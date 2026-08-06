Ingredion Aktie
WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023
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06.08.2026 16:51:38
GNW-News: Ingredion Incorporated veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026
^* Das ausgewiesene Betriebsergebnis ging im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem
Vorjahresquartal um 31 % zurück; das bereinigte(*) Betriebsergebnis sank um
5 %
* Der ausgewiesene Gewinn je Aktie belief sich im zweiten Quartal 2026 auf
1,78 US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,82 US-Dollar. Im
zweiten Quartal 2025 hatten die entsprechenden Werte bei 2,99 US-Dollar
beziehungsweise 2,87 US-Dollar gelegen
* Ingredion bestätigt die angepasste Prognose für das Gesamtjahr, die nun den
Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft berücksichtigt.
Demnach wird ein ausgewiesener Gewinn je Aktie von 9,15 bis 9,75 US-Dollar
und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 10,30 bis 10,90 US-Dollar erwartet
* Die Aktionäre von Tate & Lyle haben das Barangebot von Ingredion in Höhe von
595 Pence je Aktie zur Übernahme des Unternehmens angenommen
WESTCHESTER, Illinois, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated
(NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter innovativer Zutaten und
Anwendungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute seine
Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht.
?Ingredion hat im zweiten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Der
Geschäftsbereich Texture & Healthful Solutions verzeichnete erneut ein Wachstum
der Absatzmengen, während sich das operative Ergebnis von Food & Industrial
Ingredients - U.S./CAN im Verlauf des Quartals kontinuierlich verbesserte", so
Jim Zallie, Chairman, President und Chief Executive Officer von Ingredion.
?Darüber hinaus haben wir den Verkauf unserer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-
Geschäft abgeschlossen. Außerdem freuen wir uns, dass die Aktionäre von Tate &
Lyle am 28. Juli unserem empfohlenen Barangebot zugestimmt haben. Damit wurde
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion erreicht."
?Der Geschäftsbereich Texture & Healthful Solutions erzielte im neunten Quartal
in Folge ein breit getragenes Wachstum der Absatzmengen. Ausschlaggebend war die
weiterhin hohe Kundennachfrage nach unseren Lösungsangeboten, darunter
insbesondere Clean-Label-Zutaten. Dies belegt die Nachhaltigkeit unseres
lösungsorientierten Vertriebsmodells und dessen Beitrag zur Margensteigerung."
?Food & Industrial Ingredients - LATAM entwickelte sich weiterhin im Rahmen
unserer Erwartungen. Dies war das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung unserer
Maßnahmen in der gesamten Region, der Widerstandsfähigkeit unseres
diversifizierten Geschäftsportfolios sowie weiterer Fortschritte bei der
Optimierung unseres Produktionsnetzwerks, einschließlich der angekündigten
Schließung unseres Standorts in Cabo, Brasilien. Zudem ist es uns gelungen,
Belastungen durch Wechselkurseffekte und das makroökonomische Umfeld erfolgreich
zu bewältigen."
?Bei Food & Industrial Ingredients - U.S./CAN hat sich die Zuverlässigkeit
unseres Werks in Argo verbessert. Im Verlauf des Quartals konnten sowohl die
Produktionsraten als auch die Ausbeuten schrittweise gesteigert werden.
Erfreulicherweise arbeitet das Werk inzwischen in allen wesentlichen
Betriebseinheiten wieder mit normaler Produktionsleistung."
?Mit Blick auf die kommenden Monate konzentrieren wir uns weiterhin auf eine
konsequente operative Umsetzung in unseren Geschäftsbereichen Food & Industrial
Ingredients sowie auf ein beschleunigtes Wachstum unseres Portfolios von Texture
& Healthful Solutions. Zudem haben wir mit den Integrationsplanungen für die
geplante Übernahme von Tate & Lyle begonnen. Nach Abschluss der Transaktion wird
Ingredion ein noch umfassenderer weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen
sein. Die gebündelte Innovationskompetenz und geografische Reichweite werden uns
dabei helfen, die Zukunft der Ernährung aktiv mitzugestalten."
(* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP"). Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden
Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach
dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP
basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-
Kennzahlen.)
Diluted Earnings Per Share (EPS)
2Q25 2Q26
----------------------------------------------
Reported Diluted EPS $ 2.99 $ 1.78
Acquisition/integration costs - 0.64
Impairment charges (0.02 ) 0.34
Restructuring costs 0.03 0.14
Net (gain) on sale of business - (0.27 )
Tax items and other matters (0.13 ) 0.19
Adjusted Diluted EPS(**) $ 2.87 $ 2.82
Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS
2Q26
------------
Total items affecting adjusted diluted EPS(**) (0.05 )
------------
Total operating items (0.17 )
------------
Margin (0.34 )
Volume 0.03
Foreign exchange 0.05
Other income 0.09
------------
Total non-operating items 0.12
------------
Financing costs 0.05
Non-controlling interests -
Tax rate -
Shares outstanding 0.07
Other non-operating income -
** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen
neu berechnet werden.
Geschäftsentwicklung
Ingredion insgesamt
Net Sales
Change
FX Price excl.
$ in millions 2025 Impact Volume Mix 2026 Change FX
-------------------------------------------------------------
Second Quarter 1,833 36 20 (39 ) 1,850 1 % (1 %)
Year-to-Date 3,646 69 (12 ) (61 ) 3,642 - % (2 %)
* Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal um 1 %. Der Anstieg war in erster
Linie auf ein höheres Absatzvolumen bei T&HS sowie positive
Wechselkurseffekte bei F&II - LATAM zurückzuführen. Dem standen ein
insgesamt ungünstigerer Preismix und ein geringeres Absatzvolumen bei F&II -
USA/Kanada teilweise entgegen.
