GNW-News: Hive Box geht eine Partnerschaft mit Stasher ein, um seine Dienstleistungen im Bereich der intelligenten Gepäckaufbewahrung in Europa auszubauen

^Hive Box

SHENZHEN, China, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem unterzeichnete

Hive Box (https://hive-box.com/), ein Betreiber von intelligenten

Paketschließfächern, in London eine strategische Kooperationsvereinbarung mit

Stasher (https://stasher.com/), einer globalen Plattform für Gepäckaufbewahrung.

Die beiden Unternehmen werden gemeinsam den Einsatz intelligenter

Gepäckaufbewahrungsschränke in Großbritannien und Europa vorantreiben. Die erste

Serie dieser Schließfächer wurde bereits in Städten wie London, Manchester und

Edinburgh in Betrieb genommen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5631/eng)

Hive Box ist ein führender Anbieter von Logistiklösungen für die?Last Mile" und

verfügt weltweit über mehr als 400.000 intelligente Schließfächer, die 236.000

Wohnanlagen abdecken. Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen Stasher mit

Hauptsitz in London bietet Gepäckaufbewahrungsdienste in mehr als 1.200 Städten

an und verfügt über 10.000 Aufbewahrungsorte. Das Unternehmen hat

Partnerschaften mit Hotels, Geschäften und Reiseplattformen geschlossen und

bietet Reisenden damit Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung an Reisezielen auf

der ganzen Welt. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf den Bereich der

Investitionen. Hive Box wird eine strategische Investition in Höhe von 1 Million

Pfund in Stasher tätigen, um den Ausbau des Netzwerks intelligenter

Schließfächer in Großbritannien und Europa zu beschleunigen und Hotels sowie

andere Unternehmen dabei zu unterstützen, 24-Stunden-Gepäckaufbewahrungsdienste

auf neue Weise anzubieten.

Vertiefung der Zusammenarbeit zum Ausbau intelligenter Aufbewahrungsdienste in

europäischen Reiseszenarien

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird eine erste Charge von 100 intelligenten

Gepäckaufbewahrungsschließfächern in Großbritannien aufgestellt und in Betrieb

genommen, vor allem in Hotels, Bahnhöfen, Flughäfen und Touristenzentren. Die

Zahl der gemeinsam aufgestellten Schließfächer wird voraussichtlich auf 1.000

oder mehr ansteigen.

In Hotels können ungenutzte Flächen in der Lobby in Selbstbedienungs-

Gepäckaufbewahrungsstellen umgewandelt werden, wodurch sich eine neue

Möglichkeit ergibt, Gepäckaufbewahrungsdienste anzubieten, ohne dass dafür

spezielles Personal erforderlich ist. Reisende können ihr Gepäck durch das

Scannen eines QR-Codes einlagern und wieder abholen, ohne dabei an die

Öffnungszeiten der Rezeption gebunden zu sein.

Die Partnerschaft geht über die Installation der Geräte hinaus. Stasher verfügt

über ein umfangreiches Lagernetzwerk und lokale Marktressourcen, während Hive

Box über umfassende Kompetenzen in der Entwicklung von Smart-Locker-Hardware und

deren großflächiger Einführung verfügt. Bestellungen und Nutzerzugriffe von

Stasher werden über das Selbstbedienungs-Schließfachnetzwerk von Hive Box

abgewickelt. Die beiden Unternehmen werden zudem ihre Zusammenarbeit in den

Bereichen Betrieb, Erweiterung des Angebots und lokalisierte Dienstleistungen

weiter vertiefen und gemeinsam die Einführung intelligenter

Gepäckaufbewahrungsdienste auf dem europäischen Markt vorantreiben.

Lösungsansätze für die Herausforderungen bei der Gepäckaufbewahrung in Europa

Gepäckaufbewahrung ist für Reisende ein häufiger Bedarf, doch das Angebot auf

dem europäischen Markt ist nach wie vor uneinheitlich. Einige große Bahnhöfe

haben aus Sicherheitsgründen die Schließfächer vor Ort entfernt. Manuelle

Gepäckaufbewahrungsstellen haben oft begrenzte Öffnungszeiten, sodass Reisende

ihre Pläne an die Verfügbarkeit des Dienstes anpassen müssen. Die

Gepäckaufbewahrung im Hotel wird in der Regel vom Personal an der Rezeption

verwaltet, wodurch die Verfügbarkeit dieses Dienstes von der personellen

Kapazität abhängt.

Die im Rahmen dieser Partnerschaft eingeführten intelligenten

Gepäckaufbewahrungsschränke wurden entwickelt, um diese Herausforderungen zu

bewältigen. Reisende können ihr Gepäck einfach durch das Scannen eines QR-Codes

abgeben und wieder abholen, wobei der Zugang rund um die Uhr möglich ist und

nicht an die Öffnungszeiten des Personalbetriebs gebunden ist. Der

Selbstbedienungsprozess macht die Gepäckaufbewahrung bequemer und bietet

Reisenden gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Planung ihrer Reisen.

Für Hotels, Geschäfte und andere Einrichtungen können die Schließfächer

ungenutzte Flächen wie Lobbys und Verkaufsbereiche in Selbstbedienungs-

Gepäckaufbewahrungsstellen verwandeln. Dadurch wird der Bedarf an Personal vor

Ort für die Gepäckabfertigung verringert, während gleichzeitig eine zusätzliche

Einnahmequelle aus Dienstleistungen geschaffen wird.

Durch die Kombination des lokalen Gepäckaufbewahrungsnetzwerks von Stasher mit

den Kompetenzen von Hive Box in der Entwicklung von Hardware für intelligente

Schließfächer und deren großflächige Einführung werden die beiden Unternehmen

intelligente Gepäckaufbewahrungsdienste für mehr Nutzer zugänglich machen. Auch

künftig wird Hive Box mit weiteren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um

vielfältige Anwendungsszenarien zu erkunden und den Einsatz seiner

Dienstleistungsangebote auf den globalen Märkten voranzutreiben.

Ansprechpartnerin: Frau Yang, Tel.: 86-10-63074558.Â°