feiert ihren

offiziellen Marktstart in Großbritannien.

Hi*Ball ist ab sofort über Amazon UK

(https://www.amazon.co.uk/stores/page/CD93FC0E-8283-49A6-B3DC-

84FAF9ABFC81) und www.BrewDog.com (https://brewdog.com/pages/hiball-sparkling-

energy-water) erhältlich und bietet eine erfrischende Alternative zu

herkömmlichen Energydrinks und Kaffee. Jede 330-ml-Dose enthält

kohlensäurehaltiges Wasser , 100 mg natürliches Koffein(1), B-Vitamine (B3, B5,

B6 und B12), Guarana und Ginseng und liefert funktionelle Energie für einen

aktiven Alltag - ohne Zucker, Kalorien oder künstliche Süßstoffe.

Verbraucher erwarten heute von Erfrischungsgetränken mehr als reine

Flüssigkeitszufuhr. Entsprechend gewinnen funktionelle Getränke und Energy-

Produkte weiter an Bedeutung, während Gesundheitsaspekte bei Kaufentscheidungen

zunehmend den Ausschlag geben. Vor diesem Hintergrund zählen?Functional

Energydrinks" und?Functional Water" zu den dynamischsten Wachstumssegmenten im

britischen Markt für Erfrischungsgetränke. Gleichzeitig sind mehr als ein

Drittel der britischen Energydrink-Konsumenten der Ansicht, dass herkömmliche

Produkte zu viel Zucker, zu viele Kalorien oder zu viele künstliche Zutaten

enthalten(2). Entsprechend steigt die Nachfrage nach Getränken mit natürlicheren

Zutaten und zusätzlichem funktionellem Nutzen.

Genau hier setzt Hi*Ball an und erfüllt die Anforderungen einer neuen Generation

von Energydrink-Konsumenten. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Training am

Nachmittag, während eines anspruchsvollen Arbeitstags oder unterwegs - Hi*Ball

ist eine leichte, moderne Energiequelle, die sich nahtlos in einen aktiven

Lebensstil einfügt. Das Produkt wurde speziell für diese wachsende Nachfrage

entwickelt und sorgt für einen erfrischenden und funktionalen Energiekick. 78 %

der Energydrink-Konsumenten fühlen sich von natürlichen Inhaltsstoffen

angesprochen, und 43 % geben an, Hi*Ball als bewusstere Alternative zu

herkömmlichen Energydrinks ausprobieren zu wollen(3). Damit eröffnet die

Markteinführung im Vereinigten Königreich attraktive Möglichkeiten, das Segment

weiterzuentwickeln und neue Konsumanlässe zu erschließen.

Rajnish Ohri, President, International bei Tilray Brands, erklärt:?Die

Einführung von Hi*Ball in Großbritannien ist weit mehr als ein weiterer

Markteintritt - sie steht exemplarisch für die Entwicklung des gesamten

Energydrink-Segments. Verbraucher wenden sich zunehmend von traditionellen

Energydrinks ab und suchen nach Produkten, die Erfrischung, Funktionalität und

Komfort in einem zeitgemäßen, transparenteren Format vereinen. Mit Hi*Ball

gestalten wir die nächste Generation von Energydrinks aktiv mit und setzen neue

Maßstäbe dafür, was Verbraucher von dieser Kategorie erwarten dürfen. Während

wir unsere Präsenz im britischen Handel weiter ausbauen, arbeiten unsere Teams

bereits an den nächsten Schritten für die Expansion der Marke in weitere

europäische Länder, in den Nahen Osten, nach Afrika und in den asiatisch-

pazifischen Raum."

Das gesamte Sortiment und die unverbindliche Preisempfehlung (erhältlich über

Amazon und BrewDog.com):

* Hi*Ball Peach 330 ml Einzeldose, UVP 1,90 £ (12er-Pack)

* Hi*Ball Wild Berry 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)

* Hi*Ball Lemon Lime 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)

* Hi*Ball Vanilla 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)

Anlässlich der Markteinführung in Großbritannien feiert Hi*Ball am 2. Juli sein

Debüt auf dem Barcode Festival, wo Tausende von Fachleuten aus den Bereichen

Einzelhandel, Lebensmittelhandel, Convenience-Stores und FMCG die Möglichkeit

haben werden, die Marke durch Verkostungen und interaktive Erlebnisse hautnah

kennenzulernen. Aktuelle Informationen zu Hi*Ball UK gibt es auf Instagram

unter Drinkhiball_UK (https://www.instagram.com/drinkhiball_uk/) sowie

unter https://www.drinkhiball.co.uk/.

Über Hi*Ball Energy

Hi*Ball Energy ist eine Marke für sprudelndes Energy Water, das mit hochwertigen

Zutaten für einen natürlichen Energiekick sorgt. Jede Dose enthält natürliches

Koffein, Guarana, Ginseng und B-Vitamine und ist gleichzeitig vollkommen frei

von Zucker, Kalorien, künstlichen Süßstoffen und Konservierungsstoffen. Mit

einer Auswahl fruchtbetonter Geschmacksrichtungen bietet Hi*Ball die ideale

Kombination aus Energie und Erfrischung für aktive und gesundheitsbewusste

Verbraucher von heute.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als

transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und

Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es

sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer

Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und

unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray

unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern und umfasst unter anderem ein

vielfältiges Angebot an Cannabisprodukten, Lebensmittel auf Hanfbasis sowie

handwerklich hergestellte Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessern, finden Sie unter Tilray.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gQpoYnSc6czRbTa8YfWobCo065DPlXnxYDsl

yR-OSbQWaD6ZCw_xbq8dGHa4xcEn4rUFRXzBV2g0ePSP3btN6Q==) und folgen Sie @Tilray auf

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

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zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen

Abschnitten und anderen geltenden Gesetzen abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete

Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie?Prognose",?zukünftig",?sollte",

?könnte",?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?voraussehen",

?schätzen",?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?könnte",?prognostizieren",

?wird",?würde" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke

erkennen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

kennzeichnenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen,

Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen

zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere

Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen

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Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten

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derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet,

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wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine ausführlichere Erörterung dieser

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Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K

(und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die

bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser

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(1 )(Hoher Koffeingehalt. Nicht empfohlen für Kinder sowie schwangere oder

stillende Frauen (32 mg/100 ml))

(2) (Quantitative Verbraucherumfrage unter britischen Energydrink-Konsumenten,

durchgeführt von Focal Data, Oktober 2025 (n = 1.382))

(3) (Quantitative Verbraucherumfrage unter britischen Energydrink-Konsumenten,

durchgeführt von Focal Data, Oktober 2025 (n = 1.382))

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