Reported Operating Income
Change
$ in FX Business excl.
millions 2025 Impact Drivers Restructuring/Impairment Other 2026 Change FX
--------------------------------------------------------------------------------
Second
Quarter 271 5 (20 ) (42 ) (26 ) 188 (31 %) (32 %)
Year-to-
Date 547 11 (87 ) (46 ) (34 ) 391 (29 %) (31 %)
Adjusted Operating Income
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------------
Second Quarter 273 5 (20 ) 258 (5 %) (7 %)
Year-to-Date 546 11 (87 ) 470 (14 %) (16 %)
* Das ausgewiesene Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal auf 188
Millionen US-Dollar, das bereinigte Betriebsergebnis auf 258 Millionen US-
Dollar. Die Differenz zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten
Betriebsergebnis war in erster Linie auf Wertminderungsaufwendungen und
Kosten im Zusammenhang mit der Schließung unseres Werks in Cabo, Brasilien,
sowie auf Kosten infolge des bereits angekündigten thermischen Zwischenfalls
in unserem Werk in Argo zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag
das ausgewiesene Betriebsergebnis um 32 % und das bereinigte
Betriebsergebnis um 7 % unter dem Vorjahreswert.
Texture & Healthful Solutions
Net Sales
Change
Price excl.
$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change FX
----------------------------------------------------------------
Second Quarter 599 5 44 (21 ) 627 5 % 4 %
Year-to-Date 1,201 18 57 (32 ) 1,244 4 % 2 %
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
Second Quarter 111 1 5 117 5 % 5 %
Year-to-Date 210 4 3 217 3 % 1 %
* Das Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions belief sich im
zweiten Quartal auf 117 Millionen US-Dollar und lag damit 6 Millionen US-
Dollar über dem Vorjahreswert. Ausschlaggebend war das höhere Absatzvolumen,
dessen positiver Effekt jedoch teilweise durch einen ungünstigeren Preismix
und gestiegene Tapiokakosten aufgehoben wurde. Bereinigt um
Wechselkurseffekte stieg das Segmentbetriebsergebnis um 5 %.
Food & Industrial Ingredients - LATAM
Net Sales
Change
FX Price excl.
$ in millions 2025 Impact Volume Mix 2026 Change FX
-------------------------------------------------------------
Second Quarter 596 30 (5 ) (10 ) 611 3 % (3 %)
Year-to-Date 1,169 48 (12 ) (15 ) 1,190 2 % (2 %)
Segment Operating Income
Change
Business excl.
$ in millions 2025 FX Impact Drivers Argentina JV 2026 Change FX
-----------------------------------------------------------------------
Second Quarter 127 4 (17 ) 4 118 (7 %) (10 %)
Year-to-Date 254 6 (31 ) 4 233 (8 %) (11 %)
* Das Betriebsergebnis von Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich
im zweiten Quartal auf 118 Millionen US-Dollar und lag damit 9 Millionen US-
Dollar unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war vor allem auf
transaktionsbedingte Wechselkurseffekte in Mexiko und ein schwächeres
Nachfrageumfeld zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte sank das
Segmentbetriebsergebnis um 10 %.
Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada
Net Sales
Change
Price excl.
$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change FX
---------------------------------------------------------------
Second Quarter 523 - (22 ) (13 ) 488 (7 %) (7 %)
Year-to-Date 1,043 2 (60 ) (22 ) 963 (8 %) (8 %)
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------------
Second Quarter 86 - (28 ) 58 (33 %) (33 %)
Year-to-Date 178 1 (87 ) 92 (48 %) (49 %)
* Das Betriebsergebnis von Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada belief
sich im zweiten Quartal auf 58 Millionen US-Dollar und lag damit 28
Millionen US-Dollar unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war auf die
geringere Produktion in unserem Werk in Argo, die sich bis zum Ende des
Quartals wieder normalisiert hatte, sowie auf niedrigere Absatzmengen und
einen ungünstigeren Preismix zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte
sank das Segmentbetriebsergebnis um 33 %.
Alle übrigen Bereiche(*)
Net Sales
Change
Price excl.
$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change FX
--------------------------------------------------------------
Second Quarter 115 1 3 5 124 8 % 7 %
Year-to-Date 233 1 3 8 245 5 % 5 %
All Other Operating Income (Loss)
Business Change
$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------------
Second Quarter (1 ) - 7 6 NM NM
Year-to-Date (1 ) - 10 9 NM NM
* Das Betriebsergebnis beziehungsweise der Betriebsverlust aller übrigen
Bereiche verbesserte sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7
Millionen US-Dollar. Ausschlaggebend waren weitere Fortschritte im
Geschäftsbereich Protein Fortification.
* Alle übrigen Bereiche umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die
weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind.
Der Nettoumsatz des Bereichs?Alle übrigen Bereiche" umfasst im Wesentlichen den
Verkauf von Süßungsmitteln und Stärke aus dem Pakistan-Geschäft, den Verkauf von
Stevia und weiteren Zutaten aus unserem PureCircle-Geschäft sowie aus anderen
Geschäftsaktivitäten im Bereich Zuckerreduktion und den Verkauf von
Erbsenproteinzutaten aus unserem Geschäftsbereich Protein Fortification.
