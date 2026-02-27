GNW-News: ICPO und UroTeragLATAM gehen strategische Partnerschaft ein, um Theranostik für urologische Krebserkrankungen in Lateinamerika zu fördern

^Die Partnerschaft stärkt Bildung, Innovation und Patientenzugang durch die

Kombination globaler Expertise mit regionaler Führungsrolle in der

Präzisionsonkologie.

27. Februar 2026 - Wiesbaden, Deutschland und Miami, USA. Die International

Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation und die UroTeragLATAM

Foundation haben während des WFNMB-Kongresses in Cartagena, Kolumbien, ein

Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um gemeinsam die Ausbildung in

der Theranostik über die ICPO Academy for Theranostics voranzutreiben, Forschung

zu fördern und den Zugang von Patientinnen und Patienten zur Theranostik bei

urologischen Krebserkrankungen in ganz Lateinamerika zu verbessern. Ziel der

Partnerschaft ist es, die Einführung der Präzisionsonkologie zu beschleunigen,

indem die globale Theranostik-Expertise der ICPO mit der regionalen

Führungsrolle von UroTeragLATAM in Bildung und multidisziplinärer Zusammenarbeit

kombiniert wird. Gemeinsam werden die Stiftungen Innovation fördern, den

Wissensaustausch intensivieren und die Weiterentwicklung von Theranostik-Zentren

in der gesamten Region unterstützen.

Theranostik - ein sich rasch entwickelnder Ansatz, der diagnostische Bildgebung

mit zielgerichteter Therapie unter Verwendung von Radiopharmazeutika kombiniert

- stellt einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung dar. Die 2019 gegründete

ICPO Foundation setzt sich dafür ein, den weltweiten Patientenzugang zur

Theranostik durch ihr akkreditiertes ICPO Theranostics Center Network,

Bildungsinitiativen, die Förderung von ICPO Research Grants sowie internationale

Community-Building-Aktivitäten auszubauen. Die 2025 gegründete UroTeragLATAM

Foundation engagiert sich für die Förderung von Bildung und Zusammenarbeit in

der Theranostik bei urologischen Krebserkrankungen in ganz Lateinamerika, mit

der Vision, die führende Bildungsplattform für genitourinäre Theranostik in der

Region zu werden.

?Lateinamerika entwickelt sich zu einer dynamischen Kraft in der Theranostik,

und Partnerschaften wie die mit UroTeragLATAM sind entscheidend, um ihr volles

Potenzial auszuschöpfen. Durch die Zusammenarbeit mit einer regionalen,

gleichzeitig krankheitsspezifischen Stiftung vernetzt ICPO nicht nur globales

Know-how, sondern schafft auch nachhaltige Wege für Innovation, klinische

Exzellenz und langfristige Wirkung in der Präzisionsonkologie - für bessere

Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten", betonte Odile Jaume, CEO

der ICPO Foundation.

?Diese Partnerschaft geht über die Förderung der Theranostik in Lateinamerika

hinaus - sie setzt einen neuen Maßstab für globale Zusammenarbeit. Durch die

Zusammenführung starker regionaler Kompetenz und einer aktiven internationalen

Organisation unterstützen und inspirieren ICPO und UroTeragLATAM auch andere

Regionen, die den Zugang zur Präzisionsonkologie ausbauen möchten", erklärte Dr.

Danny Mena Cortes, Präsident von UroTeragLATAM.

Stärkung von Bildung und klinischer Exzellenz

UroTeragLATAM wird die ICPO Academy for Theranostics fördern und akademischen

Teilnehmenden auf Basis der ICPO-Stipendienkriterien und verfügbarer Kapazitäten

kostenfreien Zugang anbieten. Beide Organisationen werden zusammenarbeiten, um

die Expansion der ICPO Academy in den lateinamerikanischen Ländern zu

unterstützen - unter anderem durch die Einbindung multidisziplinärer Expertinnen

und Experten aus der Region bei der gemeinsamen Entwicklung relevanter

Bildungsressourcen, der Ermöglichung lokaler Zertifizierungen und der

Identifikation praxisnaher Trainingsmöglichkeiten.

