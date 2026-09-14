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14.09.2026 08:05:38
GNW-News: IESE und Shizenkan öffnen Programm "Future of Capitalism" für MBA-Studierende weltweit
^BARCELONA, Spanien und TOKIO, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale
Bildungsinitiative Future of Capitalism, die von der IESE Business School
(Spanien, Deutschland, USA, Brasilien) und der Shizenkan University (Japan)
gemeinsam gegründet wurde, hat die Bewerbungsphase für die Ausgabe 2027
eröffnet.
In diesem Jahr steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen Studierenden und
Absolvierenden sämtlicher Business Schools weltweit offen. Damit wird die
Teilnahme über das bisherige Netzwerk des Programms aus 23 Partnerinstitutionen
auf fünf Kontinenten hinaus erweitert.
Das vollständig online durchgeführte Programm bietet Führungskräften der
nächsten Generation eine einzigartige Gelegenheit, sich mit der Rolle und
Verantwortung von Unternehmen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Im Fokus
stehen dabei zweckorientiertes Management, ESG und Impact Investing, neue
Geschäftsmodelle, verantwortungsvolle Führung sowie die Schaffung nachhaltiger
Unternehmenswerte.
?Mit Future of Capitalism unterstreicht die IESE ihr Engagement dafür, möglichst
vielen Menschen Zugang zu Bildungsangeboten für verantwortungsvolle Führung zu
ermöglichen", sagt Fernanda Accorsi, Executive Director des Institute for
Sustainability Leadership der IESE.?Wirtschaftsausbildung muss angehende
Führungskräfte darauf vorbereiten, tiefgreifenden Wandel anzustoßen und
Unternehmen im Dienste der Gesellschaft sinnstiftend zu führen."
Junichi Kagaya, Project Director von Future of Capitalism, ergänzt:?Es handelt
sich um eine wegweisende Plattform, auf der engagierte Personen und
Institutionen zusammenarbeiten, um eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft neu
zu denken und zu gestalten."
Seit dem Start im Jahr 2021 hat die Initiative mehr als 1.000 Teilnehmende aus
über 20 Ländern miteinander vernetzt. Zu den Referierenden der vergangenen
Ausgaben gehörten unter anderem der Nobelpreisträger Muhammad Yunus, der
ehemalige CEO von Unilever, Paul Polman, sowie Rebecca Henderson von der Harvard
University. Zu den wichtigsten Partnern zählen die IESE, die Shizenkan
University (Japan), die School of Inspired Leadership (Indien), die Fundação
Getulio Vargas (Brasilien), die NUS Business School der National University of
Singapore (Singapur) und die Darden School of Business der University of
Virginia (USA).
Programmdetails und Bewerbung:
* Zeitraum: 12. Januar bis 20. April 2027 (online)
* Teilnahmegebühr: Kostenfrei
* Bewerbungsschluss: 1. November 2026
* Weitere Informationen und Bewerbung: futureofcapitalism.net
(https://futureofcapitalism.net/)
Über Future of Capitalism Future of Capitalism ist eine globale, nicht auf einen
akademischen Abschluss ausgerichtete Bildungsinitiative, die von der IESE
Business School und der Shizenkan University gemeinsam entwickelt wurde. Die
Initiative verfolgt das Ziel, aufstrebende Führungskräfte dazu zu befähigen, den
Kapitalismus neu zu denken und dabei auf verantwortungsvolle Führung und ethisch
fundierte Entscheidungen zu setzen.
Kontakt: Mallory Dees, mdees@iese.edu.Â°
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