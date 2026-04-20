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20.04.2026 15:51:38
GNW-News: HINWEIS ZUM NICHTBEACHTEN -- BVI Medical, Inc.
^WALTHAM, Mass., April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wir wurden von BVI Medical,
Inc. darauf hingewiesen, dass Journalisten und andere Leser die Pressemitteilung
?BVI gibt bekannt, dass Virtuoso®, eine neue chirurgische Plattform mit
Doppelfunktion, die CE-Kennzeichnung gemäß EU-MDR erhalten hat", die am 20.
April 2026 über GlobeNewswire veröffentlicht wurde, nicht beachten sollten.
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