Ingredion Aktie
WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023
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12.05.2026 10:03:39
GNW-News: Ingredion Incorporated meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2026
^* Das ausgewiesene und das bereinigte* Betriebsergebnis des ersten Quartals
2026 gingen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 um 26 % bzw. 22 % zurück
* Der ausgewiesene und der bereinigte Gewinn je Aktie beliefen sich im ersten
Quartal 2026 auf 2,22 USD bzw. 2,34 USD, verglichen mit 3,00 USD bzw. 2,97
USD im ersten Quartal 2025
* Anpassung der Gesamtjahresprognose für das ausgewiesene Gewinn je Aktie auf
eine Spanne von 9,60 bis 10,30 USD und für das bereinigte Gewinn je Aktie
auf eine Spanne von 10,45 bis 11,15 USD
WESTCHESTER, Illinois, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated
(NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute die Ergebnisse des ersten
Quartals 2026 bekannt gegeben.
?Zwar hatten wir nach dem starken ersten Quartal des Vorjahres ein schwieriges
erstes Quartal erwartet, doch fielen die Ergebnisse im Bereich 'Food &
Industrial Ingredients - USA/Kanada' aufgrund betrieblicher Herausforderungen in
unserem Werk in Argo schwächer aus als erwartet", so Jim Zallie
(https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-ingredion/executive-leadership-
team/zallie.html), Vorsitzender, Präsident und CEO von Ingredion.?Gleichzeitig
entsprach die Geschäftsentwicklung in unseren Segmenten 'Texture & Healthful
Solutions' und 'Food & Industrial Ingredients - LATAM' trotz eines zunehmend
unsicheren makroökonomischen Umfelds unseren Erwartungen."
?Der Geschäftsbereich 'Texture & Healthful Solutions' verzeichnete das achte
Quartal in Folge ein breit angelegtes Wachstum des Nettoumsatzvolumens, das
durch die anhaltend starke Kundennachfrage nach unserem Lösungsportfolio,
einschließlich Clean-Label-Zutaten, getragen wurde."
?'Food & Industrial Ingredients - LATAM' entwickelte sich wie erwartet, was auf
eine disziplinierte Umsetzung in der gesamten Region zurückzuführen ist, während
die im Vergleich zum Vorjahr auftretenden negativen Wechselkurseffekte in Mexiko
aufgefangen wurden."
(* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen?GAAP". Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-
konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden
Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach
dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP
basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-
Kennzahlen.)
?In unserem Geschäftsbereich 'Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada' hatten
wir zwar mit einer schwächeren Kundennachfrage gerechnet, doch wirkte sich eine
länger als erwartet andauernde Erholung in unserem Werk in Argo negativ auf das
Quartalsergebnis aus. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Stärkung der
Betriebssicherheit und gehen davon aus, dass sich die Leistung im Laufe des
zweiten Quartals gegenüber dem Vorquartal verbessern wird; wir streben eine
Rückkehr zum normalen Betrieb in der zweiten Jahreshälfte an."
?Abgesehen von den Auswirkungen von Argo sind wir mit der Leistung und
Widerstandsfähigkeit der anderen Bereiche unseres Unternehmens zufrieden,
insbesondere mit unserem Segment 'Texture & Healthful Solutions', das weiterhin
Wachstumschancen erschließt. Unser Fokus liegt auch in Zukunft darauf, unsere
Kunden zu betreuen, innovative Lösungen anzubieten und eine langfristige
Wertschöpfung für unsere Aktionäre voranzutreiben."
