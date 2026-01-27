|
27.01.2026 19:04:38
GNW-News: Infomaniak erweitert seine souveräne Public Cloud um Managed Services für eine einfache Migration von Hyperscalern
^Der Cloud-Anbieter Infomaniak kündigt eine bedeutende Weiterentwicklung seiner
souveränen Public Cloud an. Neu hinzu kommen Managed Services (Kubernetes und
Datenbanken), leistungsstarke GPU-Instanzen sowie integrierte KI-Services. Die
Public Cloud von Infomaniak wird vollständig in der Schweiz konzipiert,
betrieben und kontrolliert und bietet damit ein in Europa einzigartiges Niveau
an Datensouveränität - ohne Abhängigkeit von ausser-europäischen Anbietern oder
Gesetzgebungen. Die Infrastruktur wird ausschliesslich mit erneuerbaren Energien
betrieben und in hoch energieeffizienten Rechenzentren genutzt. Dadurch können
Organisationen ihre Umweltbelastung nachhaltig reduzieren und im Vergleich zu
Hyperscalern erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, ohne Kompromisse bei
technischen Standards oder der vollständigen Kontrolle über ihre Daten
einzugehen.
Managed Cloud Services zur Vereinfachung der Cloud-Nutzung
Bis vor Kurzem basierte die Public Cloud von Infomaniak hauptsächlich auf
OpenStack-Infrastrukturkomponenten wie Compute-Instanzen, Storage und Netzwerk.
In den letzten eineinhalb Jahren hat Infomaniak eigene Software-Layer
entwickelt, um höherwertige Managed Services anzubieten, die mit denen grosser
Public-Cloud-Anbieter vergleichbar sind.
Zu diesen Services gehören unter anderem:
* Kubernetes as a Service (KaaS) zur Orchestrierung containerisierter
Anwendungen ohne Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur;
* Database as a Service (DBaaS) für resiliente Datenbanken mit automatischen
Backups und Wartung;
* GPU-Instanzen für KI und High-Performance-Computing;
* Managed DNS.
Die Services sind über API, Terraform und direkt über die Infomaniak-Oberfläche
verfügbar und lassen sich nahtlos in bestehende moderne Cloud-Umgebungen
integrieren.
Managed Kubernetes mit unterbrechungsfreien Updates
Der Managed-Kubernetes-Service von Infomaniak ermöglicht DevOps-Teams und
Entwicklern, containerisierte Anwendungen bereitzustellen und zu betreiben, ohne
sich um die Wartung der Plattform kümmern zu müssen. Infomaniak übernimmt die
komplette Orchestrierungsschicht - von der Cluster-Erstellung über
Hochverfügbarkeit und Sicherheit bis hin zu Updates nach dem Prinzip der Rolling
Updates.
Eine kostenlose, geteilte Variante steht für Tests und kleine Projekte zur
Verfügung. Darüber hinaus gibt es dedizierte Angebote mit SLA, einschliesslich
mehrerer Control-Plane-Instanzen. Die Anwendungsressourcen bleiben vollständig
unter der Kontrolle der Kunden über die Worker-Nodes der Public Cloud und können
dank horizontalem Autoscaling automatisch an die Auslastung angepasst werden.
Resiliente und skalierbare Managed Datenbanken
Mit Database as a Service vereinfacht Infomaniak den Betrieb von Datenbanken in
seiner Cloud grundlegend. Der Service stellt sofort einsatzbereite Cluster
bereit, ohne dass Unternehmen Installation, Replikation, Backups oder Updates
selbst verwalten müssen. Kunden können zwischen einer Einzelinstanz ohne SLA
oder Clustern mit zwei oder drei Knoten und unterschiedlichen SLA-Stufen wählen.
Die Datenbanken sind über mehrere unabhängige Verfügbarkeitszonen verteilt und
bieten dadurch eine hohe Ausfallsicherheit bei Hardware- oder Netzwerkproblemen.
Der Service umfasst native, konfigurierbare tägliche Backups, anpassbare
Aufbewahrungsfristen, Point-in-Time-Recovery sowie eine dynamische Skalierung
von Kapazität und Instanzen.
GPU und KI mit erweiterten Rechenkapazitäten
Die Public Cloud von Infomaniak bietet GPU-Instanzen mit direktem Zugriff (Pass-
through), die sich für rechenintensive Workloads wie künstliche Intelligenz,
wissenschaftliche Berechnungen, Datenanalyse oder Rendering eignen. Zu den
aktuell verfügbaren Modellen gehören NVIDIA L4, T4 und A2 sowie A100 und L40S,
die häufig für den Betrieb modernster KI-Modelle eingesetzt werden.
Diese GPU-Ressourcen lassen sich nativ in Kubernetes-Umgebungen und Public-
Cloud-Instanzen integrieren und ermöglichen den Aufbau kompletter KI-Pipelines
in einer souveränen Umgebung.
