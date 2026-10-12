GNW-News: HIT bringt populärwissenschaftliche Raumfahrtbücher und Metaverse-Kurse an Schulen

^HARBIN, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

?Mithilfe populärwissenschaftlicher Bücher und Metaverse-Kurse habe ich digitale

Figuren begleitet und Schritt für Schritt gelernt, wie Planetenrover aufgebaut

sind. Das war wie ein Abenteuerspiel. Ich hätte nie gedacht, dass die

Funktionsweise von Mond- und Marsrovern so spannend sein kann!", schwärmt der

Schüler Leng Xingsong.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5700/eng)

Vor kurzem wurde die Kampagne?HIT: Integrierte Medienreihe zur

Wissenschaftsvermittlung im Klassenzimmer" (HIT Integrated Media Science

Popularization Series Entering Classrooms) an 27 Schulen in Guangxi, Yunnan,

Qinghai und anderen Regionen durchgeführt, an der mehr als 3.000 Schüler

teilnahmen. Dies steht beispielhaft für die langjährigen Bemühungen des

Freiwilligen-Lehrteams des HIT, wissenschaftliche Inhalte und Lehrmaterialien

direkt in die Schulen des Freiwilligenunterrichts zu bringen und das

Arbeitsmodell?Populärwissenschaft und Freiwilligenunterricht" zu erproben.

Im praktischen Teil des Metaverse-Kurses erkundeten die Schüler mithilfe von 3D-

Technologien virtuelle Umgebungen, darunter Mond- und Marsbasen. Dabei

bearbeiteten sie verschiedene Aufgaben, darunter interaktive Fragerunden mit KI-

Agenten und Simulationen zur Routenplanung von Planetenrovern. So erhielten die

Schüler Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Luft- und Raumfahrt und

entdeckten ihre Begeisterung für die Raumfahrt.

Die zweisprachige, chinesisch-englische Ausgabe der Reihe?HIT: Integrierte

Medienreihe zur Wissenschaftsvermittlung" ist inzwischen erschienen. Dazu

gehören die Bände Der kleine Roboterarm: Eine helfende Hand für Astronauten (The

Small Robotic Arm: A Helping Hand for Astronauts), Yutu & Zhurong:

Weltraumabenteuer der Planetenrover (Yutu & Zhurong: Space Adventure of

Planetary Rovers), sowie Die Geheimnisse des Mondbodens entschlüsseln: Chinas

Geschichte der Mondprobenentnahme (Unlocking the Secrets of Lunar Soil: China's

Lunar Sampling Story).

Durch die Verknüpfung von Fachwissen aus der Luft- und Raumfahrt, praktischen

Erfahrungen aus großen technischen Projekten sowie Bildungsressourcen der Luft-

und Raumfahrtwissenschaft bereitet die Reihe wichtige wissenschaftlich-

technologische Ressourcen der Luft- und Raumfahrttechnik visuell für die

Populärwissenschaft auf. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes zweisprachiges

Angebot, das?populärwissenschaftliche Bücher, Ausstellungen zur Luft- und

Raumfahrt, multimediale Videos mit KI-Elementen und Metaverse-Kurse" miteinander

verbindet und eine Lücke in der praxisnahen Wissenschaftsvermittlung im Bereich

Luft- und Raumfahrt in China schließt. Sie dient als wichtiges Praxiselement bei

der Förderung der koordinierten Entwicklung von technologischer Innovation in

der Luft- und Raumfahrt und Wissenschaftsvermittlung. Zudem leistet sie einen

positiven, vorbildlichen und richtungsweisenden Beitrag zur langfristigen

Entwicklung der Weltraumforschung, zum internationalen wissenschaftlich-

technologischen und kulturellen Austausch sowie zur Heranbildung von

Nachwuchskräften für wissenschaftliche und technologische Innovationen.

Zahlreiche Akademiker und Experten haben die Reihe empfohlen.

Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558.Â°