Diluted Earnings Per Share (EPS)
1Q25 1Q26
-------------- -------------
Reported Diluted EPS $ 3.00 $ 2.22
Impairment charges 0.08 -
Restructuring costs 0.02 0.15
Tax items and other matters (0.13) (0.03)
Adjusted Diluted EPS** $ 2.97 $ 2.34
Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS
1Q26
---------
Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.63)
---------
Total operating items (0.70)
---------
Margin (0.71)
Volume (0.14)
Foreign exchange 0.07
Other income 0.08
---------
Total non-operating items 0.07
---------
Financing costs -
Non-controlling interests -
Tax rate 0.01
Shares outstanding 0.06
Other non-operating income -
(** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder
müssen neu berechnet werden)
Geschäftsbericht
Summe Ingredion
Net Sales
$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------------
First Quarter 1,813 33 (32) (22) 1,792 (1%) (3%)
* Der Nettoumsatz im ersten Quartal ging um 1 % zurück. Der Rückgang war in
erster Linie auf geringere Absatzmengen und einen ungünstigeren Produktmix
im Geschäftsbereich F&II - USA/Kanada zurückzuführen, was jedoch teilweise
durch höhere Umsatzerlöse im Geschäftsbereich T&HS sowie durch positive
Wechselkurseffekte in allen Segmenten ausgeglichen wurde.
Reported Operating Income
$ in FX Business Restructuring/ Change
millions 2025 Impact Drivers Impairment Other 2026 Change excl. FX
-------------------------------------------------------------------------------
First
Quarter 276 6 (67) (4) (8) 203 (26%) (28%)
Adjusted Operating Income
$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
First Quarter 273 6 (67) 212 (22%) (24%)
* Das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis im ersten Quartal
betrugen 203 bzw. 212 Mio. USD. Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen
und dem bereinigten Betriebsergebnis war in erster Linie auf die
Umstrukturierung der Rechtsträger sowie auf die bereits angekündigten Kosten
für Werksschließungen zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von
Wechselkurseffekten sank das ausgewiesene Betriebsergebnis um 28 % und das
bereinigte Betriebsergebnis um 24 % gegenüber dem Vorjahr, was in erster
Linie auf gestiegene Betriebskosten und geringere Absatzmengen im
Geschäftsbereich F&II - USA/Kanada zurückzuführen ist.
Texture & Healthful Solutions
Net Sales
$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
First Quarter 602 13 13 (11) 617 2% -
Segment Operating Income
$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
First Quarter 99 3 (2) 100 1% (2%)
* Das Betriebsergebnis für Texture & Healthful Solutions belief sich im ersten
Quartal auf 100 Millionen USD, was einem Anstieg von 1 Million USD gegenüber
dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf günstige
Einkaufskosten, Wechselkurseffekte und höhere Absatzmengen zurückzuführen,
wurde jedoch teilweise durch strategisches Preis- und Sortimentsmanagement
ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen sank das
Ergebnis für das Segment um 2 %.
Food & Industrial Ingredients - LATAM
Net Sales
$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
First Quarter 573 18 (7) (5) 579 1% (2%)
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers Argentina JV 2026 Change excl. FX
-------------------------------------------------------------------------------
First Quarter 127 2 (14) - 115 (9%) (11%)
* Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich
im ersten Quartal auf 115 Mio. USD, was einem Rückgang von 12 Mio. USD
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf
Wechselkurseffekte in Mexiko sowie auf geringere Absatzmengen
zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen sank das
Ergebnis für das Segment um 11 %.
Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada
Net Sales
$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
First Quarter 520 2 (38) (9) 475 (9%) (9%)
Segment Operating Income
$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
First Quarter 92 1 (59) 34 (63%) (64%)
* Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada belief
sich im ersten Quartal auf 34 Mio. USD, ein Rückgang von 58 Mio. USD
gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang war auf Produktionsprobleme in unserem
Werk in Argo sowie auf geringere Absatzmengen und eine ungünstigere
Produktzusammensetzung zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von
Wechselkurseinflüssen sank das Ergebnis um 64 %.
Alle anderen*
Net Sales
$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
First Quarter 118 - - 3 121 3% 3%
All Other Operating Income
$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
First Quarter - - 3 3 nm nm
* Das Betriebsergebnis für Alle anderen stieg im ersten Quartal gegenüber dem
Vorjahr um 3 Millionen USD, was auf anhaltende Verbesserungen im Geschäft
mit pflanzlichen Proteinen zurückzuführen ist.
(* Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder
einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der
Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von
Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und
anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und
Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren
Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.)
Sonstige Finanzposten
* Zum 31. März 2026 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 1,8 Mrd. USD
und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Finanzanlagen, auf
918 Mio. USD, gegenüber 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember
2025.
