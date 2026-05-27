GNW-News: Holafly kooperiert mit Valientes Colombia, um gemeindegeführte Initiativen zu fördern und den sozialen Auswirkungen des Tourismus aktiv zu begegnen

^DUBLIN, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während sich die Debatte über

verantwortungsbewusstes Reisen zunehmend von allgemeiner Nachhaltigkeit hin zu

konkreten Auswirkungen verlagert, gibt Holafly, der globale eSIM-Anbieter für

Reisende, seine Partnerschaft mit Valientes Colombia bekannt. Die lokal geführte

Organisation setzt sich gegen Ausbeutung ein und unterstützt benachteiligte

Gemeinschaften durch Bildungsangebote und langfristige Initiativen.

Diese Zusammenarbeit entsteht zu einem Zeitpunkt, an dem Reiseziele wie

Kolumbien einen starken Anstieg des internationalen Tourismus erleben. Das

eröffnet neue Chancen, macht in einigen Regionen jedoch auch Herausforderungen

sichtbar, die sich nicht ignorieren lassen. Vor diesem Hintergrund bleiben

ausbeuterische Strukturen im Umfeld des Tourismus - darunter auch Formen

sexueller Ausbeutung - ein komplexes Problem, das langfristiges Engagement und

nachhaltige Arbeit direkt vor Ort erfordert.

Holafly geht diese Partnerschaft mit der Überzeugung ein, dass Reisen nicht nur

vom Erlebnis selbst geprägt sein sollte, sondern auch von Verantwortung

gegenüber den Menschen, Gemeinschaften und Orten, die diese Erfahrungen

überhaupt möglich machen.?Als globale Reisemarke sehen wir unsere Aufgabe nicht

nur darin, Reisen zu ermöglichen, sondern uns auch aktiv für eine

verantwortungsvollere, bewusstere und sicherere Art des Reisens über Grenzen

hinweg einzusetzen - insbesondere dort, wo Mobilität und digitale Räume mit

sozialen Risiken verbunden sein können, die für Reisende nicht immer sichtbar

sind", sagte Pedro Maiquez, Mitbegründer und VP of Growth bei Holafly.

Diese Haltung spiegelt das wachsende Bewusstsein dafür wider, dass Reisen lokale

Gegebenheiten auf unterschiedliche Weise beeinflussen kann, und dass die

Verantwortung innerhalb der Branche einen reflektierten und konsequenten Umgang

mit diesen Zusammenhängen erfordert. Die Partnerschaft mit Valientes Colombia

unterstützt eine Organisation, die direkt mit Gemeinden vor Ort arbeitet und

Forschung, schulische Präventionsprogramme sowie konkrete Maßnahmen miteinander

verbindet, um Herausforderungen besser zu verstehen, Bewusstsein zu schaffen und

gezielt zu handeln.

Die Zusammenarbeit unterstreicht zudem Holaflys Anspruch, Verantwortung nicht

nur ökologisch zu denken, sondern sich aktiv an der breiteren gesellschaftlichen

Debatte über die Rolle des Reisens zu beteiligen - einer Debatte, die zunehmend

Menschen, Gemeinschaften und lokale Kontexte in den Mittelpunkt rückt.

Mit der Unterstützung von Valientes Colombia möchte Holafly zu einem

verantwortungsbewussteren und inklusiveren Reiseansatz beitragen - einem Ansatz,

der über das reine Reiseerlebnis hinausgeht und die langfristigen Auswirkungen

auf die Gemeinschaften berücksichtigt, die Reisen überhaupt erst ermöglichen.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über

200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als

15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale

Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten und integriertem Backup-Plan

garantiert sorgenfreies Reisen weltweit.

Über Valientes Colombia

Valientes Colombia ist eine lokal geführte Organisation, die sich der Prävention

von Ausbeutung und der Unterstützung schutzbedürftiger Gemeinschaften durch

Bildungs-, Aufklärungs- und langfristige Entwicklungsprogramme verschrieben hat.

Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden schafft die Organisation

Strukturen, die soziale Resilienz stärken und zu einem sichereren,

nachhaltigeren Umfeld vor Ort beitragen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af655282-d5a8-

4df5-9cb0-1d282914357c/de

Medienkontakt: press@holafly.com

Â°