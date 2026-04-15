GNW-News: IKAPE präsentiert mit der KAPO K2 Pro die weltweit fortschrittlichste tragbare Kaffeemaschine und setzt damit neue Maßstäbe für mobile Kaffeebereiter

^SHENZHEN, China, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IKAPE, ein bekannter

Hersteller von Präzisionsgeräten für die Kaffeebereitung, hat heute die

Markteinführung der KAPO K2 Pro (https://ikapestore.com/products/ikape-portable-

coffee-maker-58mm-basket-kapo-k2-pro) in Europa bekannt gegeben: eine neuartige

tragbare Espressomaschine, die entwickelt wurde, um professionelle

Kaffeequalität mit einem mobilen Lebensstil zu vereinen. Die KAPO K2 Pro ist die

technisch fortschrittlichste Lösung für Liebhaber von Kaffeespezialitäten, die

viel unterwegs sind.

Kaffeeliebhaber möchten sich nicht länger zwischen einfacher Handhabung und

perfektem Kaffeegenuss entscheiden. Die KAPO K2 Pro erfüllt diesen Anspruch

durch die Integration eines 58-mm-Filterkorbs in Profiqualität - eine Seltenheit

im Segment tragbarer Geräte. So können Nutzer frischen Espresso zubereiten und

auf kompatible 58-mm-Barista-Tools zurückgreifen.

Technische Exzellenz im kompakten Format

Die KAPO K2 Pro wurde mit Fokus auf herausragende Performance entwickelt. Die

wichtigsten Merkmale sind:

* Universelle 58-mm-Kompatibilität: Ermöglicht eine Standarddosierung von 18

bis 20 g und sorgt so für eine vollmundige Extraktion, die mit stationären

Espressomaschinen mithalten kann.

* Intelligente Bluetooth-Konnektivität und Echtzeit-Monitoring: Die KAPO K2

Pro verfügt über eine eigene mobile App. Nutzer können Extraktionsparameter

in Echtzeit überwachen und Brühvorgänge aus der Ferne anpassen - ein Maß an

Präzision und Datenvisualisierung, das es in dieser Form bei tragbaren

Geräten bislang nicht gab.

* Hocheffizientes Keramik-Heizsystem: Dank eines fortschrittlichen keramischen

Thermoblocks wird die Heizleistung um 20 % gesteigert. 50 ml kaltes Wasser

werden in nur 2 Minuten auf die ideale Brühtemperatur von 93 °C erhitzt -

für noch schnelleren Espressogenuss.

* Akkuleistung auf Profi-Niveau: Das Gerät verfügt über ein leistungsstarkes

Dreifach-Akkusystem mit einer Gesamtkapazität von 13.500 mAh. Eine Ladung

reicht aus, um kaltes Wasser für 6 bis 8 Tassen hintereinander zu erhitzen

oder um über 500 Extraktionen mit vorgewärmtem Wasser durchzuführen.

?Mit der KAPO K2 Pro wollten wir die Grenzen herkömmlicher tragbarer

Kaffeebereiter überwinden", so der Produktleiter von IKAPE.?Indem wir den 58-

mm-Industriestandard mit smarter App-Steuerung und herausragender thermischer

Effizienz vereinen, geben wir Baristas die Freiheit, ihr komplettes

professionelles Setup überallhin mitzunehmen."

Verfügbarkeit

Die KAPO K2 Pro ist ab sofort für den Versand nach Deutschland und in ganz

Europa verfügbar. Für weitere Informationen oder um die gesamte Produktpalette

von IKAPE zu entdecken, besuchen Sie bitte ikapestore.com

(https://ikapestore.com/collections/ikape-portable-coffee-maker-

1/products/ikape-portable-coffee-maker-58mm-basket-kapo-k2-pro).

Über IKAPE (https://ikapestore.com/)

IKAPE ist eine Premium-Marke für Kaffeezubehör, die es sich zum Ziel gesetzt

hat, den?Golden Cup"-Standard zu erreichen. Durch die Verbindung

minimalistischer Ästhetik mit präziser Technik stattet IKAPE Baristas und

Kaffee-Enthusiasten zu Hause mit Geräten aus, die jeden Aspekt der

Kaffeeextraktion optimieren.

Kontakt

Alex Edward

info@ikapestore.com

Fotos:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb90ff73-e7f7-4b8c-a8bd-

1a4337fee276

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0715e266-

2c9a-46d3-9e73-0bd68a619c8c

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