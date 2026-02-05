GNW-News: Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt

^* Der ausgewiesene und bereinigte(*) Gewinn pro Aktie belief sich für das

Gesamtjahr 2025 auf 11,18 USD bzw. 11,13 USD, verglichen mit 9,71 USD bzw.

10,65 USD für das Gesamtjahr 2024

* Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich für das Gesamtjahr

2025 auf 944 Mio. USD. In diesem Zeitraum zahlte das Unternehmen 435 Mio.

USD an die Aktionäre zurück, darunter 224 Mio. USD für Aktienrückkäufe.

* Das Unternehmen geht davon aus, dass der Ausblick für das Gesamtjahr 2026

hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je Aktie zwischen

11,00 und 11,80 US-Dollar liegen wird.

WESTCHESTER, Illinois, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated

(NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen für die

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das vierte

Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben.

?Wir haben ein Rekord-Jahresergebnis erzielt, das auf der anhaltenden Stärke des

Bereichs Texture & Healthful Solutions und den soliden Ergebnissen unseres

Geschäftsbereichs Food & Industrial Ingredients - LATAM basiert", erklärte Jim

Zallie, Präsident und CEO von Ingredion.?Diese starken Ergebnisse wurden

teilweise durch eine langsamer als erwartete operative Erholung in unserem

Geschäftsbereich Lebensmittel- und Industriezutaten - USA/Kanada

beeinträchtigt."

?Der Bereich Texture & Healthful Solutions erzielte ein solides Quartalsergebnis

mit einem Umsatzwachstum von 4 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach

unseren Clean-Label-Produkten und unserem wachsenden Lösungsportfolio, die beide

das Nettoumsatzwachstum innerhalb des Segments übertrafen. Darüber hinaus wurden

im vierten Quartal Modernisierungsmaßnahmen für Spezialstärken in unserem Werk

in Indianapolis in Betrieb genommen, wodurch die Zuverlässigkeit weiter

verbessert und unsere Kapazitäten zur Unterstützung des Wachstums im Bereich

Texturlösungen erweitert wurden."

?Unser Segment Food & Industrial Ingredients - LATAM gewann im vierten Quartal

wieder an Dynamik und erzielte aufgrund der verbesserten Marktbedingungen ein

Wachstum des Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr. Im Bereich Food &

Industrial Ingredients - USA/Kanada wirkten sich operative Herausforderungen in

Verbindung mit einer schwächeren Nachfrage nach Süßungsmitteln, die in erster

Linie auf höhere Einzelhandelspreise für Dosengetränke zurückzuführen war, auf

die Ergebnisse aus."

?Zu Beginn des Jahres 2026 sind wir gut positioniert, um auf unserer aktuellen

Dynamik im Bereich Textur und gesunde Lösungen aufzubauen, und wir gehen davon

aus, dass F&II - USA/Kanada die operativen Rückschläge überwinden wird, die sich

erheblich auf die Ergebnisse des Jahres 2025 ausgewirkt haben. Gestützt auf eine

starke Cash-Generierung und eine gesunde Bilanz werden wir weiterhin eine

disziplinierte Kapitalallokation verfolgen, um langfristigen Wert für unsere

Aktionäre zu schaffen."

* (Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den Vereinigten Staaten

allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen?GAAP". Bereinigte

Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt

II der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel?Non-GAAP-

Informationen" im Anschluss an den Konzernabschluss für eine Überleitung der

Non-GAAP-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.)

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q24 4Q25 2024 2025

--------------------------------------------

Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18

Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11

Restructuring and resegmentation

costs 0.06 0.08 0.20 0.17

Net (gain) on sale of business - - (1.29) -

Tax items and other matters (0.06) (0.16) 0.40 (0.33)

Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

4Q25 2025

------------------------

Total items affecting adjusted diluted EPS(**) (0.10 ) 0.48

------------------------

Total operating items (0.23 ) 0.13

------------------------

Margin (0.22 ) 0.39

Volume (0.10 ) (0.47 )

Foreign exchange 0.08 0.06

Other income 0.01 0.15

------------------------

Total non-operating items 0.13 0.35

------------------------

Other non-operating income (0.01 ) -

Financing costs - 0.03

Tax rate 0.06 0.09

Shares outstanding 0.08 0.23

Non-controlling interests - -

(**)(Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise nicht addiert oder

neu berechnet werden)

Geschäftsbericht

Summe Ingredion

Net Sales

Change

S. Korea excl.

$ in millions 2024 FX Impact Volume Volume(*) Price/Mix 2025 Change FX

------------------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 1,800 36 (40) - (39) 1,757 (2%) (4%)

Full-Year 7,430 8 (51) (24) (144) 7,219 (3%) (3%)

(*)(Enthält den Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Geschäfts in

Südkorea)

* Der Nettoumsatz im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 sank um 2 % bzw.

