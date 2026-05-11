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11.05.2026 08:35:38
GNW-News: IESE gestaltet den MBA für das Zeitalter der KI neu
^BARCELONA, Spanien, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School
hat eine umfassende Neugestaltung ihres MBA-Programms
(https://www.iese.edu/mba/) angekündigt, um Führungskräfte auf ein
Geschäftsumfeld vorzubereiten, das zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägt
ist. Ab September 2026 wird sich das Programm darauf konzentrieren, die
Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um Arbeitsabläufe neu zu
gestalten, Mensch-KI-Systeme zu leiten und Entscheidungen unter technologischer
Unsicherheit zu treffen, und gleichzeitig die Entwicklung eines fundierten
Führungsurteils zu fördern.
Die Neugestaltung spiegelt einen Wandel in der Führungsarbeit wider: Unternehmen
erwarten von Führungskräften heute nicht mehr nur, dass sie KI-Tools
beherrschen, sondern auch, dass sie festlegen, wie die Arbeit zwischen Menschen
und KI aufgeteilt wird, Ergebnisse bewerten und Entscheidungen auf Systemebene
treffen.
?Wir haben uns bewusst dafür entschieden, KI nicht einfach in einige wenige
Wahlfächer einzubauen", so Marc Badia, Vizedekan der IESE.?KI zieht sich durch
jeden Studiengang im ersten Jahr, denn in zwei Jahren werden unsere Absolventen
in Positionen tätig sein, in denen nicht die Frage lautet: 'Können Sie KI
einsetzen?', sondern: 'Können Sie in einem Unternehmen, in dem Mensch und KI
zusammenarbeiten, führen und leiten?' Das ist eine Aufgabe in jedem Bereich,
einschließlich Finanzen, Betrieb und Strategie, und kein Spezialgebiet."
Der neue Lehrplan gliedert sich in drei Kompetenzbereiche: persönliche KI-
Kompetenz; KI-gestützte Neugestaltung von Arbeitsabläufen und Betriebsmodellen;
sowie strategisches KI-Verständnis. Diese Fähigkeiten werden im Rahmen der IESE-
Fallmethode in Verbindung mit unternehmerischem Urteilsvermögen entwickelt,
wobei die Studierenden reale Geschäftssituationen analysieren und von KI
generierte Ergebnisse kritisch bewerten, wodurch sie ihre Fähigkeit stärken,
Probleme zu definieren, Entscheidungen zu treffen und diese zu begründen.
KI-Kompetenzen sind in allen Kursen des ersten Studienjahres integriert, und in
mehr als 40 Veranstaltungen werden reale Managementprobleme behandelt, von der
Verantwortlichkeit bei KI-gestützten Entscheidungen bis hin zu ethischen Grenzen
und Wettbewerbsstrategien. Die Vorbereitungskurse stellen sicher, dass alle
Studierenden eine Grundlage an technischem Wissen erwerben, während Wahlfächer
und Projekte im zweiten Jahr eine vertiefte Spezialisierung ermöglichen,
darunter Schwerpunkte in den Bereichen KI, Technologie, Daten und Digital
Business.
Die Studierenden schließen ihr Studium mit einem Portfolio an praktischen
Arbeiten ab, darunter KI-Audits, Entwürfe für agentenbasierte Arbeitsabläufe und
Prototypen neuer Geschäftsideen.
Diese Neugestaltung ist Teil des übergeordneten Ziels der IESE, Führungskräfte
dazu zu befähigen, im Zeitalter der KI verantwortungsbewusst zu denken, zu
handeln und zu führen, und baut auf der Initiative?Künstliche Intelligenz und
die Zukunft des Managements" der Hochschule auf.
Der MBA der IESE zählt beständig zu den besten der Welt und hat sich in den
letzten vier Jahren in Folge unter den Top 5 des Financial Times Global MBA
Rankings platziert, was seine anhaltende Bedeutung in einer sich wandelnden
Geschäftswelt unterstreicht.
Erfahren Sie mehr (https://www.iese.edu/stories/iese-redesigns-mba-ai/).
Kontakt: mdees@iese.eduÂ°
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