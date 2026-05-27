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27.05.2026 10:04:38
GNW-News: Holafly kooperiert mit Valientes Colombia, um gemeindegeführte Initiativen zu fördern und den sozialen Auswirkungen des Tourismus aktiv zu begegnen
^DUBLIN, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während sich die Debatte über
verantwortungsbewusstes Reisen zunehmend von allgemeiner Nachhaltigkeit hin zu
konkreten Auswirkungen verlagert, gibt Holafly, der globale eSIM-Anbieter für
Reisende, seine Partnerschaft mit Valientes Colombia bekannt. Die lokal geführte
Organisation setzt sich gegen Ausbeutung ein und unterstützt benachteiligte
Gemeinschaften durch Bildungsangebote und langfristige Initiativen.
Diese Zusammenarbeit entsteht zu einem Zeitpunkt, an dem Reiseziele wie
Kolumbien einen starken Anstieg des internationalen Tourismus erleben. Das
eröffnet neue Chancen, macht in einigen Regionen jedoch auch Herausforderungen
sichtbar, die sich nicht ignorieren lassen. Vor diesem Hintergrund bleiben
ausbeuterische Strukturen im Umfeld des Tourismus - darunter auch Formen
sexueller Ausbeutung - ein komplexes Problem, das langfristiges Engagement und
nachhaltige Arbeit direkt vor Ort erfordert.
Holafly geht diese Partnerschaft mit der Überzeugung ein, dass Reisen nicht nur
vom Erlebnis selbst geprägt sein sollte, sondern auch von Verantwortung
gegenüber den Menschen, Gemeinschaften und Orten, die diese Erfahrungen
überhaupt möglich machen.?Als globale Reisemarke sehen wir unsere Aufgabe nicht
nur darin, Reisen zu ermöglichen, sondern uns auch aktiv für eine
verantwortungsvollere, bewusstere und sicherere Art des Reisens über Grenzen
hinweg einzusetzen - insbesondere dort, wo Mobilität und digitale Räume mit
sozialen Risiken verbunden sein können, die für Reisende nicht immer sichtbar
sind", sagte Pedro Maiquez, Mitbegründer und VP of Growth bei Holafly.
Diese Haltung spiegelt das wachsende Bewusstsein dafür wider, dass Reisen lokale
Gegebenheiten auf unterschiedliche Weise beeinflussen kann, und dass die
Verantwortung innerhalb der Branche einen reflektierten und konsequenten Umgang
mit diesen Zusammenhängen erfordert. Die Partnerschaft mit Valientes Colombia
unterstützt eine Organisation, die direkt mit Gemeinden vor Ort arbeitet und
Forschung, schulische Präventionsprogramme sowie konkrete Maßnahmen miteinander
verbindet, um Herausforderungen besser zu verstehen, Bewusstsein zu schaffen und
gezielt zu handeln.
Die Zusammenarbeit unterstreicht zudem Holaflys Anspruch, Verantwortung nicht
nur ökologisch zu denken, sondern sich aktiv an der breiteren gesellschaftlichen
Debatte über die Rolle des Reisens zu beteiligen - einer Debatte, die zunehmend
Menschen, Gemeinschaften und lokale Kontexte in den Mittelpunkt rückt.
Mit der Unterstützung von Valientes Colombia möchte Holafly zu einem
verantwortungsbewussteren und inklusiveren Reiseansatz beitragen - einem Ansatz,
der über das reine Reiseerlebnis hinausgeht und die langfristigen Auswirkungen
auf die Gemeinschaften berücksichtigt, die Reisen überhaupt erst ermöglichen.
Über Holafly
Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über
200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als
15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale
Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten und integriertem Backup-Plan
garantiert sorgenfreies Reisen weltweit.
Über Valientes Colombia
Valientes Colombia ist eine lokal geführte Organisation, die sich der Prävention
von Ausbeutung und der Unterstützung schutzbedürftiger Gemeinschaften durch
Bildungs-, Aufklärungs- und langfristige Entwicklungsprogramme verschrieben hat.
Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden schafft die Organisation
Strukturen, die soziale Resilienz stärken und zu einem sichereren,
nachhaltigeren Umfeld vor Ort beitragen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af655282-d5a8-
4df5-9cb0-1d282914357c/de
Medienkontakt: press@holafly.com
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