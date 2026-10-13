GNW-News: Holafly bringt Ultra auf den Markt und erweitert sein globales eSIM-Abonnement um Gesundheits- und Wellnessangebote

^DUBLIN, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly (https://esim.holafly.com/),

der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende, kündigt heute die

Einführung seines Ultra-Tarifs (http://esim.holafly.com/plans/ultra/) an. Die

neue Abonnementstufe kombiniert unbegrenztes mobiles Datenvolumen mit

Gesundheits- und Wellnessangeboten sowie Unterstützung bei Reiseunterbrechungen.

Ultra ergänzt Holafly-Tarife (https://esim.holafly.com/plans/) und richtet sich

insbesondere an Menschen, die viel unterwegs sind - darunter digitale Nomaden,

Studierende im Ausland und Vielreisende.

Eine aktuelle Studie von MBO Partners zeigt, dass 23 % der US-amerikanischen

digitalen Nomaden unter?Reise-Burnout" leiden, während 19 % Einsamkeit als

Herausforderung nennen. Eine eigene Untersuchung von Holafly ergab zudem, dass

47,5 % der befragten Viel- und Langzeitreisenden medizinische Versorgung im

Ausland aufgeschoben oder auf diese verzichtet hatten, obwohl sie diese nach

eigener Einschätzung benötigt hätten. Mit Ultra möchte Holafly auf diese

alltäglichen Herausforderungen eingehen und Reisenden dabei helfen, flexibel und

mobil zu bleiben, ohne dabei auf eine wichtige Sache verzichten zu müssen: die

Selbstfürsorge.

?Von überall aus arbeiten zu können, bedeutet nicht, dass die alltäglichen

Sorgen verschwinden. Krank zu werden, sich überfordert zu fühlen oder mit einem

Flugausfall umgehen zu müssen, kann besonders schwierig sein, wenn man weit weg

von seinem gewohnten Umfeld und vertrauten Ansprechpartnern ist", so Metin

Kastro, Chief Operating Officer bei Holafly.?Mit Ultra gehen wir einen Schritt

weiter, um Reisen so sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Wir sorgen dafür, dass

Reisende online bleiben, und bieten ihnen Ansprechpartner und Unterstützung,

wenn sie diese benötigen."

Wer diese Leistungen einzeln bucht, muss oft mehrere Anbieter koordinieren und

mit zusätzlichen Kosten rechnen. So kostet eine ärztliche Beratung ohne

Versicherung bei Teladoc 89 US-Dollar pro Termin. Ein Online-Therapie-Abonnement

von BetterHelp schlägt in der Regel mit 70 bis 100 US-Dollar pro Woche zu Buche.

Für 84,90 Euro im Monat bündelt Ultra verschiedene Angebote: einen rund um die

Uhr verfügbaren ärztlichen Chat, unbegrenzte Sitzungen zur Unterstützung des

psychischen Wohlbefindens, Ernährungsberatung, Personal Training und Online-

Tierarztberatungen. Darüber hinaus umfasst das Abonnement unbegrenztes mobiles

Datenvolumen an mehr als 160 Reisezielen, unbegrenzte Hotspot-Nutzung, eine

lokale Telefonnummer, Unterstützung bei der Beantragung von Flugentschädigungen,

Gepäckschutz sowie einen rund um die Uhr erreichbaren Kundensupport durch

persönliche Ansprechpartner.

Die Flugentschädigung unterstützt Reisende dabei, berechtigte

Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Der Gepäckschutz hilft bei der

Abwicklung von Ansprüchen, wenn Gepäck verloren geht, verspätet ankommt oder

beschädigt wird. Die Ernährungsberatung und das Personal Training helfen

Reisenden, ihre gewohnten Routinen auch im Ausland beizubehalten. Über die

lokale Telefonnummer können Abonnenten zudem SMS empfangen, einschließlich Codes

zur Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Mit Ultra baut Holafly sein Portfolio aus und sorgt für mehr Sicherheit und

Sorgenfreiheit unterwegs. Als Ergänzung zu Light und Unlimited bietet der neue

Tarif zusätzliche Unterstützung, damit sich Menschen auch fernab ihrer Heimat

beim Leben, Arbeiten und Reisen rundum gut aufgehoben fühlen.

Medienkontakt: press@holafly.com

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f95a529c4f07

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