GNW-News: Impact Analytics gibt strategische Partnerschaft mit AllSaints bekannt

^LONDON, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics, ein führender

Anbieter von KI-basierten Lösungen für Entscheidungsfindung, Preisgestaltung,

Merchandising und Bestandsoptimierung im Einzelhandel, gab heute eine neue

strategische Partnerschaft mit AllSaints bekannt, der in London ansässigen

zeitgenössischen Modemarke, die für ihre charakteristischen Lederjacken,

minimalistischen Silhouetten und ihre moderne urbane Ästhetik bekannt ist.

AllSaints wurde 1994 gegründet und hat sich zu einer globalen Omni-Channel-Marke

entwickelt, die in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien vertreten ist

und über eigene Geschäfte, Großhandelspartnerschaften, Franchise-Standorte sowie

eine starke digitale Plattform verfügt. Im Zuge der weiteren internationalen

Expansion der Marke investiert AllSaints in fortschrittliche Technologien, um

schnellere, intelligentere und besser vernetzte Entscheidungen im Bereich

Merchandising zu ermöglichen.

AllSaints hat Impact Analytics als Partner ausgewählt, um seine Einkaufs- und

Merchandising-Abläufe zu modernisieren und zu skalieren und sich damit von einer

veralteten Infrastruktur zu lösen, die stark auf Tabellenkalkulationen, manuelle

Arbeitsabläufe und fragmentierte Entscheidungsprozesse angewiesen war. Durch den

Einsatz von KI-basierten Planungstools will das Unternehmen Prozesse optimieren,

die Prognosegenauigkeit verbessern und den Teams ermöglichen, sich auf

wertschöpfende Entscheidungsfindung statt auf die Bearbeitung von Daten zu

konzentrieren.

?Bei AllSaints ist eine der vier Säulen unserer Transformation, datengesteuert

und KI-gestützt zu werden", erklärt Alfie Meekings, Chief Transformation and

Technology Officer bei AllSaints.?Wir haben ein tolles Team, aber die

Mitarbeitenden müssen sehr viel Zeit damit verbringen, Daten manuell zu

extrahieren und auszuwerten. Dank dieser Partnerschaft können wir repetitive,

wenig wertschöpfende Aufgaben eliminieren, sodass sich unsere Merchandiser

darauf konzentrieren können, die tatsächlichen Entwicklungen unserer Marke zu

verstehen und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen, um die

richtigen Produkte an den richtigen Orten für unsere Kunden bereitzustellen."

Impact Analytics wird eine vollständig integrierte, KI-basierte Lösung

implementieren, die den gesamten Lebenszyklus der Lieferkette und der

Warenplanung abdeckt. Die Einführung erfolgt schrittweise und umfasst:

* CortexEye(TM) für agentenbasierte KI und native Business Intelligence

* Zuweisung und Wiederauffüllung

* Preissenkungen und Optimierung von Aktionspreisen

* Finanzplanung für Merchandise

* Artikel- und Sortimentplanung

Ein Schwerpunkt der Initiative ist die Beschleunigung des wöchentlichen

Handelsrhythmus. Heute verlangen die Trading-Packs von AllSaints für den Montag,

dass die Teams bereits am Sonntag mit der Datenerfassung beginnen, um bis

Montagnachmittag Klarheit zu gewinnen. Mit CortexEye steht das komplette

Trading-Pack für Montag am Montagmorgen um 8:00 Uhr zur Verfügung,

aufgeschlüsselt nach Abteilungen und Teams, sodass die Handelsbesprechungen

sofort beginnen und bis zum Mittag konkrete Maßnahmen ergriffen werden können.

?Wir freuen uns darauf, agentische KI einzusetzen, um unsere Teams dabei zu

unterstützen, das zu tun, was sie am besten können", fügt Alfie Meekings hinzu.

?Anstatt wertvolle Zeit mit der Erstellung von Berichten zu verschwenden, können

wir gut vorbereitet, informiert und handlungsbereit in die Woche starten. Ich

möchte, dass unsere Teams sich einloggen und erfahren, was weltweit in unserer

Marke vor sich geht und worauf wir unsere Energie konzentrieren müssen, anstatt

selbst nach diesen Antworten suchen zu müssen."

