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13.08.2026 13:51:38
GNW-News: iHerb feiert 30 Jahre "Gesundheit und Wellness für alle" mit weltweitem Jubiläums-Sale
^IRVINE, Kalifornien, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb
(https://de.iherb.com/), ein weltweit führender E-Commerce-Anbieter für
Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel sowie weitere Produkte aus den
Bereichen Gesundheit und Wellness, hat heute die weltweiten Feierlichkeiten zu
seinem 30-jährigen Jubiläum angekündigt. Im Zentrum stehen der größte Sale-Event
des Jahres und die Erweiterung der Einkaufsplattform um 10 weitere Sprachen.
Damit ist das Angebot von iHerb inzwischen in insgesamt 46 Sprachen verfügbar.
Der Jubiläumsmeilenstein fällt in eine Zeit, in der Verbraucher weltweit immer
stärker auf eine proaktive Gesundheits- und Wellnessvorsorge setzen. Diese
Entwicklung hat das Wachstum von iHerb zu einer globalen Plattform mit
inzwischen mehr als 16 Millionen Kunden in rund 180 Ländern maßgeblich
vorangetrieben.
?Seit 30 Jahren arbeitet iHerb daran, Menschen weltweit dabei zu unterstützen,
Gesundheit und Wohlbefinden zu einem festen Teil ihres Alltags zu machen. Dieser
Meilenstein ist unseren Kunden und Teammitgliedern gewidmet, die diesen Weg
gemeinsam mit uns gegangen sind", so Emun Zabihi, Chief Executive Officer von
iHerb.?Auch in Zukunft wollen wir das Einkaufserlebnis kontinuierlich
verbessern und gleichzeitig weiter in Vertrauen, Zugänglichkeit und Komfort
investieren - in genau die Werte, die das Versprechen von iHerb prägen."
30 Jahre iHerb: Jubiläums-Sale mit Rabatten auf mehr als 600 Marken
Die Jubiläumsangebote von iHerb starten bereits am 19. August und damit noch vor
dem offiziellen Jubiläum im September. Der frühe Auftakt fällt in eine der
umsatzstärksten Einkaufszeiten des Jahres und gibt Kunden die Möglichkeit, schon
früher bei beliebten Produkten für Gesundheit und Wellness zu sparen. Zu den
Highlights gehören:
* Jubiläums-Highlight-Event: Bis zu 30 % Rabatt auf mehr als 600 bekannte
Marken, darunter California Gold Nutrition
(https://www.iherb.com/c/california-gold-nutrition), Nutricost
(https://www.iherb.com/c/nutricost), Doctor's Best
(https://www.iherb.com/c/doctors-best), Swanson Vitamins
(https://www.iherb.com/c/swanson-vitamins), Metagenics
(https://www.iherb.com/c/metagenics), Advanced Clinicals
(https://www.iherb.com/c/advanced-clinicals) sowie zahlreiche weitere Marken
aus den Bereichen Wellness, Ernährung, Beauty, Lebensmittel und Haushalt.
* Tägliche Flash Deals: Während der gesamten Jubiläumsaktion gibt es täglich
wechselnde Angebote mit 40 % bis 50 % Rabatt auf ausgewählte Produkte.
* Prämienbonus: Bei Einkäufen ab 80 US-Dollar erhalten Kunden zusätzliche
Prämienpunkte, die bei einem späteren Einkauf eingelöst werden können.
* Willkommensangebot: Neukunden sowie Kunden bei ihrem ersten Einkauf über die
App erhalten 25 % Rabatt auf den gesamten Einkauf.
* iHerb-Angebote: Ganzjährig stehen auf iherb.com/deals
(https://www.iherb.com/deals) Tausende von Produkten mit laufenden Rabatten
von bis zu 70 % zur Verfügung.
Besserer Zugang zu Wellness-Produkten dank 10 neu unterstützten Sprachen
Als Teil seiner kontinuierlichen Investitionen in den globalen Kundenservice
erweitert iHerb sein Sprachangebot von bisher 36 auf insgesamt 46 unterstützte
Sprachen. Damit verfügt die Plattform über eines der umfangreichsten
Sprachangebote unter den globalen E-Commerce-Anbietern.
Alle Sprachversionen sind vollständig lokalisiert und orientieren sich an der
natürlichen Ausdrucks- und Schreibweise der jeweiligen Sprache. Kunden in Nord-
und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien können so Produkte entdecken,
passende Wellness-Lösungen finden und ihre Einkäufe in der Sprache erledigen,
mit der sie sich am wohlsten fühlen.
Neu unterstützte Sprachen
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Sprache | Eigenname | Transliteration |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| European Spanish | Español (España) | Español |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| European Portuguese | Português (Portugal) | Português |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Georgian |??????? | Kartuli |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Bosnian | Bosanski | Bosanski |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Azerbaijani | Az?rbaycanca | Az?rbaycanca |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Kazakh |????????? | Qazaq tili |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Armenian |??????? | Hayeren |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Farsi (Persian) |????? | F?rs? |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Hindi |????? | Hindi |
+---------------------+----------------------+---------------------+
| Cantonese |??? /?? | Gwóngd?ngwá / Yuèy? |
+---------------------+----------------------+---------------------+
Diese Erweiterung unterstreicht iHerbs langjähriges Ziel, Hürden beim Zugang zu
Gesundheit und Wellness abzubauen und Menschen unabhängig von ihrer Sprache ein
möglichst einfaches und komfortables Einkaufserlebnis zu bieten.
Von einem Produkt zur globalen Wellness-Plattform
Vor 30 Jahren, im September 1996, verkaufte der Gründer von iHerb sein erstes
Nahrungsergänzungsmittel online - aus einer Wohnung in Pasadena, Kalifornien.
Was als früher Einstieg in den aufstrebenden E-Commerce begann, hat sich seitdem
zu einer der weltweit größten Direct-to-Consumer-Plattformen für Gesundheit und
Wellness entwickelt. Heute liefert iHerb Produkte aus den Bereichen Gesundheit
und Wellness an Kunden in rund 180 Ländern. Ein globales Logistiknetzwerk mit
klimatisierten, GMP- und/oder ISO-konformen Einrichtungen trägt dazu bei, dass
die Bestellungen in der erwarteten Qualität und Frische bei den Kunden ankommen.
Über iHerb, LLC
iHerb zählt zu den weltweit führenden E-Commerce-Anbietern für Gesundheit und
Wellness. Das Sortiment umfasst Produkte aus den Bereichen Sporternährung,
Beauty, Bad und Körperpflege, Lebensmittel sowie Baby- und Tierpflege von rund
2.000 Marken. Mit seiner globalen Belegschaft bedient iHerb mehr als 16
Millionen aktive Kunden in rund 180 Ländern. Dabei stellt das Unternehmen seine
Plattform in 46 Sprachen bereit. Das internationale Lieferkettennetzwerk von
iHerb umfasst neun klimatisierte Lager- und Versandzentren in den USA, Asien und
dem Nahen Osten. Damit schafft iHerb die Voraussetzungen für ein unkompliziertes
und zuverlässiges Einkaufserlebnis weltweit. Das 1996 gegründete Unternehmen mit
Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und
Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie
unter corporate.iherb.com (http://corporate.iherb.com/).
Pressekontakt
press@iherb.comÂ°
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