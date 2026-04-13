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13.04.2026 11:09:38
GNW-News: Huayan Robotics präsentiert sich nach Börsengang erstmals auf der HANNOVER MESSE 2026 mit fortschrittlichen Automatisierungslösungen
^HANNOVER, Deutschland, April 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Huayan Robotics, ein
Pionier im Bereich der intelligenten kollaborativen Robotik, wird vom 20. bis
24. April an der HANNOVER MESSE 2026 teilnehmen, nachdem das Unternehmen am 30.
März 2026 offiziell an der Hauptbörse der Hongkonger Wertpapierbörse notiert
wurde. Der Börsengang dieses Unternehmens war mehr als 5.000-fach überzeichnet.
Darüber hinaus wird das Unternehmen am Stand B30, Halle 26, Messegelände
Hannover, ein umfassendes Portfolio an Hochfrequenz-Automatisierungslösungen und
modernsten Robotertechnologien präsentieren. Huayan Robotics lädt
Industriepartner weltweit ein, Kontakt aufzunehmen und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zu erkunden.
Huayan Robotics auf der HANNOVER MESSE 2026
Auf der HANNOVER MESSE 2026 konzentriert sich Huayan Robotics auf industrielle
Automatisierung und flexible Fertigungsszenarien und stellt dabei folgende
Schwerpunkte vor:
Automatisierte Palettierstation: Sie feiert ihr europäisches Messedebüt und wird
vom S50-Roboter für hohe Traglasten (https://www.huayan-robotics.net/s-heavy-
payload-collaborative-robot) angetrieben, der sich durch eine Traglast von bis
zu 50 kg, einen Arbeitsradius von 2000 mm und eine Palettiergeschwindigkeit von
8 bis 13 Zyklen pro Minute auszeichnet und durch ein proaktives Mensch-Roboter-
Sicherheitssystem unterstützt wird. Sie wurde für anspruchsvolle Palettier- und
Materialtransportaufgaben entwickelt und kommt in Branchen wie der Lebensmittel-
und Getränkeindustrie, der Fertigungsindustrie und der Logistik zum Einsatz.
Neueste Cobot-Lösungen: darunter zwei Schweiß-Cobots - die Version mit einer
extrem großen Reichweite von 1,8 m und die leichte Version mit Magnetfuß - sowie
Hochgeschwindigkeits-Cobots, Schraub-Cobots mit hohem Drehmoment und CNC-Be- und
Entlade-Cobots, die für vielfältige Fertigungsanwendungen mit hohen Taktzahlen
optimiert sind.
KI-Vision-Algorithmen: Der weiterentwickelte Cobot Elfin-Pro (Vision-Version)
(https://www.huayan-robotics.net/elfin-pro-collaborative-robot) bietet eine
visuelle Positioniergenauigkeit von ±0,15 mm und basiert auf proprietären KI-
gesteuerten Algorithmen, die ein nahtloses Training vor Ort und in der Cloud
ermöglichen. Diese zentrale, KI-gestützte Lösung ist ein Paradebeispiel für die
Verschmelzung von kollaborativer Robotik und fortschrittlicher KI und ermöglicht
es industriellen Automatisierungssystemen, zu lernen und sich an veränderte
Anforderungen anzupassen.
Innovative Komponenten: Außerdem werden humanoide Robotergelenkmodule und andere
Hochleistungskomponenten vorgestellt, die die umfassenden Kompetenzen von Huayan
Robotics über den gesamten Robotik-Stack hinweg demonstrieren.
Besuchen Sie Huayan Robotics in Halle 26, Stand B30, während der HANNOVER MESSE
2026, um die neuesten Lösungen für kollaborative Roboter in Aktion zu erleben.
Über Huayan Robotics
Huayan Robotics konzentriert sich auf Cobot-Lösungen für Schweißen, Palettieren,
Montage, Schrauben usw. und unterstützt damit globale Hersteller in über 50
Ländern und Regionen dabei, ihre Effizienz zu steigern, ihre Flexibilität zu
erhöhen und ihre Abläufe zu optimieren.
Mit über 20 Jahren Erfahrung tritt Huayan als neu börsennotiertes Unternehmen
erstmals auf der Hannover Messe in Erscheinung und ist bereit, den Anforderungen
der Hochleistungsautomatisierung gerecht zu werden. Auch in Zukunft bleibt
Huayan Robotics seiner Mission treu: Robotik im Dienste der Menschheit.
Pressekontakt
Website: https://www.huayan-robotics.net/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huayanrobotics
YouTube: https://www.youtube.com/@Huayanrobotics
E-Mail: marketing.oversea@huayan-robotics.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b55e2f61-
3d4e-4f3a-9d42-4f4bfe15af7e
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