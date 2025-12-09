GNW-News: Infomaniak lanciert Euria, eine kostenlose und unabhängige KI, die die Privatsphäre achtet und Wohnungen beheizt

^Nachdem der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak seine KI-Dienste und Cloud-

Infrastrukturen bereits Entwicklern zur Verfügung gestellt hat, um Open-Source-

Modelle auf Abruf zu trainieren oder zu nutzen, lanciert er mit Euria nunmehr

seinen eigenen mobilen KI-Assistenten für private Endnutzer. Euria läuft

vollständig auf Schweizer Infrastrukturen, die mit erneuerbarer Energie

betrieben werden, die anschliessend für Fernwärme verwendet wird. Damit erfüllt

Euria die Anforderungen sensibler Sektoren wie Gesundheit, Bildung, Recht,

Finanzen oder öffentliche Verwaltungen. Euria sammelt keine Daten für das

Training von KI-Modellen und umfasst einen flüchtigen Modus ohne jede

Speicherung. Euria ist kostenlos und verkörpert eine ethische, universelle,

verantwortungsbewusste, unabhängige und autonome KI.

Eine KI, die Wohnungen beheizt

Der gesamte von Euria verbrauchte Strom wird in Form von Wärme wiederverwertet,

die in das Genfer Fernwärmenetz eingespeist wird. Bei Volllast liefert das die

KI beherbergende Data Center genügend Energie, um im Winter 6 000 Wohnungen des

Typs Minergie-A zu beheizen und täglich 20 000 Menschen eine fünfminütige Dusche

zu ermöglichen. So verhindert es die Verbrennung von rund 3 600 Tonnen CO?

Erdgas pro Jahr, sodass es zur Reduzierung lokaler Emissionen beiträgt.

«Euria zeigt, dass eine KI leistungsstark und gleichzeitig noch nachhaltiger für

den Planeten sein kann: Die gesamte von der KI verbrauchte Energie, die

ausschliesslich auf erneuerbarer Energie ohne jegliche Wasserverschwendung

beruht, kommt ein zweites Mal der Allgemeinheit zugute, um Haushalte zu

beheizen», macht Boris Siegenthaler, der Gründer von Infomaniak, deutlich.

Ein unabhängiger KI-Assistent, der die Privatsphäre achtet

Die gesamte Verarbeitung von Anfragen sowie die Speicherung und das Hosting von

Euria erfolgen ausschliesslich in den Data Centern von Infomaniak in der Schweiz

- und das ganz ohne externe Anbieter oder Datentransfers ins Ausland.

Unterhaltungen mit Euria werden von Infomaniak in allen Phasen verschlüsselt,

sodass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Die Daten werden

ausschliesslich zur Sicherung der Funktionsweise des Dienstes verwendet:

Demgemäss werden keine Informationen ausgewertet, um KI-Modelle zu trainieren,

Profile zu erstellen oder Drittsysteme zu speisen.

Der flüchtige Modus bietet ein Höchstmass an Vertraulichkeit: Unterhaltungen

werden niemals gespeichert, hinterlassen keine Spuren auf den Servern und können

auf keine Weise, auch nicht von Infomaniak, abgerufen werden.

Euria ist vollständig konform mit der DSGVO und dem Schweizer Datenschutzgesetz

(DSG) und erfüllt die Anforderungen sensibler Sektoren wie Gesundheit, Bildung,

Recht, Finanzen oder öffentlicher Verwaltungen, die strenge Garantien für

Sicherheit, Vertraulichkeit und digitale Unabhängigkeit verlangen.

«Euria wurde entwickelt, damit Vertraulichkeit kein leeres Marketingversprechen

bleibt, sondern Realität wird. Die Daten verlassen niemals unsere Data Center in

der Schweiz und dienen nur dazu, den vom Nutzer gewünschten Dienst zu

erbringen», stellt Marc Oehler, CEO von Infomaniak, klar.

Auf technischer Ebene stützt sich Euria auf mehrere Open-Source KI-Modelle - je

nach Anforderung des Nutzers. «Die Euria-Modelle werden vollständig in unseren

Data Centern gehostet. Wir haben sie so konzipiert, dass sie ein Leistungsniveau

bieten, das den besten KI-Systemen auf dem Markt sehr nahekommt, und

gleichzeitig den Energiebedarf für ihren Betrieb reduziert», so Marc Oehler

weiter. «Keines der leistungsstärksten Modelle stammt bislang aus Europa. Diese

Erkenntnis muss uns wachrütteln: Europa muss investieren, um seinen Rückstand

aufzuholen und seine eigenen unabhängigen, ethischen und CO(2)-neutralen KI-

Modelle zu entwickeln. Je mehr Nutzer sich für lokale Akteure entscheiden, desto

besser können wir diese technologische Unabhängigkeit aufbauen.»

