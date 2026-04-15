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15.04.2026 08:31:38
GNW-News: IKAPE präsentiert mit der KAPO K2 Pro die weltweit fortschrittlichste tragbare Kaffeemaschine und setzt damit neue Maßstäbe für mobile Kaffeebereiter
^SHENZHEN, China, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IKAPE, ein bekannter
Hersteller von Präzisionsgeräten für die Kaffeebereitung, hat heute die
Markteinführung der KAPO K2 Pro (https://ikapestore.com/products/ikape-portable-
coffee-maker-58mm-basket-kapo-k2-pro) in Europa bekannt gegeben: eine neuartige
tragbare Espressomaschine, die entwickelt wurde, um professionelle
Kaffeequalität mit einem mobilen Lebensstil zu vereinen. Die KAPO K2 Pro ist die
technisch fortschrittlichste Lösung für Liebhaber von Kaffeespezialitäten, die
viel unterwegs sind.
Kaffeeliebhaber möchten sich nicht länger zwischen einfacher Handhabung und
perfektem Kaffeegenuss entscheiden. Die KAPO K2 Pro erfüllt diesen Anspruch
durch die Integration eines 58-mm-Filterkorbs in Profiqualität - eine Seltenheit
im Segment tragbarer Geräte. So können Nutzer frischen Espresso zubereiten und
auf kompatible 58-mm-Barista-Tools zurückgreifen.
Technische Exzellenz im kompakten Format
Die KAPO K2 Pro wurde mit Fokus auf herausragende Performance entwickelt. Die
wichtigsten Merkmale sind:
* Universelle 58-mm-Kompatibilität: Ermöglicht eine Standarddosierung von 18
bis 20 g und sorgt so für eine vollmundige Extraktion, die mit stationären
Espressomaschinen mithalten kann.
* Intelligente Bluetooth-Konnektivität und Echtzeit-Monitoring: Die KAPO K2
Pro verfügt über eine eigene mobile App. Nutzer können Extraktionsparameter
in Echtzeit überwachen und Brühvorgänge aus der Ferne anpassen - ein Maß an
Präzision und Datenvisualisierung, das es in dieser Form bei tragbaren
Geräten bislang nicht gab.
* Hocheffizientes Keramik-Heizsystem: Dank eines fortschrittlichen keramischen
Thermoblocks wird die Heizleistung um 20 % gesteigert. 50 ml kaltes Wasser
werden in nur 2 Minuten auf die ideale Brühtemperatur von 93 °C erhitzt -
für noch schnelleren Espressogenuss.
* Akkuleistung auf Profi-Niveau: Das Gerät verfügt über ein leistungsstarkes
Dreifach-Akkusystem mit einer Gesamtkapazität von 13.500 mAh. Eine Ladung
reicht aus, um kaltes Wasser für 6 bis 8 Tassen hintereinander zu erhitzen
oder um über 500 Extraktionen mit vorgewärmtem Wasser durchzuführen.
?Mit der KAPO K2 Pro wollten wir die Grenzen herkömmlicher tragbarer
Kaffeebereiter überwinden", so der Produktleiter von IKAPE.?Indem wir den 58-
mm-Industriestandard mit smarter App-Steuerung und herausragender thermischer
Effizienz vereinen, geben wir Baristas die Freiheit, ihr komplettes
professionelles Setup überallhin mitzunehmen."
Verfügbarkeit
Die KAPO K2 Pro ist ab sofort für den Versand nach Deutschland und in ganz
Europa verfügbar. Für weitere Informationen oder um die gesamte Produktpalette
von IKAPE zu entdecken, besuchen Sie bitte ikapestore.com
(https://ikapestore.com/collections/ikape-portable-coffee-maker-
1/products/ikape-portable-coffee-maker-58mm-basket-kapo-k2-pro).
Über IKAPE (https://ikapestore.com/)
IKAPE ist eine Premium-Marke für Kaffeezubehör, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, den?Golden Cup"-Standard zu erreichen. Durch die Verbindung
minimalistischer Ästhetik mit präziser Technik stattet IKAPE Baristas und
Kaffee-Enthusiasten zu Hause mit Geräten aus, die jeden Aspekt der
Kaffeeextraktion optimieren.
Kontakt
Alex Edward
info@ikapestore.com
Fotos:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb90ff73-e7f7-4b8c-a8bd-
1a4337fee276
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0715e266-
2c9a-46d3-9e73-0bd68a619c8c
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