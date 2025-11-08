GNW-News: IGEL läutet neue Ära der EUC-Transformation und vertrauenswürdigen Endpunktsicherheit ein

^Europas führende Veranstaltung zum Thema EUC und Endpunktsicherheit versammelt

Microsoft, Omnissa, HP, Lenovo, Zscaler, Palo Alto Networks und weitere

Unternehmen, um die Zukunft von Zero Trust, Kontinuität und widerstandsfähigem

EUC voranzutreiben

FRANKFURT, Deutschland, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGEL

(https://www.igel.com/), ein weltweit führender Anbieter von sicheren

Endpunktlösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure

Endpoint OS-Plattform für heute und morgen, hat heute seine zweite Flaggschiff-

Veranstaltung des Jahres - Now & Next 2025 - in Frankfurt am Main abgeschlossen.

Das Unternehmen stellte ein umfassendes Portfolio an neuen Lösungen,

Produktverbesserungen und Innovationen vor, die den Kurs für seine zukünftige

Roadmap vorgeben.

Diese Innovationen wurden für die gegenwärtige komplexe Bedrohungslandschaft

entwickelt und bieten eine präventionsorientierte Architektur, integrierte

Ausfallsicherheit sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit , die moderne

Unternehmen benötigen. Damit festigt IGEL seine Führungsposition im Bereich

sicherer, intelligenter Endpoint-Computing-Lösungen.

?Mit dem Abschluss einer außergewöhnlichen IGEL Now & Next-Woche in Frankfurt

ist die Dringlichkeit, die Endpunktsicherheit zu überdenken, deutlicher denn je

geworden", erklärte Klaus Oestermann, CEO von IGEL.?Für IGEL bedeutet

Prävention viel mehr als nur das Hinzufügen von Funktionen. Es ist unsere

Verpflichtung, die Infrastruktur zu schützen, die kritische Sektoren wie

Regierung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Transport und

Versorgungsunternehmen absichert, die für die Cyber-Resilienz jedes Landes

unerlässlich sind. Diese Verantwortung ist größer als die jedes anderen

Unternehmens. In Zusammenarbeit mit unseren Technologiepartnern wollen wir eine

Zero-Trust-Architektur bereitstellen, die die Endgeräte weltweit schützt,

aktuelle Bedrohungen bekämpft und für die Herausforderungen von morgen rüstet."

Matthias Haas, CTO von IGEL, führte diese Vision weiter aus:

?Der IGEL Adaptive Secure Desktop(TM) ist die logische Fortsetzung unserer Mission:

sichere, flexible und menschenzentrierte digitale Arbeitsplätze zu ermöglichen.

Das Besondere daran ist die integrierte Intelligenz - es geht nicht nur darum,

wer der Benutzer ist, sondern auch darum, wo er sich befindet, wie er sich

verbindet und wie hoch das Vertrauensniveau in jedem Moment ist. Auf diese Weise

realisieren wir eine echte Zero-Trust-Architektur und setzen Richtlinien am

Endpunkt durch."

Den Wert von Präventionsmaßnahmen quantifizieren

Eine neue IGEL-Studie mit dem Titel?Unlocking Endpoint ROI with IGEL

(https://www.igel.com/unlock-roi-igel-zero-trust/)" (Endpunkt-ROI mit IGEL

erschließen), die auf 140 Unternehmensimplementierungen basiert, ergab, dass

Unternehmen, die die unveränderliche Plattform von IGEL nutzen, ihre IT- und

Betriebskosten um 62 % senken konnten, wodurch sie jährlich fast 900.000 US-

Dollar einsparen und ihre Zero-Trust-Umstrukturierung finanzieren können.

Partner- und Branchenperspektiven

Das robuste Technologiepartner-Ökosystem von IGEL stand mit Branchenführern wie

Microsoft, Omnissa, Island, AWS, Zscaler, Sanas, VNClagoon, HP, Lenovo und LG im

Mittelpunkt. Deren geballte Fachkompetenz hat in eindrücklichen Sitzungen

deutlich gemacht, wie das IGEL-Ökosystem durch Innovation und Partnerschaften

die Zukunft der Arbeit prägt.

