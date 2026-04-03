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03.04.2026 08:04:38
GNW-News: Impact Analytics gibt strategische Partnerschaft mit AllSaints bekannt
^LONDON, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics, ein führender
Anbieter von KI-basierten Lösungen für Entscheidungsfindung, Preisgestaltung,
Merchandising und Bestandsoptimierung im Einzelhandel, gab heute eine neue
strategische Partnerschaft mit AllSaints bekannt, der in London ansässigen
zeitgenössischen Modemarke, die für ihre charakteristischen Lederjacken,
minimalistischen Silhouetten und ihre moderne urbane Ästhetik bekannt ist.
AllSaints wurde 1994 gegründet und hat sich zu einer globalen Omni-Channel-Marke
entwickelt, die in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien vertreten ist
und über eigene Geschäfte, Großhandelspartnerschaften, Franchise-Standorte sowie
eine starke digitale Plattform verfügt. Im Zuge der weiteren internationalen
Expansion der Marke investiert AllSaints in fortschrittliche Technologien, um
schnellere, intelligentere und besser vernetzte Entscheidungen im Bereich
Merchandising zu ermöglichen.
AllSaints hat Impact Analytics als Partner ausgewählt, um seine Einkaufs- und
Merchandising-Abläufe zu modernisieren und zu skalieren und sich damit von einer
veralteten Infrastruktur zu lösen, die stark auf Tabellenkalkulationen, manuelle
Arbeitsabläufe und fragmentierte Entscheidungsprozesse angewiesen war. Durch den
Einsatz von KI-basierten Planungstools will das Unternehmen Prozesse optimieren,
die Prognosegenauigkeit verbessern und den Teams ermöglichen, sich auf
wertschöpfende Entscheidungsfindung statt auf die Bearbeitung von Daten zu
konzentrieren.
?Bei AllSaints ist eine der vier Säulen unserer Transformation, datengesteuert
und KI-gestützt zu werden", erklärt Alfie Meekings, Chief Transformation and
Technology Officer bei AllSaints.?Wir haben ein tolles Team, aber die
Mitarbeitenden müssen sehr viel Zeit damit verbringen, Daten manuell zu
extrahieren und auszuwerten. Dank dieser Partnerschaft können wir repetitive,
wenig wertschöpfende Aufgaben eliminieren, sodass sich unsere Merchandiser
darauf konzentrieren können, die tatsächlichen Entwicklungen unserer Marke zu
verstehen und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen, um die
richtigen Produkte an den richtigen Orten für unsere Kunden bereitzustellen."
Impact Analytics wird eine vollständig integrierte, KI-basierte Lösung
implementieren, die den gesamten Lebenszyklus der Lieferkette und der
Warenplanung abdeckt. Die Einführung erfolgt schrittweise und umfasst:
* CortexEye(TM) für agentenbasierte KI und native Business Intelligence
* Zuweisung und Wiederauffüllung
* Preissenkungen und Optimierung von Aktionspreisen
* Finanzplanung für Merchandise
* Artikel- und Sortimentplanung
Ein Schwerpunkt der Initiative ist die Beschleunigung des wöchentlichen
Handelsrhythmus. Heute verlangen die Trading-Packs von AllSaints für den Montag,
dass die Teams bereits am Sonntag mit der Datenerfassung beginnen, um bis
Montagnachmittag Klarheit zu gewinnen. Mit CortexEye steht das komplette
Trading-Pack für Montag am Montagmorgen um 8:00 Uhr zur Verfügung,
aufgeschlüsselt nach Abteilungen und Teams, sodass die Handelsbesprechungen
sofort beginnen und bis zum Mittag konkrete Maßnahmen ergriffen werden können.
?Wir freuen uns darauf, agentische KI einzusetzen, um unsere Teams dabei zu
unterstützen, das zu tun, was sie am besten können", fügt Alfie Meekings hinzu.
?Anstatt wertvolle Zeit mit der Erstellung von Berichten zu verschwenden, können
wir gut vorbereitet, informiert und handlungsbereit in die Woche starten. Ich
möchte, dass unsere Teams sich einloggen und erfahren, was weltweit in unserer
Marke vor sich geht und worauf wir unsere Energie konzentrieren müssen, anstatt
selbst nach diesen Antworten suchen zu müssen."