3 % gegenüber dem vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2024. Der Rückgang ist

auf geringere Absatzmengen in allen F&II-Segmenten sowie auf die

Preisstruktur zurückzuführen, die in erster Linie durch niedrigere

Rohstoffkosten bedingt ist. Dies wurde teilweise durch Absatzsteigerungen im

Bereich T&HS ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten

gingen der Nettoumsatz im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 gegenüber

dem vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2024 um 4 % bzw. 3 % zurück.

Reported Operating Income

Change

Business Restructuring/ excl.

$ in millions 2024 FX Impact Drivers Impairment Other 2025 Change FX

-------------------------------------------------------------------------------

Fourth

Quarter 162 7 (27) 81 (3) 220 36% 31%

Full-Year 883 6 6 106 15 1,016 15% 14%

Adjusted Operating Income

Business Change

$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX

-------------------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 248 7 (27) 228 (8%) (11%)

Full-Year 1,016 6 6 1,028 1% 1%

Betriebsergebnis

* Das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis beliefen sich im

vierten Quartal 2025 auf 220 Mio. USD bzw. 228 Mio. USD, was einem Anstieg

von 36 % bzw. einem Rückgang von 8 % gegenüber dem vierten Quartal 2024

entspricht. Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten

Betriebsergebnis ist in erster Linie auf Restrukturierungskosten im

Zusammenhang mit unseren Cost(2)Compete-Initiativen zurückzuführen. Ohne

Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stiegen das ausgewiesene und das

bereinigte Betriebsergebnis für das vierte Quartal 2025 gegenüber dem

vierten Quartal 2024 um 31 % bzw. gingen um 11 % zurück.

* Das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2025

belief sich auf 1.016 Mio. USD bzw. 1.028 Mio. USD, was einem Anstieg von

15 % bzw. 1 % gegenüber dem Gesamtjahr 2024 entspricht. Die Differenz

zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Betriebsergebnis ist in

erster Linie auf Restrukturierungs- und Wertminderungskosten im Zusammenhang

mit unseren Cost(2)Compete-Initiativen zurückzuführen.

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

Change

excl.

$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change FX

--------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 581 13 25 (28) 591 2% (1%)

Full-Year 2,366 37 106 (112) 2,397 1% -%

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 94 3 (7) 90 (4%) (7%)

Full-Year 350 8 47 405 16% 14%

* Das Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions belief sich im

vierten Quartal 2025 auf 90 Mio. USD, was einem Rückgang von 4 Mio. USD

gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für das

Gesamtjahr 2025 betrug 405 Mio. USD, was einer Steigerung von 55 Mio. USD

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang im Quartal ist in erster

Linie auf einmalige Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen, deren

Auswirkungen teilweise durch das Wachstum des Bruttogewinns aufgrund von

Volumensteigerungen im aktuellen Zeitraum ausgeglichen wurden. Der Anstieg

für das Gesamtjahr ist auf niedrigere Rohstoff- und Inputkosten sowie

verbesserte Volumina zurückzuführen, die teilweise durch einen ungünstigen

Preismix und höhere Betriebskosten ausgeglichen wurden. Ohne

Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sank das Segmentbetriebsergebnis im

vierten Quartal um 7 % und stieg im Gesamtjahr um 14 %.

Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

Change

FX excl.

$ in millions 2024 Impact Volume Price/Mix 2025 Change FX

------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 584 24 (17) (4) 587 1% (4%)

Full-Year 2,450 (15) (97) 3 2,341 (4%) (4%)

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 121 4 (2 ) 123 2 % (1 %)

Full-Year 483 - 10 493 2 % 2 %

* Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich

im vierten Quartal 2025 auf 123 Mio. USD, was einem Anstieg von 2 Mio. USD

gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für das

Gesamtjahr 2025 betrug 493 Mio. USD, was einem Anstieg von 10 Mio. USD

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg im vierten Quartal wurde durch

günstige Inputkosten und Wechselkurseffekte begünstigt, teilweise jedoch

durch eine geringere Nachfrage ausgeglichen. Der Anstieg des

Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr ist auf günstige Rohstoffkosten und

Wechselkurseffekte in Mexiko zurückzuführen, die teilweise durch eine

geringere Nachfrage ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung von

Wechselkurseffekten sank das Segmentbetriebsergebnis im vierten Quartal um

1 % und stieg im Gesamtjahr 2025 um 2 %.

Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada

Net Sales

Change

FX excl.

$ in millions 2024 Impact Volume Price/Mix 2025 Change FX

------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 511 - (37) (11) 463 (9%) (9%)

Full-Year 2,155 (9) (87) (46) 2,013 (7%) (6%)

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 82 - (26) 56 (32%) (32%)

Full-Year 373 (3) (55) 315 (16%) (15%)

* Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada belief

sich im vierten Quartal 2025 auf 56 Mio. USD, was einem Rückgang von 26 Mio.

