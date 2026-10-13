GNW-News: Holm Security führt Sicherheitsbewertung für Microsoft 365 ein

^STOCKHOLM, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holm Security hat heute seine

Plattform für Schwachstellenmanagement um eine neue Sicherheitsbewertung für

Microsoft 365 erweitert, die ab sofort allgemein verfügbar ist. Die Bewertung

überprüft die Konfiguration eines Tenants anhand von mehr als 100

Kontrollmechanismen, die auf der?Secure Cloud Business Applications (SCuBA)"-

Baseline der CISA basieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schwachstellenscans, die nach fehlenden Patches

und bekannten Software-Schwachstellen suchen, konzentriert sich die neue

Funktion auf Einstellungen in den Bereichen Konfiguration, Identität, E-Mail,

Zusammenarbeit und Datenschutz . Diese Faktoren bestimmen, wie stark ein

Microsoft 365-Tenant tatsächlich gefährdet ist. Die Lösung ist als Ergänzung zum

Microsoft Secure Score konzipiert und bietet Sicherheitsteams - zusätzlich zu

den Empfehlungen von Microsoft - eine unabhängige Sicht eines Drittanbieters auf

den Konfigurationsstatus.

?Sicherheitsteams werden von Warnmeldungen verschiedenster Tools geradezu

überhäuft", so Stefan Thelberg, Mitbegründer und Produktmanager bei Holm

Security.?Sie müssen sich bei einer Plattform für Netzwerkschwachstellen

anmelden, bei einer weiteren für den Microsoft Secure Score und womöglich bei

einem dritten Tool, falls sie eine spezielle Microsoft 365-Lösung erworben

haben. Wir beseitigen diese Fragmentierung durch eine einzige Plattform, einen

einheitlichen Workflow und eine konsistente Priorisierung über die gesamte

Angriffsfläche hinweg."

Die Sicherheitsbewertung für Microsoft 365 ist für Bestandskunden ohne

zusätzliche Kosten im Leistungsumfang enthalten. Sie ergänzt die bereits früher

in diesem Jahr eingeführte Sicherheitsbewertung für Active Directory

(https://www.holmsecurity.com/features/active-directory-

security?utm_campaign=55534666-PR%20-%20Product%20Release%20-

%20M365&utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_term=M365) und bietet Kunden somit

einen umfassenden Überblick über Identitäts- und Cloud-Risiken in ihrer gesamten

IT-Umgebung.

Besuchen Sie Holm Security (https://www.holmsecurity.com/blog/microsoft-365-

security-assessment?utm_campaign=55534666-PR%20-%20Product%20Release%20-

%20M365&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_term=m365), um mehr über die

Prüfparameter der Bewertung und den Vergleich mit Microsoft Secure Score zu

erfahren.

Über Holm Security

Holm Security ist ein führender europäischer Anbieter im Bereich Exposure- und

Schwachstellenmanagement und unterstützt Unternehmen dabei, eine systematische,

risikobasierte und proaktive Cyber-Abwehr aufzubauen. Holm Security verschafft

Sicherheitsteams die nötige Transparenz und Kontrolle, um Exposures zu verwalten

und Risiken zu minimieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Cyber-

Bedrohungen immer komplexer werden und der regulatorische Druck in ganz Europa

zunimmt. Die in Europa entwickelte und gehostete Next-Gen-Plattform für

Schwachstellenmanagement kombiniert umfassendes Schwachstellenmanagement mit

integriertem Attack Surface Management. Sie bietet sowohl erstklassige

Sicherheit als auch die Datensouveränität, die von Unternehmen zunehmend

gefordert wird. Weitere Informationen finden Sie unter holmsecurity.com.

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