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22.09.2026 12:28:38
GNW-News: Hive Box geht eine Partnerschaft mit Stasher ein, um seine Dienstleistungen im Bereich der intelligenten Gepäckaufbewahrung in Europa auszubauen
^Hive Box
SHENZHEN, China, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem unterzeichnete
Hive Box (https://hive-box.com/), ein Betreiber von intelligenten
Paketschließfächern, in London eine strategische Kooperationsvereinbarung mit
Stasher (https://stasher.com/), einer globalen Plattform für Gepäckaufbewahrung.
Die beiden Unternehmen werden gemeinsam den Einsatz intelligenter
Gepäckaufbewahrungsschränke in Großbritannien und Europa vorantreiben. Die erste
Serie dieser Schließfächer wurde bereits in Städten wie London, Manchester und
Edinburgh in Betrieb genommen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5631/eng)
Hive Box ist ein führender Anbieter von Logistiklösungen für die?Last Mile" und
verfügt weltweit über mehr als 400.000 intelligente Schließfächer, die 236.000
Wohnanlagen abdecken. Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen Stasher mit
Hauptsitz in London bietet Gepäckaufbewahrungsdienste in mehr als 1.200 Städten
an und verfügt über 10.000 Aufbewahrungsorte. Das Unternehmen hat
Partnerschaften mit Hotels, Geschäften und Reiseplattformen geschlossen und
bietet Reisenden damit Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung an Reisezielen auf
der ganzen Welt. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf den Bereich der
Investitionen. Hive Box wird eine strategische Investition in Höhe von 1 Million
Pfund in Stasher tätigen, um den Ausbau des Netzwerks intelligenter
Schließfächer in Großbritannien und Europa zu beschleunigen und Hotels sowie
andere Unternehmen dabei zu unterstützen, 24-Stunden-Gepäckaufbewahrungsdienste
auf neue Weise anzubieten.
Vertiefung der Zusammenarbeit zum Ausbau intelligenter Aufbewahrungsdienste in
europäischen Reiseszenarien
Im Rahmen dieser Partnerschaft wird eine erste Charge von 100 intelligenten
Gepäckaufbewahrungsschließfächern in Großbritannien aufgestellt und in Betrieb
genommen, vor allem in Hotels, Bahnhöfen, Flughäfen und Touristenzentren. Die
Zahl der gemeinsam aufgestellten Schließfächer wird voraussichtlich auf 1.000
oder mehr ansteigen.
In Hotels können ungenutzte Flächen in der Lobby in Selbstbedienungs-
Gepäckaufbewahrungsstellen umgewandelt werden, wodurch sich eine neue
Möglichkeit ergibt, Gepäckaufbewahrungsdienste anzubieten, ohne dass dafür
spezielles Personal erforderlich ist. Reisende können ihr Gepäck durch das
Scannen eines QR-Codes einlagern und wieder abholen, ohne dabei an die
Öffnungszeiten der Rezeption gebunden zu sein.
Die Partnerschaft geht über die Installation der Geräte hinaus. Stasher verfügt
über ein umfangreiches Lagernetzwerk und lokale Marktressourcen, während Hive
Box über umfassende Kompetenzen in der Entwicklung von Smart-Locker-Hardware und
deren großflächiger Einführung verfügt. Bestellungen und Nutzerzugriffe von
Stasher werden über das Selbstbedienungs-Schließfachnetzwerk von Hive Box
abgewickelt. Die beiden Unternehmen werden zudem ihre Zusammenarbeit in den
Bereichen Betrieb, Erweiterung des Angebots und lokalisierte Dienstleistungen
weiter vertiefen und gemeinsam die Einführung intelligenter
Gepäckaufbewahrungsdienste auf dem europäischen Markt vorantreiben.
Lösungsansätze für die Herausforderungen bei der Gepäckaufbewahrung in Europa
Gepäckaufbewahrung ist für Reisende ein häufiger Bedarf, doch das Angebot auf
dem europäischen Markt ist nach wie vor uneinheitlich. Einige große Bahnhöfe
haben aus Sicherheitsgründen die Schließfächer vor Ort entfernt. Manuelle
Gepäckaufbewahrungsstellen haben oft begrenzte Öffnungszeiten, sodass Reisende
ihre Pläne an die Verfügbarkeit des Dienstes anpassen müssen. Die
Gepäckaufbewahrung im Hotel wird in der Regel vom Personal an der Rezeption
verwaltet, wodurch die Verfügbarkeit dieses Dienstes von der personellen
Kapazität abhängt.
Die im Rahmen dieser Partnerschaft eingeführten intelligenten
Gepäckaufbewahrungsschränke wurden entwickelt, um diese Herausforderungen zu
bewältigen. Reisende können ihr Gepäck einfach durch das Scannen eines QR-Codes
abgeben und wieder abholen, wobei der Zugang rund um die Uhr möglich ist und
nicht an die Öffnungszeiten des Personalbetriebs gebunden ist. Der
Selbstbedienungsprozess macht die Gepäckaufbewahrung bequemer und bietet
Reisenden gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Planung ihrer Reisen.
Für Hotels, Geschäfte und andere Einrichtungen können die Schließfächer
ungenutzte Flächen wie Lobbys und Verkaufsbereiche in Selbstbedienungs-
Gepäckaufbewahrungsstellen verwandeln. Dadurch wird der Bedarf an Personal vor
Ort für die Gepäckabfertigung verringert, während gleichzeitig eine zusätzliche
Einnahmequelle aus Dienstleistungen geschaffen wird.
Durch die Kombination des lokalen Gepäckaufbewahrungsnetzwerks von Stasher mit
den Kompetenzen von Hive Box in der Entwicklung von Hardware für intelligente
Schließfächer und deren großflächige Einführung werden die beiden Unternehmen
intelligente Gepäckaufbewahrungsdienste für mehr Nutzer zugänglich machen. Auch
künftig wird Hive Box mit weiteren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um
vielfältige Anwendungsszenarien zu erkunden und den Einsatz seiner
Dienstleistungsangebote auf den globalen Märkten voranzutreiben.
Ansprechpartnerin: Frau Yang, Tel.: 86-10-63074558.Â°
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