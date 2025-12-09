|
09.12.2025 08:04:39
GNW-News: Infomaniak lanciert Euria, eine kostenlose und unabhängige KI, die die Privatsphäre achtet und Wohnungen beheizt
^Nachdem der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak seine KI-Dienste und Cloud-
Infrastrukturen bereits Entwicklern zur Verfügung gestellt hat, um Open-Source-
Modelle auf Abruf zu trainieren oder zu nutzen, lanciert er mit Euria nunmehr
seinen eigenen mobilen KI-Assistenten für private Endnutzer. Euria läuft
vollständig auf Schweizer Infrastrukturen, die mit erneuerbarer Energie
betrieben werden, die anschliessend für Fernwärme verwendet wird. Damit erfüllt
Euria die Anforderungen sensibler Sektoren wie Gesundheit, Bildung, Recht,
Finanzen oder öffentliche Verwaltungen. Euria sammelt keine Daten für das
Training von KI-Modellen und umfasst einen flüchtigen Modus ohne jede
Speicherung. Euria ist kostenlos und verkörpert eine ethische, universelle,
verantwortungsbewusste, unabhängige und autonome KI.
Eine KI, die Wohnungen beheizt
Der gesamte von Euria verbrauchte Strom wird in Form von Wärme wiederverwertet,
die in das Genfer Fernwärmenetz eingespeist wird. Bei Volllast liefert das die
KI beherbergende Data Center genügend Energie, um im Winter 6 000 Wohnungen des
Typs Minergie-A zu beheizen und täglich 20 000 Menschen eine fünfminütige Dusche
zu ermöglichen. So verhindert es die Verbrennung von rund 3 600 Tonnen CO?
Erdgas pro Jahr, sodass es zur Reduzierung lokaler Emissionen beiträgt.
«Euria zeigt, dass eine KI leistungsstark und gleichzeitig noch nachhaltiger für
den Planeten sein kann: Die gesamte von der KI verbrauchte Energie, die
ausschliesslich auf erneuerbarer Energie ohne jegliche Wasserverschwendung
beruht, kommt ein zweites Mal der Allgemeinheit zugute, um Haushalte zu
beheizen», macht Boris Siegenthaler, der Gründer von Infomaniak, deutlich.
Ein unabhängiger KI-Assistent, der die Privatsphäre achtet
Die gesamte Verarbeitung von Anfragen sowie die Speicherung und das Hosting von
Euria erfolgen ausschliesslich in den Data Centern von Infomaniak in der Schweiz
- und das ganz ohne externe Anbieter oder Datentransfers ins Ausland.
Unterhaltungen mit Euria werden von Infomaniak in allen Phasen verschlüsselt,
sodass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Die Daten werden
ausschliesslich zur Sicherung der Funktionsweise des Dienstes verwendet:
Demgemäss werden keine Informationen ausgewertet, um KI-Modelle zu trainieren,
Profile zu erstellen oder Drittsysteme zu speisen.
Der flüchtige Modus bietet ein Höchstmass an Vertraulichkeit: Unterhaltungen
werden niemals gespeichert, hinterlassen keine Spuren auf den Servern und können
auf keine Weise, auch nicht von Infomaniak, abgerufen werden.
Euria ist vollständig konform mit der DSGVO und dem Schweizer Datenschutzgesetz
(DSG) und erfüllt die Anforderungen sensibler Sektoren wie Gesundheit, Bildung,
Recht, Finanzen oder öffentlicher Verwaltungen, die strenge Garantien für
Sicherheit, Vertraulichkeit und digitale Unabhängigkeit verlangen.
«Euria wurde entwickelt, damit Vertraulichkeit kein leeres Marketingversprechen
bleibt, sondern Realität wird. Die Daten verlassen niemals unsere Data Center in
der Schweiz und dienen nur dazu, den vom Nutzer gewünschten Dienst zu
erbringen», stellt Marc Oehler, CEO von Infomaniak, klar.
Auf technischer Ebene stützt sich Euria auf mehrere Open-Source KI-Modelle - je
nach Anforderung des Nutzers. «Die Euria-Modelle werden vollständig in unseren
Data Centern gehostet. Wir haben sie so konzipiert, dass sie ein Leistungsniveau
bieten, das den besten KI-Systemen auf dem Markt sehr nahekommt, und
gleichzeitig den Energiebedarf für ihren Betrieb reduziert», so Marc Oehler
weiter. «Keines der leistungsstärksten Modelle stammt bislang aus Europa. Diese
Erkenntnis muss uns wachrütteln: Europa muss investieren, um seinen Rückstand
aufzuholen und seine eigenen unabhängigen, ethischen und CO(2)-neutralen KI-
Modelle zu entwickeln. Je mehr Nutzer sich für lokale Akteure entscheiden, desto
besser können wir diese technologische Unabhängigkeit aufbauen.»
