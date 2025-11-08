|
08.11.2025 17:12:38
GNW-News: IGEL läutet neue Ära der EUC-Transformation und vertrauenswürdigen Endpunktsicherheit ein
^Europas führende Veranstaltung zum Thema EUC und Endpunktsicherheit versammelt
Microsoft, Omnissa, HP, Lenovo, Zscaler, Palo Alto Networks und weitere
Unternehmen, um die Zukunft von Zero Trust, Kontinuität und widerstandsfähigem
EUC voranzutreiben
FRANKFURT, Deutschland, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGEL
(https://www.igel.com/), ein weltweit führender Anbieter von sicheren
Endpunktlösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure
Endpoint OS-Plattform für heute und morgen, hat heute seine zweite Flaggschiff-
Veranstaltung des Jahres - Now & Next 2025 - in Frankfurt am Main abgeschlossen.
Das Unternehmen stellte ein umfassendes Portfolio an neuen Lösungen,
Produktverbesserungen und Innovationen vor, die den Kurs für seine zukünftige
Roadmap vorgeben.
Diese Innovationen wurden für die gegenwärtige komplexe Bedrohungslandschaft
entwickelt und bieten eine präventionsorientierte Architektur, integrierte
Ausfallsicherheit sowie die Effizienz und Nachhaltigkeit, die moderne
Unternehmen benötigen. Damit festigt IGEL seine Führungsposition im Bereich
sicherer, intelligenter Endpoint-Computing-Lösungen.
?Mit dem Abschluss einer außergewöhnlichen IGEL Now & Next-Woche in Frankfurt
ist die Dringlichkeit, die Endpunktsicherheit zu überdenken, deutlicher denn je
geworden", erklärte Klaus Oestermann, CEO von IGEL.?Für IGEL bedeutet
Prävention viel mehr als nur das Hinzufügen von Funktionen. Es ist unsere
Verpflichtung, die Infrastruktur zu schützen, die kritische Sektoren wie
Regierung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Transport und
Versorgungsunternehmen absichert, die für die Cyber-Resilienz jedes Landes
unerlässlich sind. Diese Verantwortung ist größer als die jedes anderen
Unternehmens. In Zusammenarbeit mit unseren Technologiepartnern wollen wir eine
Zero-Trust-Architektur bereitstellen, die die Endgeräte weltweit schützt,
aktuelle Bedrohungen bekämpft und für die Herausforderungen von morgen rüstet."
Matthias Haas, CTO von IGEL, führte diese Vision weiter aus:
?Der IGEL Adaptive Secure Desktop(TM) ist die logische Fortsetzung unserer Mission:
sichere, flexible und menschenzentrierte digitale Arbeitsplätze zu ermöglichen.
Das Besondere daran ist die integrierte Intelligenz - es geht nicht nur darum,
wer der Benutzer ist, sondern auch darum, wo er sich befindet, wie er sich
verbindet und wie hoch das Vertrauensniveau in jedem Moment ist. Auf diese Weise
realisieren wir eine echte Zero-Trust-Architektur und setzen Richtlinien am
Endpunkt durch."
Den Wert von Präventionsmaßnahmen quantifizieren
Eine neue IGEL-Studie mit dem Titel?Unlocking Endpoint ROI with IGEL
(https://www.igel.com/unlock-roi-igel-zero-trust/)" (Endpunkt-ROI mit IGEL
erschließen), die auf 140 Unternehmensimplementierungen basiert, ergab, dass
Unternehmen, die die unveränderliche Plattform von IGEL nutzen, ihre IT- und
Betriebskosten um 62 % senken konnten, wodurch sie jährlich fast 900.000 US-
Dollar einsparen und ihre Zero-Trust-Umstrukturierung finanzieren können.
Partner- und Branchenperspektiven
Das robuste Technologiepartner-Ökosystem von IGEL stand mit Branchenführern wie
Microsoft, Omnissa, Island, AWS, Zscaler, Sanas, VNClagoon, HP, Lenovo und LG im
Mittelpunkt. Deren geballte Fachkompetenz hat in eindrücklichen Sitzungen
deutlich gemacht, wie das IGEL-Ökosystem durch Innovation und Partnerschaften
die Zukunft der Arbeit prägt.
