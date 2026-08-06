GNW-News: Ingredion Incorporated veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026

^* Das ausgewiesene Betriebsergebnis ging im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem

Vorjahresquartal um 31 % zurück; das bereinigte(*) Betriebsergebnis sank um

5 %

* Der ausgewiesene Gewinn je Aktie belief sich im zweiten Quartal 2026 auf

1,78 US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,82 US-Dollar. Im

zweiten Quartal 2025 hatten die entsprechenden Werte bei 2,99 US-Dollar

beziehungsweise 2,87 US-Dollar gelegen

* Ingredion bestätigt die angepasste Prognose für das Gesamtjahr, die nun den

Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft berücksichtigt.

Demnach wird ein ausgewiesener Gewinn je Aktie von 9,15 bis 9,75 US-Dollar

und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 10,30 bis 10,90 US-Dollar erwartet

* Die Aktionäre von Tate & Lyle haben das Barangebot von Ingredion in Höhe von

595 Pence je Aktie zur Übernahme des Unternehmens angenommen

WESTCHESTER, Illinois, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated

(NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter innovativer Zutaten und

Anwendungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute seine

Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht.

?Ingredion hat im zweiten Quartal solide Ergebnisse erzielt. Der

Geschäftsbereich Texture & Healthful Solutions verzeichnete erneut ein Wachstum

der Absatzmengen, während sich das operative Ergebnis von Food & Industrial

Ingredients - U.S./CAN im Verlauf des Quartals kontinuierlich verbesserte", so

Jim Zallie, Chairman, President und Chief Executive Officer von Ingredion.

?Darüber hinaus haben wir den Verkauf unserer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-

Geschäft abgeschlossen. Außerdem freuen wir uns, dass die Aktionäre von Tate &

Lyle am 28. Juli unserem empfohlenen Barangebot zugestimmt haben. Damit wurde

ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion erreicht."

?Der Geschäftsbereich Texture & Healthful Solutions erzielte im neunten Quartal

in Folge ein breit getragenes Wachstum der Absatzmengen. Ausschlaggebend war die

weiterhin hohe Kundennachfrage nach unseren Lösungsangeboten, darunter

insbesondere Clean-Label-Zutaten. Dies belegt die Nachhaltigkeit unseres

lösungsorientierten Vertriebsmodells und dessen Beitrag zur Margensteigerung."

?Food & Industrial Ingredients - LATAM entwickelte sich weiterhin im Rahmen

unserer Erwartungen. Dies war das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung unserer

Maßnahmen in der gesamten Region, der Widerstandsfähigkeit unseres

diversifizierten Geschäftsportfolios sowie weiterer Fortschritte bei der

Optimierung unseres Produktionsnetzwerks, einschließlich der angekündigten

Schließung unseres Standorts in Cabo, Brasilien. Zudem ist es uns gelungen,

Belastungen durch Wechselkurseffekte und das makroökonomische Umfeld erfolgreich

zu bewältigen."

?Bei Food & Industrial Ingredients - U.S./CAN hat sich die Zuverlässigkeit

unseres Werks in Argo verbessert. Im Verlauf des Quartals konnten sowohl die

Produktionsraten als auch die Ausbeuten schrittweise gesteigert werden.

Erfreulicherweise arbeitet das Werk inzwischen in allen wesentlichen

Betriebseinheiten wieder mit normaler Produktionsleistung."

?Mit Blick auf die kommenden Monate konzentrieren wir uns weiterhin auf eine

konsequente operative Umsetzung in unseren Geschäftsbereichen Food & Industrial

Ingredients sowie auf ein beschleunigtes Wachstum unseres Portfolios von Texture

& Healthful Solutions. Zudem haben wir mit den Integrationsplanungen für die

geplante Übernahme von Tate & Lyle begonnen. Nach Abschluss der Transaktion wird

Ingredion ein noch umfassenderer weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen

sein. Die gebündelte Innovationskompetenz und geografische Reichweite werden uns

dabei helfen, die Zukunft der Ernährung aktiv mitzugestalten."

(* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP"). Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht

GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden

Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach

dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP

basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-

Kennzahlen.)