Weitere Finanzkennzahlen
* Zum 30. Juni 2026 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Milliarden US-
Dollar, während sich die liquiden Mittel einschließlich kurzfristiger
Anlagen auf 952 Millionen US-Dollar beliefen. Zum 31. Dezember 2025 hatten
die entsprechenden Werte bei 1,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,0
Milliarden US-Dollar gelegen.
* Die Nettofinanzierungskosten beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 55
Millionen US-Dollar, verglichen mit 12 Millionen US-Dollar im
Vorjahresquartal. Der Anstieg war in erster Linie auf einen
marktwertbedingten Währungsverlust von 47 Millionen US-Dollar aus
Devisenderivaten zurückzuführen, die zur Absicherung des Wechselkursrisikos
gegenüber dem britischen Pfund im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme
von Tate & Lyle eingesetzt wurden.
* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze beliefen sich im
zweiten Quartal auf 33,7 % beziehungsweise 27,2 %, verglichen mit 23,6 %
beziehungsweise 27,2 % im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des ausgewiesenen
effektiven Steuersatzes war in erster Linie auf den Gewinn aus dem Verkauf
einer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft sowie auf
Wechselkursschwankungen des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar
zurückzuführen. Diese Effekte wurden teilweise durch die Nutzung bislang
nicht berücksichtigter steuerlicher Verlustvorträge ausgeglichen.
* Die Nettoinvestitionen beliefen sich in den ersten sechs Monaten bis zum
30. Juni 2026 auf 210 Millionen US-Dollar.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im zweiten Quartal schüttete das Unternehmen Dividenden in Höhe von 52 Millionen
US-Dollar an seine Aktionäre aus. Am 20. Mai 2026
(https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-
details/ingredion-incorporated-declares-quarterly-dividend-082-share-1)
beschloss das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,82 US-Dollar je
Aktie, die am 21. Juli 2026 ausgezahlt wurde. Seit Jahresbeginn hat das
Unternehmen Stammaktien im Wert von 14 Millionen US-Dollar zurückgekauft. An
seinem Jahresziel für Aktienrückkäufe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar hält
es weiterhin fest.
Ausblick für das Gesamtjahr 2026
Ingredion bestätigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026 unter
Berücksichtigung der Auswirkungen, die der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am
Pakistan-Geschäft auf die zweite Jahreshälfte hat. Das Unternehmen erwartet für
das Gesamtjahr 2026 einen ausgewiesenen Gewinn je Aktie von 9,15 bis 9,75 US-
Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,30 bis 10,90 US-Dollar.
Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der Nettoumsatz im Gesamtjahr
2026 gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt oder im niedrigen einstelligen
Prozentbereich steigt. Erwartetes Mengenwachstum und positive Wechselkurseffekte
dürften dabei teilweise durch einen ungünstigeren Preismix und die Auswirkungen
des bereits genannten Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft
ausgeglichen werden.
Das ausgewiesene Betriebsergebnis dürfte im niedrigen zweistelligen
Prozentbereich zurückgehen. Für das bereinigte Betriebsergebnis wird im
Gesamtjahr 2026 nun ein Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich
erwartet. Darin spiegeln sich die Auswirkungen des Verkaufs der
Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte wider.
Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 beruht außerdem auf folgenden Annahmen: Für
Texture & Healthful Solutions wird nun ein Anstieg des Betriebsergebnisses im
mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Ausschlaggebend ist
das Wachstum des Absatzvolumens, dessen positiver Effekt jedoch teilweise durch
die erwartete stärkere Teuerung bei den Inputkosten aufgezehrt werden dürfte.
Für Food & Industrial Ingredients - LATAM wird weiterhin mit einem Rückgang des
Betriebsergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Darin
spiegelt sich die anhaltende Stärke des mexikanischen Pesos wider. Für Food &
Industrial Ingredients - USA/Kanada wird nun ein Rückgang des
Betriebsergebnisses um 20 bis 25 % erwartet. Grund dafür sind die operativen
Herausforderungen im Werk in Argo während des ersten Halbjahres 2026. Für alle
übrigen Bereiche wird nun mit einem Betriebsverlust von rund 15 Millionen US-
Dollar gerechnet. Dies ist auf den Wegfall des Ergebnisbeitrags des Pakistan-
Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen.
Die Unternehmenskosten dürften im Gesamtjahr 2026 nun im mittleren einstelligen
Prozentbereich zurückgehen.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven
Steuersatz von 27,4 bis 28,9 %. Für den bereinigten effektiven Steuersatz wird
weiterhin mit 26,0 bis 27,5 % gerechnet.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit dürfte sich im Gesamtjahr 2026 nun
auf 700 bis 800 Millionen US-Dollar belaufen. Für die Investitionsausgaben im
Gesamtjahr werden nun rund 450 bis 490 Millionen US-Dollar erwartet.
Diese Prognose berücksichtigt die Ende Juli 2026 geltenden Zollsätze. Nicht
berücksichtigt sind akquisitionsbedingte Integrations- und
Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen.
Ausblick für das dritte Quartal 2026
Für das dritte Quartal 2026 erwartet das Unternehmen gegenüber dem
Vorjahresquartal einen Anstieg des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen
Prozentbereich. Sowohl das ausgewiesene als auch das bereinigte Betriebsergebnis
dürften im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Darin spiegeln
sich erneut die Auswirkungen des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-
Geschäft wider.
Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast
Ingredion veranstaltet am Dienstag, dem 4. August 2026, um 8:00 Uhr CT
beziehungsweise 9:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz. Geleitet wird sie von Jim
Zallie (https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-ingredion/executive-
leadership-team/zallie), Chairman, President und Chief Executive Officer, sowie
von Jason Payant, Vice President und Interim Chief Financial Officer. Die
Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet übertragen und kann unter
https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden.