USD gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für

das Gesamtjahr 2025 betrug 315 Mio. USD, was einem Rückgang von 58 Mio. USD

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang im vierten Quartal und im

Gesamtjahr resultierte in erster Linie aus Produktionsschwierigkeiten in

einer unserer großen Fertigungsstätten sowie einer geringer als erwarteten

Nachfrage nach Getränken und Lebensmitteln. Ohne Berücksichtigung der

Auswirkungen von Wechselkursänderungen sank das Segmentbetriebsergebnis im

vierten Quartal um 32 % und im Gesamtjahr um 15 %.

Alle anderen(**)

Net Sales

Change

FX S. Korea excl.

$ in millions 2024 Impact Volume Volume(*) Price/Mix 2025 Change FX

--------------------------------------------------------------------------

Fourth Quarter 124 (1) (11) - 4 116 (6%) (6%)

Full-Year 459 (5) 27 (24) 11 468 2% 3%

All Other Operating Income (Loss)

Business Change

$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------

Fourth Quarter (4 ) - 7 3 NM NM

Full-Year (22 ) 1 19 (2 ) NM NM

* Das Betriebsergebnis für?Alle anderen" belief sich im vierten Quartal 2025

auf 3 Mio. USD, was einer Steigerung von 7 Mio. USD gegenüber dem vierten

Quartal 2024 entspricht. Der Betriebsverlust für das Gesamtjahr 2025 betrug

2 Mio. USD, was einer Verbesserung von 20 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Der Anstieg im vierten Quartal und im Gesamtjahr resultierte in

erster Linie aus Verbesserungen im Geschäft mit pflanzlichen Proteinen, die

teilweise durch geringere Gewinne aus dem Pakistan-Geschäft ausgeglichen

wurden.

(**)Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder

einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der

Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von

Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und

anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und

Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren

Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.

Sonstige Finanzposten

* Sowohl zum 31. Dezember 2025 als auch zum 31. Dezember 2024 beliefen sich

die Gesamtverbindlichkeiten und Barmittel, einschließlich kurzfristiger

Anlagen, auf 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD.

* Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich für das Gesamtjahr

2025 auf 944 Mio. USD, was einem Rückgang gegenüber den 1.436 Mio. USD für

das Gesamtjahr 2024 entspricht und Investitionen in das Betriebskapital

widerspiegelt.

* Die ausgewiesenen Nettofinanzierungskosten beliefen sich sowohl für das

vierte Quartal 2025 als auch für das vierte Quartal 2024 auf 9 Mio. USD.

* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das vierte

Quartal 2025 betrugen 19,3 % bzw. 24,0 %, verglichen mit 36,2 % bzw. 25,2 %

im Vorjahreszeitraum. Die beiden Hauptfaktoren für den Rückgang des

ausgewiesenen effektiven Steuersatzes waren die Wertänderung des

mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und die Rückforderung von US-

Steuervorteilen, die sich negativ auf unseren Steuersatz im Jahr 2024

auswirkten.

* Die Nettoinvestitionen für das Gesamtjahr 2025 beliefen sich auf 433 Mio.

USD, was einem Anstieg von 138 Mio. USD gegenüber dem Gesamtjahr 2024

entspricht.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Für das Gesamtjahr 2025 zahlte das Unternehmen Dividenden in Höhe von 211 Mio.

USD an die Aktionäre aus und erklärte im vierten Quartal 2025 eine

vierteljährliche Dividende von 0,82 USD pro Aktie, die im ersten Quartal 2026

ausgezahlt wurde. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen 1,8 Millionen ausstehende

Stammaktien zu Nettokosten von 224 Mio. USD zurückgekauft. Um die Gesamtrendite

für die Aktionäre zu steigern, ist das Unternehmen bestrebt, durch Bardividenden

und Aktienrückkäufe weiterhin Wert an die Aktionäre zurückzugeben.

Gesamtjahresausblick 2026

Das Unternehmen geht davon aus, dass der ausgewiesene und der bereinigte Gewinn

pro Aktie für das Gesamtjahr 2026 jeweils zwischen 11,00 und 11,80 USD liegen

werden. Dieser Ausblick berücksichtigt keine außerordentlichen Änderungen der

geltenden Steuersätze, Zölle oder Handels- oder Lebensmittelvorschriften. Diese

Erwartung schließt akquisitionsbedingte Integrations- und

Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Anstieg des Nettoumsatzes

im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, der auf eine höhere Nachfrage

und Wechselkurseffekte zurückzuführen ist, die teilweise durch den Preismix

ausgeglichen werden. Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Anstieg des ausgewiesenen

und bereinigten Betriebsergebnisses im niedrigen einstelligen Bereich erwartet.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basiert auf folgenden Annahmen: Das

Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions wird voraussichtlich im

niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich steigen, angetrieben durch das

Umsatzvolumenwachstum, das durch den Preismix ausgeglichen wird. Für den

Geschäftsbereich Food & Industrial Ingredients - LATAM wird ein Betriebsergebnis

erwartet, das unverändert bis im niedrigen einstelligen Bereich liegt, was auf

das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das durch den Preismix ausgeglichen wird.