Diluted Earnings Per Share (EPS)

2Q25 2Q26

----------------------------------------------

Reported Diluted EPS $ 2.99 $ 1.78

Acquisition/integration costs - 0.64

Impairment charges (0.02 ) 0.34

Restructuring costs 0.03 0.14

Net (gain) on sale of business - (0.27 )

Tax items and other matters (0.13 ) 0.19

Adjusted Diluted EPS(**) $ 2.87 $ 2.82

Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

2Q26

------------

Total items affecting adjusted diluted EPS(**) (0.05 )

------------

Total operating items (0.17 )

------------

Margin (0.34 )

Volume 0.03

Foreign exchange 0.05

Other income 0.09

------------

Total non-operating items 0.12

------------

Financing costs 0.05

Non-controlling interests -

Tax rate -

Shares outstanding 0.07

Other non-operating income -

** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen

neu berechnet werden.

Geschäftsentwicklung

Ingredion insgesamt

Net Sales

Change

FX Price excl.

$ in millions 2025 Impact Volume Mix 2026 Change FX

-------------------------------------------------------------

Second Quarter 1,833 36 20 (39 ) 1,850 1 % (1 %)

Year-to-Date 3,646 69 (12 ) (61 ) 3,642 - % (2 %)

* Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal um 1 %. Der Anstieg war in erster

Linie auf ein höheres Absatzvolumen bei T&HS sowie positive

Wechselkurseffekte bei F&II - LATAM zurückzuführen. Dem standen ein

insgesamt ungünstigerer Preismix und ein geringeres Absatzvolumen bei F&II -

USA/Kanada teilweise entgegen.

Reported Operating Income

Change

$ in FX Business excl.

millions 2025 Impact Drivers Restructuring/Impairment Other 2026 Change FX

--------------------------------------------------------------------------------

Second

Quarter 271 5 (20 ) (42 ) (26 ) 188 (31 %) (32 %)

Year-to-

Date 547 11 (87 ) (46 ) (34 ) 391 (29 %) (31 %)

Adjusted Operating Income

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------------

Second Quarter 273 5 (20 ) 258 (5 %) (7 %)

Year-to-Date 546 11 (87 ) 470 (14 %) (16 %)

* Das ausgewiesene Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal auf 188

Millionen US-Dollar, das bereinigte Betriebsergebnis auf 258 Millionen US-

Dollar. Die Differenz zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten

Betriebsergebnis war in erster Linie auf Wertminderungsaufwendungen und

Kosten im Zusammenhang mit der Schließung unseres Werks in Cabo, Brasilien,

sowie auf Kosten infolge des bereits angekündigten thermischen Zwischenfalls

in unserem Werk in Argo zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag

das ausgewiesene Betriebsergebnis um 32 % und das bereinigte

Betriebsergebnis um 7 % unter dem Vorjahreswert.

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

Change

Price excl.

$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change FX

----------------------------------------------------------------

Second Quarter 599 5 44 (21 ) 627 5 % 4 %

Year-to-Date 1,201 18 57 (32 ) 1,244 4 % 2 %

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX

--------------------------------------------------------------------------

Second Quarter 111 1 5 117 5 % 5 %

Year-to-Date 210 4 3 217 3 % 1 %

* Das Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions belief sich im

zweiten Quartal auf 117 Millionen US-Dollar und lag damit 6 Millionen US-

Dollar über dem Vorjahreswert. Ausschlaggebend war das höhere Absatzvolumen,

dessen positiver Effekt jedoch teilweise durch einen ungünstigeren Preismix

und gestiegene Tapiokakosten aufgehoben wurde. Bereinigt um

Wechselkurseffekte stieg das Segmentbetriebsergebnis um 5 %.

Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

Change

FX Price excl.

$ in millions 2025 Impact Volume Mix 2026 Change FX

-------------------------------------------------------------

Second Quarter 596 30 (5 ) (10 ) 611 3 % (3 %)

Year-to-Date 1,169 48 (12 ) (15 ) 1,190 2 % (2 %)

Segment Operating Income

Change

Business excl.

$ in millions 2025 FX Impact Drivers Argentina JV 2026 Change FX

-----------------------------------------------------------------------

Second Quarter 127 4 (17 ) 4 118 (7 %) (10 %)

Year-to-Date 254 6 (31 ) 4 233 (8 %) (11 %)

* Das Betriebsergebnis von Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich

im zweiten Quartal auf 118 Millionen US-Dollar und lag damit 9 Millionen US-

Dollar unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war vor allem auf

transaktionsbedingte Wechselkurseffekte in Mexiko und ein schwächeres

Nachfrageumfeld zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte sank das

Segmentbetriebsergebnis um 10 %.

Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada

Net Sales

Change

Price excl.

$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change FX

---------------------------------------------------------------

Second Quarter 523 - (22 ) (13 ) 488 (7 %) (7 %)

Year-to-Date 1,043 2 (60 ) (22 ) 963 (8 %) (8 %)

Segment Operating Income

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------------

Second Quarter 86 - (28 ) 58 (33 %) (33 %)

Year-to-Date 178 1 (87 ) 92 (48 %) (49 %)

* Das Betriebsergebnis von Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada belief

sich im zweiten Quartal auf 58 Millionen US-Dollar und lag damit 28

Millionen US-Dollar unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war auf die

geringere Produktion in unserem Werk in Argo, die sich bis zum Ende des

Quartals wieder normalisiert hatte, sowie auf niedrigere Absatzmengen und

einen ungünstigeren Preismix zurückzuführen. Bereinigt um Wechselkurseffekte

sank das Segmentbetriebsergebnis um 33 %.

Alle übrigen Bereiche(*)

Net Sales

Change

Price excl.

$ in millions 2025 FX Impact Volume Mix 2026 Change FX

--------------------------------------------------------------

Second Quarter 115 1 3 5 124 8 % 7 %

Year-to-Date 233 1 3 8 245 5 % 5 %

All Other Operating Income (Loss)

Business Change

$ in millions 2025 FX Impact Drivers 2026 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------------

Second Quarter (1 ) - 7 6 NM NM

Year-to-Date (1 ) - 10 9 NM NM

* Das Betriebsergebnis beziehungsweise der Betriebsverlust aller übrigen

Bereiche verbesserte sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7

Millionen US-Dollar. Ausschlaggebend waren weitere Fortschritte im

Geschäftsbereich Protein Fortification.

* Alle übrigen Bereiche umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die

weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind.

Der Nettoumsatz des Bereichs?Alle übrigen Bereiche" umfasst im Wesentlichen den

Verkauf von Süßungsmitteln und Stärke aus dem Pakistan-Geschäft, den Verkauf von

Stevia und weiteren Zutaten aus unserem PureCircle-Geschäft sowie aus anderen

Geschäftsaktivitäten im Bereich Zuckerreduktion und den Verkauf von

Erbsenproteinzutaten aus unserem Geschäftsbereich Protein Fortification.

Weitere Finanzkennzahlen

* Zum 30. Juni 2026 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Milliarden US-

Dollar, während sich die liquiden Mittel einschließlich kurzfristiger

Anlagen auf 952 Millionen US-Dollar beliefen. Zum 31. Dezember 2025 hatten

die entsprechenden Werte bei 1,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,0

Milliarden US-Dollar gelegen.

* Die Nettofinanzierungskosten beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 55

Millionen US-Dollar, verglichen mit 12 Millionen US-Dollar im

Vorjahresquartal. Der Anstieg war in erster Linie auf einen

marktwertbedingten Währungsverlust von 47 Millionen US-Dollar aus

Devisenderivaten zurückzuführen, die zur Absicherung des Wechselkursrisikos

gegenüber dem britischen Pfund im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme

von Tate & Lyle eingesetzt wurden.

* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze beliefen sich im

zweiten Quartal auf 33,7 % beziehungsweise 27,2 %, verglichen mit 23,6 %

beziehungsweise 27,2 % im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des ausgewiesenen

effektiven Steuersatzes war in erster Linie auf den Gewinn aus dem Verkauf

einer Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft sowie auf

Wechselkursschwankungen des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar

zurückzuführen. Diese Effekte wurden teilweise durch die Nutzung bislang

nicht berücksichtigter steuerlicher Verlustvorträge ausgeglichen.