Eine Präsentation mit ergänzenden Finanz- und Betriebskennzahlen steht auf der
Website des Unternehmens bereits einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz
zum Download bereit. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter
https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur
Verfügung.
Über Ingredion
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz im Großraum Chicago ist ein
weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen und beliefert Kunden in mehr als
120 Ländern. Mit einem Jahresnettoumsatz von rund 7,2 Milliarden US-Dollar im
Jahr 2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere
pflanzliche Rohstoffe zu hochwertigen Zutatenlösungen für die Lebensmittel-,
Getränke-, Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Über sein weltweites
Netzwerk von Ingredion Idea Labs(®)-Innovationszentren und mit mehr als 11.000
Beschäftigten entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden
maßgeschneiderte Lösungen. Dabei verfolgt Ingredion das Ziel, das Potenzial von
Menschen, Natur und Technologie zu bündeln, um das Leben zu verbessern. Weitere
Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter
ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche
Aussagen abgedeckt werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem sämtliche Aussagen zu unseren
Erwartungen in Bezug auf den Nettoumsatz sowie das ausgewiesene und bereinigte
Betriebsergebnis im dritten Quartal 2026, den ausgewiesenen und bereinigten
Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026 sowie den Nettoumsatz, das ausgewiesene und
bereinigte Betriebsergebnis, die Segmentbetriebsergebnisse, die Konzernkosten,
den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den Cashflow aus
laufender Geschäftstätigkeit und die Investitionsausgaben. Hierzu zählen
außerdem alle sonstigen Aussagen zu unseren Geschäftsaussichten und unserer
künftigen Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unseren Absatzmengen,
Cashflows, Aufwendungen und sonstigen Finanzkennzahlen. Dies schließt die Pläne,
Strategien und Ziele der Unternehmensleitung in Bezug auf die vorgenannten
Punkte sowie die ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen und
Einschätzungen ein. Darüber hinaus umfassen zukunftsgerichtete Aussagen unsere
Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses und der Vorteile der geplanten
Übernahme von Tate & Lyle (die?geplante Übernahme"). Dazu zählen insbesondere
Aussagen über die Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen in Bezug auf die
künftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung des
zusammengeschlossenen Konzerns.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind mitunter an Begriffen wie?könnte",?wird",
?sollte",?voraussehen",?annehmen",?glauben",?planen",?prognostizieren",
?schätzen",?erwarten",?beabsichtigen",?fortsetzen",?Pro-forma",?Prognose",
?Ausblick",?Chancen" oder?Potenzial" sowie an ähnlichen Formulierungen oder
deren Verneinung zu erkennen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf
historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen
aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer
vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,
dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf
hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere
Erwartungen als richtig erweisen.
Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten
Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem: das Risiko, dass die geplante
Übernahme nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen
wird, weil wesentliche kartellrechtliche oder sonstige Vollzugsbedingungen nicht
erfüllt werden können oder andere Gründe einem Abschluss entgegenstehen; das
Risiko, dass die erwarteten Vorteile der geplanten Übernahme nicht vollständig
realisiert werden oder ihre Realisierung mehr Zeit in Anspruch nimmt als
erwartet, unter anderem aufgrund der nachstehend beschriebenen Risiken und
Unsicherheiten; das Risiko, dass die Geschäftsbereiche von Ingredion und Tate &
Lyle nicht wirksam integriert werden können oder die erweiterte
Geschäftstätigkeit des zusammengeschlossenen Konzerns nicht wirksam gesteuert
werden kann; die Möglichkeit, dass Ingredion und dem zusammengeschlossenen
Konzern im Zusammenhang mit der Durchführung der geplanten Übernahme und dem
Betrieb des Unternehmens nach deren Abschluss erhebliche Aufwendungen und
Verbindlichkeiten entstehen; sowie das Risiko, dass Tate & Lyle infolge der
geplanten Übernahme Verträge, Kunden, Vertriebspartner, Lieferanten,
Dienstleister oder andere Geschäftspartner verliert.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in
unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen
Erwartungen abweichen. Ursache hierfür sind verschiedene Risiken und
Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem: Veränderungen der Gewohnheiten,
Präferenzen, Preissensibilität, Verhaltensweisen, Nachfrage und Wahrnehmung der
Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen,
Bedrohungen oder Konflikte auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und
Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen
der weltweiten Geschäfts- und Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren
Produkten sowie auf unseren Zugang zu den globalen Kredit- und Kapitalmärkten;
unsere Abhängigkeit von bestimmten Branchen, auf die ein wesentlicher Teil
unseres Umsatzes entfällt; betriebliche Schwierigkeiten in unseren
Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit
und Produktqualität; unsere Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen in
Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin innovative Produkte
anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf unseren Marktanteil,
unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann; Marktvolatilität, die
unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, Kostensteigerungen bei Mais und anderen
Rohstoffen an unsere Kunden weiterzugeben, Mais und andere Rohstoffe zu Preisen
zu beschaffen, die eine Aufrechterhaltung oder Steigerung unserer Rentabilität
