GNW-News: Holafly und TeleSemana.com stellen den "Holafly Global eSIM Index 2026" vor, den ersten umfassenden Vergleichsindex, der die eSIM-Bereitschaft in 5...

^DUBLIN, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly (https://esim.holafly.com/),

der weltweit führende Anbieter von Reise-eSIMs, hat heute die Veröffentlichung

des Holafly Global eSIM Index 2026 bekannt gegeben - eine in ihrer Art

einzigartige Studie, die die Marktreife der eSIM-Technologie in 50 Märkten und

bei 168 Mobilfunknetzbetreibern weltweit bewertet.

Der Index wurde in Zusammenarbeit mit TeleSemana.com (http://telesemana.com/),

einer der führenden Fachpublikationen der lateinamerikanischen

Telekommunikationsbranche, entwickelt und bietet einen strukturierten,

datengestützten Überblick darüber, wie eSIM in den verschiedenen Regionen

eingesetzt wird, wie die Nutzer damit umgehen und welche Einschränkungen

bestehen. Er vereint Daten auf Betreiberebene, Variablen auf Länderebene,

qualitative Bewertungen und einen Mechanismus für regulatorische Sanktionen in

einem einzigen Bewertungsrahmen mit einer Skala von 0 bis 100.

Die Ergebnisse belegen eindeutig einen entscheidenden Wandel in der Branche:

eSIM ist keine Technologie mehr, die sich in der Entwicklung befindet, sondern

eine weltweit eingesetzte Funktion. Was die Märkte heute voneinander

unterscheidet, ist nicht die technische Reife, sondern die strukturellen

Rahmenbedingungen, die die Einführung ermöglichen oder einschränken, darunter

die Verfügbarkeit von Geräten, rechtliche Rahmenbedingungen und die Qualität der

Benutzererfahrung.

Die Vereinigten Staaten belegen mit einer Punktzahl von 90,2 weltweit den ersten

Platz, gefolgt von Estland und dem Vereinigten Königreich, während Märkte wie

der Sudan, Indien und Liberia die strukturellen Hindernisse widerspiegeln, die

die Verbreitung weiterhin einschränken. Insbesondere nennt der Index

regulatorische Eingriffe als entscheidenden Faktor, wobei in bestimmten Märkten

Beschränkungen gelten, die die Skalierbarkeit von eSIM-Diensten erheblich

beeinträchtigen.

Die zentrale Schlussfolgerung lautet, dass die Einführung von eSIMs nicht mehr

durch die Technologie, sondern durch die Marktgestaltung eingeschränkt wird.

Wenn gesetzliche Rahmenbedingungen die digitale Nutzung ermöglichen, Geräte weit

verbreitet sind und Anbieter nahtlose Nutzererlebnisse bieten, nimmt die

Akzeptanz rasch zu. Sind diese Rahmenbedingungen nicht aufeinander abgestimmt,

bleibt das Wachstum strukturell begrenzt.

?Die eSIM ist längst mehr als nur eine aufstrebende Technologie. Entscheidend

für die nächste Phase der Verbreitung wird sein, wie effektiv die Märkte den

Nutzern einen nahtlosen digitalen Zugang ermöglichen. Die Länder, die diesen

Wandel anführen, sind nicht unbedingt diejenigen mit der größten

Telekommunikationsinfrastruktur, sondern jene, die reibungslose Erlebnisse

schaffen, die den Erwartungen der heutigen Weltreisenden entsprechen", sagt

Chris Hills, Vice President of Carriers & Operations bei Holafly.

Aus methodischer Sicht bewertet der Index fünf Kerndimensionen: Marktreife,

Aktivierung und Unterstützung, Akzeptanz und Wettbewerb, regulatorisches Umfeld

sowie Expertenbewertung. Ein spezieller Sanktionsmechanismus berücksichtigt die

Auswirkungen von Märkten, die den Zugang zu internationalen eSIM-Anbietern

einschränken, und stellt so sicher, dass der Index nicht nur die

Leistungsfähigkeit der Betreiber, sondern auch die tatsächliche Zugänglichkeit

für die Nutzer widerspiegelt.

Da Reisende immer flexiblere, grenzenlose und sofort verfügbare Möglichkeiten

für den Internetzugang verlangen, entwickeln sich Anbieter von Reise-eSIMs zu

einem wichtigen Motor des Wandels in der gesamten Branche. Durch die Beseitigung

vieler der herkömmlichen Hindernisse, die mit physischen SIM-Karten und

komplexen Aktivierungsprozessen verbunden sind, definieren eSIM-Lösungen den

Zugang zu Mobilfunkdiensten im Ausland neu und beschleunigen den Übergang zu

einem nahtloseren globalen Reiseerlebnis.

Der Holafly Global eSIM Index 2026 schafft einen neuen Referenzrahmen für

Netzbetreiber, Regulierungsbehörden und Branchenakteure und bietet einen

einheitlichen Maßstab, der verdeutlicht, wo die Einführung bereits greifbar ist,

wo sie noch eingeschränkt ist und wo künftiges Wachstum am wahrscheinlichsten zu

erwarten ist.

Der vollständige Bericht ist verfügbar unter:

https://www.telesemana.com/holafly-global-esim-index-2026/

Medienkontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com)

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