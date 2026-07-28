GNW-News: HIT ist Mitveranstalter der 2. Internationalen Konferenz zum Thema "Climate Leadership" und startet die "Climate Leadership Initiative"

^HARBIN, China, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 2. Internationale Konferenz

zum Thema?Climate Leadership" fand vom 18. bis 20. Juli 2026 in Harbin, der

Sommerhauptstadt, statt. Die Konferenz, die gemeinsam von der Business School

des Harbin Institute of Technology, der Bartlett School of Sustainable

Construction der UCL und der Chinese Economic Association UK/Europe veranstaltet

wurde, versammelte über 300 Experten und Wissenschaftler aus 111 Universitäten

und Forschungseinrichtungen in 23 Ländern und Regionen. Gemeinsam mit Vertretern

internationaler Organisationen, darunter das Entwicklungsprogramm der Vereinten

Nationen (UNDP), Unternehmen und führender wissenschaftlicher Fachzeitschriften,

setzten sich die Teilnehmer mit den neuesten Entwicklungen und globalen

Praktiken im Bereich der Klimaführerschaft auseinander und trugen damit

chinesische Erkenntnisse und Lösungen zur globalen Klimapolitik bei. Die

?Climate Leadership Initiative", die gemeinsam von HIT und UNDP vorgeschlagen

wurde, wurde auf der Konferenz offiziell ins Leben gerufen.

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Die Konferenz zeichnete sich durch ein hochkarätiges wissenschaftliches Programm

aus, zu dessen Hauptreferenten Mitglieder der Royal Society of Canada, der

Academy of the Social Sciences in Australia, der Europäischen Akademie der

Wissenschaften und der Royal Society of Edinburgh sowie Chefredakteure führender

Fachzeitschriften wie Academy of Management Journal und Review of Economic

Studies gehörten. Zu den namhaften Experten zählten unter anderem ein ehemaliger

stellvertretender Direktor der Abteilung für regionale Zusammenarbeit des

Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), ein Mitglied des Exekutivrats der

Chinesischen Energieforschungsgesellschaft sowie ein stellvertretender Resident

Representative des UNDP in China. Die Referenten, die sich mit den Themen

Management, Wirtschaft und Umweltwissenschaften befassten, repräsentierten den

aktuellen Stand der Forschung auf diesem Gebiet weltweit.

Unterdessen kamen die Chefredakteure von mehr als zehn führenden

Fachzeitschriften, darunter Titel aus dem Nature-Portfolio und von Cell Press,

im Rahmen der?Journal Editors Session" zusammen, um über die neuesten Trends zu

diskutieren. Fünf internationale Organisationen - UNDP, UNEP, WWF, WRI und CBI -

beteiligten sich intensiv an der Konferenz, wobei das UNDP zunächst eine eigene

gemeinsame Session organisierte und damit den internationalen Einfluss der

Konferenz unterstrich.

Im Rahmen der Konferenz wurde gemeinsam die?Climate Leadership Initiative" ins

Leben gerufen, wobei die Rolle der Wissenschaft, der Technologie und der

Wirtschaft bei der Verknüpfung von Innovationen im Bereich Klimatechnologie,

unternehmerischen Praktiken und politischen Entscheidungsprozessen hervorgehoben

wurde. Dies erfordert eine engere Zusammenarbeit zwischen

Wirtschaftshochschulen, naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen

Fakultäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen und stellt einen bedeutenden

Schritt des HIT dar, seine einzigartigen fachlichen Stärken zu nutzen, um

chinesischen Hochschulen dabei zu helfen, sich von Mitwirkenden zu Vorreitern in

der globalen Klimapolitik zu entwickeln.

Als führende Hochschule, die Naturwissenschaften, Technik und

Wirtschaftswissenschaften miteinander verbindet, hat die HIT eine internationale

Plattform für die Zusammenarbeit geschaffen. Von der Zusammenführung

internationaler Wissenschaftler bis hin zur Einleitung der Initiative hat HIT

durch konkrete Maßnahmen gezeigt, dass chinesische Universitäten in der globalen

Klimapolitik nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Gestalter und treibende

Kräfte fungieren können. Mit seiner offenen Einstellung leistet dieses seit

einem Jahrhundert bestehende Vorzeigeunternehmen der Ingenieursbranche einen

Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung durch chinesische Lösungen.

Quelle: Harbin Institute of Technology

Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558.Â°