* Die Nettoinvestitionen beliefen sich in den ersten sechs Monaten bis zum

30. Juni 2026 auf 210 Millionen US-Dollar.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Im zweiten Quartal schüttete das Unternehmen Dividenden in Höhe von 52 Millionen

US-Dollar an seine Aktionäre aus. Am 20. Mai 2026

(https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-

details/ingredion-incorporated-declares-quarterly-dividend-082-share-1)

beschloss das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,82 US-Dollar je

Aktie, die am 21. Juli 2026 ausgezahlt wurde. Seit Jahresbeginn hat das

Unternehmen Stammaktien im Wert von 14 Millionen US-Dollar zurückgekauft. An

seinem Jahresziel für Aktienrückkäufe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar hält

es weiterhin fest.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026

Ingredion bestätigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026 unter

Berücksichtigung der Auswirkungen, die der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am

Pakistan-Geschäft auf die zweite Jahreshälfte hat. Das Unternehmen erwartet für

das Gesamtjahr 2026 einen ausgewiesenen Gewinn je Aktie von 9,15 bis 9,75 US-

Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,30 bis 10,90 US-Dollar.

Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der Nettoumsatz im Gesamtjahr

2026 gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt oder im niedrigen einstelligen

Prozentbereich steigt. Erwartetes Mengenwachstum und positive Wechselkurseffekte

dürften dabei teilweise durch einen ungünstigeren Preismix und die Auswirkungen

des bereits genannten Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft

ausgeglichen werden.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis dürfte im niedrigen zweistelligen

Prozentbereich zurückgehen. Für das bereinigte Betriebsergebnis wird im

Gesamtjahr 2026 nun ein Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich

erwartet. Darin spiegeln sich die Auswirkungen des Verkaufs der

Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte wider.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 beruht außerdem auf folgenden Annahmen: Für

Texture & Healthful Solutions wird nun ein Anstieg des Betriebsergebnisses im

mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Ausschlaggebend ist

das Wachstum des Absatzvolumens, dessen positiver Effekt jedoch teilweise durch

die erwartete stärkere Teuerung bei den Inputkosten aufgezehrt werden dürfte.

Für Food & Industrial Ingredients - LATAM wird weiterhin mit einem Rückgang des

Betriebsergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Darin

spiegelt sich die anhaltende Stärke des mexikanischen Pesos wider. Für Food &

Industrial Ingredients - USA/Kanada wird nun ein Rückgang des

Betriebsergebnisses um 20 bis 25 % erwartet. Grund dafür sind die operativen

Herausforderungen im Werk in Argo während des ersten Halbjahres 2026. Für alle

übrigen Bereiche wird nun mit einem Betriebsverlust von rund 15 Millionen US-

Dollar gerechnet. Dies ist auf den Wegfall des Ergebnisbeitrags des Pakistan-

Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen.

Die Unternehmenskosten dürften im Gesamtjahr 2026 nun im mittleren einstelligen

Prozentbereich zurückgehen.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven

Steuersatz von 27,4 bis 28,9 %. Für den bereinigten effektiven Steuersatz wird

weiterhin mit 26,0 bis 27,5 % gerechnet.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit dürfte sich im Gesamtjahr 2026 nun

auf 700 bis 800 Millionen US-Dollar belaufen. Für die Investitionsausgaben im

Gesamtjahr werden nun rund 450 bis 490 Millionen US-Dollar erwartet.

Diese Prognose berücksichtigt die Ende Juli 2026 geltenden Zollsätze. Nicht

berücksichtigt sind akquisitionsbedingte Integrations- und

Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen.

Ausblick für das dritte Quartal 2026

Für das dritte Quartal 2026 erwartet das Unternehmen gegenüber dem

Vorjahresquartal einen Anstieg des Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen

Prozentbereich. Sowohl das ausgewiesene als auch das bereinigte Betriebsergebnis

dürften im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Darin spiegeln

sich erneut die Auswirkungen des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-

Geschäft wider.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Ingredion veranstaltet am Dienstag, dem 4. August 2026, um 8:00 Uhr CT

beziehungsweise 9:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz. Geleitet wird sie von Jim

Zallie (https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-ingredion/executive-

leadership-team/zallie), Chairman, President und Chief Executive Officer, sowie

von Jason Payant, Vice President und Interim Chief Financial Officer. Die

Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet übertragen und kann unter

https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden.

