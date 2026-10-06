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06.10.2026 10:04:39
GNW-News: IESE startet das "Global CFO"-Programm
^NEW YORK, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School startet
das Global CFO Program: Empowering Transformational Leaders
(https://www.iese.edu/executive-education/global-cfo-program/), ein neues
Führungskräfteprogramm, das Finanzvorstände und leitende Finanzmanager darauf
vorbereiten soll, in Zeiten technologischer Umbrüche und geopolitischer
Unsicherheiten die Transformation von Unternehmen voranzutreiben, die
Unternehmensstrategie mitzugestalten und nachhaltigen Wert zu schaffen.
Das viermonatige transatlantische Programm beginnt im Mai 2027 und verbindet
Präsenzmodule an den IESE-Standorten in New York und Madrid mit Online-Lernen
und Executive-Coaching.
Das Programm richtet sich an derzeitige Finanzvorstände, regionale oder
bereichsbezogene Finanzleiter sowie Führungskräfte, die sich innerhalb der
nächsten drei bis fünf Jahre auf eine Nachfolge in der obersten Führungsebene
vorbereiten. Es bringt Teilnehmende mit durchschnittlich 20 Jahren
Führungserfahrung aus Global-2000-Unternehmen und internationalen Organisationen
zusammen.
Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Finanzvorständen aus aller Welt,
Personalberatern für Führungskräfte und Branchenexperten entwickelt und befasst
sich mit dem erweiterten Aufgabenbereich des Finanzvorstands als strategischer
Partner des Vorstandsvorsitzenden und des Vorstands.
?Unternehmen wollen nicht einfach nur einen Punktezähler auf dem CFO-Posten; sie
wollen einen Spielmacher, der dem Führungsteam dabei helfen kann, den
Siegtreffer zu erzielen", sagte der akademische Co-Direktor Ajit Kambil,
Innovator, Berater und ehemaliger Geschäftsführer bei Deloitte.?Der CFO von
heute muss gemeinsam mit dem CEO und dem Vorstand den Wandel vorantreiben.
Dieses Programm ist eine praxisorientierte Startrampe, die Führungskräften dabei
helfen soll, diesen Sprung zu wagen."
?Was dieses Programm auszeichnet, ist die Verbindung zwischen strengen
methodischen Rahmenbedingungen und der Umsetzung auf Führungsebene, die es
Führungskräften ermöglicht, umsetzbare Strategien für nachhaltiges Wachstum und
Wertschöpfung zu entwickeln", fügte der akademische Co-Direktor Javier Estrada
(https://www.iese.edu/faculty-research/faculty/javier-estrada/), Professor für
Finanzmanagement an der IESE Business School, hinzu.
Die Teilnehmenden werden von den weltweit renommierten Finanzwissenschaftlern
der IESE sowie von führenden internationalen Referenten und Gastrednern aus der
Führungsetage unterrichtet.
Im Verlauf des Programms werden die Teilnehmenden vier umsetzbare Ergebnisse
erarbeiten, die auf ihre jeweiligen Organisationen zugeschnitten sind:
* Roadmap zur Wertschöpfung: Eine mehrjährige Roadmap zur Beschleunigung des
Unternehmenswachstums und der Unternehmensleistung in den nächsten 3 bis 5
Jahren.
* Rahmenkonzept für KI und technologischen Wandel: Eine pragmatische Strategie
zum Einsatz künstlicher Intelligenz, zur Erschließung des Wertes digitaler
Investitionen und zum Risikomanagement.
* Agenda zur Transformation der Finanzfunktion: Ein umsetzbarer Plan, dessen
Schwerpunkte auf der Abstimmung mit den Interessengruppen, dem Einfluss der
Führungskräfte und der organisatorischen Agilität liegen.
* Persönlicher Führungs- und Erfolgsplan: Förderung der persönlichen
Führungskompetenzen der Teilnehmenden und Unterstützung bei der
Verwirklichung ihrer Karriereziele.
Der Lehrplan, der die Finanzzentren New York und Madrid miteinander verbindet,
bietet den Teilnehmenden einen tiefen Einblick in die Finanzökosysteme der USA
und Europas und befasst sich gleichzeitig mit grenzüberschreitenden
Herausforderungen, darunter die Wertschöpfung in Schwellenländern und den BRICS-
Staaten.
Kontakt: mdees@iese.eduÂ°
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