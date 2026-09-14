14.09.2026 08:05:38

GNW-News: IESE und Shizenkan öffnen Programm "Future of Capitalism" für MBA-Studierende weltweit

^BARCELONA, Spanien und TOKIO, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale

Bildungsinitiative Future of Capitalism, die von der IESE Business School

(Spanien, Deutschland, USA, Brasilien) und der Shizenkan University (Japan)

gemeinsam gegründet wurde, hat die Bewerbungsphase für die Ausgabe 2027

eröffnet.

In diesem Jahr steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen Studierenden und

Absolvierenden sämtlicher Business Schools weltweit offen. Damit wird die

Teilnahme über das bisherige Netzwerk des Programms aus 23 Partnerinstitutionen

auf fünf Kontinenten hinaus erweitert.

Das vollständig online durchgeführte Programm bietet Führungskräften der

nächsten Generation eine einzigartige Gelegenheit, sich mit der Rolle und

Verantwortung von Unternehmen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Im Fokus

stehen dabei zweckorientiertes Management, ESG und Impact Investing, neue

Geschäftsmodelle, verantwortungsvolle Führung sowie die Schaffung nachhaltiger

Unternehmenswerte.

?Mit Future of Capitalism unterstreicht die IESE ihr Engagement dafür, möglichst

vielen Menschen Zugang zu Bildungsangeboten für verantwortungsvolle Führung zu

ermöglichen", sagt Fernanda Accorsi, Executive Director des Institute for

Sustainability Leadership der IESE.?Wirtschaftsausbildung muss angehende

Führungskräfte darauf vorbereiten, tiefgreifenden Wandel anzustoßen und

Unternehmen im Dienste der Gesellschaft sinnstiftend zu führen."

Junichi Kagaya, Project Director von Future of Capitalism, ergänzt:?Es handelt

sich um eine wegweisende Plattform, auf der engagierte Personen und

Institutionen zusammenarbeiten, um eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft neu

zu denken und zu gestalten."

Seit dem Start im Jahr 2021 hat die Initiative mehr als 1.000 Teilnehmende aus

über 20 Ländern miteinander vernetzt. Zu den Referierenden der vergangenen

Ausgaben gehörten unter anderem der Nobelpreisträger Muhammad Yunus, der

ehemalige CEO von Unilever, Paul Polman, sowie Rebecca Henderson von der Harvard

University. Zu den wichtigsten Partnern zählen die IESE, die Shizenkan

University (Japan), die School of Inspired Leadership (Indien), die Fundação

Getulio Vargas (Brasilien), die NUS Business School der National University of

Singapore (Singapur) und die Darden School of Business der University of

Virginia (USA).

Programmdetails und Bewerbung:

* Zeitraum: 12. Januar bis 20. April 2027 (online)

* Teilnahmegebühr: Kostenfrei

* Bewerbungsschluss: 1. November 2026

* Weitere Informationen und Bewerbung: futureofcapitalism.net

(https://futureofcapitalism.net/)

Über Future of Capitalism Future of Capitalism ist eine globale, nicht auf einen

akademischen Abschluss ausgerichtete Bildungsinitiative, die von der IESE

Business School und der Shizenkan University gemeinsam entwickelt wurde. Die

Initiative verfolgt das Ziel, aufstrebende Führungskräfte dazu zu befähigen, den

Kapitalismus neu zu denken und dabei auf verantwortungsvolle Führung und ethisch

fundierte Entscheidungen zu setzen.

Kontakt: Mallory Dees, mdees@iese.edu.Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen