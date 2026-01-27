GNW-News: Infomaniak erweitert seine souveräne Public Cloud um Managed Services für eine einfache Migration von Hyperscalern

^Der Cloud-Anbieter Infomaniak kündigt eine bedeutende Weiterentwicklung seiner

souveränen Public Cloud an. Neu hinzu kommen Managed Services (Kubernetes und

Datenbanken), leistungsstarke GPU-Instanzen sowie integrierte KI-Services. Die

Public Cloud von Infomaniak wird vollständig in der Schweiz konzipiert,

betrieben und kontrolliert und bietet damit ein in Europa einzigartiges Niveau

an Datensouveränität - ohne Abhängigkeit von ausser-europäischen Anbietern oder

Gesetzgebungen. Die Infrastruktur wird ausschliesslich mit erneuerbaren Energien

betrieben und in hoch energieeffizienten Rechenzentren genutzt. Dadurch können

Organisationen ihre Umweltbelastung nachhaltig reduzieren und im Vergleich zu

Hyperscalern erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, ohne Kompromisse bei

technischen Standards oder der vollständigen Kontrolle über ihre Daten

einzugehen.

Managed Cloud Services zur Vereinfachung der Cloud-Nutzung

Bis vor Kurzem basierte die Public Cloud von Infomaniak hauptsächlich auf

OpenStack-Infrastrukturkomponenten wie Compute-Instanzen, Storage und Netzwerk.

In den letzten eineinhalb Jahren hat Infomaniak eigene Software-Layer

entwickelt, um höherwertige Managed Services anzubieten, die mit denen grosser

Public-Cloud-Anbieter vergleichbar sind.

Zu diesen Services gehören unter anderem:

* Kubernetes as a Service (KaaS) zur Orchestrierung containerisierter

Anwendungen ohne Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur;

* Database as a Service (DBaaS) für resiliente Datenbanken mit automatischen

Backups und Wartung;

* GPU-Instanzen für KI und High-Performance-Computing;

* Managed DNS.

Die Services sind über API, Terraform und direkt über die Infomaniak-Oberfläche

verfügbar und lassen sich nahtlos in bestehende moderne Cloud-Umgebungen

integrieren.

Managed Kubernetes mit unterbrechungsfreien Updates

Der Managed-Kubernetes-Service von Infomaniak ermöglicht DevOps-Teams und

Entwicklern, containerisierte Anwendungen bereitzustellen und zu betreiben, ohne

sich um die Wartung der Plattform kümmern zu müssen. Infomaniak übernimmt die

komplette Orchestrierungsschicht - von der Cluster-Erstellung über

Hochverfügbarkeit und Sicherheit bis hin zu Updates nach dem Prinzip der Rolling

Updates.

Eine kostenlose, geteilte Variante steht für Tests und kleine Projekte zur

Verfügung. Darüber hinaus gibt es dedizierte Angebote mit SLA, einschliesslich

mehrerer Control-Plane-Instanzen. Die Anwendungsressourcen bleiben vollständig

unter der Kontrolle der Kunden über die Worker-Nodes der Public Cloud und können

dank horizontalem Autoscaling automatisch an die Auslastung angepasst werden.

Resiliente und skalierbare Managed Datenbanken

Mit Database as a Service vereinfacht Infomaniak den Betrieb von Datenbanken in

seiner Cloud grundlegend. Der Service stellt sofort einsatzbereite Cluster

bereit, ohne dass Unternehmen Installation, Replikation, Backups oder Updates

selbst verwalten müssen. Kunden können zwischen einer Einzelinstanz ohne SLA

oder Clustern mit zwei oder drei Knoten und unterschiedlichen SLA-Stufen wählen.

Die Datenbanken sind über mehrere unabhängige Verfügbarkeitszonen verteilt und

bieten dadurch eine hohe Ausfallsicherheit bei Hardware- oder Netzwerkproblemen.

Der Service umfasst native, konfigurierbare tägliche Backups, anpassbare

Aufbewahrungsfristen, Point-in-Time-Recovery sowie eine dynamische Skalierung

von Kapazität und Instanzen.

GPU und KI mit erweiterten Rechenkapazitäten

Die Public Cloud von Infomaniak bietet GPU-Instanzen mit direktem Zugriff (Pass-

through), die sich für rechenintensive Workloads wie künstliche Intelligenz,

wissenschaftliche Berechnungen, Datenanalyse oder Rendering eignen. Zu den

aktuell verfügbaren Modellen gehören NVIDIA L4, T4 und A2 sowie A100 und L40S,

die häufig für den Betrieb modernster KI-Modelle eingesetzt werden.

Diese GPU-Ressourcen lassen sich nativ in Kubernetes-Umgebungen und Public-

Cloud-Instanzen integrieren und ermöglichen den Aufbau kompletter KI-Pipelines

in einer souveränen Umgebung.

