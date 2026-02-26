GNW-News: HINWEIS ZUM NICHTBEACHTEN -- Learning Tree International USA, Inc

|
^LONDON, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wir wurden von Learning Tree
International USA, Inc. darüber informiert, dass Journalisten und andere Leser
die Pressemitteilung?Learning Tree International erhält mehrjährigen
Exklusivauftrag der NATO NCIA für kommerzielle Schulungsdienstleistungen - IFB-
CO-423236" vom 24. Februar 2026 über GlobeNewswire nicht beachten sollen.