* Die Nettofinanzierungskosten beliefen sich sowohl im ersten Quartal 2026 als
auch im ersten Quartal 2025 auf 9 Mio. USD.
* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das erste
Quartal betrugen 25,8 % bzw. 25,1 % im Vergleich zu 25,5 % bzw. 25,4 % im
Vorjahreszeitraum.
* Die Nettoinvestitionen beliefen sich bis zum 31. März 2026 auf 110 Mio. USD.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im ersten Quartal zahlte das Unternehmen 52 Mio. USD an Dividenden an die
Aktionäre. Am 18. März 2026 erklärte das Unternehmen eine Quartalsdividende
(https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-
details/ingredion-incorporated-declares-quarterly-dividend-082-share-0) in Höhe
von 0,82 USD pro Aktie, die am 21. April 2026 ausgezahlt wurde. Im Laufe des
Quartals kaufte das Unternehmen Stammaktien im Wert von 14 Mio. USD zurück.
Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026
Das Unternehmen geht nun davon aus, dass sich der ausgewiesene Gewinn je Aktie
für das Gesamtjahr 2026 auf 9,60 bis 10,30 USD und der bereinigte Gewinn je
Aktie auf 10,45 bis 11,15 USD belaufen wird.
Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende April 2026 geltenden Zollniveaus.
Darüber hinaus schließt diese Prognose akquisitionsbedingte Integrations- und
Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.
Das Unternehmen rechnet nun für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz, der
unverändert bleibt oder im niedrigen einstelligen Bereich steigt, was auf ein
Absatzwachstum zurückzuführen ist, das teilweise durch einen ungünstigeren
Preismix ausgeglichen wird.
Es wird nun davon ausgegangen, dass das ausgewiesene Betriebsergebnis im
Gesamtjahr 2026 um einen hohen einstelligen Prozentsatz zurückgehen wird,
während das bereinigte Betriebsergebnis voraussichtlich unverändert bleiben oder
um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken wird.
Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 geht zudem von folgenden Annahmen aus: Für
den Geschäftsbereich?Texture & Healthful Solutions" wird nun ein operativer
Gewinnanstieg im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, der durch ein
Umsatzwachstum getrieben wird, das jedoch teilweise durch die erwartete höhere
Inflation bei den Inputkosten ausgeglichen wird; für den Geschäftsbereich?Food
& Industrial Ingredients - LATAM" wird nun ein Rückgang des operativen Gewinns
im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, was die anhaltende Stärke des
mexikanischen Pesos widerspiegelt; Für den Geschäftsbereich?Food & Industrial
Ingredients - USA/Kanada" wird nun ein Rückgang des Betriebsergebnisses im
niedrigen zweistelligen Bereich erwartet, bedingt durch operative
Herausforderungen bei Argo im ersten Quartal; und für den Geschäftsbereich?Alle
anderen" wird weiterhin eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um 5 bis 10
Mio. USD gegenüber dem Vorjahr erwartet.
Die Unternehmenskosten für das Gesamtjahr 2026 werden voraussichtlich
unverändert bleiben.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven
Steuersatz von 26,3 % bis 27,8 % sowie einen bereinigten effektiven Steuersatz
von 26,0 % bis 27,5 %.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2026 wird nun
voraussichtlich in einer Spanne von 725 bis 825 Mio. USD liegen, was unseren
aktualisierten Prognosen entspricht. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr
werden voraussichtlich zwischen 400 und 440 Mio. USD liegen.
Ausblick für das zweite Quartal 2026
Für das zweite Quartal 2026 rechnet das Unternehmen im Vergleich zum
Vorjahresquartal mit einem Umsatz, der unverändert bleibt oder im niedrigen
einstelligen Bereich steigt. Es wird erwartet, dass das ausgewiesene
Betriebsergebnis im hohen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen wird und das
bereinigte Betriebsergebnis im hohen einstelligen Prozentbereich sinken wird,
was den schwierigen Vergleich mit den starken Vorjahresergebnissen
widerspiegelt.
Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen
Ingredion wird am Dienstag, 5. Mai 2025, um 8:00 Uhr (CT)/9:00 Uhr (ET) eine
Telefonkonferenz abhalten, die von Jim Zallie, Vorsitzender, President und Chief
Executive Officer, und Jason Payant, Vice President und Interim Chief Financial
Officer, geleitet wird. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet
übertragen und kann unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-
presentations abgerufen werden. Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und
Betriebsinformationen wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf
der Website des Unternehmens zum Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht
für eine begrenzte Zeit unter https://ir.ingredionincorporated.com/financial-
information/quarterly-results zur Verfügung.
Über Ingredion
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago
ist ein führender globaler Anbieter von Inhaltsstofflösungen und bedient Kunden
in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Mrd. US-Dollar im
Jahr 2025 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere
pflanzliche Rohstoffe in wertschöpfende Zutatenlösungen für die Lebensmittel-,
Getränke-, Tierernährungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Ingredion
Idea Labs(®) Innovationszentren an Standorten weltweit und mehr als 11.000
Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden daran, sein
Ziel zu verwirklichen: das Potenzial von Menschen, Natur und Technologie zu
vereinen, um das Leben besser zu machen. Besuchen Sie ingredion.com
(https://www.ingredion.com/na/en-us/) für weitere Informationen und die neuesten
Unternehmensnachrichten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche
Aussagen abgedeckt werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen zu unseren
Erwartungen hinsichtlich des Nettoumsatzes sowie des ausgewiesenen und
bereinigten Betriebsergebnisses für das zweite Quartal 2026, des ausgewiesenen
und bereinigten Gewinns je Aktie für das Gesamtjahr 2026, des Nettoumsatzes, des
ausgewiesenen und bereinigten Betriebsergebnisses, des
Segmentbetriebsergebnisses, der Unternehmenskosten, der ausgewiesenen und
bereinigten effektiven Steuersätze, des Cashflows aus laufender
Geschäftstätigkeit sowie der Investitionsausgaben, sowie alle sonstigen Aussagen
zu unseren Aussichten und unserer künftigen Geschäftstätigkeit, Finanzlage,
Volumen, Cashflows, Aufwendungen oder andere Finanzposten, einschließlich der
Pläne, Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf die vorgenannten Punkte
sowie aller Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten
Punkten zugrunde liegen.
Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten
Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",?annehmen",?glaubt",?plant",
?projiziert",?schätzt",?erwartet",?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",
?prognostiziert",?Ausblick",?Chancen",?Potenzial", oder andere ähnliche
Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete
Aussagen.
Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen
aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer
vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,
dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf
hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere
Erwartungen als richtig erweisen.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener
Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck
gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen; dazu zählen unter anderem
Veränderungen bei den Gewohnheiten, Präferenzen, der Preissensibilität, dem
Verhalten, der Nachfrage und der Wahrnehmung der Verbraucher; die Auswirkungen
geopolitischer Entwicklungen, Spannungen, Bedrohungen oder Konflikte auf die
Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und Energielieferungen; Lieferketten
sowie Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen der globalen Geschäfts- und
Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren Produkten oder unseren Zugang zu
den globalen Kredit- und Aktienmärkten; unsere Abhängigkeit von bestimmten
Branchen für einen wesentlichen Teil unseres Umsatzes; Betriebsschwierigkeiten
in unseren Produktionsstätten sowie Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit
Produktsicherheit und -qualität; unsere Fähigkeit, mit den technologischen
Entwicklungen in Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin
innovative Produkte anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf
unseren Marktanteil, unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann;
Marktvolatilität, die sich nachteilig auf unsere Fähigkeit auswirken kann,
potenzielle Kostensteigerungen bei Mais und anderen Rohstoffen an Kunden
weiterzugeben, Mengen an Mais und anderen Rohstoffen zu Preisen zu erwerben, die
ausreichen, um unsere Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu steigern, oder
Produktmengen zu liefern und die von unseren Kunden geforderten
Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von Preisschwankungen,
Unterbrechungen der Lieferkette, Zöllen, Abgaben und Engpässen auf die Inputs
für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle, wie z. B.