Eine Präsentation mit ergänzenden Finanz- und Betriebskennzahlen steht auf der

Website des Unternehmens bereits einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz

zum Download bereit. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter

https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur

Verfügung.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz im Großraum Chicago ist ein

weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen und beliefert Kunden in mehr als

120 Ländern. Mit einem Jahresnettoumsatz von rund 7,2 Milliarden US-Dollar im

Jahr 2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere

pflanzliche Rohstoffe zu hochwertigen Zutatenlösungen für die Lebensmittel-,

Getränke-, Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Über sein weltweites

Netzwerk von Ingredion Idea Labs(®)-Innovationszentren und mit mehr als 11.000

Beschäftigten entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden

maßgeschneiderte Lösungen. Dabei verfolgt Ingredion das Ziel, das Potenzial von

Menschen, Natur und Technologie zu bündeln, um das Leben zu verbessern. Weitere

Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter

ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese

zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche

Aussagen abgedeckt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem sämtliche Aussagen zu unseren

Erwartungen in Bezug auf den Nettoumsatz sowie das ausgewiesene und bereinigte

Betriebsergebnis im dritten Quartal 2026, den ausgewiesenen und bereinigten

Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026 sowie den Nettoumsatz, das ausgewiesene und

bereinigte Betriebsergebnis, die Segmentbetriebsergebnisse, die Konzernkosten,

den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den Cashflow aus

laufender Geschäftstätigkeit und die Investitionsausgaben. Hierzu zählen

außerdem alle sonstigen Aussagen zu unseren Geschäftsaussichten und unserer

künftigen Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unseren Absatzmengen,

Cashflows, Aufwendungen und sonstigen Finanzkennzahlen. Dies schließt die Pläne,

Strategien und Ziele der Unternehmensleitung in Bezug auf die vorgenannten

Punkte sowie die ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen und

Einschätzungen ein. Darüber hinaus umfassen zukunftsgerichtete Aussagen unsere

Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses und der Vorteile der geplanten

Übernahme von Tate & Lyle (die?geplante Übernahme"). Dazu zählen insbesondere

Aussagen über die Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen in Bezug auf die

künftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung des

zusammengeschlossenen Konzerns.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mitunter an Begriffen wie?könnte",?wird",

?sollte",?voraussehen",?annehmen",?glauben",?planen",?prognostizieren",

?schätzen",?erwarten",?beabsichtigen",?fortsetzen",?Pro-forma",?Prognose",

?Ausblick",?Chancen" oder?Potenzial" sowie an ähnlichen Formulierungen oder

deren Verneinung zu erkennen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf

historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen

aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer

vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,

dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf

hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere

Erwartungen als richtig erweisen.

Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten

Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem: das Risiko, dass die geplante

Übernahme nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen

wird, weil wesentliche kartellrechtliche oder sonstige Vollzugsbedingungen nicht

erfüllt werden können oder andere Gründe einem Abschluss entgegenstehen; das

Risiko, dass die erwarteten Vorteile der geplanten Übernahme nicht vollständig

realisiert werden oder ihre Realisierung mehr Zeit in Anspruch nimmt als

erwartet, unter anderem aufgrund der nachstehend beschriebenen Risiken und

Unsicherheiten; das Risiko, dass die Geschäftsbereiche von Ingredion und Tate &

Lyle nicht wirksam integriert werden können oder die erweiterte

Geschäftstätigkeit des zusammengeschlossenen Konzerns nicht wirksam gesteuert

werden kann; die Möglichkeit, dass Ingredion und dem zusammengeschlossenen

Konzern im Zusammenhang mit der Durchführung der geplanten Übernahme und dem

Betrieb des Unternehmens nach deren Abschluss erhebliche Aufwendungen und

Verbindlichkeiten entstehen; sowie das Risiko, dass Tate & Lyle infolge der

geplanten Übernahme Verträge, Kunden, Vertriebspartner, Lieferanten,

Dienstleister oder andere Geschäftspartner verliert.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in

unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen

Erwartungen abweichen. Ursache hierfür sind verschiedene Risiken und

Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem: Veränderungen der Gewohnheiten,

Präferenzen, Preissensibilität, Verhaltensweisen, Nachfrage und Wahrnehmung der

Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen,

Bedrohungen oder Konflikte auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und

Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen

der weltweiten Geschäfts- und Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren

Produkten sowie auf unseren Zugang zu den globalen Kredit- und Kapitalmärkten;

unsere Abhängigkeit von bestimmten Branchen, auf die ein wesentlicher Teil

unseres Umsatzes entfällt; betriebliche Schwierigkeiten in unseren

Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit

und Produktqualität; unsere Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen in

Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin innovative Produkte

anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf unseren Marktanteil,

unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann; Marktvolatilität, die

unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, Kostensteigerungen bei Mais und anderen

