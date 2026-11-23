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23.11.2026 11:34:38
GNW-News: Holafly startet ein Reseller-Programm, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Reise-eSIMs zu einer neuen Einnahmequelle zu machen
^DUBLIN, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly hat die Einführung von Holafly
for Resellers
(https://partners.holafly.com/reseller/?utm_source=media&utm_medium=social&utm_c
ampaign=hld-ndp-reseller-26&utm_content=ndp) bekannt gegeben, einem neuen
Geschäftsbereich innerhalb seiner Unternehmenssparte Holafly for Business, der
es Partnern ermöglicht, eSIM-Tarife für Unternehmen in ihr Angebot aufzunehmen
und eine Marge aus den Verkäufen an ihre Geschäftskunden zu erzielen. Partner
können über eine spezielle Plattform mit zentraler Berichterstellung und
Rechnungsstellung mehrere Konten für Kunden verwalten, während Holafly sich um
die Infrastruktur und die Betreuung der Reisenden kümmert.
Bei Geschäftsreisen ist die Buchung von Flügen und Hotels nur ein Teil der
Reisevorbereitungen; Reisende benötigen zudem einen Internetzugang, um die
Adresse eines Termins zu überprüfen, auf Arbeitsunterlagen zuzugreifen oder
einen Mitarbeiter zu erreichen, falls sich Pläne ändern. Holafly für
Wiederverkäufer ermöglicht es Partnern, ihr bestehendes Angebot um Online-
Reisedienste zu erweitern, wodurch Kunden bei der Verwaltung ihrer Reisekosten
unterstützt werden und ihre Mitarbeiter im Ausland beruhigt sein können. Kunden
können mobile Daten über einen ihnen bereits bekannten Anbieter buchen, wodurch
sie vor einer Reise eine Sache weniger organisieren müssen.
Wiederverkäufer können von der steigenden Nachfrage nach mobilem Internet im
Ausland und den anhaltenden Investitionen in Geschäftsreisen profitieren. Die
GBTA prognostiziert, dass die Ausgaben für Geschäftsreisen mit Ausgangspunkt in
Europa im Jahr 2026 404 Milliarden Euro erreichen werden, was einem Anstieg von
7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Über Holafly für Wiederverkäufer können Partner Tagespakete für
Gelegenheitsreisende oder Monats- und Jahresabonnements für Vielreisende
anbieten. Die Tarife bieten über eine einzige eSIM unbegrenztes mobiles
Datenvolumen in mehr als 160 Ländern und bieten Kunden somit Optionen sowohl für
kurze Aufenthalte als auch für Dienstreisen, bei denen Mitarbeiter mehrere
Länder bereisen.
?Kunden wenden sich bereits an ihre Reise- und Technologieanbieter, um sich auf
die Arbeit im Ausland vorzubereiten.?Die Möglichkeit, mobiles Internet über
dieselben Anbieter zu organisieren, bedeutet, dass eine weitere Angelegenheit
nicht separat geregelt werden muss", so Ciarán McGoldrick, Senior Director von
Holafly for Business.?Für Partner bietet sich hier die Gelegenheit, ein
weiteres praktisches Problem für ihre Kunden zu lösen und ihr Geschäft durch
einen Service auszubauen, den diese Kunden auf jeder Reise nutzen können."
Das Holafly-Reseller-Center bietet Partnern die Möglichkeit, Kundenkonten,
Preise und Einnahmen zu verwalten, und stellt ihnen zudem Schulungs- und
Marketingmaterialien zur Verfügung, damit ihre Teams sofort mit dem Verkauf
beginnen können. Holafly bietet sowohl Partnern als auch Reisenden Unterstützung
durch menschliche Mitarbeiter rund um die Uhr in 18 Sprachen, sodass Partner die
Dienste von Holafly anbieten können, ohne eine eigene Kundendienstabteilung
aufbauen zu müssen.
Partner, die an einer Zusammenarbeit mit Holafly interessiert sind, finden
weitere Informationen unter partners.holafly.com/reseller
(https://partners.holafly.com/reseller/?utm_source=media&utm_medium=social&utm_c
ampaign=hld-ndp-reseller-26&utm_content=ndp).
Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/842682da-13a4-4263-
b32b-4b501ab8976c
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