Für den Geschäftsbereich Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada wird ein

unverändertes Betriebsergebnis erwartet, da operative Verbesserungen durch

gestiegene Inputkosten ausgeglichen werden. Für den Geschäftsbereich All Other

wird eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um 5 bis 10 Mio. USD gegenüber

dem Vorjahr erwartet.

Die Unternehmenskosten für das Gesamtjahr 2026 werden voraussichtlich

unverändert bleiben oder im niedrigen einstelligen Bereich steigen.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen sowohl für den ausgewiesenen

als auch für den bereinigten effektiven Steuersatz einen Wert zwischen 25,5 %

und 27,0 %.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2026 wird

voraussichtlich zwischen 820 Mio. und 940 Mio. USD liegen, was die anhaltenden

Investitionen in das Betriebskapital widerspiegelt, da ein Anstieg des

Nettoumsatzes erwartet wird. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden

voraussichtlich zwischen 400 und 440 Mio. USD liegen.

Ausblick für das erste Quartal 2026

Für das erste Quartal 2026 erwartet das Unternehmen einen Rückgang des

Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahresquartal,

wobei das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis voraussichtlich einen

Rückgang im mittleren zweistelligen Bereich verzeichnen wird. Dies ist in erster

Linie auf den schwierigen Vergleich mit dem robusten ersten Quartal des

Vorjahres zurückzuführen, in dem das bereinigte Betriebsergebnis um 26 %

gestiegen war.

Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Ingredion wird am Dienstag, 3. Februar 2026, um 8 Uhr (CT)/9 Uhr (ET) eine

Telefonkonferenz durchführen, die von Jim Zallie, President und Chief Executive

Officer, und Jim Gray, Executive Vice President und Chief Financial Officer,

geleitet wird. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit per Webcast durchgeführt.

Eine Teilnahme ist unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-

presentations möglich. Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und

Betriebsinformationen wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf

der oben genannten Website des Unternehmens verfügbar sein und kann dort

heruntergeladen werden. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter

https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur

Verfügung.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in einem Vorort von Chicago

ist ein führender globaler Anbieter von Ingredienzienlösungen und beliefert

Kunden in nahezu 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Mrd. US-Dollar

im Jahr 2025 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere

pflanzliche Rohstoffe in wertschöpfende Zutatenlösungen für die Lebensmittel-,

Getränke-, Tierernährungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Idea Labs(®)-

Innovationszentren von Ingredion auf der ganzen Welt und mehr als 11.000

Mitarbeitern schafft das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden neue Produkte

und erfüllt seinen Zweck, das Potenzial von Mensch, Natur und Technologie

zusammenzubringen, um das Leben zu verbessern. Besuchen Sie ingredion.com

(https://ir.ingredionincorporated.com/) für weitere Informationen und die

neuesten Unternehmensnachrichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung enthalten. Ingredion geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten

Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt

werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen zu unseren

Erwartungen hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je Aktie für

das Gesamtjahr 2026, den Nettoumsatz, das ausgewiesene und bereinigte

Betriebsergebnis, das Segment- und sonstige Betriebsergebnis, die

Unternehmenskosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, das Betriebskapital und die

Investitionsausgaben, unsere Erwartungen für den Nettoumsatz und das

ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis für das erste Quartal 2026 sowie

alle anderen Aussagen zu unseren Aussichten und unserer zukünftigen

Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Volumen, Cashflows, Aufwendungen oder anderen

Finanzposten, einschließlich der Pläne oder Strategien und Ziele des Managements

für die vorgenannten Punkte sowie aller Annahmen, Erwartungen oder

Überzeugungen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten

Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",?annehmen",?glaubt",?plant",

?projiziert",?schätzt",?erwartet",?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",

?prognostiziert",?Ausblick",?antreibt",?Chancen",?Potenzial",?vorläufig"

oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle

Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen

aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer

vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,

dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf

hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere

Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener

Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Erwartungen abweichen, darunter Änderungen der

Verbrauchergewohnheiten, Präferenzen, Nachfrage und Wahrnehmung, die die

Nachfrage nach den von uns hergestellten Produkten verringern können;

geopolitische Konflikte und daraus resultierende Maßnahmen, einschließlich der

Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und Energie,

Unterbrechungen der Lieferkette sowie Wechselkurs- und Zinsschwankungen; die

Auswirkungen der globalen Wirtschaftslage und der allgemeinen politischen,

wirtschaftlichen, geschäftlichen und Marktbedingungen, die KundInnen und

VerbraucherInnen in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern

betreffen, in denen wir unsere Rohstoffe kaufen oder unsere Produkte herstellen

oder verkaufen, sowie die Auswirkungen dieser Faktoren auf unsere Absatzmengen,

die Preisgestaltung unserer Produkte und unsere Fähigkeit, unsere Forderungen

gegenüber KundInnen einzutreiben; unsere Abhängigkeit vom Kauf unserer Produkte

durch wichtige Branchen, die wir beliefern und aus denen wir einen erheblichen

Teil unseres Umsatzes erzielen, darunter unter anderem die Lebensmittel-,

Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie; die mit Pandemien verbundenen

