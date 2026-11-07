GNW-News: Ingredion Incorporated veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2026

^* T&HS steigerte im zehnten Quartal in Folge seine Absatzmengen und gewann in

strategischen Kategorien Marktanteile hinzu, wozu auch das weltweit

weiterhin wachsende Clean-Label-Segment beitrug.

* Das ausgewiesene und das bereinigte(*) operative Ergebnis gingen im dritten

Quartal 2026 gegenüber dem dritten Quartal 2025 jeweils um 19 % zurück.

* Der ausgewiesene und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (EPS)

beliefen sich im dritten Quartal 2026 auf 2,23 USD bzw. 2,28 USD, verglichen

mit 2,61 USD bzw. 2,75 USD im dritten Quartal 2025.

* Die Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst: Der ausgewiesene verwässerte

Gewinn je Aktie wird nun in einer Spanne von 8,04 bis 8,49 USD erwartet, der

bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie in einer Spanne von 9,25 bis 9,70

USD.

WESTCHESTER, Illinois, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated

(https://ir.ingredionincorporated.com/) (NYSE: INGR), ein weltweit führender

Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und

Getränkeherstellerindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal

2026 bekannt gegeben.

?Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal blieben hinter unseren Erwartungen

zurück. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass die finanzielle Erholung

von Argo langsamer verlief als erwartet. Hinzu kamen Belastungen durch höhere

Inputkosten und eine schwächere Verbrauchernachfrage", sagte Jim Zallie

(https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-ingredion/executive-leadership-

team/zallie.html), Chairman, President und CEO von Ingredion.?Die Produktion

bei Argo blieb zwar das zweite Quartal in Folge stabil und die Lagerbestände

sind weitgehend wieder aufgefüllt, doch die hohen Herstellungskosten in

Verbindung mit der schwächeren Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken

belasteten das profitable Mengenwachstum. Da sich die Zuverlässigkeit unserer

Produktionsanlagen verbessert hat, konzentrieren wir uns nun darauf, die

Betriebskosten nachhaltig zu senken und das Mengenwachstum zu steigern. Wir

gehen zwar davon aus, dass diese Maßnahmen das Ergebnis verbessern werden, doch

die Erholung nimmt mehr Zeit in Anspruch als erwartet."

?In der Sparte Texture & Healthful Solutions war das Wachstum der Absatzmengen

auch in diesem Quartal wieder ein Lichtblick. Die Absatzmengen stiegen im

zehnten Quartal in Folge. Dazu trug die weltweit anhaltend starke Nachfrage nach

Clean-Label-Lösungen bei, da die Kunden ihre Produkte im Hinblick auf einfachere

Zutatenlisten, Erschwinglichkeit und einen höheren Nährwert neu formulieren.

Allerdings wurde das Gewinnwachstum des Segments durch höhere Tapiokakosten und

gestiegene Inputpreise in der Produktion beeinträchtigt. In der Sparte Food &

Industrial Ingredients - LATAM wurde das stärkere Absatzvolumen mit Kunden aus

der Brauerei- und Getränkeindustrie in Mexiko und Brasilien durch

Wechselkurseffekte infolge des stärkeren mexikanischen Peso sowie durch die

Auswirkungen des Erdbebens im August in Kolumbien auf unsere Aktivitäten in der

Andenregion ausgeglichen."

?Daher senken wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr, vor allem um der

langsameren Ergebniserholung in der Sparte Food & Industrial Ingredients -

USA/Kanada sowie den Auswirkungen höherer Inputkosten und einer schwächeren

Nachfrage Rechnung zu tragen."

?Mit Blick auf die Zukunft ergreifen wir Maßnahmen, um unsere finanzielle

Performance durch konsequente Kostenkontrolle im operativen Geschäft und ein

diszipliniertes Ausgabenmanagement zu verbessern. Gleichzeitig investieren wir

weiterhin in unsere spezialisierten Wachstumsplattformen. Während wir die

Integrationsplanung für die bevorstehende Übernahme von Tate & Lyle

vorantreiben, schaffen wir die Grundlage für ein noch stärkeres Unternehmen mit

besseren Möglichkeiten für Wachstum, Innovation und die Steigerung des

Shareholder Value im Jahr 2027 und darüber hinaus."

* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den Vereinigten Staaten

allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen?GAAP". Bereinigte

Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II.

der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende

Informationen" nach dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser

nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten

vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q25 3Q26

---------------------------

Reported Diluted EPS $ 2.61 $ 2.23

Acquisition/integration costs, net - 0.09

Impairment charges - 0.08

Restructuring costs, net 0.05 (0.18 )

Tax items and other matters 0.09 0.06

Adjusted Diluted EPS(**) $ 2.75 $ 2.28

Factors affecting changes in Reported and Adjusted Diluted EPS

3Q26

------------

Total items affecting adjusted diluted EPS(**) (0.47 )

------------

Total operating items (0.54 )

------------

Margin (0.72 )

Volume 0.05

Foreign exchange 0.04

Other income 0.09

------------

Total non-operating items 0.07

------------

Financing costs (0.03 )

Non-controlling interests 0.02

Tax rate -

Shares outstanding 0.06

Other non-operating income 0.02

** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen

neu berechnet werden.

