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28.04.2026 08:28:38
GNW-News: Im Fokus: das neue Ökosystem intelligenter Verpackungslösungen | CYCJET lädt Sie herzlich zur interpack 2026 in Deutschland ein
^DÜSSELDORF, Deutschland, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die interpack 2026,
die weltweit führende Messe der Verpackungsbranche, öffnet in Kürze ihre Pforten
in Düsseldorf. Als zentrale Plattform für Innovationen und das internationale
Geschäft gibt sie Einblicke in die Trends von morgen.
CYCJET, eine etablierte Marke für industrielle Tintenstrahl- und
Laserkennzeichnung, präsentiert sich erstmals in Halle 8B am Stand H17-3. Das
Unternehmen wird speziell auf die Verpackungsindustrie zugeschnittene
Kennzeichnungslösungen präsentieren und gleichzeitig ein globales Programm zur
Gewinnung von Vertriebspartnern starten, um seine internationale Präsenz
auszubauen.
(CYCJET lädt Sie herzlich zur interpack 2026 in Deutschland ein)
Über 20 Jahre Erfahrung und Innovationen, die die Verpackungsbranche weltweit
voranbringen.
Mit über 20 Jahren Erfahrung vereint CYCJET F&E, Fertigung und Vertrieb. Mit
zahlreichen Patenten und Zertifizierungen (CE, FDA und SGS) ist das Unternehmen
in über 100 Ländern aktiv und unterstützt Kunden in der Lebensmittel-, Pharma-
und Elektronikindustrie bei Herausforderungen rund um Haftung,
Kennzeichnungsqualität und Rückverfolgbarkeit.
Auf der Messe zeigt CYCJET sein gesamtes Portfolio an Kennzeichnungs- und
Codierlösungen - vom digitalen Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldrucksystem
(https://www.cycjet.com/high-resolution-inkjet) über die Laserdruckerserie
(https://www.cycjet.com/fly-laser-printer) und die CIJ-Tintenstrahldrucker der
B-Serie (https://www.cycjet.com/continuous-inkjet) bis hin zum Thermotransfer-
Überdrucker - und deckt damit Anwendungen von der einfachen Codierung bis zu
anspruchsvollen Anforderungen ab.
(CYCJET stärkt die globale Verpackungsbranche durch Innovation)
1. Digitales Hochgeschwindigkeits-Tintenstrahldrucksystem
(https://cycjet.com/high-resolution-inkjet): Ermöglicht mehrzeiligen
Großformatdruck mit einer Auflösung von bis zu 2400?dpi, Vollfarbausgabe, den
Einsatz verschiedener Tinten und Materialien sowie auf Wunsch eine optische
Inspektion zur Qualitätskontrolle in Echtzeit.
2. Laserdrucker-Serie (https://www.cycjet.com/fly-laser-printer): Umfasst
Faserlaser-, CO?- und UV-Modelle. Der LU5T Mini-UV-Laserdrucker ist kompakt,
kosteneffizient und leicht zu integrieren und erfüllt unterschiedlichste
Anforderungen der Verpackungsbranche sowie in der
Hochgeschwindigkeitsproduktion.
3. CIJ-Tintenstrahldrucker der B-Serie (https://www.cycjet.com/continuous-
inkjet): Kosteneffizient und vielseitig einsetzbar, mit OEM-Anpassungen für
Vertriebspartner, die mit flexiblen Verbrauchsmaterialien ihre eigenen Marken
aufbauen möchten.
4. Thermotransfer-Überdrucker: ideal für flexible Verpackungen, mit
Unterstützung für variable Daten, schnelle Auftragswechsel, stabile
Druckqualität, niedrige Betriebskosten und OEM-Anpassungen - und damit eine
passende Lösung für Unternehmen und globale Vertriebspartner bei Produktion und
Marktausbau.
Starke Partnerschaften: globales Programm zur Gewinnung von Vertriebspartnern
CYCJET hat seine?Global Partner Growth Initiative" ins Leben gerufen, um
weltweit Vertriebspartner zu gewinnen. Geboten werden wettbewerbsfähige
Produkte, OEM-Anpassungen, Unterstützung entlang der Lieferkette, Gebietsschutz
und Schulungen, damit Partner schnell starten und nachhaltig profitabel arbeiten
können.
(CYCJET ist in über 100 Ländern vertreten)
Messeinformationen
Name der Messe: interpack 2026
Zeitraum: 7.-13. Mai 2026
Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf, Deutschland
Standnummer: Halle 8B, H17-3
Während der Messe bieten wir Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung,
individuelle Lösungsbesprechungen und Live-Demonstrationen an.
Folgen Sie @CYCJET für weitere Branchen-Updates vor Ort:
YouTube: https://www.youtube.com/@cycjet
INS: https://www.instagram.com/cycjet?igsh=bTlxeWhyanRkOWRy
Ansprechpartner: David Guo
Telefon: +86-21-59970419 Durchwahl 8008
Mobil: +86-139-1763-1707
E-Mail: sales@cycjet.com (https://cycjet.com/contact-us)
Web: https://cycjet.com/
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53f89ff0-bf30-49a6-8470-
c1ba7a4de8e7
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/789907ed-2eef-4089-a71e-
769684b679ad
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/700d9f36-21ed-4f8b-945d-
bdd7d9b61294
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