ermöglichen, oder die von unseren Kunden nachgefragten Produktmengen
bereitzustellen und ihre Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von
Preisschwankungen, Lieferkettenunterbrechungen, Zöllen, Abgaben und Engpässen
bei den für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle
erforderlichen Vorleistungen, darunter Rohstoffe, Energie sowie Fracht- und
Logistikleistungen; unsere Fähigkeit, Kosten zu begrenzen, das Betriebskapital
wirksam zu steuern und Budgets einzuhalten, einschließlich der termingerechten
und budgetkonformen Fertigstellung geplanter Wartungs- und Investitionsprojekte;
der globale Klimawandel sowie gesetzliche, regulatorische und marktbezogene
Maßnahmen zu seiner Eindämmung; unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder
strategische Allianzen zu vorteilhaften Bedingungen zu identifizieren und
abzuschließen sowie die erwarteten Synergien zu realisieren; die
wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken, die mit unserer
internationalen Geschäftstätigkeit und Fremdwährungen verbunden sind; unsere
Fähigkeit, stabile und zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten;
unsere Fähigkeit, Beschäftigte, einschließlich wichtiger Fach- und
Führungskräfte, zu gewinnen, weiterzuentwickeln, zu binden und zu motivieren
sowie gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen rechtlicher und
behördlicher Verfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen
möglicher Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den
Geschäfts- oder Firmenwert; die globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie
Änderungen bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze
sowie das Risiko zusätzlicher Ertragsteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die
unsere Finanzierungskosten steigern könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit
beeinträchtigen, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie
sonstige Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für künftiges
Wachstum und weitere Expansion beeinflussen; Risiken im Zusammenhang mit dem
Einsatz künstlicher Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie
unsere Abhängigkeit von externen Technologieanbietern; Unterbrechungen,
Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle unserer IT-Systeme, IT-Prozesse und IT-
Infrastruktur; Risiken, die unsere Fähigkeit zur Fortführung unserer
Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, wirksame
interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen
oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn
wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche
Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine ausführlichere
Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" sowie
in weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für
das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren nachfolgenden
Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K enthalten sind, die bei der
Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar,
Wertpapiere zu kaufen, anderweitig zu erwerben, zu zeichnen, zu verkaufen oder
auf sonstige Weise darüber zu verfügen. Ebenso wenig stellt sie eine
Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in irgendeiner
Rechtsordnung dar, sei es im Zusammenhang mit dem Barangebot der Gesellschaft
für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Stammaktienkapital von Tate &
Lyle oder anderweitig. In keiner Rechtsordnung dürfen Wertpapiere von Tate &
Lyle verkauft, ausgegeben oder übertragen werden, wenn dies gegen geltendes
Recht verstoßen würde. Die geplante Übernahme wird ausschließlich im Wege eines
Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die geplante Übernahme stattdessen im
Wege eines Übernahmeangebots im Sinne des britischen Companies Act 2006
erfolgen, gelten die vollständigen Bedingungen der geplanten Übernahme, wie sie
im entsprechenden Angebotsdokument dargelegt sind. Macht das Unternehmen von
seinem Recht Gebrauch, die geplante Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots
durchzuführen, wird dieses Angebot in Übereinstimmung mit den geltenden US-
amerikanischen Gesetzen und Vorschriften unterbreitet.
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Income
(Unaudited)
(dollars and shares in millions, except per share data)
Three Months Ended Six Months Ended June
June 30, 30,
----------------------- Change ----------------------- Change
2026 2025 % 2026 2025 %
----------- ----------- -------- ----------- ----------- -------
Net sales $ 1,850 $ 1,833 1 % $ 3,642 $ 3,646 - %
Cost of sales 1,424 1,356 2,815 2,703
----------- ----------- ----------- -----------
Gross profit 426 477 (11 %) 827 943 (12 %)
Operating expenses 207 208 - % 407 401 1 %
Other operating
(income), net (14 ) (5 ) (27 ) (15 )
Restructuring/impairment
charges 45 3 56 10
----------- ----------- ----------- -----------
Operating income 188 271 (31 %) 391 547 (29 %)
Financing costs 55 12 64 21
Net (gain) on sale of
business (44 ) - (44 ) -
Other non-operating
expense, net 2 - 2 -
----------- ----------- ----------- -----------
Income before income
taxes 175 259 (32 %) 369 526 (30 %)
Provision for income
taxes 59 61 109 129
----------- ----------- ----------- -----------
Net income 116 198 (41 %) 260 397 (35 %)
Less: Net income
attributable to non-
controlling interests 2 2 4 4
----------- ----------- ----------- -----------
Net income attributable
to Ingredion $ 114 $ 196 (42 %) $ 256 $ 393 (35 %)
----------- ----------- ----------- -----------
Earnings per common
share attributable to
Ingredion common
shareholders:
Weighted average common
shares outstanding:
Basic 63.3 64.5 63.2 64.5
Diluted 63.9 65.6 63.9 65.6
Earnings per common
share of Ingredion:
Basic $ 1.80 $ 3.04 (41 %) $ 4.05 $ 6.09 (33 %)
Diluted $ 1.78 $ 2.99 (40 %) $ 4.01 $ 5.99 (33 %)
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Balance Sheets
(dollars and shares in millions, except per share amounts)
June 30,
2026
December
(Unaudited) 31, 2025
------------- --------------
Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 948 $ 1,030