Rohstoffe, Energie sowie Fracht und Logistik; unsere Fähigkeit, Kosten
einzudämmen, das Betriebskapital zu verwalten und Budgets einzuhalten,
einschließlich der termingerechten und budgetkonformen Fertigstellung geplanter
Wartungs- und Investitionsprojekte; der globale Klimawandel sowie gesetzliche,
regulatorische oder marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels;
unsere Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu
günstigen Konditionen zu identifizieren und abzuschließen oder erwartete
Synergien zu erzielen; die wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken,
die mit der Geschäftstätigkeit in ausländischen Ländern und mit Fremdwährungen
verbunden sind; unsere Fähigkeit, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen
aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Mitarbeiter - einschließlich
Schlüsselpersonal - zu gewinnen, zu entwickeln, zu binden, zu motivieren und
gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen von Rechts- und
Regulierungsverfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen
etwaiger Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den
Firmenwert; globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie Änderungen
bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze oder das
Risiko zusätzlicher Einkommensteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die unsere
Kreditkosten erhöhen könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen,
Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie andere Faktoren,
die unseren Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln für zukünftiges Wachstum und
Expansion beeinträchtigen; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher
Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie unsere Abhängigkeit
von externen Technologieanbietern; Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder
Ausfälle in Bezug auf IT-Systeme, -Prozesse und -Standorte; Risiken, die die
Fortführung unserer Dividendenpolitik beeinträchtigen; sowie unsere Fähigkeit,
eine wirksame interne Kontrolle der Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen
oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn
wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche
Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine ausführlichere
Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" sowie
in weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für
das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren nachfolgenden
Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K enthalten sind, die bei der
Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Income
(Unaudited)
(dollars and shares in millions, except per share data)
Three Months Ended
March 31,
----------------------- Change
2026 2025 %
----------- ----------- -------
Net sales $ 1,792 $ 1,813 (1 %)
Cost of sales 1,391 1,347
----------- -----------
Gross profit 401 466 (14 %)
Operating expenses 200 193 4 %
Other operating (income), net (13 ) (10 )
Restructuring/impairment charges 11 7
----------- -----------
Operating income 203 276 (26 %)
Financing costs 9 9
----------- -----------
Income before income taxes 194 267 (27 %)
Provision for income taxes 50 68
----------- -----------
Net income 144 199 (28 %)
Less: Net income attributable to non-
controlling interests 2 2
----------- -----------
Net income attributable to Ingredion $ 142 $ 197 (28 %)
----------- -----------
Earnings per common share attributable to
Ingredion common shareholders:
Weighted average common shares outstanding:
Basic 63.2 64.5
Diluted 64.0 65.6
Earnings per common share of Ingredion:
Basic $ 2.25 $ 3.05 (26 %)
Diluted 2.22 3.00 (26 %)
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Balance Sheets
(dollars and shares in millions, except per share amounts)
March 31,
2026
December
(Unaudited) 31, 2025
------------- --------------
Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 914 $ 1,030
Short-term investments 4 3
Accounts receivable, net 1,358 1,185
Inventories 1,183 1,227
Prepaid expenses and assets held for sale 66 60
------------- --------------
Total current assets 3,525 3,505
------------- --------------
Property, plant and equipment, net 2,561 2,526
Intangible assets, net 1,259 1,269
Other non-current assets 583 597
------------- --------------
Total assets $ 7,928 $ 7,897
------------- --------------
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Short-term borrowings $ 83 $ 48
Accounts payable, accrued liabilities and
liabilities held for sale 1,194 1,268
------------- --------------
Total current liabilities 1,277 1,316
------------- --------------
Long-term debt 1,742 1,742
Other non-current liabilities 463 473
------------- --------------
Total liabilities 3,482 3,531
------------- --------------