Schnelle und kostengünstige KI für Unternehmen und Öffentlichkeit

Euria ist so benutzerfreundlich wie ChatGPT und ermöglicht ab Einführung über

die mobile App oder über euria.infomaniak.com (https://euria.infomaniak.com/):

* eigene Anfragen an die KI schriftlich oder mündlich zu formulieren;

* komplexe Informationen im Web zu suchen, zu analysieren und zu vergleichen;

* Dokumente (PDF, Word, Excel, Bilder usw.) zu analysieren und

zusammenzufassen;

* Audiodateien (.mp3.m4a.wav.aac.mp4 usw.) zu transkribieren;

* Screenshots und Fotos (.bmp,.jpg,.png,.webp,.tiff) zu interpretieren;

* Dialoge im Rahmen von Projekten zu organisieren;

* Dialoge als Favoriten zu markieren;

* Unterhaltungen mit Dritten zu teilen, auch wenn diese kein Infomaniak-Konto

besitzen;

* alle Dialoge von einem Gerät zum anderen abzurufen;

* einen flüchtigen Chat zu nutzen, bei dem nichts gespeichert wird.

Zur Optimierung des Energieverbrauchs ermittelt Euria automatisch, ob eine

Online-Suche erforderlich ist - je nach Anfrage des Nutzers. Ist eine solche

Suche nicht erforderlich, antwortet Euria quasi sofort und verbraucht so weniger

Energie. Für viele Aufgaben wie das Zusammenfassen eines Dokuments, die Analyse

von Bildern, das Übersetzen von Texten, das Verfassen von E-Mails oder

Berechnungen greift Euria direkt auf sein internes Wissen und seine

Denkfähigkeiten zurück, ohne Unmengen von Online-Websites aufzurufen.

Die kostenlose Version von Euria ist schneller und grosszügiger als ChatGPT und

über die Seite euria.infomaniak.com (https://euria.infomaniak.com/) und die

mobile App Infomaniak Euria zugänglich, die für Android -

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infomaniak.euria) und iOS -

Geräte (https://apps.apple.com/app/infomaniak-euria/id6754152858) verfügbar ist.

Ein Konto ist hierfür nicht erforderlich.

Für eine erweiterte persönliche Nutzung benötigt Euria ein lebenslang

kostenloses my kSuite-Konto (https://www.infomaniak.com/gtl/ksuite.myksuite),

das eine E-Mail-Adresse und einen Drive mit insgesamt 35 GB Speicherplatz

bietet. Letzteres kann mit my kSuite+

(https://www.infomaniak.com/gtl/ksuite.myksuite.prices) erweitert werden, die 1

TB oder 6 TB kDrive-Speicherplatz und eine KI-gestützte intelligente E-Mail-

Verwaltung umfasst, und zwar ab 19 EUR bzw. 19 CHF inkl. MwSt. pro Jahr.

Euria ist auch in kSuite Pro (https://www.infomaniak.com/gtl/ksuite-pro)

enthalten, der Unternehmenslösung der kollaborativen Suite von Infomaniak, die

Instant Messaging, einen Drive, Mail-Service, die Verwaltung von Terminkalendern

und Adressbüchern sowie eine Videokonferenz-Lösung umfasst. Die Preise beginnen

bei 22,80 EUR bzw. 22,90 CHF inkl. MwSt. pro Nutzer und Jahr.

Ambitionierte Roadmap

Euria ist so konzipiert, dass sie sich stets gemäss dem Fortschritt der

künstlichen Intelligenz weiterentwickelt. So werden regelmässig neue Funktionen

hinzugefügt, die ihre Fähigkeiten und ihre Integration in das Ökosystem von

Infomaniak schrittweise erweitern (kSuite, Newsletter Tool, Video-on-Demand-

Plattform, Erstellung von Websites usw.).

Zu den kommenden Entwicklungen gehören die Schaffung intelligenter Agenten, die

nach dauerhaften Anweisungen handeln können, die Generierung von Bildern, die

Hinzufügung eines globalen Speichers zur Organisation oder eine weitreichendere

Integration in kSuite, die umfassende KI-gestützte Automatisierungen in ihren

Produktivitätstools ermöglicht.

Ressourcen

* Euria starten: euria.infomaniak.com (https://euria.infomaniak.com/)

* App Infomaniak Euria herunterladen: Android

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infomaniak.euria), iOS

(https://apps.apple.com/app/infomaniak-euria/id6754152858)

* Die Euria-Visuals herunterladen

(https://kdrive.infomaniak.com/app/share/100338/dbe2fbed-5d2e-48b7-b594-

5fdd76bf92dc)

* Mehr über KI bei Infomaniak erfahren (https://www.infomaniak.com/gtl/euria)

* Dokumentation des Data Centers D4 hinter Euria (https://d4project.org/)