Risiken; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen in ausreichender

Geschwindigkeit und Qualität zu entwickeln oder zu erwerben, um Marktakzeptanz

zu erreichen; zunehmender Wettbewerbs- und/oder Kund/innen-Druck in der

Maisverarbeitungsindustrie und verwandten Branchen, einschließlich in Bezug auf

die Märkte und Preise für unsere Hauptprodukte und Nebenprodukte, insbesondere

Maisöl, sowie die Fähigkeit, Preiserhöhungen für unsere wichtigsten

Vorleistungen weiterzugeben; Preisschwankungen, Störungen der Lieferkette,

Zölle, Steuern und Engpässe bei der Beschaffung von Vorleistungen,

Produktionsprozessen und Lieferkanälen, einschließlich Rohstoffen, Energiekosten

und Verfügbarkeit sowie Fracht- und Logistikkosten; unsere Fähigkeit, Kosten

einzudämmen, Budgets einzuhalten und erwartete Synergien zu realisieren,

einschließlich unserer Fähigkeit, geplante Wartungs- und Investitionsprojekte

termin- und budgetgerecht abzuschließen sowie Fracht- und Versandkosten und

Absicherungsgeschäfte effektiv zu steuern; Betriebsstörungen in unseren

Produktionsstätten und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Produktsicherheit

und -qualität; die Auswirkungen des Klimawandels sowie rechtliche,

regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels;

unsere Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu

günstigen Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen sowie Due-

Diligence-Prüfungen erfolgreich durchzuführen, akquirierte Unternehmen zu

integrieren oder strategische Allianzen umzusetzen und aufrechtzuerhalten und

die erwarteten Synergien aus solchen Transaktionen zu erzielen; wirtschaftliche,

politische und andere Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in anderen Ländern

und in Fremdwährungen verbunden sind; das Versäumnis, zufriedenstellende

Tarifverhältnisse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Mitarbeiter zu gewinnen,

zu entwickeln, zu motivieren und gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die

Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten, Klagen, Ansprüchen und Untersuchungen;

die Auswirkungen von Wertminderungsaufwendungen auf unseren Firmenwert oder

unsere langlebigen Vermögenswerte; die Auswirkungen politischer Ereignisse,

Handels- und internationaler Streitigkeiten, Kriege, terroristischer Drohungen

oder Handlungen sowie Naturkatastrophen auf unser Geschäft; Änderungen der

staatlichen Politik, Gesetze oder Vorschriften und Kosten für die Einhaltung

gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften

oder das Eintreten anderer bedeutender Ereignisse, die außerhalb unserer

Kontrolle liegen; Änderungen unserer Steuersätze

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen

oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn

wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche

Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung

dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" und in anderen

Informationen in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember

2024 endende Geschäftsjahr sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular

10-Q und Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission

eingereicht wurden.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(dollars and shares in millions, except per share data)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, December 31,

--------------------------- Change ------------------------- Change

2025 2024 % 2025 2024 %

------------- ------------- -------- ------------------------- -------

(unaudited) (unaudited) (unaudited)

Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2%) $ 7,219 $ 7,430 (3%)

Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639

------------- ------------- ------------- -----------

Gross profit 430 449 (4%) 1,828 1,791 2%

Operating expenses 211 204 3% 815 782 4%

Other operating

(income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 )

Restructuring/impairment

charges 8 89 21 127

------------- ------------- ------------- -----------

Operating income 220 162 36% 1,016 883 15%

Financing costs 9 9 37 39

Net (gain) on sale of

business - - - (90 )

Other non-operating

expense 4 1 5 3

------------- ------------- ------------- -----------

Income before income

taxes 207 152 36% 974 931 5%

Provision for income

taxes 40 55 238 277

------------- ------------- ------------- -----------

Net income 167 97 72% 736 654 13%

Less: Net income

attributable to non-

controlling interests 2 2 7 7

------------- ------------- ------------- -----------

Net income attributable

to Ingredion $ 165 $ 95 74% $ 729 $ 647 13%

------------- ------------- ------------- -----------

Earnings per common

share attributable to

Ingredion common

shareholders:

Weighted average common

shares outstanding:

Basic 63.6 65.2 64.2 65.5

Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6

Earnings per common

share of Ingredion:

Basic $ 2.59 $ 1.46 77% $ 11.36 $ 9.88 15%

Diluted $ 2.56 $ 1.43 79% $ 11.18 $ 9.71 15%

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)

As of December 31,

-------------------------

2025 2024

------------- -----------

Assets (unaudited)

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997

Short-term investments 3 11

Accounts receivable, net 1,185 1,093

Inventories 1,227 1,187

Prepaid expenses and assets held for sale 60 67

------------- -----------

Total current assets 3,505 3,355

------------- -----------

Property, plant and equipment, net 2,526 2,264

Intangible assets, net 1,269 1,264

Other non-current assets 597 561

------------- -----------

Total assets $ 7,897 $ 7,444

------------- -----------

Liabilities and stockholders' equity

Current liabilities:

Short-term borrowings $ 48 $ 44

Accounts payable, accrued liabilities and

liabilities held for sale 1,268 1,237

------------- -----------

Total current liabilities 1,316 1,281

------------- -----------

Long-term debt 1,742 1,787

Other non-current liabilities 473 486

------------- -----------

Total liabilities 3,531 3,554

------------- -----------

Share-based payments subject to redemption 64 60

Redeemable non-controlling interests 7 7

Ingredion stockholders' equity:

Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01

par value, none issued - -

Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01 par

value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1

Additional paid-in capital 1,155 1,152

Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3

shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 )

Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 )

Retained earnings 5,610 5,092

------------- -----------

Total Ingredion stockholders' equity 4,274 3,804

Non-redeemable non-controlling interests 21 19

------------- -----------

Total stockholders' equity 4,295 3,823

------------- -----------

Total liabilities and stockholders' equity $ 7,897 $ 7,444

------------- -----------

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(dollars in millions)

Year Ended December 31,

------------------------

2025 2024

------------- ----------

Cash from operating activities (unaudited)

Net income $ 736 $ 654

Non-cash charges to net income:

Depreciation and amortization 222 214

Mechanical stores expense 67 62

Net (gain) on sale of business - (90 )

Deferred income taxes 6 (15 )

Impairment charges 10 109

Margin accounts 2 21

Changes in other trade working capital (75 ) 396

Other (24 ) 85

------------- ----------

Cash provided by operating activities 944 1,436

------------- ----------

Cash from investing activities

Capital expenditures and mechanical stores

purchases, net (433 ) (295 )

Proceeds from sale of business 12 255

Purchases of equity securities, net (20 ) (4 )

Other (3 ) (3 )

------------- ----------

Cash used for investing activities (444 ) (47 )

------------- ----------

Cash from financing activities

Payments on debt, net (44 ) (18 )

Commercial paper repayments, net - (327 )

Repurchases of common stock, net (224 ) (216 )

Common stock activity for share-based compensation,

net (12 ) 46

Purchases of non-controlling interests - (40 )

Dividends paid, including to non-controlling

interests (211 ) (210 )

------------- ----------

Cash used for financing activities (491 ) (765 )

------------- ----------

Effects of foreign exchange rate changes on cash and

cash equivalents 25 (28 )

------------- ----------

Increase in cash and cash equivalents 34 596

Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401

------------- ----------

Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997

------------- ----------

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, Change December 31, Change

----------------------- Excl. ----------------------- Excl.

2025 2024 Change FX 2025 2024 Change FX

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Net Sales:

Texture & Healthful

Solutions (i) $ 591 $ 581 2 % (1 %) $ 2,397 $ 2,366 1 % - %

Food & Industrial

Ingredients-LATAM (ii) 587 584 1 % (4 %) 2,341 2,450 (4 %) (4 %)

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada

(iii) 463 511 (9 %) (9 %) 2,013 2,155 (7 %) (6 %)

All Other (iv) 116 124 (6 %) (6 %) 468 459 2 % 3 %

----------- ----------- ----------- -----------

Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) (4 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) (3 %)

----------- ----------- ----------- -----------

Operating Income

(Loss):

Texture & Healthful

Solutions $ 90 $ 94 (4 %) (7 %) $ 405 $ 350 16 % 14 %

Food & Industrial

Ingredients-LATAM 123 121 2 % (1 %) 493 483 2 % 2 %

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada 56 82 (32 %) (32 %) 315 373 (16 %) (15 %)

All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM

Corporate (44 ) (45 ) (2 %) (2 %) (183 ) (168 ) 9 % 9 %

----------- ----------- ----------- -----------

Adjusted Operating

Income 228 248 (8 %) (11 %) 1,028 1,016 1 % 1 %

Restructuring and

resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 )

Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 )

Other matters - 3 9 (6 )

----------- ----------- ----------- -----------

Total Operating Income $ 220 $ 162 36 % 31 % $ 1,016 $ 883 15 % 14 %

----------- ----------- ----------- -----------

Aufgrund von Rundungen können sich die Prozentsätze möglicherweise nicht neu

berechnen.