Geschäftsentwicklung

Summe Ingredion

Net Sales

FX Pakistan Price Change

$ in millions 2025 Impact Volume Volume(*) Mix 2026 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 1,816 26 21 (65) (6) 1,792 (1%) (3%)

Year-to-Date 5,462 95 9 (65) (67) 5,434 (1%) (2%)

(*) Entspricht dem Volumenrückgang infolge des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung

an unserem Geschäft in Pakistan.

* Die Nettoumsätze gingen im dritten Quartal um 1 % zurück, was hauptsächlich

auf den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an unserem Geschäft in Pakistan

zurückzuführen war. Ohne Berücksichtigung des Pakistan-Geschäfts erhöhten

sich die Nettoumsätze um 2 %. Ausschlaggebend hierfür waren positive

Wechselkurseffekte sowie höhere Absatzmengen in den Sparten F&II-LATAM und

T&HS.

Reported Operating Income

$ in Business Restructuring/ Change

millions 2025 FX Impact Drivers Impairment Other 2026 Change excl. FX

-------------------------------------------------------------------------------

Third

Quarter 249 4 (52) 17 (17) 201 (19%) (21%)

Year-to-Date 796 15 (139) (29) (51) 592 (26%) (28%)

Adjusted Operating Income

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX

-------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 254 4 (52) 206 (19%) (21%)

Year-to-Date 800 15 (139) 676 (16%) (18%)

* Das ausgewiesene und das bereinigte operative Ergebnis beliefen sich im

dritten Quartal auf 201 Mio. USD bzw. 206 Mio. USD. Die Differenz von 5 Mio.

USD zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten operativen Ergebnis ist

auf übernahmebedingte Kosten, Wertminderungsaufwendungen und Kosten im

Zusammenhang mit dem Brand bei Argo zurückzuführen, die weitgehend durch

einen Nettoertrag aus Restrukturierungsmaßnahmen ausgeglichen wurden. Ohne

Berücksichtigung der Wechselkurseffekte lagen sowohl das ausgewiesene als

auch das bereinigte operative Ergebnis um 21 % unter dem Vorjahreswert.

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

Price Change

$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change excl. FX

-----------------------------------------------------------------

Third Quarter 605 (3) 12 (4) 610 1% 1%

Year-to-Date 1,806 15 69 (36) 1,854 3% 2%

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX

-------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 105 (1) (9) 95 (10%) (9%)

Year-to-Date 315 3 (6) 312 (1%) (2%)

* Das operative Ergebnis der Sparte Texture & Healthful Solutions belief sich

im dritten Quartal auf 95 Mio. USD und lag damit um 10 Mio. USD niedriger

als vor einem Jahr, was auf ungünstige Tapioka- und Produktionskosten und

einen ungünstigen Preismix zurückzuführen ist, die teilweise durch positive

Effekte aus höheren Absatzmengen und niedrigeren betrieblichen Aufwendungen

ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte ging das

operative Ergebnis des Segments um 9 % zurück.

Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

FX Price Change

$ in millions 2025 Impact Volume Mix 2026 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 585 30 21 (12) 624 7% 2%

Year-to-Date 1,754 78 9 (27) 1,814 3% (1%)

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers Argentina JV 2026 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 116 5 (15) 3 109 (6%) (10%)

Year-to-Date 370 11 (46) 7 342 (8%) (11%)

* Das operative Ergebnis der Sparte Food & Industrial Ingredients - LATAM

belief sich im dritten Quartal auf 109 Mio. USD, was einem Rückgang von 7

Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf

Wechselkurseffekte aus Transaktionen in Mexiko sowie Betriebsunterbrechungen

infolge des Erdbebens in Kolumbien zurückzuführen, teilweise ausgeglichen

durch höhere Absatzmengen. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte ging

das operative Ergebnis des Segments um 10 % zurück.

Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada

Net Sales

Price Change

$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change excl. FX

-----------------------------------------------------------------

Third Quarter 507 (1) (15) 13 504 (1%) -%

Year-to-Date 1,550 1 (75) (9) 1,467 (5%) (5%)

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX

-------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 81 - (29) 52 (36%) (36%)

Year-to-Date 259 1 (116) 144 (44%) (44%)

* Das operative Ergebnis der Sparte Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada

belief sich im dritten Quartal auf 52 Mio. USD und lag damit 29 Mio. USD

unter dem Vorjahreswert. Zurückzuführen war dieser Rückgang auf die höheren

Produktionskosten im Argo-Werk und die Mengenrückgänge, denen teilweise ein

vorteilhafter Preismix entgegenwirkte. Ohne Berücksichtigung der

Wechselkurseffekte ging das operative Ergebnis um 36 % zurück.

Alle anderen Bereiche(**)

Net Sales

Pakistan Price Change

$ in millions 2025 FX Impact Volume Volume(*) Mix 2026 Change excl. FX

-------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 119 - 3 (65) (3) 54 (55%) (55%)

Year-to-Date 352 1 6 (65) 5 299 (15%) (15%)

* Entspricht dem Volumenrückgang infolge des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung

an unserem Geschäft in Pakistan.

All Other Operating Loss

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Pakistan Drivers 2026 Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------

Third Quarter (4) - (9) 2 (11) NM NM

Year-to-Date (5) - (9) 12 (2) NM NM

* Der operative Verlust in allen anderen Bereichen erhöhte sich im dritten

Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7 Mio. USD. Dies spiegelt die Auswirkungen

des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an unserem Geschäft in Pakistan wider,

die teilweise durch die anhaltenden Verbesserungen im Geschäftsbereich

Protein Fortification ausgeglichen wurden.