Short-term investments 4 3
Accounts receivable, net 1,386 1,185
Inventories 1,109 1,227
Prepaid expenses and assets held for sale 76 60
------------- --------------
Total current assets 3,523 3,505
------------- --------------
Property, plant and equipment, net 2,521 2,526
Goodwill 917 922
Intangible assets, net 337 347
Other non-current assets 772 597
------------- --------------
Total assets $ 8,070 $ 7,897
------------- --------------
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Short-term borrowings $ 41 $ 48
Accounts payable, accrued liabilities and
liabilities held for sale 1,218 1,268
------------- --------------
Total current liabilities 1,259 1,316
------------- --------------
Long-term debt 1,742 1,742
Other non-current liabilities 496 473
------------- --------------
Total liabilities 3,497 3,531
------------- --------------
Share-based payments subject to redemption 49 64
Redeemable non-controlling interests - 7
Ingredion stockholders' equity:
Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01
par value, none issued - -
Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01
par value, 77.8 shares issued at June 30, 2026
and December 31, 2025 1 1
Additional paid-in capital 1,163 1,155
Less: Treasury stock (common stock: 14.7 and
14.8 shares at June 30, 2026 and December 31,
2025) at cost (1,553 ) (1,555 )
Accumulated other comprehensive loss (848 ) (937 )
Retained earnings 5,761 5,610
------------- --------------
Total Ingredion stockholders' equity 4,524 4,274
Non-redeemable non-controlling interests - 21
------------- --------------
Total stockholders' equity 4,524 4,295
------------- --------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 8,070 $ 7,897
------------- --------------
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(Unaudited)
(dollars in millions)
Six Months Ended
June 30,
---------------------
2026 2025
----------- ---------
Cash from operating activities
Net income $ 260 $ 397
Non-cash charges to net income:
Depreciation and amortization 110 108
Mechanical stores expense 38 32
Net (gain) on sale of business (44 ) -
Impairment charges 33 6
Foreign exchange losses, net 47 4
Margin accounts (19 ) (9 )
Changes in other working capital (231 ) (241 )
Other (71 ) (35 )
----------- ---------
Cash provided by operating activities 123 262
----------- ---------
Cash from investing activities
Capital expenditures and mechanical stores purchases,
net (210 ) (193 )
Proceeds from sales of businesses, net 139 12
Purchases of equity securities, net (26 ) (19 )
Other (5 ) (3 )
----------- ---------
Cash used for investing activities (102 ) (203 )
----------- ---------
Cash from financing activities
Proceeds (payments) on borrowings, net 35 (46 )
Repurchases of common stock, net (14 ) (55 )
Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (9 )
Purchases of non-controlling interests (7 ) -
Dividends paid, including to non-controlling interests (105 ) (106 )
----------- ---------
Cash used for financing activities (101 ) (216 )
----------- ---------
Effects of foreign exchange rate changes on cash and
cash equivalents (2 ) 21
----------- ---------
(Decrease) in cash and cash equivalents (82 ) (136 )
Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997
----------- ---------
Cash and cash equivalents, end of period $ 948 $ 861
----------- ---------
Ingredion Incorporated
Supplemental Financial Information
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating
Income
Three Months Ended Six Months Ended
June 30, Change June 30, Change
----------------------- Change Excl. ----------------------- Change Excl.
2026 2025 % FX % 2026 2025 % FX %
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Net Sales to
Unaffiliated Customers:
Texture & Healthful
Solutions (i) $ 627 $ 599 5 % 4 % $ 1,244 $ 1,201 4 % 2 %
Food & Industrial
Ingredients-LATAM (ii) 611 596 3 % (3 %) 1,190 1,169 2 % (2 %)
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada
(iii) 488 523 (7 %) (7 %) 963 1,043 (8 %) (8 %)
All Other (iv) 124 115 8 % 7 % 245 233 5 % 5 %
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Net Sales $ 1,850 $ 1,833 1 % (1 %) $ 3,642 $ 3,646 - % (2 %)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Operating Income
(Loss):
Texture & Healthful
Solutions $ 117 $ 111 5 % 5 % $ 217 $ 210 3 % 1 %
Food & Industrial
Ingredients-LATAM 118 127 (7 %) (10 %) 233 254 (8 %) (11 %)
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada 58 86 (33 %) (33 %) 92 178 (48 %) (49 %)
All Other 6 (1 ) NM NM 9 (1 ) NM NM
Corporate (41 ) (50 ) (18 %) (18 %) (81 ) (95 ) (15 %) (15 %)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Adjusted Operating
Income 258 273 (5 %) (7 %) 470 546 (14 %) (16 %)
Acquisition/integration
costs (6 ) - (6 ) -
Impairment charges (31 ) - (31 ) (6 )
Restructuring costs (14 ) (3 ) (25 ) (4 )
Other matters (19 ) 1 (17 ) 11
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Operating Income $ 188 $ 271 (31 %) (32 %) $ 391 $ 547 (29 %) (31 %)
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Erläuterungen zum Nettoumsatz mit externen Kunden
(i) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 35 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie von
44 Millionen US-Dollar beziehungsweise 18 Millionen US-Dollar im bisherigen
Jahresverlauf 2026 und 2025.
(ii) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 11 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 14 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie
von 21 Millionen US-Dollar beziehungsweise 27 Millionen US-Dollar im bisherigen
Jahresverlauf 2026 und 2025.
(iii) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 48 Millionen US-
Dollar beziehungsweise 27 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025
sowie von 75 Millionen US-Dollar beziehungsweise 60 Millionen US-Dollar im
bisherigen Jahresverlauf 2026 und 2025.
(iv) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 8 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie von
12 Millionen US-Dollar beziehungsweise 7 Millionen US-Dollar im bisherigen
Jahresverlauf 2026 und 2025.
