GNW-News: iHerb feiert 30 Jahre "Gesundheit und Wellness für alle" mit weltweitem Jubiläums-Sale

^IRVINE, Kalifornien, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb

(https://de.iherb.com/), ein weltweit führender E-Commerce-Anbieter für

Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel sowie weitere Produkte aus den

Bereichen Gesundheit und Wellness, hat heute die weltweiten Feierlichkeiten zu

seinem 30-jährigen Jubiläum angekündigt. Im Zentrum stehen der größte Sale-Event

des Jahres und die Erweiterung der Einkaufsplattform um 10 weitere Sprachen.

Damit ist das Angebot von iHerb inzwischen in insgesamt 46 Sprachen verfügbar.

Der Jubiläumsmeilenstein fällt in eine Zeit, in der Verbraucher weltweit immer

stärker auf eine proaktive Gesundheits- und Wellnessvorsorge setzen. Diese

Entwicklung hat das Wachstum von iHerb zu einer globalen Plattform mit

inzwischen mehr als 16 Millionen Kunden in rund 180 Ländern maßgeblich

vorangetrieben.

?Seit 30 Jahren arbeitet iHerb daran, Menschen weltweit dabei zu unterstützen,

Gesundheit und Wohlbefinden zu einem festen Teil ihres Alltags zu machen. Dieser

Meilenstein ist unseren Kunden und Teammitgliedern gewidmet, die diesen Weg

gemeinsam mit uns gegangen sind", so Emun Zabihi, Chief Executive Officer von

iHerb.?Auch in Zukunft wollen wir das Einkaufserlebnis kontinuierlich

verbessern und gleichzeitig weiter in Vertrauen, Zugänglichkeit und Komfort

investieren - in genau die Werte, die das Versprechen von iHerb prägen."

30 Jahre iHerb: Jubiläums-Sale mit Rabatten auf mehr als 600 Marken

Die Jubiläumsangebote von iHerb starten bereits am 19. August und damit noch vor

dem offiziellen Jubiläum im September. Der frühe Auftakt fällt in eine der

umsatzstärksten Einkaufszeiten des Jahres und gibt Kunden die Möglichkeit, schon

früher bei beliebten Produkten für Gesundheit und Wellness zu sparen. Zu den

Highlights gehören:

* Jubiläums-Highlight-Event: Bis zu 30 % Rabatt auf mehr als 600 bekannte

Marken, darunter California Gold Nutrition

(https://www.iherb.com/c/california-gold-nutrition), Nutricost

(https://www.iherb.com/c/nutricost), Doctor's Best

(https://www.iherb.com/c/doctors-best), Swanson Vitamins

(https://www.iherb.com/c/swanson-vitamins), Metagenics

(https://www.iherb.com/c/metagenics), Advanced Clinicals

(https://www.iherb.com/c/advanced-clinicals) sowie zahlreiche weitere Marken

aus den Bereichen Wellness, Ernährung, Beauty, Lebensmittel und Haushalt.

* Tägliche Flash Deals: Während der gesamten Jubiläumsaktion gibt es täglich

wechselnde Angebote mit 40 % bis 50 % Rabatt auf ausgewählte Produkte.

* Prämienbonus: Bei Einkäufen ab 80 US-Dollar erhalten Kunden zusätzliche

Prämienpunkte, die bei einem späteren Einkauf eingelöst werden können.

* Willkommensangebot: Neukunden sowie Kunden bei ihrem ersten Einkauf über die

App erhalten 25 % Rabatt auf den gesamten Einkauf.

* iHerb-Angebote: Ganzjährig stehen auf iherb.com/deals

(https://www.iherb.com/deals) Tausende von Produkten mit laufenden Rabatten

von bis zu 70 % zur Verfügung.

Besserer Zugang zu Wellness-Produkten dank 10 neu unterstützten Sprachen

Als Teil seiner kontinuierlichen Investitionen in den globalen Kundenservice

erweitert iHerb sein Sprachangebot von bisher 36 auf insgesamt 46 unterstützte

Sprachen. Damit verfügt die Plattform über eines der umfangreichsten

Sprachangebote unter den globalen E-Commerce-Anbietern.

Alle Sprachversionen sind vollständig lokalisiert und orientieren sich an der

natürlichen Ausdrucks- und Schreibweise der jeweiligen Sprache. Kunden in Nord-

und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien können so Produkte entdecken,

passende Wellness-Lösungen finden und ihre Einkäufe in der Sprache erledigen,

mit der sie sich am wohlsten fühlen.

Neu unterstützte Sprachen

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Sprache | Eigenname | Transliteration |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| European Spanish | Español (España) | Español |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| European Portuguese | Português (Portugal) | Português |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Georgian |??????? | Kartuli |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Bosnian | Bosanski | Bosanski |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Azerbaijani | Az?rbaycanca | Az?rbaycanca |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Kazakh |????????? | Qazaq tili |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Armenian |??????? | Hayeren |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Farsi (Persian) |????? | F?rs? |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Hindi |????? | Hindi |

+---------------------+----------------------+---------------------+

| Cantonese |??? /?? | Gwóngd?ngwá / Yuèy? |

+---------------------+----------------------+---------------------+

Diese Erweiterung unterstreicht iHerbs langjähriges Ziel, Hürden beim Zugang zu

Gesundheit und Wellness abzubauen und Menschen unabhängig von ihrer Sprache ein

möglichst einfaches und komfortables Einkaufserlebnis zu bieten.

Von einem Produkt zur globalen Wellness-Plattform

Vor 30 Jahren, im September 1996, verkaufte der Gründer von iHerb sein erstes

Nahrungsergänzungsmittel online - aus einer Wohnung in Pasadena, Kalifornien.

Was als früher Einstieg in den aufstrebenden E-Commerce begann, hat sich seitdem

zu einer der weltweit größten Direct-to-Consumer-Plattformen für Gesundheit und

Wellness entwickelt. Heute liefert iHerb Produkte aus den Bereichen Gesundheit

und Wellness an Kunden in rund 180 Ländern. Ein globales Logistiknetzwerk mit

klimatisierten, GMP- und/oder ISO-konformen Einrichtungen trägt dazu bei, dass

die Bestellungen in der erwarteten Qualität und Frische bei den Kunden ankommen.

Über iHerb, LLC

iHerb zählt zu den weltweit führenden E-Commerce-Anbietern für Gesundheit und

Wellness. Das Sortiment umfasst Produkte aus den Bereichen Sporternährung,

Beauty, Bad und Körperpflege, Lebensmittel sowie Baby- und Tierpflege von rund

2.000 Marken. Mit seiner globalen Belegschaft bedient iHerb mehr als 16

Millionen aktive Kunden in rund 180 Ländern. Dabei stellt das Unternehmen seine

Plattform in 46 Sprachen bereit. Das internationale Lieferkettennetzwerk von

iHerb umfasst neun klimatisierte Lager- und Versandzentren in den USA, Asien und

dem Nahen Osten. Damit schafft iHerb die Voraussetzungen für ein unkompliziertes

und zuverlässiges Einkaufserlebnis weltweit. Das 1996 gegründete Unternehmen mit

Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und

Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie

unter corporate.iherb.com (http://corporate.iherb.com/).

Pressekontakt

press@iherb.comÂ°