(**?Alle anderen Bereiche" umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente,

die weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert

sind. Die Nettoumsätze des Bereichs?Alle anderen Bereiche" werden hauptsächlich

mit dem Verkauf von Stevia und anderen Zutaten aus unserem PureCircle-Geschäft

und unseren übrigen Geschäftsbereichen zur Zuckerreduktion sowie mit dem Verkauf

von Erbsenproteinzutaten aus unserem Geschäftsbereich Protein Fortification

erzielt.)

Sonstige Finanzposten

* Zum 30. September 2026 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Mrd. USD,

und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Investitionen, auf

993 Mio. USD, verglichen mit 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember

2025.

* Im dritten Quartal beliefen sich die Nettofinanzierungskosten auf 10 Mio.

USD, verglichen mit 7 Mio. USD im dritten Quartal 2025.

* Die ausgewiesenen und die bereinigten effektiven Steuersätze für das dritte

Quartal lagen bei 26,8 % bzw. 26,4 %, verglichen mit 28,6 % bzw. 26,4 % im

Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes

war hauptsächlich auf die Änderung des Status unseres Pakistan-Geschäfts

hinsichtlich der dauerhaften Reinvestition zurückzuführen, die im

Vorjahreszeitraum erfasst worden war, sowie auf ein günstiges Urteil in

Brasilien zur steuerlichen Behandlung von ICMS-Gutschriften. Diese positiven

Effekte wurden teilweise durch die Wechselkursentwicklung des mexikanischen

Peso gegenüber dem US-Dollar kompensiert.

* Die Investitionsausgaben beliefen sich bis zum 30. September 2026 auf

insgesamt 313 Mio. USD. Dem standen teilweise Erlöse aus dem Verkauf

bestimmter Immobilien in Höhe von 36 Mio. USD gegenüber.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Im dritten Quartal zahlte das Unternehmen 53 Mio. USD an Dividenden an die

Aktionäre. Am 17. September 2026 (https://ir.ingredionincorporated.com/news-

releases/news-release-details/ingredion-incorporated-increases-quarterly-

dividend-083-share) beschloss das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende

von 0,83 USD je Aktie, die am 20. Oktober 2026 ausgezahlt wurde. Damit stieg die

Dividende im 12. Jahr in Folge. Bis zum 30. September hat das Unternehmen

Stammaktien im Wert von 85 Millionen USD zurückgekauft, womit das Jahresziel für

Aktienrückkäufe in Höhe von 100 Millionen USD erreichbar bleibt.

Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen ausgewiesenen Gewinn je

Aktie von 8,04 bis 8,48 USD sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,25 bis

9,70 USD.

Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2026 einen unveränderten

Nettoumsatz. Das Mengenwachstum und positive Wechselkurseffekte werden dabei

durch einen niedrigeren Preismix sowie die Auswirkungen des bereits erwähnten

Verkaufs seiner Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft kompensiert. Ohne

Berücksichtigung des Pakistan-Geschäfts wird ein unveränderter bis leicht

steigender Nettoumsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet.

Das ausgewiesene operative Ergebnis dürfte im niedrigen zweistelligen

Prozentbereich zurückgehen, während für das bereinigte operative Ergebnis im

Gesamtjahr 2026 nun ein Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich

erwartet wird. Darin spiegeln sich die operativen Herausforderungen im Bereich

F&II - USA/Kanada wider.

Der Ganzjahresausblick für 2026 geht von den folgenden Annahmen aus: Für das

operative Ergebnis von Texture & Healthful Solutions wird nun eine unveränderte

Entwicklung bis zu einem Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich

erwartet. Treiber ist das Wachstum der Absatzmengen, dem eine voraussichtlich

höhere Inflation bei den Inputkosten entgegenwirkt. Für das operative Ergebnis

von Food & Industrial Ingredients - LATAM wird nun ein Rückgang im mittleren bis

oberen einstelligen Prozentbereich erwartet, was die anhaltende Stärke des

mexikanischen Peso widerspiegelt. Das operative Ergebnis von Food & Industrial

Ingredients - USA/Kanada dürfte um 35 bis 40 % sinken, bedingt durch die

Betriebskosten in Argo. Der operative Verlust des Bereichs?Alle anderen

Bereiche" wird weiterhin auf rund 15 Mio. USD veranschlagt. Darin spiegelt sich

wider, dass der Verkauf des Pakistan-Geschäfts im zweiten Halbjahr keinen

Ergebnisbeitrag mehr leisten wird.

Die Unternehmenskosten dürften im Gesamtjahr 2026 im mittleren einstelligen

Prozentbereich zurückgehen.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven

Steuersatz von 27,9 bis 28,9 %. Für den bereinigten effektiven Steuersatz wird

mit 26,5 bis 27,5 % gerechnet.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit dürfte sich im Gesamtjahr 2026 nun

auf 650 bis 750 Mio. USD belaufen. Für die Investitionsausgaben im Gesamtjahr

werden weiterhin rund 450 bis 490 Mio.USD erwartet.

Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende Oktober 2026 geltenden Zollniveaus.

Nicht berücksichtigt sind akquisitionsbedingte Integrations- und

Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen.

Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen

Ingredion wird am Donnerstag, 5. November 2026, um 8:00 Uhr (CT)/9:00 Uhr (ET)

eine Telefonkonferenz unter der Leitung von Jim Zallie, Chairman, President und

Chief Executive Officer, sowie Diego Reynoso (https://www.ingredion.com/na/en-

us/company/meet-ingredion/executive-leadership-team/reynoso), Executive Vice

President und Chief Financial Officer, abhalten. Die Telefonkonferenz wird in

Echtzeit im Internet übertragen und kann unter

https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden.

Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und Betriebsinformationen wird einige

Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens zum

Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter

https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur

Verfügung.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz im Großraum Chicago ist ein

weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen und beliefert Kunden in mehr als

120 Ländern. Mit einem Jahresnettoumsatz von rund 7,2 Milliarden USD im Jahr

2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche

Rohstoffe zu hochwertigen Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-,

Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Über sein weltweites Netzwerk von

Ingredion Idea Labs(®)-Innovationszentren und mit mehr als 11.000 Beschäftigten

entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte

Lösungen. Dabei verfolgt Ingredion das Ziel, das Potenzial von Menschen, Natur

und Technologie zu bündeln, um das Leben zu verbessern. Weitere Informationen

und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com

(https://ingredion.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese

zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche

Aussagen abgedeckt werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unseren

Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf das ausgewiesene und bereinigte

Ergebnis je Aktie, den Nettoumsatz, das ausgewiesene und bereinigte operative

Ergebnis, die Unternehmenskosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven

Steuersatz, den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und die Investitionsausgaben

sowie alle anderen Aussagen zu unseren Aussichten und unserer künftigen

Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unseren Volumina, unserem Cashflow,

unseren Ausgaben oder anderen Finanzposten, einschließlich der Pläne oder

Strategien und Ziele der Geschäftsleitung in Bezug auf die vorgenannten Punkte

sowie aller Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten

Punkten zugrunde liegen. Darüber hinaus umfassen zukunftsgerichtete Aussagen

unsere Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses und der Vorteile der geplanten

Übernahme von Tate & Lyle (die?geplante Übernahme"). Dazu zählen insbesondere

Aussagen über die Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen in Bezug auf die

künftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung des

zusammengeschlossenen Konzerns.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mitunter an Begriffen wie?könnte",?wird",

?sollte",?voraussehen",?annehmen",?glauben",?planen",?prognostizieren",

?schätzen",?erwarten",?beabsichtigen",?fortsetzen",?Pro-forma",?Prognose",

?Ausblick",?Chancen" oder?Potenzial" sowie an ähnlichen Formulierungen oder

deren Verneinung zu erkennen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf

historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen

aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer

vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,

dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf

hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere

Erwartungen als richtig erweisen.

Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten

Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem: das Risiko, dass die geplante

Übernahme nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen

wird, weil wesentliche kartellrechtliche oder sonstige Vollzugsbedingungen nicht

erfüllt werden können oder andere Gründe einem Abschluss entgegenstehen; das

Risiko, dass die erwarteten Vorteile der geplanten Übernahme nicht vollständig

realisiert werden oder ihre Realisierung mehr Zeit in Anspruch nimmt als

erwartet, unter anderem aufgrund der nachstehend beschriebenen Risiken und

Unsicherheiten; das Risiko, dass die Geschäftsbereiche von Ingredion und Tate &

Lyle nicht wirksam integriert werden können oder die erweiterte

Geschäftstätigkeit des zusammengeschlossenen Konzerns nicht wirksam gesteuert

werden kann; die Möglichkeit, dass Ingredion und dem zusammengeschlossenen

Konzern im Zusammenhang mit der Durchführung der geplanten Übernahme und dem

Betrieb des Unternehmens nach deren Abschluss erhebliche Aufwendungen und

Verbindlichkeiten entstehen; sowie das Risiko, dass Tate & Lyle infolge der

geplanten Übernahme Verträge, Kunden, Vertriebspartner, Lieferanten,

Dienstleister oder andere Geschäftspartner verliert.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in

unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen

Erwartungen abweichen. Ursache hierfür sind verschiedene Risiken und

Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem: Veränderungen der Gewohnheiten,

Präferenzen, Preissensibilität, Verhaltensweisen, Nachfrage und Wahrnehmung der

Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen,

Bedrohungen oder Konflikte auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und

Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen

der weltweiten Geschäfts- und Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren

Produkten sowie auf unseren Zugang zu den globalen Kredit- und Kapitalmärkten;

unsere Abhängigkeit von bestimmten Branchen, auf die ein wesentlicher Teil

unseres Umsatzes entfällt; betriebliche Schwierigkeiten in unseren

Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit

und Produktqualität; unsere Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen in

Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin innovative Produkte

anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf unseren Marktanteil,

unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann; Marktvolatilität, die

unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, Kostensteigerungen bei Mais und anderen

