GNW-News: Hubei führt speziell auf ausländische Besucher zugeschnittene Reiserouten ein

^XIANGYANG, China, Sept. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Provinz Hubei in

Zentralchina hat fünf speziell auf ausländische Besucher zugeschnittene

Reiserouten ins Leben gerufen, mit dem Ziel, ihre reichen kulturellen und

natürlichen Ressourcen in marktreife Produkte für den Inbound-Tourismus

umzuwandeln.

Die Routen wurden auf der Konferenz zur Kultur- und Tourismusentwicklung in

Hubei 2026 vorgestellt, die am Donnerstag in der Stadt Xiangyang stattfand. Im

Rahmen der Veranstaltung fanden zudem Kontaktvermittlungsveranstaltungen

zwischen lokalen Tourismusunternehmen und Reisebüros aus dem Ausland statt.

Die Provinz Hubei, die für ihr reiches kulturelles Erbe und ihre vielfältigen

Landschaften bekannt ist, hat in den letzten Jahren der integrierten Entwicklung

von Kultur und Tourismus Priorität eingeräumt. Die Provinz verzeichnete im Jahr

2025 fast 1 Milliarde Touristenbesuche, wobei die Einnahmen aus dem Tourismus 1

Billion Yuan überstiegen.

Zu den fünf Reiserouten gehören eine Reise auf dem Jangtse mit den Drei

Schluchten und der Kultur der Drei Reiche, eine Ökotour durch Shennongjia, den

Wudang-Berg und die Drei Schluchten, eine Kulturreise, die Jingzhou, Xiangyang

und Suizhou verbindet, eine Tour zu den revolutionären Stätten in Hong'an und

Honghu sowie eine Stadtrundfahrt durch Wuhan.

Die Reiserouten umfassen zudem lokale Küche, Aktivitäten im Bereich des

immateriellen Kulturerbes sowie neue städtische Konsumerlebnisse und bieten

ausländischen Reisenden einen bequemeren Zugang zu den vielfältigen

Sehenswürdigkeiten der Provinz Hubei.

Zudem wurden acht thematische Reiseerlebnisse vorgestellt, die sich mit dem

Weltkulturerbe, Besichtigungen entlang des Jangtse, der Jingchu-Kultur,

technologischer Innovation, traditioneller chinesischer Medizin und Wellness,

zeitgenössischen Lebensstilen, Festen sowie der saisonalen Blumenbetrachtung

befassen.

In den letzten Jahren hat sich die Provinz Hubei darum bemüht, den Markt für den

Incoming-Tourismus zu erschließen, indem sie neue Produkte entwickelt,

Marketingkanäle im Ausland ausgebaut, immersive kulturelle Erlebnisse

bereichert, die Dienstleistungen für internationale Besucher verbessert und den

touristischen Austausch mit Partnern im Ausland verstärkt hat.

Ein Vertreter der Kultur- und Tourismusbehörde der Provinz erklärte, die neuen

Angebote würden den Reiseveranstaltern aus dem Ausland voraussichtlich

umfassendere Optionen bieten und die Attraktivität von Hubei als internationales

Kulturtourismusziel steigern.

Kontaktperson: Herr Liu, Tel: 86-10-63074558Â°