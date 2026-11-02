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02.11.2026 12:40:38
GNW-News: ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS startet neues Weiterbildungs-programm für Fortgeschrittene in der Radiomolekularen Präzisionsonkologie
^Das erweiterte Online-Curriculum vermittelt vertieftes klinisches Fachwissen zu
Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren und bietet praxisorientierte
Fallanalysen sowie interdisziplinäre Tumorboard-Diskussionen.
Wiesbaden, 2. November 2026 - Die Radiomolekulare Präzisionsonkologie, auch
bekannt als Theranostics, entwickelt sich rasant weiter. Damit steigt der Bedarf
an vertiefter klinischer Expertise und interdisziplinärer medizinischer
Weiterbildung. Vor diesem Hintergrund gibt die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS den
Start von Level II ihres Ausbildungsbereichs Radiomolekulare Präzisionsonkologie
(RPO) bekannt. Das bestehende Grundlagenprogramm wird um vertieftes klinisches
Fachwissen zu Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren sowie um
praxisorientierte Fallanalysen und interdisziplinäre Tumorboard-Diskussionen
erweitert. Die wissenschaftliche und fachliche Leitung des weiterführenden
Programms übernimmt Prof. Rodney Hicks aus Melbourne, Australien, der seine
langjährige wissenschaftliche und klinische Expertise einbringt. Die ICPO
ACADEMY FOR THERANOSTICS wurde im Oktober 2023 von der International Centers for
Precision Oncology (ICPO) Foundation gegründet. Ihr Ziel ist es, die Anwendung
von Theranostics weltweit voranzubringen und damit die Behandlungsergebnisse für
Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu verbessern.
?Bildung ist der Grundstein für Exzellenz in Theranostics. Mit RPO Level II
gehen wir einen wichtigen Schritt, um Ärztinnen und Ärzten die notwendige
Expertise zu vermitteln, damit sie wissenschaftliche Fortschritte in eine
bessere Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten weltweit umsetzen
können", erklärt Prof. Richard P. Baum, Präsident der ICPO ACADEMY FOR
THERANOSTICS.
?Da Theranostics zunehmend in die umfassende Krebsversorgung integriert wird,
erfordert eine erfolgreiche Behandlung eine enge Zusammenarbeit zwischen der
Nuklearmedizin und anderen medizinischen Fachdisziplinen. RPO Level II verbindet
vertieftes klinisches Fachwissen mit praxisorientierten interdisziplinären
Tumorboard-Diskussionen, um diese essenzielle Zusammenarbeit zu stärken",
erläutert Prof. Rodney Hicks, wissenschaftlicher Leiter des Advanced RPO Pillar
der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS.
Interdisziplinäre Tumorboards aus vier Weltregionen
Anhand praxisorientierter klinischer Fallanalysen und unterschiedlicher
regionaler Perspektiven erhalten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die
Arbeitsweise interdisziplinärer Tumorboards. Sie lernen, wie Patientenfälle
vorbereitet und präsentiert werden und wie sie sich in unterschiedlichen
Gesundheitssystemen aktiv und effektiv an interdisziplinären
Therapieentscheidungen beteiligen können.
Führende Expertinnen und Experten aus vier Weltregionen nahmen an diesen
internationalen multidisziplinären Tumorboards (MDTB) teil. Sie vermitteln
Einblicke in ihre klinische Praxis und zeigen unterschiedliche Ansätze der
interdisziplinären Zusammenarbeit auf:
* Europa: Prof. Ken Herrmann und KollegInnen vom Universitätsklinikum Essen,
Deutschland, sowie vom EOC - Università della Svizzera italiana, Schweiz
* Naher Osten: Prof. Akram Al-Ibraheem und KollegInnen vom King Hussein Cancer
Center, Jordanien
* Australien: Prof. Grace Kong und KollegInnen vom Peter MacCallum Cancer
Centre, Australien
* Lateinamerika: Dr. Danny Mena Cortes und KollegInnen von UroTeragLATAM
?Mein herzlicher Dank gilt Prof. Rodney Hicks und Prof. Richard P. Baum sowie
allen Leiterinnen und Leitern der interdisziplinären Tumorboards und den
beteiligten Expertinnen und Experten für ihr außergewöhnliches Engagement, ihre
hohe fachliche Kompetenz und ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung dieses
Weiterbildungsprogramms. Ihr gemeinsamer Einsatz und die internationale
Zusammenarbeit waren entscheidend dafür, dieses innovative Bildungsangebot zu
verwirklichen", betont Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation.
Weitere Informationen zur ICPO Academy for Theranostics finden Sie unter
www.icpo.foundation (https://www.icpo.foundation/) und www.theranostics.academy
(https://www.theranostics.academy/).
Über die ICPO Foundation
Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine
gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern
und Unternehmern aus dem Life-Sciences-Bereich nach deutschem Recht gegründet
wurde.
Die ICPO setzt sich dafür ein, die Anwendung von Theranostics weltweit
voranzubringen. Mit ihrem globalen Netzwerk von rund 100 akkreditierten Zentren
fördert sie die internationale Zusammenarbeit und klinische Exzellenz mit dem
Ziel, die Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten nachhaltig zu
verbessern.
Zur Unterstützung dieser Mission bietet die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS
zertifizierte Grundlagenprogramme sowie weiterführende Programme für
interdisziplinäre Theranostics-Teams an.
Weitere Informationen zur ICPO Foundation unter www.icpo.foundation
(https://www.icpo.foundation/)
Pressekontakt ICPO Foundation
Susanne Simon
Head of Communications & Community
E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation (mailto:susanne.simon@icpo.foundation)
Telefon: +49 172 8666093
www.icpo.foundation (https://www.icpo.foundation/)
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