Rohstoffen an unsere Kunden weiterzugeben, Mais und andere Rohstoffe zu Preisen

zu beschaffen, die eine Aufrechterhaltung oder Steigerung unserer Rentabilität

ermöglichen, oder die von unseren Kunden nachgefragten Produktmengen

bereitzustellen und ihre Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von

Preisschwankungen, Lieferkettenunterbrechungen, Zöllen, Abgaben und Engpässen

bei den für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle

erforderlichen Vorleistungen, darunter Rohstoffe, Energie sowie Fracht- und

Logistikleistungen; unsere Fähigkeit, Kosten zu begrenzen, das Betriebskapital

wirksam zu steuern und Budgets einzuhalten, einschließlich der termingerechten

und budgetkonformen Fertigstellung geplanter Wartungs- und Investitionsprojekte;

der globale Klimawandel sowie gesetzliche, regulatorische und marktbezogene

Maßnahmen zu seiner Eindämmung; unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder

strategische Allianzen zu vorteilhaften Bedingungen zu identifizieren und

abzuschließen sowie die erwarteten Synergien zu realisieren; die

wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken, die mit unserer

internationalen Geschäftstätigkeit und Fremdwährungen verbunden sind; unsere

Fähigkeit, stabile und zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten;

unsere Fähigkeit, Beschäftigte, einschließlich wichtiger Fach- und

Führungskräfte, zu gewinnen, weiterzuentwickeln, zu binden und zu motivieren

sowie gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen rechtlicher und

behördlicher Verfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen

möglicher Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den

Geschäfts- oder Firmenwert; die globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie

Änderungen bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze

sowie das Risiko zusätzlicher Ertragsteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die

unsere Finanzierungskosten steigern könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit

beeinträchtigen, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie

sonstige Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für künftiges

Wachstum und weitere Expansion beeinflussen; Risiken im Zusammenhang mit dem

Einsatz künstlicher Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie

unsere Abhängigkeit von externen-Technologieanbietern; Unterbrechungen,

Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle unserer IT-Systeme, IT-Prozesse und IT-

Infrastruktur; Risiken, die unsere Fähigkeit zur Fortführung unserer

Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, wirksame

interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen

oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn

wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche

Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung

dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" und weiteren

Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am

31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und den nachfolgenden Berichten auf dem

Formular 10-Q und dem Formular 8-K enthalten sind, die bei der Securities and

Exchange Commission eingereicht wurden.

Zusätzliche Informationen

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt

weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar,

Wertpapiere zu kaufen, anderweitig zu erwerben, zu zeichnen, zu verkaufen oder

auf sonstige Weise darüber zu verfügen. Ebenso wenig stellt sie eine

Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in irgendeiner

Rechtsordnung dar, sei es im Zusammenhang mit dem Barangebot der Gesellschaft

für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Stammaktienkapital von Tate &

Lyle oder anderweitig. In keiner Rechtsordnung dürfen Wertpapiere von Tate &

Lyle verkauft, ausgegeben oder übertragen werden, wenn dies gegen geltendes

Recht verstoßen würde. Die geplante Übernahme wird ausschließlich im Wege eines

Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die geplante Übernahme stattdessen im

Wege eines Übernahmeangebots im Sinne des britischen Companies Act 2006

erfolgen, gelten die vollständigen Bedingungen der geplanten Übernahme, wie sie

im entsprechenden Angebotsdokument dargelegt sind. Macht das Unternehmen von

seinem Recht Gebrauch, die geplante Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots

durchzuführen, wird dieses Angebot in Übereinstimmung mit den geltenden US-

amerikanischen Gesetzen und Vorschriften unterbreitet.

KONTAKTE:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

------------------------- Change --------------------------- Change

2026 2025 % 2026 2025 %

------------- ----------- -------- ------------- ------------- -------

Net sales $ 1,792 $ 1,816 (1%) $ 5,434 $ 5,462 (1%)

Cost of sales 1,393 1,361 4,208 4,064

------------- ----------- ------------- -------------

Gross profit 399 455 (12%) 1,226 1,398 (12%)

Operating expenses 215 203 6% 622 604 3%

Other operating

(income), net (3 ) - (30 ) (15 )

Restructuring/impairment

charges, net (14 ) 3 42 13

------------- ----------- ------------- -------------

Operating income 201 249 (19%) 592 796 (26%)

Financing costs 5 7 69 28

Net (gain) on sale of

business - - (44 ) -

Other non-operating

expense, net 2 1 4 1

------------- ----------- ------------- -------------

Income before income

taxes 194 241 (20%) 563 767 (27%)

Provision for income

taxes 52 69 161 198

------------- ----------- ------------- -------------

Net income 142 172 (17%) 402 569 (29%)

Less: Net income

attributable to non-

controlling interests - 1 4 5

------------- ----------- ------------- -------------

Net income attributable

to Ingredion $ 142 $ 171 (17%) $ 398 $ 564 (29%)

------------- ----------- ------------- -------------

Earnings per common

share attributable to

Ingredion common

shareholders:

Weighted average common

shares outstanding:

Basic 63.1 64.3 63.2 64.4

Diluted 63.7 65.4 63.8 65.5

Earnings per common

share of Ingredion:

Basic $ 2.25 $ 2.66 (15%) $ 6.30 $ 8.76 (28%)

Diluted $ 2.23 $ 2.61 (15%) $ 6.24 $ 8.61 (28%)

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)

September 30,

2026

December 31,

(Unaudited) 2025

---------------- --------------

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 989 $ 1,030

Short-term investments 4 3

Accounts receivable, net 1,346 1,185

Inventories 1,151 1,227

Prepaid expenses and assets held for sale 70 60

---------------- --------------

Total current assets 3,560 3,505

---------------- --------------

Property, plant and equipment, net 2,560 2,526

Goodwill 917 922

Intangible assets, net 330 347

Other non-current assets 760 597

---------------- --------------

Total assets $ 8,127 $ 7,897

---------------- --------------

Liabilities and stockholders' equity

Current liabilities:

Short-term borrowings $ 533 $ 48

Accounts payable, accrued liabilities and

liabilities held for sale 1,241 1,268

---------------- --------------

Total current liabilities 1,774 1,316

---------------- --------------

Long-term debt 1,242 1,742

Other non-current liabilities 502 473

---------------- --------------

Total liabilities 3,518 3,531

---------------- --------------

Share-based payments subject to redemption 56 64

Redeemable non-controlling interests - 7

Ingredion stockholders' equity:

Preferred stock - authorized 25.0 shares -

$0.01 par value, none issued - -

Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01

par value, 77.8 shares issued at September 30,

2026 and December 31, 2025 1 1

Additional paid-in capital 1,147 1,155

Less: Treasury stock (common stock: 15.4 and

14.8 shares at September 30, 2026 and

December 31, 2025) at cost (1,624 ) (1,555 )

Accumulated other comprehensive loss (822 ) (937 )

Retained earnings 5,851 5,610

---------------- --------------

Total Ingredion stockholders' equity 4,553 4,274

Non-redeemable non-controlling interests - 21

---------------- --------------

Total stockholders' equity 4,553 4,295

---------------- --------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 8,127 $ 7,897

---------------- --------------

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)

Nine Months Ended

September 30,

---------------------

2026 2025

----------- ---------

Cash from operating activities

Net income $ 402 $ 569

Non-cash charges to net income:

Depreciation and amortization 165 165

Mechanical stores expense 56 50

Net (gain) on sale of business (44 ) -

(Gain) on sale of land (26 ) -

Impairment charges 39 6

Foreign exchange losses, net 44 3

Deferred income taxes 6 2

Margin accounts 17 3

Changes in other working capital (219 ) (235 )

Other (51 ) (24 )

----------- ---------

Cash provided by operating activities 389 539

----------- ---------

Cash from investing activities

Capital expenditures and mechanical stores purchases (313 ) (299 )

Proceeds from disposal of manufacturing facilities and

equipment 36 1

Proceeds from sales of businesses, net 139 12

Purchases of equity securities, net (26 ) (11 )

Other (5 ) (5 )

----------- ---------

Cash used for investing activities (169 ) (302 )

----------- ---------

Cash from financing activities

Proceeds (payments) on borrowings, net 29 (37 )

Repurchases of common stock, net (85 ) (134 )

Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (12 )

Purchases of non-controlling interests (34 ) -

Dividends paid, including to non-controlling interests (158 ) (157 )

----------- ---------

Cash used for financing activities (258 ) (340 )

----------- ---------

Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash

equivalents (3 ) 21

----------- ---------

(Decrease) in cash and cash equivalents (41 ) (82 )

Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997

----------- ---------

Cash and cash equivalents, end of period $ 989 $ 915

----------- ---------

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating Income

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, Change September 30, Change

----------------------- Change Excl. ----------------------- Change Excl.

2026 2025 % FX % 2026 2025 % FX %

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Net Sales to

Unaffiliated Customers:

Texture & Healthful

Solutions (i) $ 610 $ 605 1% 1% $ 1,854 $ 1,806 3% 2%

Food & Industrial

Ingredients-LATAM (ii) 624 585 7% 2% 1,814 1,754 3% (1%)

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada

(iii) 504 507 (1%) -% 1,467 1,550 (5%) (5%)

All Other (iv) 54 119 (55%) (55%) 299 352 (15%) (15%)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Net Sales $ 1,792 $ 1,816 (1%) (3%) $ 5,434 $ 5,462 (1%) (2%)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Operating Income

(Loss):

Texture & Healthful

Solutions $ 95 $ 105 (10%) (9%) $ 312 $ 315 (1%) (2%)

Food & Industrial

Ingredients-LATAM 109 116 (6%) (10%) 342 370 (8%) (11%)

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada 52 81 (36%) (36%) 144 259 (44%) (44%)

All Other (11 ) (4 ) NM NM (2 ) (5 ) NM NM

Corporate (39 ) (44 ) (11%) (11%) (120 ) (139 ) (14%) (14%)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Adjusted Operating

Income 206 254 (19%) (21%) 676 800 (16%) (18%)

Acquisition/integration

costs, net (11 ) - (17 ) -

Impairment charges (3 ) - (34 ) (6 )

Restructuring costs,

net 17 (3 ) (8 ) (7 )

Other matters (8 ) (2 ) (25 ) 9

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Operating Income $ 201 $ 249 (19%) (21%) $ 592 $ 796 (26%) (28%)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Erläuterungen zum Nettoumsatz mit externen Kunden

(i) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 22 Mio. USD bzw. 7 Mio. USD

für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 66 Mio. USD bzw. 25 Mio. USD für das

laufende Jahr 2026 und 2025.

(ii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 17 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD

für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 38 Mio. USD bzw. 39 Mio. USD für das

laufende Jahr 2026 und 2025.

(iii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 37 Mio. USD bzw. 25 Mio. USD

für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 112 Mio. USD bzw. 85 Mio. USD für das

laufende Jahr 2026 und 2025.

(iv) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 3 Mio. USD

für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 18 Mio. USD bzw. 10 Mio. USD für das

laufende Jahr 2026 und 2025.