Anmerkungen zum Nettoumsatz

(i) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 7 Mio. USD

und 9 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 32 Mio. USD

und 51 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024.

(ii) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 12 Mio. USD

und 14 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 51 Mio. USD

und 47 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024.

(iii) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 23 Mio. USD

und 19 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 108 Mio.

USD und 89 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024.

(iv) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 5 Mio. USD

für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 15 Mio. USD und 16 Mio. USD

für das Gesamtjahr 2025 und 2024.

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die gemäß den US-

amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (?GAAP") erstellt wurden,

verwenden wir historische Finanzkennzahlen, die nicht den GAAP entsprechen und

bestimmte GAAP-Posten wie Restrukturierungs- und Neusegmentierungskosten,

Nettogewinn aus dem Verkauf von Unternehmen, Wertminderungsaufwendungen,

Steuerposten für Mexiko und andere spezifische Posten ausschließen. Im

Allgemeinen verwenden wir den Begriff?bereinigt", wenn wir uns auf diese nicht

auf GAAP basierenden Beträge beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende

Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose

künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die

Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die

Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich

unserer Betriebsergebnisse und Trends für die dargestellten Zeiträume zu

ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich

zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst

wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit

des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP

basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der

Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens

auswirken. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollten als

Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen

bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit

GAAP erstellt. Daher sind diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen nicht

unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar.

Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am

ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden

Tabellen aufgeführt.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted

Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted

EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2025 December 31, 2025

----------------------- ----------------------

(in Diluted (in Diluted

millions) EPS millions) EPS

----------- ----------- ----------- ----------

Net income attributable to

Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18

Adjustments:

Restructuring and

resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17

Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11

Other matters (iv) - - (7 ) (0.11 )

Tax item-Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 )

Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) - -

----------- ----------- ----------- ----------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13

----------- ----------- ----------- ----------

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2024 December 31, 2024

----------------------- ----------------------

(in Diluted (in Diluted

millions) EPS millions) EPS

----------- ----------- ----------- ----------

Net income attributable to

Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71

Adjustments:

Restructuring and

resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20

Net (gain) on sale of business

(ii) - - (86 ) (1.29 )

Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63

Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07

Tax item-Mexico (v) 6 0.09 18 0.27

Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06

----------- ----------- ----------- ----------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65

----------- ----------- ----------- ----------

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet

werden.

Anmerkungen

(i) In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025

verzeichneten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe

von 6 Mio. USD bzw. 13 Mio. USD, die in erster Linie mit

Stilllegungskosten für zuvor angekündigte Werksschließungen und

Restrukturierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres zusammenhängen.

In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024

verzeichneten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe

von 6 Mio. USD bzw. 18 Mio. USD, die in erster Linie mit

Restrukturierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres und der

Neusegmentierung des Geschäfts zum 1. Januar 2024

zusammenhingen.

(ii) In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 haben wir einen

Gewinn vor Steuern in Höhe von 90 Mio. USD aus dem Verkauf des

Geschäfts in Südkorea erzielt.

(iii) In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 haben

wir aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen

Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 4 Mio. USD

bzw. 10 Mio. USD auf unsere Kapitalbeteiligungen und Ausrüstung

verbucht. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2024

verzeichneten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe

von 83 Mio. USD, die in erster Linie mit der Einstellung des

Betriebs in unseren Produktionsstätten in Vanscoy (Kanada) und

Alcantara (Brasilien) zusammenhingen. Ebenfalls im Jahr 2024

verzeichneten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe

von 18 Mio. USD für Beteiligungen nach der Equity-Methode und 8

Mio. USD im Zusammenhang mit der Einstellung der

Produktionstätigkeit im Vereinigten Königreich.

(iv) In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 wurden

Vorsteuergewinne in Höhe von 9 Mio. USD erzielt, die in erster

Linie auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil in

Bezug auf bestimmte indirekte Steuern zurückzuführen sind. In

den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 haben wir eine

Nettobelastung vor Steuern in Höhe von 7 Mio. USD für

Tornadoschäden an einem Lagerhaus in den Vereinigten Staaten

verbucht.

(v) Aufgrund der Entwicklung des mexikanischen Pesos gegenüber dem

US-Dollar und dessen Auswirkungen auf den Jahresabschluss in

Mexiko haben wir für die drei und zwölf Monate bis zum 31.

Dezember 2025 Steuerrückstellungen in Höhe von 4 Mio. USD bzw.

14 Mio. USD gebildet.

(vi) In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 verzeichneten wir

eine Veränderung unserer Rückstellungen im Zusammenhang mit dem

dauerhaften Reinvestitionsstatus einer ausländischen

Tochtergesellschaft, einen Gewinn aus der Auflösung von

Steuerrückstellungen aus dem Vorjahr, die Auflösung der

Rückforderung von US-Steuervorteilen aus dem Vorjahr, die

steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Nicht-GAAP-

Anpassungen sowie Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für

bestimmte brasilianische lokale Anreize, die zuvor

steuerpflichtig waren.

Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 haben wir

unseren Status der permanenten Reinvestition einer ausländischen

Tochtergesellschaft, die Neubewertung latenter Steuern in den

USA und die steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Nicht-

GAAP-Anpassungen geändert. Dies wurde teilweise durch einen

Vorteil aus der Möglichkeit, zukünftige Steuerverluste in Kanada

zu realisieren, die Auflösung von Steuerrückstellungen aus dem

Vorjahr und Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für

bestimmte brasilianische lokale Anreize, die zuvor

steuerpflichtig waren, ausgeglichen.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating

Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, December 31,

--------------------- ----------------------

2025 2024 2025 2024

---------- ---------- ----------- ----------

Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883

Adjustments:

Restructuring and resegmentation

costs (i) 6 6 13 18

Impairment charges (iii) 2 83 8 109

Other matters (iv) - (3 ) (9 ) 6

---------- ---------- ----------- ----------

Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016

---------- ---------- ----------- ----------

Für die Erläuterungen (i) bis (iv) siehe Erläuterungen (i) bis (iv), die in der

Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten

EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten

Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective

Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

Three Months Ended December Twelve Months Ended December

31, 2025 31, 2025

--------------------------------- --------------------------------

Income Income

before Provision Effective before Provision Effective

Income for Income Income for Income

Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate

(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)

--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------

As Reported $ 207 $ 40 19.3% $ 974 $ 238 24.4%

Adjustments:

Restructuring

and

resegmentation

costs (i) 6 1 13 2

Impairment

charges (iii) 4 1 10 3

Other matters

(iv) - - (9 ) (2 )

Tax

item-Mexico

(v) - 4 - 14

Other tax

matters (vi) - 6 - -

--------- ----------- --------- -----------

Adjusted Non-

GAAP $ 217 $ 52 24.0% $ 988 $ 255 25.8%

--------- ----------- --------- -----------

Three Months Ended December Twelve Months Ended December

31, 2024 31, 2024

--------------------------------- --------------------------------

Income Income

before Provision Effective before Provision Effective

Income for Income Income for Income

Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate

(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)

--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------

As Reported $ 152 $ 55 36.2% $ 931 $ 277 29.8%

Adjustments:

Restructuring

and

resegmentation

costs (i) 6 2 18 5

Net (gain) on

sale of

business (ii) - - (90 ) (4 )

Impairment

charges (iii) 83 2 109 -

Other matters

(iv) (3 ) (1 ) 6 1

Tax

item-Mexico

(v) - (6 ) - (18 )

Other tax

matters (vi) - 8 - (4 )

--------- ----------- --------- -----------

Adjusted Non-

GAAP $ 238 $ 60 25.2% $ 974 $ 257 26.4%

--------- ----------- --------- -----------

Für Anmerkungen (i) bis (vi) siehe Anmerkungen (i) bis (vi) in der Überleitung

des Ingredion zuzurechnenden GAAP-Nettogewinns und des verwässerten Gewinns je

Aktie zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettogewinn, der Ingredion

zuzurechnen ist, und des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS")

to Expected* Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS")

(unaudited)

Expected EPS Range

for Full-Year 2026

------------------------------------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

----------------- ----------------------------------------

GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80

Adjustments:

----------------- ----------------------------------------

Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80

----------------- ----------------------------------------

.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected* U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected* Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR")

(unaudited)

Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2026

---------------------------------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

-------------- ----------------------------------------

GAAP ETR 25.5 % 27.0 %

Adjustments:

-------------- ----------------------------------------

Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %

-------------- ----------------------------------------

* Oben finden Sie die Überleitungen unseres für das Gesamtjahr 2026 erwarteten

verwässerten Gewinns je Aktie zu unserem für das Gesamtjahr 2026 erwarteten

bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie sowie unseres für das Gesamtjahr

2026 erwarteten GAAP-Effektivsteuersatzes zu unserem für das Gesamtjahr

2026 erwarteten bereinigten Effektivsteuersatz. Die oben genannten Beträge

spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten

und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer

Auswirkungen und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw.

abschätzbar sind. Diese Beträge können unter anderem Anpassungen des GAAP-

Ergebnisses je Aktie und des GAAP-Steuersatzes für Akquisitions- und

Integrationskosten, Wertminderungs- und Restrukturierungskosten sowie

bestimmte andere Posten umfassen. Wir schließen diese Anpassungen in der

Regel aus unseren Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie und den

bereinigten effektiven Steuersatz aus. Aus diesen Gründen sind wir

hinsichtlich unserer Fähigkeit, das bereinigte EPS und den bereinigten ETR

zu prognostizieren, zuversichtlicher als hinsichtlich unserer Fähigkeit, das

GAAP-EPS oder den GAAP-ETR zu prognostizieren.