Zusätzlich bietet Infomaniak KI-Services auf Abruf über eine OpenAI-kompatible

API an. Unternehmen können damit Open-Source-KI-Modelle nutzen, die in der

Schweiz gehostet und ausgeführt werden. Die Anwendungsfälle reichen von

Dokumentenanalyse und -zusammenfassung über Audiotranskription und

Informationsextraktion bis hin zur Integration von KI-Funktionen in Business-

Anwendungen. Die Services lassen sich mit GPU-Ressourcen und Kubernetes-Clustern

kombinieren, um massgeschneiderte KI-Lösungen zu entwickeln - ohne Daten

ausserhalb Europas zu übertragen.

Einfache, mit AWS und Azure kompatible Cloud-Migration

?Wenn ein Unternehmen die Resilienz und Unabhängigkeit seiner IT gegenüber den

GAFAM stärken möchte, ist die Public Cloud mit Abstand das einfachste Vorhaben.

Im Gegensatz zur Migration von Kollaborationstools oder Fachanwendungen ändert

sich für Endnutzer nichts, während Systemadministratoren redundante

Infrastrukturen mit standardisierten Technologien aufbauen können", erklärt

Martial Fol, Head of Infrastructure bei Infomaniak.

Dank offener und standardisierter Technologien ist der Wechsel zur Public Cloud

von Infomaniak reibungslos, schrittweise und reversibel gestaltet. Auf AWS oder

Azure betriebene Architekturen können ohne grundlegende Anpassungen der

Anwendungen migriert werden, wobei bestehende DevOps-Praktiken,

Automatisierungstools und Sicherheitsstandards erhalten bleiben.

Diese gemeinsame Methodik ermöglicht es Organisationen, ihre Abhängigkeit von

Hyperscalern zu reduzieren, die Kontrolle über Daten und Kosten zurückzugewinnen

und gleichzeitig auf bewährte Industriestandards zu setzen.

Akademie und zertifiziertes Partnernetzwerk

Der Schweizer Cloud-Anbieter hat zudem die Infomaniak Academy gestartet - ein

Zertifizierungsprogramm für Entwickler, Integratoren und Partner. Zum Start

bietet die Akademie strukturierte Lernpfade rund um die Public Cloud und kSuite

Pro, welche sämtliche Produktivitätsanwendungen des Unternehmens vereint, um ein

hohes Kompetenzniveau und bewährte Best Practices sicherzustellen.

Ein Netzwerk zertifizierter Partner begleitet Unternehmen bereits bei der

Migration zu einer vollständig souveränen Cloud - von der Analyse und Konzeption

bis hin zum produktiven Betrieb. So können Organisationen auf lokale Experten

zurückgreifen und gleichzeitig vom direkten Support von Infomaniak profitieren.

Testguthaben zur Entdeckung des Infomaniak Cloud-Ökosystems

Um Unternehmen und Entwicklern einen umfassenden Einblick in das Cloud-Angebot

zu ermöglichen, stellt Infomaniak 300 CHF oder 300 EUR Cloud-Guthaben zur

Verfügung, die nach Aktivierung mit Kreditkarte drei Monate lang gültig sind.

Die Guthaben können für sämtliche Public-Cloud-Services genutzt werden,

einschliesslich Kubernetes, Database as a Service, GPU-Instanzen und KI-

Services.

Eine souveräne, nachhaltige und vollständig kontrollierte Cloud

Die Public Cloud von Infomaniak wird ausschliesslich in Schweizer Rechenzentren

betrieben, die vollständig von Infomaniak konzipiert, betrieben und gewartet

werden - mit Personal in der Schweiz und ohne Outsourcing. Sämtliche

Verarbeitungs-, Speicher- und Betriebsprozesse finden in der Schweiz statt und

gewährleisten eine strikte Einhaltung der DSGVO sowie des Schweizer

Datenschutzgesetzes (DSG). Diese vollständige Kontrolle bietet besonders für

sensible Bereiche wie Gesundheitswesen, Finanzsektor, Bildung und öffentliche

Verwaltungen hohe Sicherheit - insbesondere in einem geopolitischen Umfeld, in

dem extraterritoriale Datenzugriffe und Abhängigkeiten von nicht-europäischen

Infrastrukturen zunehmende Risiken darstellen.

Die Infrastrukturen von Infomaniak werden zu 100 % mit erneuerbaren Energien

betrieben und auf maximale Energieeffizienz ausgelegt. Ein wesentlicher Teil des

Stromverbrauchs wird in Form von Wärme zurückgewonnen und in Fernwärmenetze

eingespeist, um Tausende von Haushalten zu beheizen. Dieser Ansatz reduziert den

CO?-Fussabdruck der Cloud erheblich und verankert die Infrastruktur in einer

langfristigen ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsstrategie.

?In einem zunehmend von geopolitischer Unsicherheit geprägten Umfeld müssen sich

europäische Unternehmen auf leistungsfähige, transparente und lokal

kontrollierte Cloud-Infrastrukturen verlassen können, um ihre

Geschäftskontinuität zu sichern und nicht von einseitigen Entscheidungen anderer

Staaten abhängig zu sein", erklärt Marc Oehler, CEO von Infomaniak.

Â°