?Marken wie AllSaints befinden sich an einem Wendepunkt, an dem Schnelligkeit,

Klarheit und Selbstvertrauen bei der Entscheidungsfindung ausschlaggebend sind"

so Prashant Agrawal, Gründer und CEO von Impact Analytics.?Diese Partnerschaft

zielt darauf ab, vereinzelte Tabellenkalkulationen durch eine einheitliche, KI-

basierte Plattform und Business-Intelligence-Lösung zu ersetzen, die das

Fachwissen der Händler erweitert, Planungszyklen beschleunigt und messbare

Ergebnisse bei Einkaufs-, Preis- und Bestandsentscheidungen erzielt."

Mit diesem Projekt baut Impact Analytics seine Präsenz bei globalen Mode- und

Lifestyle-Marken weiter aus und unterstützt Einzelhändler dabei, ihre zentralen

Merchandising-Abläufe zu modernisieren, ohne dabei die Kreativität und Intuition

zu beeinträchtigen, die großartige Marken auszeichnen.

Über AllSaints

AllSaints ist eine globale, zeitgenössische Marke mit Hauptsitz in East London

und regionalen Designstudios in Los Angeles, Taipeh, Seoul und Tokio. Das

Unternehmen entwirft komplette Kollektionen für Damen- und Herrenmode,

Accessoires und Parfüms. Die Marke verfügt über rund 220 eigene Geschäfte,

Verkaufsstände und Outlets in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien und

betreibt zudem eine eigene Online-Plattform. In den letzten Jahren konnte die

Marke weltweit Erfolge bei der Entwicklung von Aktivitäten außerhalb des

Einzelhandels verzeichnen, darunter neue Großhandelsgeschäfte, Lizenzerlöse und

Franchise-Partnerschaften. AllSaints wurde 1994 gegründet und beschäftigt heute

über 2.000 Mitarbeitende und ist in 27 Ländern vertreten. Die in New York

ansässige Marke John Varvatos wurde im Oktober 2021 von AllSaints übernommen. Es

handelt sich um eine alternative Luxusmarke für Herrenmode, die im Jahr 2000

gegründet wurde und mittlerweile über 21 Filialen verfügt, die sich alle in

Nordamerika befinden (mit Ausnahme einer Filiale in London); außerdem betreibt

das Unternehmen eine eigene Online-Plattform.

Über Impact Analytics

Impact Analytics bietet KI-native SaaS-Lösungen und Beratungsdienstleistungen,

die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Rentabilität und Kundenzufriedenheit

durch tiefere Dateneinblicke und prädiktive Analysen mithilfe agentischer KI zu

maximieren. Mit einer vollständig integrierten End-to-End-Plattform für Planung,

Prognosen, Merchandising, Preisgestaltung und Werbeaktionen ermöglicht Impact

Analytics Unternehmen, intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage von

Echtzeit-Erkenntnissen zu treffen, anstatt sich bei der Prognose und Planung des

diesjährigen Geschäfts auf die Daten des Vorjahres zu verlassen. Mit über einer

Million maschinellen Lernmodellen ist Impact Analytics seit einem Jahrzehnt

führend im Bereich der KI-Innovation und setzt neue Maßstäbe in den Bereichen

Prognose, Planung und operative Exzellenz in den Branchen Einzelhandel,

Lebensmittel, Fertigung und Konsumgüter. Impact Analytics wurde von Fortune,

Financial Times, Inc. 5000 und dem RIS Leaderboard für Innovation und Wachstum

ausgezeichnet und ist weiterhin führend bei der Gestaltung der Zukunft der

Business Intelligence. Denken Sie anders über KI und erfahren Sie mehr

unter www.impactanalytics.ai (http://www.impactanalytics.ai/).

Medienkontakte

AllSaints:

Sam Austrums

Charlotte Woodford

+44 (0)20 3984 0136

AllSaints@sodali.com

Impact Analytics:

Maggie Williams Dryden

Vice President, Global Head of Marketing

maggie.dryden@impactanalytics.ai

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