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Ergänzend zu den nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP")

erstellten konsolidierten Finanzergebnissen verwendet das Unternehmen

historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Diese schließen bestimmte nach GAAP

ausgewiesene Posten aus, darunter Akquisitions- und Integrationskosten,

Restrukturierungskosten, Wertminderungsaufwendungen, den Nettogewinn aus der

Veräußerung von Geschäftsbereichen, den Steuerposten in Mexiko sowie weitere im

Einzelnen ausgewiesene Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff?bereinigt"

verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende

Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose

künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die

Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die

Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich

der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten

Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach

GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung

mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres

Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit

des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln

möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne

wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder

Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf

GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen

vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose

bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von

GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen,

einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als

Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen

bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit

GAAP erstellt. Daher sind die Nicht-GAAP-Kennzahlen des Unternehmens nicht

unbedingt mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Eine Überleitung jeder Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten

vergleichbare GAAP-Kennzahl ist in den nachstehenden Tabellen enthalten.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted

Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to

Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2026 September 30, 2026

----------------------- --------------------------

(in Diluted (in

millions) EPS millions) Diluted EPS

----------- ----------- ----------- --------------

Net income attributable to

Ingredion $ 142 $ 2.23 $ 398 $ 6.24

Adjustments:

Acquisition/integration

costs, net (i) 6 0.09 47 0.74

Impairment charges (ii) 5 0.08 27 0.42

Restructuring costs, net

(iii) (12 ) (0.18 ) 7 0.11

Net (gain) on sale of

business (iv) - - (17 ) (0.27 )

Other matters (v) 6 0.09 18 0.29

Tax item-Mexico (vi) 3 0.05 (3 ) (0.05 )

Other tax matters (vii) (5 ) (0.08 ) (2 ) (0.03 )

----------- ----------- ----------- --------------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 145 $ 2.28 $ 475 $ 7.45

----------- ----------- ----------- --------------

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2025 September 30, 2025

----------------------- ----------------------

(in Diluted (in Diluted

millions) EPS millions) EPS

----------- ----------- ----------- ----------

Net income attributable to

Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61

Adjustments:

Impairment charges (ii) - - 4 0.06

Restructuring costs, net (iii) 3 0.05 6 0.09

Other matters (v) 1 0.02 (7 ) (0.10 )

Tax item-Mexico (vi) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 )

Other tax matters (vii) 8 0.12 6 0.09

----------- ----------- ----------- ----------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60

----------- ----------- ----------- ----------

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet

werden.

Hinweise

(i) In den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2026 wurden Aufwendungen

in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 59 Mio. USD vor Steuern für Übernahme- und

Integrationsmaßnahmen verzeichnet, die in erster Linie auf die geplante

Übernahme von Tate & Lyle zurückzuführen sind, einschließlich Gewinnen und

Verlusten in Höhe von 5 Mio. USD und 42 Mio. USD aus übernahmebezogenen

Währungsabsicherungsgeschäften in den drei bzw. neun Monaten bis zum 30.

September 2026. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. September 2025 fielen

keine vergleichbaren Posten an.

(i) Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2026 haben wir Vorsteuer-

Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 39 Mio. USD erfasst. Im

dritten Quartal haben wir Kosten in Verbindung mit dem Verkauf unserer Anlage in

Vanscoy, Kanada, und Wertminderungsaufwendungen für Anlageinvestitionen erfasst.

Darüber hinaus haben wir Aufwendungen in Bezug auf die Schließung unserer Anlage

in Cabo, Brasilien, im ersten Halbjahr 2026 erfasst. Im Verlauf der neun Monate

zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe

von 6 Mio. USD auf unsere Beteiligungen erfasst.

(iii) In den drei und neun Monaten zum 30. September 2026 haben wir einen

Umstrukturierungsgewinn vor Steuern in Höhe von 17 Mio. USD und

Umstrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 8 Mio. USD erfasst. Der im

Quartal erfasste Gewinn war vorwiegend auf Erlöse aus dem Verkauf von Land in

Lane Cove, Australien, zurückzuführen. In den neun Monaten bis zum 30. September

2026 wurde der Gewinn aus Landverkäufen vollkommen durch

Restrukturierungskosten, die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schließung

unserer Anlage in Cabo, Brasilien, und dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts

zusammenhingen, ausgeglichen. In den drei und sechs Monaten bis zum 30.

September 2025 erfassten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 3

Mio. USD beziehungsweise 7 Mi. USD, die hauptsächlich auf Stilllegungskosten im

Zusammenhang mit Werksschließungen entfielen.

(iv) In den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2026 erfassten wir im

Zusammenhang mit dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts einen Nettogewinn vor

Steuern in Höhe von 44 Millionen USD. Im Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 fielen

keine vergleichbaren Posten an.

(v) In den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2026 erfassten wir

Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 8 Mio. USD beziehungsweise 25 Mio. USD, die

hauptsächlich mit dem Brand in unserem Argo-Werk zusammenhingen. Für die drei

und neun Monate zum 30. September 2025 ergaben sich Vorsteueraufwendungen in

Höhe von 2 Mio. USD bzw. Vorsteuervorteile in Höhe von 9 Mio. USD, die

hauptsächlich auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil im

Zusammenhang mit bestimmten indirekten Steuern zurückzuführen waren.