Zusätzlich bietet Infomaniak KI-Services auf Abruf über eine OpenAI-kompatible
API an. Unternehmen können damit Open-Source-KI-Modelle nutzen, die in der
Schweiz gehostet und ausgeführt werden. Die Anwendungsfälle reichen von
Dokumentenanalyse und -zusammenfassung über Audiotranskription und
Informationsextraktion bis hin zur Integration von KI-Funktionen in Business-
Anwendungen. Die Services lassen sich mit GPU-Ressourcen und Kubernetes-Clustern
kombinieren, um massgeschneiderte KI-Lösungen zu entwickeln - ohne Daten
ausserhalb Europas zu übertragen.
Einfache, mit AWS und Azure kompatible Cloud-Migration
?Wenn ein Unternehmen die Resilienz und Unabhängigkeit seiner IT gegenüber den
GAFAM stärken möchte, ist die Public Cloud mit Abstand das einfachste Vorhaben.
Im Gegensatz zur Migration von Kollaborationstools oder Fachanwendungen ändert
sich für Endnutzer nichts, während Systemadministratoren redundante
Infrastrukturen mit standardisierten Technologien aufbauen können", erklärt
Martial Fol, Head of Infrastructure bei Infomaniak.
Dank offener und standardisierter Technologien ist der Wechsel zur Public Cloud
von Infomaniak reibungslos, schrittweise und reversibel gestaltet. Auf AWS oder
Azure betriebene Architekturen können ohne grundlegende Anpassungen der
Anwendungen migriert werden, wobei bestehende DevOps-Praktiken,
Automatisierungstools und Sicherheitsstandards erhalten bleiben.
Diese gemeinsame Methodik ermöglicht es Organisationen, ihre Abhängigkeit von
Hyperscalern zu reduzieren, die Kontrolle über Daten und Kosten zurückzugewinnen
und gleichzeitig auf bewährte Industriestandards zu setzen.
Akademie und zertifiziertes Partnernetzwerk
Der Schweizer Cloud-Anbieter hat zudem die Infomaniak Academy gestartet - ein
Zertifizierungsprogramm für Entwickler, Integratoren und Partner. Zum Start
bietet die Akademie strukturierte Lernpfade rund um die Public Cloud und kSuite
Pro, welche sämtliche Produktivitätsanwendungen des Unternehmens vereint, um ein
hohes Kompetenzniveau und bewährte Best Practices sicherzustellen.
Ein Netzwerk zertifizierter Partner begleitet Unternehmen bereits bei der
Migration zu einer vollständig souveränen Cloud - von der Analyse und Konzeption
bis hin zum produktiven Betrieb. So können Organisationen auf lokale Experten
zurückgreifen und gleichzeitig vom direkten Support von Infomaniak profitieren.
Testguthaben zur Entdeckung des Infomaniak Cloud-Ökosystems
Um Unternehmen und Entwicklern einen umfassenden Einblick in das Cloud-Angebot
zu ermöglichen, stellt Infomaniak 300 CHF oder 300 EUR Cloud-Guthaben zur
Verfügung, die nach Aktivierung mit Kreditkarte drei Monate lang gültig sind.
Die Guthaben können für sämtliche Public-Cloud-Services genutzt werden,
einschliesslich Kubernetes, Database as a Service, GPU-Instanzen und KI-
Services.
Eine souveräne, nachhaltige und vollständig kontrollierte Cloud
Die Public Cloud von Infomaniak wird ausschliesslich in Schweizer Rechenzentren
betrieben, die vollständig von Infomaniak konzipiert, betrieben und gewartet
werden - mit Personal in der Schweiz und ohne Outsourcing. Sämtliche
Verarbeitungs-, Speicher- und Betriebsprozesse finden in der Schweiz statt und
gewährleisten eine strikte Einhaltung der DSGVO sowie des Schweizer
Datenschutzgesetzes (DSG). Diese vollständige Kontrolle bietet besonders für
sensible Bereiche wie Gesundheitswesen, Finanzsektor, Bildung und öffentliche
Verwaltungen hohe Sicherheit - insbesondere in einem geopolitischen Umfeld, in
dem extraterritoriale Datenzugriffe und Abhängigkeiten von nicht-europäischen
Infrastrukturen zunehmende Risiken darstellen.
Die Infrastrukturen von Infomaniak werden zu 100 % mit erneuerbaren Energien
betrieben und auf maximale Energieeffizienz ausgelegt. Ein wesentlicher Teil des
Stromverbrauchs wird in Form von Wärme zurückgewonnen und in Fernwärmenetze
eingespeist, um Tausende von Haushalten zu beheizen. Dieser Ansatz reduziert den
CO?-Fussabdruck der Cloud erheblich und verankert die Infrastruktur in einer
langfristigen ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsstrategie.
?In einem zunehmend von geopolitischer Unsicherheit geprägten Umfeld müssen sich
europäische Unternehmen auf leistungsfähige, transparente und lokal
kontrollierte Cloud-Infrastrukturen verlassen können, um ihre
Geschäftskontinuität zu sichern und nicht von einseitigen Entscheidungen anderer
Staaten abhängig zu sein", erklärt Marc Oehler, CEO von Infomaniak.