Schnelle und kostengünstige KI für Unternehmen und Öffentlichkeit
Euria ist so benutzerfreundlich wie ChatGPT und ermöglicht ab Einführung über
die mobile App oder über euria.infomaniak.com (https://euria.infomaniak.com/):
* eigene Anfragen an die KI schriftlich oder mündlich zu formulieren;
* komplexe Informationen im Web zu suchen, zu analysieren und zu vergleichen;
* Dokumente (PDF, Word, Excel, Bilder usw.) zu analysieren und
zusammenzufassen;
* Audiodateien (.mp3.m4a.wav.aac.mp4 usw.) zu transkribieren;
* Screenshots und Fotos (.bmp,.jpg,.png,.webp,.tiff) zu interpretieren;
* Dialoge im Rahmen von Projekten zu organisieren;
* Dialoge als Favoriten zu markieren;
* Unterhaltungen mit Dritten zu teilen, auch wenn diese kein Infomaniak-Konto
besitzen;
* alle Dialoge von einem Gerät zum anderen abzurufen;
* einen flüchtigen Chat zu nutzen, bei dem nichts gespeichert wird.
Zur Optimierung des Energieverbrauchs ermittelt Euria automatisch, ob eine
Online-Suche erforderlich ist - je nach Anfrage des Nutzers. Ist eine solche
Suche nicht erforderlich, antwortet Euria quasi sofort und verbraucht so weniger
Energie. Für viele Aufgaben wie das Zusammenfassen eines Dokuments, die Analyse
von Bildern, das Übersetzen von Texten, das Verfassen von E-Mails oder
Berechnungen greift Euria direkt auf sein internes Wissen und seine
Denkfähigkeiten zurück, ohne Unmengen von Online-Websites aufzurufen.
Die kostenlose Version von Euria ist schneller und grosszügiger als ChatGPT und
über die Seite euria.infomaniak.com (https://euria.infomaniak.com/) und die
mobile App Infomaniak Euria zugänglich, die für Android-
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infomaniak.euria) und iOS-
Geräte (https://apps.apple.com/app/infomaniak-euria/id6754152858) verfügbar ist.
Ein Konto ist hierfür nicht erforderlich.
Für eine erweiterte persönliche Nutzung benötigt Euria ein lebenslang
kostenloses my kSuite-Konto (https://www.infomaniak.com/gtl/ksuite.myksuite),
das eine E-Mail-Adresse und einen Drive mit insgesamt 35 GB Speicherplatz
bietet. Letzteres kann mit my kSuite+
(https://www.infomaniak.com/gtl/ksuite.myksuite.prices) erweitert werden, die 1
TB oder 6 TB kDrive-Speicherplatz und eine KI-gestützte intelligente E-Mail-
Verwaltung umfasst, und zwar ab 19 EUR bzw. 19 CHF inkl. MwSt. pro Jahr.
Euria ist auch in kSuite Pro (https://www.infomaniak.com/gtl/ksuite-pro)
enthalten, der Unternehmenslösung der kollaborativen Suite von Infomaniak, die
Instant Messaging, einen Drive, Mail-Service, die Verwaltung von Terminkalendern
und Adressbüchern sowie eine Videokonferenz-Lösung umfasst. Die Preise beginnen
bei 22,80 EUR bzw. 22,90 CHF inkl. MwSt. pro Nutzer und Jahr.
Ambitionierte Roadmap
Euria ist so konzipiert, dass sie sich stets gemäss dem Fortschritt der
künstlichen Intelligenz weiterentwickelt. So werden regelmässig neue Funktionen
hinzugefügt, die ihre Fähigkeiten und ihre Integration in das Ökosystem von
Infomaniak schrittweise erweitern (kSuite, Newsletter Tool, Video-on-Demand-
Plattform, Erstellung von Websites usw.).
Zu den kommenden Entwicklungen gehören die Schaffung intelligenter Agenten, die
nach dauerhaften Anweisungen handeln können, die Generierung von Bildern, die
Hinzufügung eines globalen Speichers zur Organisation oder eine weitreichendere
Integration in kSuite, die umfassende KI-gestützte Automatisierungen in ihren
Produktivitätstools ermöglicht.
Ressourcen
* Euria starten: euria.infomaniak.com (https://euria.infomaniak.com/)
* App Infomaniak Euria herunterladen: Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infomaniak.euria), iOS
(https://apps.apple.com/app/infomaniak-euria/id6754152858)
* Die Euria-Visuals herunterladen
(https://kdrive.infomaniak.com/app/share/100338/dbe2fbed-5d2e-48b7-b594-
5fdd76bf92dc)
* Mehr über KI bei Infomaniak erfahren (https://www.infomaniak.com/gtl/euria)
* Dokumentation des Data Centers D4 hinter Euria (https://d4project.org/)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.