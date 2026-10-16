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16.10.2026 11:46:38
GNW-News: Hotdesk.com expandiert auf über 2.000 Standorte in ganz Europa, angeführt von Großbritannien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien
^Die Präsenz in Europa stieg um 192 % auf 2.078 Standorte in 38 Ländern -
gegenüber 712 Standorten in 20 Ländern zu Beginn des Jahres 2026.
Das Netzwerk erstreckt sich nun über 642 Städte in der gesamten Region, darunter
18 neue Ländermärkte in den nordischen Ländern, Mitteleuropa und auf dem Balkan.
Die Top-10-Städte: London, Barcelona, Madrid, Paris, Mailand, Brüssel, Berlin,
Rom, Amsterdam und Lissabon.
Die Top-10-Länder: Vereinigtes Königreich, Spanien, Frankreich, Deutschland,
Italien, Niederlande, Belgien, Portugal, Schweiz und Schweden.
Das weltweite Netzwerk ist seit Jahresbeginn um 235 % auf über 7.600 Standorte
in 126 Ländern gewachsen.
DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Hotdesk.com, ein unabhängiger Marktplatz für flexible Arbeitsräume, gab heute
die Ausweitung seiner europäischen Präsenz auf 2.078 Standorte in 38 Ländern
bekannt. Dies entspricht einem Wachstum von 192 % gegenüber den 712 Standorten
in 20 Ländern zu Jahresbeginn.
Die Expansion erstreckt sich über 642 Städte in der gesamten Region und
gewährleistet damit eine Abdeckung in nahezu allen größeren Städten des
europäischen Kontinents, wobei 18 neue Länder in den nordischen Ländern,
Mitteleuropa und auf dem Balkan hinzukommen. Sie ist Teil eines globalen
Netzwerks, das seit Anfang 2026 um 235 % auf über 7.600 Standorte in 126 Ländern
und über 2.100 Städten gewachsen ist.
Was dies bedeutet
Hotdesk.com verbindet Unternehmen und Privatpersonen über eine einheitliche
Buchungsplattform mit Coworking-Spaces, Serviced Offices und flexiblen
Arbeitsräumen. Durch die Expansion in Europa erhalten Kunden Zugang zu mehr als
2.000 Standorten in den wichtigsten Ballungsräumen, darunter Arbeitsplätze,
Besprechungsräume und Einzelbüros, die stundenweise bis hin zu jährlichen
Laufzeiten gemietet werden können, sowie Unternehmenspakete für die Mobilität
von Mitarbeitern. Als?Asset-Light"-Marktplatz unterhält Hotdesk.com keine
Mietverträge für die dort angebotenen Räumlichkeiten - jede Räumlichkeit
befindet sich im Besitz eines unabhängigen Gastgebers oder Betreibers und wird
von diesem verwaltet.
?Was uns an dieser Expansion begeistert, ist nicht die Anzahl der Städte - es
sind die Menschen, die dort leben: ein Geschäftstreffen in London, ein Gründer,
der in der Start-up-Szene von Lissabon etwas auf die Beine stellt, oder jemand,
der für eine Woche einen Schreibtisch in einer Stadt benötigt, in der er noch
nie zuvor gearbeitet hat. Hotdesk wurde für all diese Menschen ins Leben
gerufen, damit sie überall nach Bedarf auf Arbeitsbereiche zugreifen und sich
überall zu Hause fühlen können", so Mohamed Khaled, Gründer und CEO von Hotdesk.
?Unser europäisches Netzwerk hat sich in diesem Jahr fast verdreifacht, ohne
dass wir einen einzigen Mietvertrag in unsere Bilanz aufnehmen mussten",
erklärte Giles Heyring, Präsident von Hotdesk.?Das ist der Vorteil eines
kapitalarmen, schnell skalierbaren Technologieunternehmens, das keine Immobilien
besitzt."
?Die Stärke Spaniens im Rahmen dieser Expansion ist auf seine Stellung als unser
erster Markt in Europa zurückzuführen, die uns frühzeitig einen Fuß in die Tür
verschafft hat", fügte Mohamed ElSarrag, Mitbegründer und COO von Hotdesk,
hinzu.
Über Hotdesk.com
Hotdesk.com ist ein unabhängiger Marktplatz für flexible Arbeitsräume, der in
126 Ländern und 2.194 Städten weltweit tätig ist. Die Plattform verbindet
Unternehmen und Privatpersonen über ein einheitliches Buchungsportal mit
Coworking-Spaces und Serviced Offices. Das Unternehmensprodukt?HotdeskONE"
unterstützt standortübergreifende Arbeitsplatzprogramme globaler Unternehmen,
während?HotdeskOS" den Eigentümern und Betreibern flexibler Arbeitsräume die
notwendigen Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Räumlichkeiten auszubauen und zu
verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.hotdesk.com
(http://www.hotdesk.com/).
Ansprechpartner für Medien
Öffentlichkeitsarbeit: pr@hotdesk.com (mailto:pr@hotdesk.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aecce48f-d8f4-422f-9b46-
d1de5a3c0651
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