?Die Veranstaltung IGEL Now & Next Frankfurt hat ein Maß an Innovation und
Umsetzung gezeigt, das auf dem Endpoint-Markt wirklich herausragend ist. Mit
ihrem präventionsorientierten Ansatz, der sich durch einen hohen ROI und eine
umfassende Partnerintegration auszeichnet, setzen sie neue Maßstäbe für sichere
und anpassungsfähige digitale Arbeitsumgebungen. Für alle Unternehmen, die Zero
Trust, Resilienz und Kosteneffizienz in den Vordergrund stellen, gibt IGEL
eindeutig die Richtung für die Zukunft vor." - Jarad Carleton, Global Market
Research Director für Cybersicherheit bei Frost & Sullivan
Innovationen, die konkrete Ergebnisse erzielen
IGEL liefert geschäftskritische Lösungen, mit denen Resilienz, Compliance und
Anpassungsfähigkeit zur grundlegenden Norm für Unternehmen weltweit werden.
Highlights der Now & Next 2025:
Sicherheit und Compliance: Erweiterung des IGEL Preventative Security Model(TM)
* IGEL AI Armor (https://www.igel.com/blog/igel-ai-armor-securing-the-next-
era-of-ai-workloads)(TM) (https://www.igel.com/blog/igel-ai-armor-securing-
the-next-era-of-ai-workloads): Adaptive, KI-gestützte Bedrohungsabwehr am
Endpunkt.
* IGEL Managed Hypervisor(TM) Generic Immutability Support
(https://www.igel.com/blog/introducing-immutable-mode-the-next-evolution-of-
secure-endpoints): Manipulationssichere Umgebungen für verbesserten Schutz.
* Zscaler Client Connector Support: (https://www.igel.com/blog/zscaler-igel-
securing-and-transforming-healthcare/)Verbesserter sicherer Zugriff für das
Gesundheitswesen und regulierte Branchen
* IGEL BC&DR mit IGEL Dual Boot(TM) (https://www.igel.com/blog/how-igel-dual-
boot-maps-to-windows-reserve/): Schnelle, sichere Wiederherstellung für
Betriebskontinuität.
Informationen und Einblicke: Datengesteuerte Endpunkt-Transparenz
* IGEL Insights(TM) (https://www.igel.com/blog/dex-igel-performance-visibility/)
(Vorschau): Telemetriegestützte Informationen für proaktives
Endpunktmanagement.
* IGEL App Creator Portal(TM) (https://www.igel.com/blog/innovation-app-creator-
portal/): Sichere, optimierte Workflows für die Erstellung
benutzerdefinierter Apps.
* IGEL Active UMS mit Comply to Connect-Unterstützung
(https://www.igel.com/blog/igel-active-ums-powering-policy-driven-security-
for-it-and-ot): Comply to Connect-Richtliniendurchsetzung und -Compliance in
Echtzeit für IT/OT.
* IGEL-ROI-Studie (https://www.igel.com/blog/the-edge-evolves-how-igel-os-for-
arm-unlocks-the-next-billion-endpoints): Bewährte Unternehmensfälle mit
einer IT-Kostenreduzierung von 62 %.
Plattformflexibilität und Erweiterung des Ökosystems: Offen, skalierbar,
zukunftssicher
* IGEL OS für Arm (https://www.igel.com/blog/the-edge-evolves-how-igel-os-for-
arm-unlocks-the-next-billion-endpoints) (Vorschau): Native Unterstützung von
IGEL OS für Arm-basierte, stromsparende und IoT-Geräte.
* IGEL Managed Containers(TM) (https://www.igel.com/blog/igel-managed-containers-
at-the-edge-with-os-12) (Vorschau): Sichere Anwendungsisolierung und
-bereitstellung für OT/IoT-Umgebungen.
* IGEL-Integration mit VNClagoon (https://www.igel.com/blog/vnclagoon-and-
igel): Optimiert für regulierte, kommunikationsintensive Umgebungen.
* Audi läuft auf IGEL und Omnissa Horizon (https://www.igel.com/blog/audi-
modernizes-production-and-optimizes-processes-with-igel): Nachweis der
Leistungsfähigkeit auf Unternehmensebene.
* IGEL Managed Hypervisor unterstützt Omnissa App Volumes
(https://www.igel.com/blog/omnissa-and-igel-are-redefining-windows-app-
delivery-at-the-edge): Vereinfacht die Bereitstellung von VDI/Anwendungen.
