^* Herr He Xiaopeng, Chairman und CEO von XPENG, skizziert die technologischen

Durchbrüche, die erforderlich sind, um humanoide Roboter in die

Serienproduktion zu bringen, und bezeichnet die physische KI als die nächste

Grenze der technologischen Innovation.

* Herr He Xiaopeng betont:?Roboter müssen mit einer softwareorientierten

Denkweise entwickelt werden, doch die Hardware muss an erster Stelle stehen.

Auch Roboter benötigen unterschiedliche Denkgeschwindigkeiten, und die

Daten, aus denen sie lernen, müssen vielfältig sein - es kommt nicht nur auf

die Menge an."

* Unter den Autoren von?The World Ahead 2027" ist Herr He Xiaopeng der

einzige in China ansässige Autor und reiht sich in eine hochkarätige Riege

ein, zu der unter anderem der Mitbegründer von Anthropic, Jack Clark, und

der Fields-Medaillengewinner Terence Tao gehören.

GUANGZHOU, China, Nov. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Vorstandsvorsitzende und

CEO von XPeng Inc. (?XPENG" oder das?Unternehmen", NYSE: XPEV; HKEX: 9868),

einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, hat einen

Artikel mit dem Titel?Get Ready for Humanoid Robots" für?The World Ahead

2027" von The Economist verfasst, in dem er seine Sichtweisen zur Entwicklung

humanoider Roboter und zur Zukunft der künstlichen Intelligenz in der physischen

Welt darlegt.

Der am 18. November 2026 veröffentlichte Artikel befasst sich mit den

technologischen Herausforderungen und Chancen, die die Branche der humanoiden

Robotik prägen, und bietet Einblicke darin, wie fortschrittliche, vielseitig

einsetzbare humanoide Roboter den Schritt über reine Demonstrationen hinaus hin

zu praktischen Anwendungen in der realen Welt schaffen könnten.

Herr He Xiaopeng betont die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes in der

humanoiden Robotik und erklärt:?Roboter müssen mit einer softwareorientierten

Denkweise entwickelt werden, doch die Hardware muss an erster Stelle stehen.

Auch Roboter benötigen unterschiedliche Denkgeschwindigkeiten, und die Daten,

aus denen sie lernen, müssen vielfältig sein - es kommt nicht nur auf die Menge

an." Diese Philosophie unterstreicht die Notwendigkeit, Hardware, Software und

Datenverarbeitungsfähigkeiten gemeinsam weiterzuentwickeln und so eine

umfassende technologische Grundlage zu schaffen, die es Robotern ermöglicht, in

komplexen realen Umgebungen zuverlässig wahrzunehmen, zu denken, sich zu bewegen

und zu interagieren. Dieser Full-Stack-Ansatz ist von entscheidender Bedeutung

für die Beschleunigung der Einführung und Markteinführung humanoider Roboter.

Der fortschrittliche, vielseitig einsetzbare humanoide Roboter?IRON" von XPENG

Intelligenz neu gedacht: Humanoide Roboter benötigen verschiedene

Denkgeschwindigkeiten

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Artikel von Herrn He Xiaopeng ist,

dass humanoide Roboter grundlegend unterschiedliche Intelligenzebenen benötigen,

um in der physischen Welt effektiv agieren zu können.

?Anstelle eines einzigen Allzweckgehirns werden humanoide Roboter verschiedene

Denkgeschwindigkeiten benötigen: ultraschnelle Modelle für die Motorsteuerung

und blitzschnelle Reflexe; schnelle Modelle für Bewegung und Echtzeit-

Interaktion; langsame Modelle für logisches Denken und Gedächtnis; sowie

separate Modelle, die speziell der Sicherheit gewidmet sind." Diese Vision

spiegelt sich in der?Turing Physical AI Architecture" (VLA 3.0) von XPENG

wider, die auf dem XPENG AI Day 2026 vorgestellt wurde.

Die Architektur wurde entwickelt, um Intelligenz mit der praktischen Umsetzung

zu verbinden, und integriert drei Systeme, die auf unterschiedlichen Ebenen und

mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten:

* System 0 - Ultraschnelles System: Integriert die physikalische Steuerung in

den KI-Regelkreis, koordiniert Hardware, Stromversorgung, Kommunikation und

Ausführung und gewährleistet gleichzeitig eine Echtzeit-Rückmeldung zum

Systemzustand sowie einen sicheren Betrieb.

* System 1 - Schnellsystem: Basierend auf dem VLA 2.0 von XPENG ermöglicht es

eine Echtzeit-Umgebungswahrnehmung und setzt die gewonnenen Erkenntnisse in

schnelle, umsetzbare Maßnahmen um.

* System 2 - Langsames System: Kombiniert eine auf Bildverarbeitung und

Sprache basierende Aufgabenplanung mit einer Zustandsmaschine der Agent-

Laufzeitumgebung, um übergeordnete Schlussfolgerungen, komplexe

Aufgabenplanung und koordinierte Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Zusammen bilden die drei Systeme einen einheitlichen, durchgängigen Regelkreis,

der Kognition, Handlung und körperliche Rückkopplung miteinander verbindet und

es humanoiden Robotern ermöglicht, zu denken, zu reagieren und sicher mit der

realen Welt zu interagieren.

Bei humanoiden Allzweckrobotern sind jedoch in vier Bereichen noch Fortschritte

erforderlich: das Erlernen sicherer Bewegungsabläufe, der Umgang mit Werkzeugen

und die Orientierung in unterschiedlichen Umgebungen, das Erlernen und Anwenden

von Fachwissen und -fähigkeiten sowie die Entwicklung sozialer und emotionaler

Intelligenz, um in verschiedenen Situationen angemessen zu handeln.

2027: Ein neuer Meilenstein für die Kommerzialisierung humanoider Roboter

In seinem Beitrag für The Economist bezeichnet Herr He Xiaopeng das Jahr 2027

als einen bedeutenden Meilenstein für die humanoide Robotikbranche und rechnet

mit dem Beginn der Serienproduktion fortschrittlicher humanoider

Allzweckroboter. Dies erfordert nicht nur Fortschritte im Bereich der

künstlichen Intelligenz und der mechanischen Fähigkeiten, sondern auch

Verbesserungen hinsichtlich der Fertigungseffizienz, der Zuverlässigkeit, der

Sicherheit und der Kostenwettbewerbsfähigkeit.

XPENG IRON

XPENG geht davon aus, dass die Kommerzialisierung schrittweise voranschreiten

wird, beginnend mit stärker strukturierten kommerziellen Anwendungen. Der

humanoide Roboter?IRON" von XPENG wurde als Arbeitspartner konzipiert und soll

im ersten Quartal 2027 mit der Einarbeitung als Verkaufsassistent in den XPENG-

Stores beginnen.?Zunächst im gewerblichen Bereich, dann in industriellen

Anwendungen und schließlich im privaten Bereich. " Dieser schrittweise Ansatz

wird es humanoiden Robotern ermöglichen, Erfahrungen in der realen Welt zu

sammeln, ihre Fähigkeiten zu verbessern und die für einen breiteren Einsatz

erforderliche Zuverlässigkeit aufzubauen.

Aufbauend auf seiner Expertise in den Bereichen intelligente Mobilität,

autonomes Fahren und Robotik hat sich XPENG zum Ziel gesetzt, die physische KI

voranzutreiben und technologische Durchbrüche in praktische Anwendungen

umzusetzen.

Medienkontakt: pr@xiaopeng.com

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