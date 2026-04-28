GNW-News: Im Fokus: das neue Ökosystem intelligenter Verpackungslösungen | CYCJET lädt Sie herzlich zur interpack 2026 in Deutschland ein

^DÜSSELDORF, Deutschland, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die interpack 2026,

die weltweit führende Messe der Verpackungsbranche, öffnet in Kürze ihre Pforten

in Düsseldorf. Als zentrale Plattform für Innovationen und das internationale

Geschäft gibt sie Einblicke in die Trends von morgen.

CYCJET, eine etablierte Marke für industrielle Tintenstrahl- und

Laserkennzeichnung, präsentiert sich erstmals in Halle 8B am Stand H17-3. Das

Unternehmen wird speziell auf die Verpackungsindustrie zugeschnittene

Kennzeichnungslösungen präsentieren und gleichzeitig ein globales Programm zur

Gewinnung von Vertriebspartnern starten, um seine internationale Präsenz

auszubauen.

(CYCJET lädt Sie herzlich zur interpack 2026 in Deutschland ein)

Über 20 Jahre Erfahrung und Innovationen, die die Verpackungsbranche weltweit

voranbringen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung vereint CYCJET F&E, Fertigung und Vertrieb. Mit

zahlreichen Patenten und Zertifizierungen (CE, FDA und SGS) ist das Unternehmen

in über 100 Ländern aktiv und unterstützt Kunden in der Lebensmittel-, Pharma-

und Elektronikindustrie bei Herausforderungen rund um Haftung,

Kennzeichnungsqualität und Rückverfolgbarkeit.

Auf der Messe zeigt CYCJET sein gesamtes Portfolio an Kennzeichnungs- und

Codierlösungen - vom digitalen Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldrucksystem

(https://www.cycjet.com/high-resolution-inkjet) über die Laserdruckerserie

(https://www.cycjet.com/fly-laser-printer) und die CIJ-Tintenstrahldrucker der

B-Serie (https://www.cycjet.com/continuous-inkjet) bis hin zum Thermotransfer-

Überdrucker - und deckt damit Anwendungen von der einfachen Codierung bis zu

anspruchsvollen Anforderungen ab.

(CYCJET stärkt die globale Verpackungsbranche durch Innovation)

1. Digitales Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldrucksystem

(https://cycjet.com/high-resolution-inkjet): Ermöglicht mehrzeiligen

Großformatdruck mit einer Auflösung von bis zu 2400?dpi, Vollfarbausgabe, den

Einsatz verschiedener Tinten und Materialien sowie auf Wunsch eine optische

Inspektion zur Qualitätskontrolle in Echtzeit.

2. Laserdrucker-Serie (https://www.cycjet.com/fly-laser-printer): Umfasst

Faserlaser-, CO?- und UV-Modelle. Der LU5T Mini-UV-Laserdrucker ist kompakt,

kosteneffizient und leicht zu integrieren und erfüllt unterschiedlichste

Anforderungen der Verpackungsbranche sowie in der

Hochgeschwindigkeitsproduktion.

3. CIJ-Tintenstrahldrucker der B-Serie (https://www.cycjet.com/continuous-

inkjet): Kosteneffizient und vielseitig einsetzbar, mit OEM-Anpassungen für

Vertriebspartner, die mit flexiblen Verbrauchsmaterialien ihre eigenen Marken

aufbauen möchten.

4. Thermotransfer-Überdrucker: ideal für flexible Verpackungen, mit

Unterstützung für variable Daten, schnelle Auftragswechsel, stabile

Druckqualität, niedrige Betriebskosten und OEM-Anpassungen - und damit eine

passende Lösung für Unternehmen und globale Vertriebspartner bei Produktion und

Marktausbau.

Starke Partnerschaften: globales Programm zur Gewinnung von Vertriebspartnern

CYCJET hat seine?Global Partner Growth Initiative" ins Leben gerufen, um

weltweit Vertriebspartner zu gewinnen. Geboten werden wettbewerbsfähige

Produkte, OEM-Anpassungen, Unterstützung entlang der Lieferkette, Gebietsschutz

und Schulungen, damit Partner schnell starten und nachhaltig profitabel arbeiten

können.

(CYCJET ist in über 100 Ländern vertreten)

Messeinformationen

Name der Messe: interpack 2026

Zeitraum: 7.-13. Mai 2026

Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf, Deutschland

Standnummer: Halle 8B, H17-3

Während der Messe bieten wir Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung,

individuelle Lösungsbesprechungen und Live-Demonstrationen an.

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Ansprechpartner: David Guo

Telefon: +86-21-59970419 Durchwahl 8008

Mobil: +86-139-1763-1707

E-Mail: sales@cycjet.com (https://cycjet.com/contact-us)

Web: https://cycjet.com/

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bdd7d9b61294

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