Effizienz und Modernisierung: Einfachheit, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit
* Sicheres Contact Center mit IGEL Preventative Security Model(TM)
(https://www.igel.com/blog/the-human-connection-contact-center-customer-
experience/): Kundendaten kommen niemals mit dem Endpunkt in Kontakt, sodass
jede Agentensitzung sicher, isoliert und richtliniengesteuert ist.
* Konvertierungstool für Stratodesk NoTouch OS zu IGEL OS12
(https://www.igel.com/blog/from-notouch-to-igel-os-12-a-seamless-migration-
path-for-stratodesk-customer): Beschleunigte Migrationen mit minimalen
Unterbrechungen.
* IGEL Adaptive Secure Desktop(TM) Persona Support
(https://www.igel.com/blog/igel-adaptive-secure-desktop-where-
personalization-meets-control): Kontextbezogene, personalisierte und sichere
Arbeitsbereiche.
* Neues IGEL Technology Professional Program: (https://www.igel.com/blog/igel-
technology-professional-program) Befähigt technische Experten, die
Bereitstellung und Einführung durch Best Practices zu beschleunigen.
Finale und Nachhaltigkeit in Aktion
Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Nachhaltigkeit hat IGEL in
Zusammenarbeit mit Plant-for-the-Planet für jeden Teilnehmer der Now & Next
Frankfurt einen Baum gepflanzt - und so die Teilnahme mit einer nachhaltigen
Klimaschutzmaßnahme verknüpft. Erfahren Sie mehr
(https://www.igel.com/sustainability).
Zum Abschluss der Veranstaltung erlebten die Teilnehmer eine mitreißende Live-
Performance der Musiklegenden SNAP! aus den 90er Jahren, die hinter weltweiten
Hits wie?The Power" und?Rhythm Is a Dancer" stehen.
Bereit, die Zukunft zu gestalten?
* Gestalten Sie die Zukunft: Bewerben Sie sich für die Teilnahme am IGEL
Global Ambassador Program unter IGEL Global Ambassador Program
(https://www.igel.com/global-ambassador/), einem elitären Kreis, der die
Entwicklung des End-User-Computing vorantreibt.
* Erfahren Sie alles über die Veranstaltung: Erleben Sie die Höhepunkte und
wichtigsten Erkenntnisse von Now & Next Frankfurt noch einmal unter Welcome
to Now and Next 2025 Innovation | IGEL
(https://www.igel.com/2025innovation/).
* Treffen Sie uns in Miami: Reservieren Sie sich Ihren Platz für die nächste
IGEL Now & Next 2026-Veranstaltung in Miami. Registrieren Sie sich für IGEL
Now & Next 2026 - The Future of EUC & Security
(https://www.igel.com/nowandnext/).
Gestalten Sie mit uns eine Zukunft, die sicher und nachhaltig ist und von
denjenigen vorangetrieben wird, die die nächste Ära der EUC und
Endpunktsicherheit mutig anführen - für jetzt und für das, was als Nächstes
kommt.
Über IGEL
IGEL (https://www.igel.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von sicheren
Endpoint-Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure
Endpoint OS Platform für heute und morgen. Das Unternehmen ermöglicht hybrides
Arbeiten, beschleunigt die Cloud-Einführung und setzt Zero Trust in IT- und OT-
Umgebungen durch, während es gleichzeitig hohe Leistung bei geringerer
Komplexität, geringeren Kosten und weniger Risiken bietet.
Das IGEL Preventative Security Model(TM), das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL
steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die IGEL
Preventative Security Architecture(TM) durch - ein unveränderliches, modulares
Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt
durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte
Business Continuity. Mit IGEL Adaptive Secure Desktop(TM) erhalten Unternehmen eine
rollenbasierte Lösung für Arbeitsumgebungen, die auf die Bedürfnisse der
Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig ausfallsichere Sicherheit
gewährleistet.
Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des
Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den
Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen
gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem
Technologie-Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.igel.com (http://www.igel.com/)
Medienkontakte
+--------------------------------------+--------------------------------------+
|Yocasta Valdez |Carl Gersh |
|Director Corporate Communications |SVP Marketing |
|press@igel.com (mailto:press@igel.com)|press@igel.com (mailto:press@igel.com)|
+--------------------------------------+--------------------------------------+
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce9db31c-fb3f-4fb0-8be0-
fae117b7eb1d
Â°