Share-based payments subject to redemption 41 64
Redeemable non-controlling interests - 7
Ingredion stockholders' equity:
Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01
par value, none issued - -
Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01
par value, 77.8 shares issued at March 31, 2026
and December 31, 2025 1 1
Additional paid-in capital 1,162 1,155
Less: Treasury stock (common stock: 14.8 shares
at March 31, 2026 and December 31, 2025) at cost (1,553 ) (1,555 )
Accumulated other comprehensive loss (927 ) (937 )
Retained earnings 5,700 5,610
------------- --------------
Total Ingredion stockholders' equity 4,383 4,274
Non-redeemable non-controlling interests 22 21
------------- --------------
Total stockholders' equity 4,405 4,295
------------- --------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 7,928 $ 7,897
------------- --------------
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
(dollars in millions)
Three Months Ended
March 31,
---------------------
2026 2025
----------- ---------
Cash from operating activities
Net income $ 144 $ 199
Non-cash charges to net income:
Depreciation and amortization 55 55
Mechanical stores expense 18 16
Impairment charges - 6
Margin accounts 8 (3 )
Changes in other working capital (205 ) (220 )
Other 13 24
----------- ---------
Cash provided by operating activities 33 77
----------- ---------
Cash from investing activities
Capital expenditures and mechanical stores purchases,
net (110 ) (92 )
Proceeds from sale of business 12 12
Purchases of equity securities, net (1 ) -
Other (1 ) 2
----------- ---------
Cash used for investing activities (100 ) (78 )
----------- ---------
Cash from financing activities
Proceeds (payments) on borrowings, net 35 (48 )
Repurchases of common stock, net (14 ) (55 )
Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (11 )
Purchases of non-controlling interests (7 ) -
Dividends paid, including to non-controlling interests (52 ) (52 )
----------- ---------
Cash used for financing activities (48 ) (166 )
----------- ---------
Effects of foreign exchange rate changes on cash and
cash equivalents (1 ) 7
----------- ---------
(Decrease) in cash and cash equivalents (116 ) (160 )
Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997
----------- ---------
Cash and cash equivalents, end of period $ 914 $ 837
----------- ---------
Ingredion Incorporated
Supplemental Financial Information
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating
Income
Three Months Ended
March 31,
----------------------- Change Change
2026 2025 % Excl. FX %
----------- ----------- -------- -------------
Net Sales to Unaffiliated
Customers:
Texture & Healthful Solutions
(i) $ 617 $ 602 2 % 0 %
Food & Industrial
Ingredients-LATAM (ii) 579 573 1 % (2 %)
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada (iii) 475 520 (9 %) (9 %)
All Other (iv) 121 118 3 % 3 %
----------- ----------- -------- -------------
Net Sales $ 1,792 $ 1,813 (1 %) (3 %)
----------- ----------- -------- -------------
Operating Income (Loss):
Texture & Healthful Solutions $ 100 $ 99 1 % (2 %)
Food & Industrial
Ingredients-LATAM 115 127 (9 %) (11 %)
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada 34 92 (63 %) (64 %)
All Other 3 - nm nm
Corporate (40 ) (45 ) (11 %) (11 %)
----------- ----------- -------- -------------
Adjusted Operating Income 212 273 (22 %) (24 %)
Restructuring costs (11 ) (1 )
Other matters 2 10
Impairment charges - (6 )
----------- ----------- -------- -------------
Operating Income $ 203 $ 276 (26 %) (28 %)
----------- ----------- -------- -------------
Anmerkungen zum Nettoumsatz mit nicht verbundenen Kunden
(i) Bereinigt um segmentinterne Umsätze in Höhe von 9 Mio. USD sowohl für das
erste Quartal 2026 als auch für das erste Quartal 2025.
(ii) Bereinigt um segmentinterne Umsätze in Höhe von 10 Mio. USD und 13 Mio.
USD für das erste Quartal 2026 bzw. das erste Quartal 2025.
(iii) Abzüglich segmentinterner Umsätze in Höhe von 27 Mio. USD und 33 Mio.
USD für das erste Quartal 2026 bzw. 2025.
(iv) Abzüglich segmentinterner Umsätze in Höhe von 4 Mio. USD und 3 Mio. USD
für das erste Quartal 2026 bzw. 2025.
II. Nicht auf GAAP basierende Informationen
Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit
den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, werden nicht
auf GAAP basierende Finanzkennzahlen verwendet, die bestimmte GAAP-Posten
ausschließen, wie z. B. Kosten für die Restrukturierung und Neusegmentierung,
Nettogewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen,
Wertminderungsabschreibungen, Steuerposten in Mexiko und andere spezifische
Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff?bereinigt" verwendet, wenn wir uns auf
diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.
Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose
künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die
Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die
Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich
der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten
Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen
werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach
GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung
mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres
Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit
des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln
möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne
wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder
Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf
GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen
vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose
bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von
GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen,
einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als
Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen
bzw. als diesen überlegen angesehen werden.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit
GAAP erstellt. Daher sind die Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit
ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die
Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten
vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen
aufgeführt.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted
Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to
Ingredion and Adjusted Diluted EPS
(Unaudited)
Three Months Ended Three Months Ended
March 31, 2026 March 31, 2025
----------------------- ------------------------------
(in Diluted (in
millions) EPS millions) Diluted EPS
----------- ----------- ----------- ------------------
Net income
attributable to
Ingredion $ 142 $ 2.22 $ 197 $ 3.00
Adjustments:
Restructuring costs
(i) 10 0.15 1 0.02
Other matters (ii) (2 ) (0.03 ) (7 ) (0.11 )
Impairment charges
(iii) - - 5 0.08
Tax item-Mexico (iv) (4 ) (0.06 ) (1 ) (0.02 )
Other tax matters (v) 4 0.06 - -
----------- ----------- ----------- ------------------
Non-GAAP adjusted net
income attributable to
Ingredion $ 150 $ 2.34 $ 195 $ 2.97
----------- ----------- ----------- ------------------
Nettogewinn und Gewinn je Aktie können aufgrund von Rundungen abweichen oder
neu berechnet werden.
Anmerkungen
(i) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 und 2025 haben wir
Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 11 Mio. USD bzw. 1 Mio. USD
verbucht, die in erster Linie mit den geschätzten Kosten für die
Umstrukturierung der Rechtsträger im Jahr 2026 zusammenhängen.
(ii) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 haben wir Vorteile vor Steuern
in Höhe von 2 Mio. USD verbucht. In den drei Monaten bis zum 31. März 2025
verzeichneten wir Vorsteuergewinne in Höhe von 10 Mio. USD, die in erster
Linie auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil im Zusammenhang
mit bestimmten indirekten Steuern zurückzuführen waren.
(iii) In den drei Monaten bis zum 31. März 2025 verbuchten wir Vorsteuer-
Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD im Zusammenhang mit zuvor
angekündigten Werksschließungen sowie Wertminderungen auf Beteiligungen. In
den drei Monaten bis zum 31. März 2026 gab es keine derartigen Vorgänge.
(iv) Die Steuerbeträge resultieren aus der Kursentwicklung des mexikanischen
Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung des
mexikanischen Jahresabschlusses während des Berichtszeitraums.
(v) In den drei Monaten bis zum 31. März 2026 haben wir Steuerrückstellungen
aus Vorjahren, die Rückforderung von US-Steuervorteilen aus Vorjahren sowie
damit verbundene steuerliche Auswirkungen im Zusammenhang mit den oben
genannten aktuellen und vorangegangenen Non-GAAP-Anpassungen erfasst. Dies
wurde teilweise durch Zinserträge aus zuvor erfassten Steuervorteilen
ausgeglichen, die mit bestimmten brasilianischen lokalen Fördermaßnahmen
zusammenhängen, die zuvor steuerpflichtig waren.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income
(Unaudited)
(dollars in millions, pre-tax)
Three Months Ended
March 31,
------------------------------------------
2026 2025
---------- -------------------------------
Operating income $ 203 $ 276
Adjustments:
Restructuring costs (i) 11 1
Other matters (ii) (2 ) (10 )
Impairment charges (iii) - 6
---------- -------------------------------
Non-GAAP adjusted operating income $ 212 $ 273
---------- -------------------------------
Zu den Anmerkungen (i) bis (iii) siehe die Anmerkungen (i) bis (iii) in der
Überleitung des Ingredion zuzurechnenden GAAP-Nettoergebnisses und des
verwässerten Gewinns je Aktie (?EPS") zum Ingredion zuzurechnenden bereinigten
Non-GAAP-Nettoergebnis und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted
Effective Income Tax Rate
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
Three Months Ended March 31, 2026
------------------------------------------------------