?Die Veranstaltung IGEL Now & Next Frankfurt hat ein Maß an Innovation und

Umsetzung gezeigt, das auf dem Endpoint-Markt wirklich herausragend ist. Mit

ihrem präventionsorientierten Ansatz, der sich durch einen hohen ROI und eine

umfassende Partnerintegration auszeichnet, setzen sie neue Maßstäbe für sichere

und anpassungsfähige digitale Arbeitsumgebungen. Für alle Unternehmen, die Zero

Trust, Resilienz und Kosteneffizienz in den Vordergrund stellen, gibt IGEL

eindeutig die Richtung für die Zukunft vor." - Jarad Carleton, Global Market

Research Director für Cybersicherheit bei Frost & Sullivan

Innovationen, die konkrete Ergebnisse erzielen

IGEL liefert geschäftskritische Lösungen, mit denen Resilienz, Compliance und

Anpassungsfähigkeit zur grundlegenden Norm für Unternehmen weltweit werden.

Highlights der Now & Next 2025:

Sicherheit und Compliance: Erweiterung des IGEL Preventative Security Model(TM)

* IGEL AI Armor (https://www.igel.com/blog/igel-ai-armor-securing-the-next-

era-of-ai-workloads)(TM) (https://www.igel.com/blog/igel-ai-armor-securing-

the-next-era-of-ai-workloads): Adaptive, KI-gestützte Bedrohungsabwehr am

Endpunkt.

* IGEL Managed Hypervisor(TM) Generic Immutability Support

(https://www.igel.com/blog/introducing-immutable-mode-the-next-evolution-of-

secure-endpoints): Manipulationssichere Umgebungen für verbesserten Schutz.

* Zscaler Client Connector Support: (https://www.igel.com/blog/zscaler-igel-

securing-and-transforming-healthcare/)Verbesserter sicherer Zugriff für das

Gesundheitswesen und regulierte Branchen

* IGEL BC&DR mit IGEL Dual Boot(TM) (https://www.igel.com/blog/how-igel-dual-

boot-maps-to-windows-reserve/): Schnelle, sichere Wiederherstellung für

Betriebskontinuität.

Informationen und Einblicke: Datengesteuerte Endpunkt-Transparenz

* IGEL Insights(TM) (https://www.igel.com/blog/dex-igel-performance-visibility/)

(Vorschau): Telemetriegestützte Informationen für proaktives

Endpunktmanagement.

* IGEL App Creator Portal(TM) (https://www.igel.com/blog/innovation-app-creator-

portal/): Sichere, optimierte Workflows für die Erstellung

benutzerdefinierter Apps.

* IGEL Active UMS mit Comply to Connect-Unterstützung

(https://www.igel.com/blog/igel-active-ums-powering-policy-driven-security-

for-it-and-ot): Comply to Connect-Richtliniendurchsetzung und -Compliance in

Echtzeit für IT/OT.

* IGEL-ROI-Studie (https://www.igel.com/blog/the-edge-evolves-how-igel-os-for-

arm-unlocks-the-next-billion-endpoints): Bewährte Unternehmensfälle mit

einer IT-Kostenreduzierung von 62 %.

Plattformflexibilität und Erweiterung des Ökosystems: Offen, skalierbar,

zukunftssicher

* IGEL OS für Arm (https://www.igel.com/blog/the-edge-evolves-how-igel-os-for-

arm-unlocks-the-next-billion-endpoints) (Vorschau): Native Unterstützung von

IGEL OS für Arm-basierte, stromsparende und IoT-Geräte.

* IGEL Managed Containers(TM) (https://www.igel.com/blog/igel-managed-containers-

at-the-edge-with-os-12) (Vorschau): Sichere Anwendungsisolierung und

-bereitstellung für OT/IoT-Umgebungen.

* IGEL-Integration mit VNClagoon (https://www.igel.com/blog/vnclagoon-and-

igel): Optimiert für regulierte, kommunikationsintensive Umgebungen.

* Audi läuft auf IGEL und Omnissa Horizon (https://www.igel.com/blog/audi-

modernizes-production-and-optimizes-processes-with-igel): Nachweis der

Leistungsfähigkeit auf Unternehmensebene.