Aufbau eines stärkeren Theranostik-Ökosystems

Das MoU sieht gemeinsame Maßnahmen zur Stärkung von Kapazitäten und

Infrastruktur für Theranostik in der gesamten LATAM-Region vor. UroTeragLATAM

wird neue Kandidaten für ICPO-Theranostik-Zentren vorschlagen und sie ermutigen,

sich um die Akkreditierung als ICPO Clinical Centers of Excellence zu bewerben.

ICPO und UroTeragLATAM werden zudem bei wissenschaftlichen Initiativen und

Advocacy-Aktivitäten zusammenarbeiten, um den Zugang von Patientinnen und

Patienten zu innovativen Krebsbehandlungslösungen auf regionaler und lokaler

Ebene sicherzustellen.

Förderung von Innovation und Forschung

Die Vereinbarung schafft zudem einen Rahmen für wissenschaftliche

Zusammenarbeit. UroTeragLATAM wird Forschungsaktivitäten fördern und zur

Einreichung von Förderanträgen aus der LATAM-Region ermutigen, während die ICPO

Foundation die Vorschläge im Rahmen seiner etablierten wissenschaftlichen

Begutachtungsprozesse prüfen wird. Gemeinsam wollen die Stiftungen aufstrebende

Talente fördern und die Theranostik weltweit voranbringen.

Bildunterschrift:

Juan Davila, Partner Engagement & Fundraising Director, Dr. Marwa Hakkam,

Accreditation and Center Director (beide ICPO Foundation) und Julian Rojas,

Vorstandsmitglied UroTeragLATAM, Kolumbien.

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine

gemeinnützige Organisation, die 2019 nach deutschem Recht von führenden

internationalen Medizinern und Unternehmern aus dem Bereich der

Biowissenschaften gegründet wurde. In Anerkennung des Paradigmenwechsels in der

Krebsbehandlung hin zu einem personalisierten Ansatz trägt die ICPO Foundation

dazu bei, Impulse für einen besseren Zugang für Patienten weltweit zu setzen,

indem sie ein internationales Netzwerk von ICPO Theranostics Center of

Excellence für aufbaut, das auf einem Modell des gemeinsamen Know-hows,

zertifizierter Ausbildung durch die ICPO Academy for Theranostics und der

Standardisierung von Designs und Prozessen basiert, die weltweit eine optimale

klinische Praxis für bessere Patientenergebnisse ermöglichen.

Mehr Informationen zur ICPO Foundation unter www.icpo.foundation

(http://www.icpo.foundation) und zur ICPO Academy for Theranostics unter

www.theranostics.academy (http://www.theranostics.academy).

Medienkontakt ICPO Foundation

Susanne Simon, Head of Communication & Community

E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation, Telefon: +49 172 8666093,

www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation)

Über die UroTeragLATAM Foundation

Zu den Hauptaktivitäten der UroTeragLATAM Foundation gehören die Organisation

und Durchführung von Bildungsformaten wie Konferenzen, Workshops und Symposien.

Diese Veranstaltungen sind sorgfältig konzipiert, um Teilnehmenden aktuelle und

praxisnahe Informationen auf Spanisch zu radiopharmazeutischen Therapien bei

genitourinären onkologischen Erkrankungen zu vermitteln, mit besonderem Fokus

auf deren klinische Anwendung in Lateinamerika. Darüber hinaus fördert die

Organisation die professionelle Zusammenarbeit durch Networking-Möglichkeiten,

Diskussionsforen und Plattformen, auf denen medizinisches Fachpersonal

Erfahrungen, Wissen und Best Practices austauschen kann. UroTeragLATAM

unterstützt zudem die kontinuierliche medizinische Fortbildung durch Online-

Lernmodule, Forschungsressourcen und Lehrmaterialien, um sicherzustellen, dass

Gesundheitsdienstleister stets über die neuesten Entwicklungen in der

Theranostik informiert bleiben. Außerdem schafft UroTeragLATAM persönliche

Austauschformate zur Diskussion neuer Evidenz in der GU-Theragnostik, unter

anderem durch Kooperationen mit akademischen Aktivitäten sowie

Fachgesellschaften aus Urologie, Onkologie, Nuklearmedizin und Medizinphysik und

durch die Organisation von Symposien im Rahmen von Kongressen.

Medienkontakt UroTeragLATAM Foundation

Dr. Andrea Luna Mass

E-Mail: aluna@uroteraglatam.com

Website: uroteraglatam.com