Effective
Income before Provision for Income
Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b/a)
------------------ ------------------- ---------------
As Reported $ 194 $ 50 25.8 %
Adjustments:
Restructuring costs
(i) 11 1
Other matters (ii) (2 ) -
Tax item-Mexico (iv) - 4
Other tax matters (v) - (4 )
------------------ -------------------
Adjusted Non-GAAP $ 203 $ 51 25.1 %
------------------ -------------------
Three Months Ended March 31, 2025
-------------------------------------------------------
Income before
Income Taxes Provision for Effective Income
(a) Income Taxes (b) Tax Rate (b/a)
----------------- ------------------- -----------------
As Reported $ 267 $ 68 25.5 %
Adjustments:
Restructuring costs
(i) 1 -
Impairment charges
(iii) 6 1
Other matters (ii) (10 ) (3 )
Tax item-Mexico (iv) - 1
----------------- -------------------
Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 67 25.4 %
----------------- -------------------
Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der
Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns
und des verwässerten Gewinns je Aktie (?EPS") zum nach Non-GAAP berechneten,
Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten
verwässerten Gewinn je Aktie.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")
to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")
(Unaudited)
Expected EPS Range
for Full-Year2026
----------------------------------------------------
Low End
of High End of
Guidance Guidance
----------- ----------------------------------------
GAAP EPS $ 9.60 $ 10.30
Adjustments:
Restructuring costs (i) 0.20 0.20
Other matters (ii) 0.20 0.20
Impairment charges (iii) 0.45 0.45
Tax item-Mexico (iv) (0.06 ) (0.06 )
Other tax matters (v) 0.06 0.06
----------- ----------------------------------------
Adjusted EPS $ 10.45 $ 11.15
----------- ----------------------------------------
Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der
Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns
und des verwässerten Gewinns je Aktie (?EPS") zum nach Non-GAAP berechneten,
Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten
verwässerten Gewinn je Aktie.
Darüber hinaus beinhalten die oben genannten Prognosewerte folgende
Anpassungen:
(i) Geschätzte Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 7 Millionen US-
Dollar im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres
Produktionsstandorts in Cabo, Brasilien.
(ii) Geschätzte direkte Kosten vor Steuern in Höhe von 20 Mio. USD im
Zusammenhang mit einem Brandereignis in unserem Produktionswerk in Argo.
(iii) Geschätzte Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 36 Mio.
USD im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres Produktionsstandorts
in Cabo, Brasilien.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")
to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")
(Unaudited)
Expected Effective Income
Tax Rate Range
for Full-Year2026
----------------------------------------------------
Low End
of High End of
Guidance Guidance
---------- -----------------------------------------
GAAP ETR 26.3 % 27.8 %
Adjustments:
Restructuring costs (i) (0.1 %) (0.1 %)
Other matters (ii) 0.1 % 0.1 %
Impairment charges (iii) (0.3 %) (0.3 %)
Tax item-Mexico (iv) 0.4 % 0.4 %
Other tax matters (v) (0.4 %) (0.4 %)
---------- -----------------------------------------
Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %
---------- -----------------------------------------
Zu den Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der
Überleitung des nach GAAP berechneten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinns
und des verwässerten Gewinns je Aktie (?EPS") zum nach Non-GAAP berechneten,
Ingredion zurechenbaren bereinigten Nettogewinn und zum bereinigten
verwässerten Gewinn je Aktie.
Darüber hinaus beinhalten die oben genannten Prognosewerte folgende
Anpassungen:
(i) Geschätzte Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 7 Millionen US-
Dollar im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres
Produktionsstandorts in Cabo, Brasilien.
(ii) Geschätzte direkte Kosten vor Steuern in Höhe von 20 Mio. USD im
Zusammenhang mit einem Brandereignis in unserem Produktionswerk in Argo.
(iii) Geschätzte Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 36 Mio.
USD im Zusammenhang mit der geplanten Schließung unseres Produktionsstandorts
in Cabo, Brasilien.
KONTAKT:
Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242
Medien: Rick Wion, 708-209-6323
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04.05.26
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20.04.26
|Erste Schätzungen: Ingredion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.02.26
|GNW-News: Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt (dpa-AFX)
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02.02.26
|Ausblick: Ingredion stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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19.01.26
|Erste Schätzungen: Ingredion verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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