II. Nicht-GAAP-Finanzinformationen
Ergänzend zu den nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP")
erstellten konsolidierten Finanzergebnissen verwendet das Unternehmen
historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Diese schließen bestimmte nach GAAP
ausgewiesene Posten aus, darunter Akquisitions- und Integrationskosten,
Restrukturierungskosten, Wertminderungsaufwendungen, den Nettogewinn aus der
Veräußerung von Geschäftsbereichen, den Steuerposten in Mexiko sowie weitere im
Einzelnen ausgewiesene Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff?bereinigt"
verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen
beziehen.
Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose
künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die
Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die
Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich
der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten
Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen
werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach
GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung
mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres
Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit
des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln
möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne
wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder
Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf
GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen
vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose
bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von
GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen,
einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als
Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen
bzw. als diesen überlegen angesehen werden.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit
GAAP erstellt. Daher sind die Nicht-GAAP-Kennzahlen des Unternehmens nicht
unbedingt mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Eine Überleitung jeder Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten
vergleichbare GAAP-Kennzahl ist in den nachstehenden Tabellen enthalten.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted
Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to
Ingredion and Adjusted Diluted EPS
(Unaudited)
Three Months Ended Six Months Ended
June 30, 2026 June 30, 2026
----------------------- --------------------------
(in Diluted (in
millions) EPS millions) Diluted EPS
----------- ----------- ----------- --------------
Net income attributable to
Ingredion $ 114 $ 1.78 $ 256 $ 4.01
Adjustments:
Acquisition/integration
costs (i) 41 0.64 41 0.64
Impairment charges (ii) 22 0.34 22 0.34
Restructuring costs (iii) 9 0.14 19 0.30
Net (gain) on sale of
business (iv) (17 ) (0.27 ) (17 ) (0.27 )
Other matters (v) 14 0.23 12 0.19
Tax item-Mexico (vi) (2 ) (0.03 ) (6 ) (0.09 )
Other tax matters (vii) (1 ) (0.01 ) 3 0.04
----------- ----------- ----------- --------------
Non-GAAP adjusted net income
attributable to Ingredion $ 180 $ 2.82 $ 330 $ 5.16
----------- ----------- ----------- --------------
Three Months Ended Six Months Ended
June 30, 2025 June 30, 2025
----------------------- ----------------------
(in Diluted (in Diluted
millions) EPS millions) EPS
----------- ----------- ----------- ----------
Net income attributable to
Ingredion $ 196 $ 2.99 $ 393 $ 5.99
Adjustments:
Impairment charges (ii) (1 ) (0.02 ) 4 0.06
Restructuring costs (iii) 2 0.03 3 0.05
Other matters (v) (1 ) (0.02 ) (8 ) (0.12 )
Tax item-Mexico (vi) (6 ) (0.08 ) (7 ) (0.11 )
Other tax matters (vii) (2 ) (0.03 ) (2 ) (0.03 )
----------- ----------- ----------- ----------
Non-GAAP adjusted net income
attributable to Ingredion $ 188 $ 2.87 $ 383 $ 5.84
----------- ----------- ----------- ----------
Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet
werden.
Anmerkungen
(i) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir
Akquisitions- und Integrationskosten vor Steuern in Höhe von 53 Millionen US-
Dollar. Diese standen hauptsächlich im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme
von Tate & Lyle und umfassten Wechselkursverluste aus der Absicherung des mit
der Übernahme verbundenen Währungsrisikos in Höhe von 47 Millionen US-Dollar. In
den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 fielen keine vergleichbaren
Posten an.
(ii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir
Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 33 Millionen US-Dollar, die
hauptsächlich mit der Schließung unseres Standorts in Cabo, Brasilien,
zusammenhingen. In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 erfassten wir einen
Steuervorteil im Zusammenhang mit Wertminderungsaufwendungen auf Beteiligungen,
die nach der Equity-Methode bilanziert werden. In den sechs Monaten bis zum 30.
Juni 2025 erfassten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 6
Millionen US-Dollar auf unsere Beteiligungen.
(iii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir
Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 14 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 25 Millionen US-Dollar. Diese standen hauptsächlich im
Zusammenhang mit der Schließung unseres Werks in Cabo, Brasilien, dem Verkauf
unseres Pakistan-Geschäfts sowie weiteren Restrukturierungsmaßnahmen. In den
drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 erfassten wir
Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 3 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 4 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich auf Stilllegungskosten
im Zusammenhang mit Werksschließungen entfielen.
(iv) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir im
Zusammenhang mit dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts einen Nettogewinn vor
Steuern in Höhe von 44 Millionen US-Dollar. In den drei und sechs Monaten bis
zum 30. Juni 2025 fielen keine vergleichbaren Posten an.
(v) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir
Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 19 Millionen US-Dollar beziehungsweise 17
Millionen US-Dollar, die hauptsächlich mit dem thermischen Zwischenfall in
unserem Werk in Argo zusammenhingen. In den drei und sechs Monaten bis zum 30.
Juni 2025 erfassten wir Erträge vor Steuern in Höhe von 1 Million US-Dollar
beziehungsweise 11 Millionen US-Dollar. Diese standen hauptsächlich im
Zusammenhang mit Versicherungsleistungen sowie einer für uns günstigen
Gerichtsentscheidung zu bestimmten indirekten Steuern in Brasilien.
(vi) Die Steuerbeträge ergeben sich aus der Entwicklung des Wechselkurses des
mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die
Neubewertung der mexikanischen Abschlüsse im jeweiligen Berichtszeitraum.