?Marken wie AllSaints befinden sich an einem Wendepunkt, an dem Schnelligkeit,
Klarheit und Selbstvertrauen bei der Entscheidungsfindung ausschlaggebend sind"
so Prashant Agrawal, Gründer und CEO von Impact Analytics.?Diese Partnerschaft
zielt darauf ab, vereinzelte Tabellenkalkulationen durch eine einheitliche, KI-
basierte Plattform und Business-Intelligence-Lösung zu ersetzen, die das
Fachwissen der Händler erweitert, Planungszyklen beschleunigt und messbare
Ergebnisse bei Einkaufs-, Preis- und Bestandsentscheidungen erzielt."
Mit diesem Projekt baut Impact Analytics seine Präsenz bei globalen Mode- und
Lifestyle-Marken weiter aus und unterstützt Einzelhändler dabei, ihre zentralen
Merchandising-Abläufe zu modernisieren, ohne dabei die Kreativität und Intuition
zu beeinträchtigen, die großartige Marken auszeichnen.
Über AllSaints
AllSaints ist eine globale, zeitgenössische Marke mit Hauptsitz in East London
und regionalen Designstudios in Los Angeles, Taipeh, Seoul und Tokio. Das
Unternehmen entwirft komplette Kollektionen für Damen- und Herrenmode,
Accessoires und Parfüms. Die Marke verfügt über rund 220 eigene Geschäfte,
Verkaufsstände und Outlets in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien und
betreibt zudem eine eigene Online-Plattform. In den letzten Jahren konnte die
Marke weltweit Erfolge bei der Entwicklung von Aktivitäten außerhalb des
Einzelhandels verzeichnen, darunter neue Großhandelsgeschäfte, Lizenzerlöse und
Franchise-Partnerschaften. AllSaints wurde 1994 gegründet und beschäftigt heute
über 2.000 Mitarbeitende und ist in 27 Ländern vertreten. Die in New York
ansässige Marke John Varvatos wurde im Oktober 2021 von AllSaints übernommen. Es
handelt sich um eine alternative Luxusmarke für Herrenmode, die im Jahr 2000
gegründet wurde und mittlerweile über 21 Filialen verfügt, die sich alle in
Nordamerika befinden (mit Ausnahme einer Filiale in London); außerdem betreibt
das Unternehmen eine eigene Online-Plattform.
Über Impact Analytics
Impact Analytics bietet KI-native SaaS-Lösungen und Beratungsdienstleistungen,
die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Rentabilität und Kundenzufriedenheit
durch tiefere Dateneinblicke und prädiktive Analysen mithilfe agentischer KI zu
maximieren. Mit einer vollständig integrierten End-to-End-Plattform für Planung,
Prognosen, Merchandising, Preisgestaltung und Werbeaktionen ermöglicht Impact
Analytics Unternehmen, intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage von
Echtzeit-Erkenntnissen zu treffen, anstatt sich bei der Prognose und Planung des
diesjährigen Geschäfts auf die Daten des Vorjahres zu verlassen. Mit über einer
Million maschinellen Lernmodellen ist Impact Analytics seit einem Jahrzehnt
führend im Bereich der KI-Innovation und setzt neue Maßstäbe in den Bereichen
Prognose, Planung und operative Exzellenz in den Branchen Einzelhandel,
Lebensmittel, Fertigung und Konsumgüter. Impact Analytics wurde von Fortune,
Financial Times, Inc. 5000 und dem RIS Leaderboard für Innovation und Wachstum
ausgezeichnet und ist weiterhin führend bei der Gestaltung der Zukunft der
Business Intelligence. Denken Sie anders über KI und erfahren Sie mehr
unter www.impactanalytics.ai (http://www.impactanalytics.ai/).
Medienkontakte
AllSaints:
Sam Austrums
Charlotte Woodford
+44 (0)20 3984 0136
AllSaints@sodali.com
Impact Analytics:
Maggie Williams Dryden
Vice President, Global Head of Marketing
maggie.dryden@impactanalytics.ai
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