* IGEL Managed Hypervisor unterstützt Omnissa App Volumes

(https://www.igel.com/blog/omnissa-and-igel-are-redefining-windows-app-

delivery-at-the-edge): Vereinfacht die Bereitstellung von VDI/Anwendungen.

Effizienz und Modernisierung: Einfachheit, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit

* Sicheres Contact Center mit IGEL Preventative Security Model(TM)

(https://www.igel.com/blog/the-human-connection-contact-center-customer-

experience/): Kundendaten kommen niemals mit dem Endpunkt in Kontakt, sodass

jede Agentensitzung sicher, isoliert und richtliniengesteuert ist.

* Konvertierungstool für Stratodesk NoTouch OS zu IGEL OS12

(https://www.igel.com/blog/from-notouch-to-igel-os-12-a-seamless-migration-

path-for-stratodesk-customer): Beschleunigte Migrationen mit minimalen

Unterbrechungen.

* IGEL Adaptive Secure Desktop(TM) Persona Support

(https://www.igel.com/blog/igel-adaptive-secure-desktop-where-

personalization-meets-control): Kontextbezogene, personalisierte und sichere

Arbeitsbereiche.

* Neues IGEL Technology Professional Program: (https://www.igel.com/blog/igel-

technology-professional-program) Befähigt technische Experten, die

Bereitstellung und Einführung durch Best Practices zu beschleunigen.

Finale und Nachhaltigkeit in Aktion

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Nachhaltigkeit hat IGEL in

Zusammenarbeit mit Plant-for-the-Planet für jeden Teilnehmer der Now & Next

Frankfurt einen Baum gepflanzt - und so die Teilnahme mit einer nachhaltigen

Klimaschutzmaßnahme verknüpft. Erfahren Sie mehr

(https://www.igel.com/sustainability).

Zum Abschluss der Veranstaltung erlebten die Teilnehmer eine mitreißende Live-

Performance der Musiklegenden SNAP! aus den 90er Jahren, die hinter weltweiten

Hits wie?The Power" und?Rhythm Is a Dancer" stehen.

Bereit, die Zukunft zu gestalten?

* Gestalten Sie die Zukunft: Bewerben Sie sich für die Teilnahme am IGEL

Global Ambassador Program unter IGEL Global Ambassador Program

(https://www.igel.com/global-ambassador/), einem elitären Kreis, der die

Entwicklung des End-User-Computing vorantreibt.

* Erfahren Sie alles über die Veranstaltung: Erleben Sie die Höhepunkte und

wichtigsten Erkenntnisse von Now & Next Frankfurt noch einmal unter Welcome

to Now and Next 2025 Innovation | IGEL

(https://www.igel.com/2025innovation/).

* Treffen Sie uns in Miami: Reservieren Sie sich Ihren Platz für die nächste

IGEL Now & Next 2026-Veranstaltung in Miami. Registrieren Sie sich für IGEL

Now & Next 2026 - The Future of EUC & Security

(https://www.igel.com/nowandnext/).

Gestalten Sie mit uns eine Zukunft, die sicher und nachhaltig ist und von

denjenigen vorangetrieben wird, die die nächste Ära der EUC und

Endpunktsicherheit mutig anführen - für jetzt und für das, was als Nächstes

kommt.

Über IGEL

IGEL (https://www.igel.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von sicheren

Endpoint-Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure

Endpoint OS Platform für heute und morgen. Das Unternehmen ermöglicht hybrides

Arbeiten, beschleunigt die Cloud-Einführung und setzt Zero Trust in IT- und OT-

Umgebungen durch, während es gleichzeitig hohe Leistung bei geringerer

Komplexität, geringeren Kosten und weniger Risiken bietet.

Das IGEL Preventative Security Model(TM), das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL

steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die IGEL

Preventative Security Architecture(TM) durch - ein unveränderliches, modulares

Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt

durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte

Business Continuity. Mit IGEL Adaptive Secure Desktop(TM) erhalten Unternehmen eine

rollenbasierte Lösung für Arbeitsumgebungen, die auf die Bedürfnisse der

Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig ausfallsichere Sicherheit

gewährleistet.

Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des

Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den

Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen

gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem

Technologie-Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.igel.com (http://www.igel.com/)

