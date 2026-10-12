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12.10.2026 19:29:39
GNW-News: HIT bringt populärwissenschaftliche Raumfahrtbücher und Metaverse-Kurse an Schulen
^HARBIN, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
?Mithilfe populärwissenschaftlicher Bücher und Metaverse-Kurse habe ich digitale
Figuren begleitet und Schritt für Schritt gelernt, wie Planetenrover aufgebaut
sind. Das war wie ein Abenteuerspiel. Ich hätte nie gedacht, dass die
Funktionsweise von Mond- und Marsrovern so spannend sein kann!", schwärmt der
Schüler Leng Xingsong.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5700/eng)
Vor kurzem wurde die Kampagne?HIT: Integrierte Medienreihe zur
Wissenschaftsvermittlung im Klassenzimmer" (HIT Integrated Media Science
Popularization Series Entering Classrooms) an 27 Schulen in Guangxi, Yunnan,
Qinghai und anderen Regionen durchgeführt, an der mehr als 3.000 Schüler
teilnahmen. Dies steht beispielhaft für die langjährigen Bemühungen des
Freiwilligen-Lehrteams des HIT, wissenschaftliche Inhalte und Lehrmaterialien
direkt in die Schulen des Freiwilligenunterrichts zu bringen und das
Arbeitsmodell?Populärwissenschaft und Freiwilligenunterricht" zu erproben.
Im praktischen Teil des Metaverse-Kurses erkundeten die Schüler mithilfe von 3D-
Technologien virtuelle Umgebungen, darunter Mond- und Marsbasen. Dabei
bearbeiteten sie verschiedene Aufgaben, darunter interaktive Fragerunden mit KI-
Agenten und Simulationen zur Routenplanung von Planetenrovern. So erhielten die
Schüler Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Luft- und Raumfahrt und
entdeckten ihre Begeisterung für die Raumfahrt.
Die zweisprachige, chinesisch-englische Ausgabe der Reihe?HIT: Integrierte
Medienreihe zur Wissenschaftsvermittlung" ist inzwischen erschienen. Dazu
gehören die Bände Der kleine Roboterarm: Eine helfende Hand für Astronauten (The
Small Robotic Arm: A Helping Hand for Astronauts), Yutu & Zhurong:
Weltraumabenteuer der Planetenrover (Yutu & Zhurong: Space Adventure of
Planetary Rovers), sowie Die Geheimnisse des Mondbodens entschlüsseln: Chinas
Geschichte der Mondprobenentnahme (Unlocking the Secrets of Lunar Soil: China's
Lunar Sampling Story).
Durch die Verknüpfung von Fachwissen aus der Luft- und Raumfahrt, praktischen
Erfahrungen aus großen technischen Projekten sowie Bildungsressourcen der Luft-
und Raumfahrtwissenschaft bereitet die Reihe wichtige wissenschaftlich-
technologische Ressourcen der Luft- und Raumfahrttechnik visuell für die
Populärwissenschaft auf. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes zweisprachiges
Angebot, das?populärwissenschaftliche Bücher, Ausstellungen zur Luft- und
Raumfahrt, multimediale Videos mit KI-Elementen und Metaverse-Kurse" miteinander
verbindet und eine Lücke in der praxisnahen Wissenschaftsvermittlung im Bereich
Luft- und Raumfahrt in China schließt. Sie dient als wichtiges Praxiselement bei
der Förderung der koordinierten Entwicklung von technologischer Innovation in
der Luft- und Raumfahrt und Wissenschaftsvermittlung. Zudem leistet sie einen
positiven, vorbildlichen und richtungsweisenden Beitrag zur langfristigen
Entwicklung der Weltraumforschung, zum internationalen wissenschaftlich-
technologischen und kulturellen Austausch sowie zur Heranbildung von
Nachwuchskräften für wissenschaftliche und technologische Innovationen.
Zahlreiche Akademiker und Experten haben die Reihe empfohlen.
Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558.Â°
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