(vi) Die Steuerbeträge ergeben sich aus der Entwicklung des Wechselkurses des

mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die

Neubewertung der mexikanischen Abschlüsse im jeweiligen Berichtszeitraum.

(vii) Für die drei und neu Monate zum 30. September 2026 erfassten wir

Steuervorteilen, unter anderem Zinserträge im Zusammenhang mit bestimmten

lokalen brasilianischen Fördermaßnahmen und der Anerkennung einer latenten

Steuergutschrift in den USA. Diese Vorteile wurde teilweise durch verbundene

Steuerergebnisse der nicht auf GAAP basierenden Anpassungen im laufenden Jahr

und im Vorjahr und die Rückbuchung von US-Steuererstattungen aus dem Vorjahr

ausgeglichen. Darüber hinaus erfassten wir in den neun Monaten zum 30. September

2026 Steuervorteile im Zusammenhang mit der Nutzung von bislang nicht

berücksichtigten steuerlichen Verlustvorträgen. Diese Vorteile wurden teilweise

durch Änderungen der Rückstellung im Zusammenhang mit der dauerhaften

Reinvestition ausländischer Gewinne und der Erfassung von

Steuerverbindlichkeiten aus dem Vorjahr ausgeglichen.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating

Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)

Three Months Nine Months

Ended Ended

September 30, September 30,

------------------ -----------------

2026 2025 2026 2025

---------- ------- ------- ---------

Operating income $ 201 $ 249 $ 592 $ 796

Adjustments:

Acquisition/integration costs, net (i) 11 - 17 -

Impairment charges (ii) 3 - 34 6

Restructuring costs, net (iii) (17 ) 3 8 7

Other matters (v) 8 2 25 (9 )

---------- ------- ------- ---------

Non-GAAP adjusted operating income $ 206 $ 254 $ 676 $ 800

---------- ------- ------- ---------

Für die Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der

Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns

je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von

Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Financing Costs to Non-GAAP Adjusted

Financing Costs

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)

Three

Months

Ended Nine Months

September Ended

30, September 30,

------------- ---------------

2026 2025 2026 2025

------ ------ --------- -----

Financing costs $ 5 $ 7 $ 69 $ 28

Adjustments:

Acquisition/integration costs, net (i) 5 - (42 ) -

------ ------ --------- -----

Non-GAAP adjusted financing costs $ 10 $ 7 $ 27 $ 28

------ ------ --------- -----

Für die Anmerkungen (i) siehe die Anmerkungen (i) in der Überleitung des GAAP-

Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Ergebnisses je Aktie (?EPS")

zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum

bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income

Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2026 September 30, 2026

--------------------------------- --------------------------------

Income Income

before Provision Effective before Provision Effective

Income for Income Income for Income

Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate

(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)

--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------

As Reported $ 194 $ 52 26.8% $ 563 $ 161 28.6%

Adjustments:

Acquisition/integration

costs, net (i) 6 - 59 12

Impairment charges (ii) 6 1 39 12

Restructuring costs,

net (iii) (17 ) (5 ) 8 1

Net (gain) on sale of

business (iv) - - (44 ) (27 )

Other matters (v) 8 2 25 7

Tax item-Mexico (vi) - (3 ) - 3

Other tax matters (vii) - 5 - 2

--------- ----------- --------- -----------

Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 52 26.4% $ 650 $ 171 26.3%

--------- ----------- --------- -----------

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2025 September 30, 2025

-------------------------------- --------------------------------

Income Income

before Provision Effective before Provision Effective

Income for Income Income for Income

Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate

(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)

-------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------

As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8%

Adjustments:

Impairment

charges (ii) - - 6 2

Restructuring

costs, net

(iii) 3 - 7 1

Other matters

(v) 2 1 (9 ) (2 )

Tax

item-Mexico

(vi) - 3 - 10

Other tax

matters (vii) - (8 ) - (6 )

-------- ----------- --------- -----------

Adjusted Non-

GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%

-------- ----------- --------- -----------

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der

Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren

Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion

zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß

Nicht-GAAP.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited)

Expected EPS Range

for Full-Year 2026

------------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

----------------- ----------------

GAAP EPS $ 8.04 $ 8.49

Adjustments:

Acquisition/integration costs, net (i) 0.74 0.74

Impairment charges (ii) 0.42 0.42

Restructuring costs, net (iii) 0.11 0.11

Net (gain) on sale of business (iv) (0.27 ) (0.27 )

Other matters (v) 0.29 0.29

Tax item-Mexico (vi) (0.05 ) (0.05 )

Other tax matters (vii) (0.03 ) (0.03 )

----------------- ----------------

Adjusted EPS $ 9.25 $ 9.70

----------------- ----------------

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der

Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren

Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion

zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß

Nicht-GAAP.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited)

Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year 2026

--------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

-------------- ---------------

GAAP ETR 27.9% 28.9%

Adjustments:

Acquisition/integration costs, net (i) (0.4%) (0.4%)

Impairment charges (ii) 0.1% 0.1%

Restructuring costs, net (iii) (0.1%) (0.1%)

Net (gain) on sale of business (iv) (1.7%) (1.7%)

Other matters (v) 0.1% 0.1%

Tax item-Mexico (vi) 0.3% 0.3%

Other tax matters (vii) 0.3% 0.3%

-------------- ---------------

Adjusted ETR 26.5% 27.5%

-------------- ---------------

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der

Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren

Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion

zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß

Nicht-GAAP.

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