(vii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir eine
Anpassung der Rückstellung im Zusammenhang mit der dauerhaften Reinvestition
ausländischer Gewinne, im Vorjahr erfasste Steuerverbindlichkeiten, die damit
verbundenen steuerlichen Auswirkungen der oben genannten aktuellen und im
Vorjahr vorgenommenen Nicht-GAAP-Anpassungen sowie die Rückforderung im Vorjahr
gewährter US-amerikanischer Steuervorteile. Diese Belastungen wurden teilweise
durch die Nutzung bislang nicht berücksichtigter steuerlicher Verlustvorträge
aus Kapitalverlusten, die Erfassung eines latenten Steueranspruchs sowie
Zinserträge aus zuvor erfassten Steuervorteilen im Zusammenhang mit bestimmten
lokalen brasilianischen Fördermaßnahmen ausgeglichen, die zuvor der Besteuerung
unterlagen.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted
Operating Income
(Unaudited)
(dollars in millions, pre-tax)
Three Months
Ended Six Months Ended
June 30, June 30,
----------------- -----------------
2026 2025 2026 2025
------- --------- ------- ---------
Operating income $ 188 $ 271 $ 391 $ 547
Adjustments:
Acquisition/integration costs (i) 6 - 6 -
Impairment charges (ii) 31 - 31 6
Restructuring costs (iii) 14 3 25 4
Other matters (v) 19 (1 ) 17 (11 )
------- --------- ------- ---------
Non-GAAP adjusted operating income $ 258 $ 273 $ 470 $ 546
------- --------- ------- ---------
Für die Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der
Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns
je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von
Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective
Income Tax Rate
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
Three Months Ended June
30, 2026 Six Months Ended June 30, 2026
--------------------------------- --------------------------------
Income Income
before Provision Effective before Provision Effective
Income for Income Income for Income
Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate
(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)
--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------
As Reported $ 175 $ 59 33.7 % $ 369 $ 109 29.5 %
Adjustments:
Acquisition/integration
costs (i) 53 12 53 12
Impairment charges (ii) 33 11 33 11
Restructuring costs
(iii) 14 5 25 6
Net (gain) on sale of
business (iv) (44 ) (27 ) (44 ) (27 )
Other matters (v) 19 5 17 5
Tax item-Mexico (vi) - 2 - 6
Other tax matters (vii) - 1 - (3 )
--------- ----------- --------- -----------
Adjusted Non-GAAP $ 250 $ 68 27.2 % $ 453 $ 119 26.3 %
--------- ----------- --------- -----------
Three Months Ended June
30, 2025 Six Months Ended June 30, 2025
--------------------------------- --------------------------------
Income Income
before Provision Effective before Provision Effective
Income for Income Income for Income
Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate
(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)
--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------
As Reported $ 259 $ 61 23.6 % $ 526 $ 129 24.5 %
Adjustments:
Impairment
charges (ii) - 1 6 2
Restructuring
costs (iii) 3 1 4 1
Other matters
(v) (1 ) - (11 ) (3 )
Tax
item-Mexico
(vi) - 6 - 7
Other tax
matters (vii) - 2 - 2
--------- ----------- --------- -----------
Adjusted Non-
GAAP $ 261 $ 71 27.2 % $ 525 $ 138 26.3 %
--------- ----------- --------- -----------
Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der
Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren
Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion
zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß
Nicht-GAAP.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")
to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")
(Unaudited)
Expected EPS Range
for Full-Year 2026
------------------------------------
Low End of High End of
Guidance Guidance
----------------- ----------------
GAAP EPS $ 9.15 $ 9.75
Adjustments:
Acquisition/integration costs (i) 0.64 0.64
Impairment charges (ii) 0.34 0.34
Restructuring costs (iii) 0.30 0.30
Net (gain) on sale of business (iv) (0.27 ) (0.27 )
Other matters (v) 0.19 0.19
Tax item-Mexico (vi) (0.09 ) (0.09 )
Other tax matters (vii) 0.04 0.04
----------------- ----------------
Adjusted EPS $ 10.30 $ 10.90
----------------- ----------------
Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der
Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren
Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion
zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß
Nicht-GAAP.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")
to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")
(Unaudited)
Expected Effective Income
Tax Rate Range
for Full-Year 2026
-----------------------------------
Low End of High End of
Guidance Guidance
-------------- ------------------
GAAP ETR 27.4 % 28.9 %
Adjustments:
Acquisition/integration costs (i) (0.3 %) (0.3 %)
Impairment charges (ii) 0.2 % 0.2 %
Restructuring costs (iii) (0.1 %) (0.1 %)
Net (gain) on sale of business (iv) (1.6 %) (1.6 %)
Other matters (v) 0.1 % 0.1 %
Tax item-Mexico (vi) 0.6 % 0.6 %
Other tax matters (vii) (0.3 %) (0.3 %)
-------------- ------------------
Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %
-------------- ------------------
Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der
Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren
Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion
zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß
Nicht-GAAP.
KONTAKT:
Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242
Medien: Rick Wion, 708-209-6323
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Nachrichten zu Ingredion Inc.
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06.08.26
|GNW-News: Ingredion Incorporated veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 (dpa-AFX)
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03.08.26
|Ausblick: Ingredion stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Ingredion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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10.06.26
|GNW-News: Ingredion gibt empfohlene bar finanzierte Übernahme von Tate & Lyle bekannt (dpa-AFX)
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08.06.26
|Tate & Lyle agrees to £2.7bn takeover from US rival Ingredion (Financial Times)
|
14.05.26
|Tate & Lyle shares leap after £2.7bn Ingredion takeover bid (Financial Times)
|
12.05.26
|GNW-News: Ingredion Incorporated meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2026 (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Ausblick: Ingredion stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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