Rohstoffen an unsere Kunden weiterzugeben, Mais und andere Rohstoffe zu Preisen

zu beschaffen, die eine Aufrechterhaltung oder Steigerung unserer Rentabilität

ermöglichen, oder die von unseren Kunden nachgefragten Produktmengen

bereitzustellen und ihre Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von

Preisschwankungen, Lieferkettenunterbrechungen, Zöllen, Abgaben und Engpässen

bei den für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle

erforderlichen Vorleistungen, darunter Rohstoffe, Energie sowie Fracht- und

Logistikleistungen; unsere Fähigkeit, Kosten zu begrenzen, das Betriebskapital

wirksam zu steuern und Budgets einzuhalten, einschließlich der termingerechten

und budgetkonformen Fertigstellung geplanter Wartungs- und Investitionsprojekte;

der globale Klimawandel sowie gesetzliche, regulatorische und marktbezogene

Maßnahmen zu seiner Eindämmung; unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder

strategische Allianzen zu vorteilhaften Bedingungen zu identifizieren und

abzuschließen sowie die erwarteten Synergien zu realisieren; die

wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken, die mit unserer

internationalen Geschäftstätigkeit und Fremdwährungen verbunden sind; unsere

Fähigkeit, stabile und zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten;

unsere Fähigkeit, Beschäftigte, einschließlich wichtiger Fach- und

Führungskräfte, zu gewinnen, weiterzuentwickeln, zu binden und zu motivieren

sowie gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen rechtlicher und

behördlicher Verfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen

möglicher Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den

Geschäfts- oder Firmenwert; die globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie

Änderungen bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze

sowie das Risiko zusätzlicher Ertragsteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die

unsere Finanzierungskosten steigern könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit

beeinträchtigen, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie

sonstige Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für künftiges

Wachstum und weitere Expansion beeinflussen; Risiken im Zusammenhang mit dem

Einsatz künstlicher Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie

unsere Abhängigkeit von externen Technologieanbietern; Unterbrechungen,

Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle unserer IT-Systeme, IT-Prozesse und IT-

Infrastruktur; Risiken, die unsere Fähigkeit zur Fortführung unserer

Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, wirksame

interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen

oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn

wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche

Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine ausführlichere

Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" sowie

in weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für

das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren nachfolgenden

Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K enthalten sind, die bei der

Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt

weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar,

Wertpapiere zu kaufen, anderweitig zu erwerben, zu zeichnen, zu verkaufen oder

auf sonstige Weise darüber zu verfügen. Ebenso wenig stellt sie eine

Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in irgendeiner

Rechtsordnung dar, sei es im Zusammenhang mit dem Barangebot der Gesellschaft

für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Stammaktienkapital von Tate &

Lyle oder anderweitig. In keiner Rechtsordnung dürfen Wertpapiere von Tate &

Lyle verkauft, ausgegeben oder übertragen werden, wenn dies gegen geltendes

Recht verstoßen würde. Die geplante Übernahme wird ausschließlich im Wege eines

Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die geplante Übernahme stattdessen im

Wege eines Übernahmeangebots im Sinne des britischen Companies Act 2006

erfolgen, gelten die vollständigen Bedingungen der geplanten Übernahme, wie sie

im entsprechenden Angebotsdokument dargelegt sind. Macht das Unternehmen von

seinem Recht Gebrauch, die geplante Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots

durchzuführen, wird dieses Angebot in Übereinstimmung mit den geltenden US-

amerikanischen Gesetzen und Vorschriften unterbreitet.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)

Three Months Ended Six Months Ended June

June 30, 30,

----------------------- Change ----------------------- Change

2026 2025 % 2026 2025 %

----------- ----------- -------- ----------- ----------- -------

Net sales $ 1,850 $ 1,833 1 % $ 3,642 $ 3,646 - %

Cost of sales 1,424 1,356 2,815 2,703

----------- ----------- ----------- -----------

Gross profit 426 477 (11 %) 827 943 (12 %)

Operating expenses 207 208 - % 407 401 1 %

Other operating

(income), net (14 ) (5 ) (27 ) (15 )

Restructuring/impairment

charges 45 3 56 10

----------- ----------- ----------- -----------

Operating income 188 271 (31 %) 391 547 (29 %)

Financing costs 55 12 64 21

Net (gain) on sale of

business (44 ) - (44 ) -

Other non-operating

expense, net 2 - 2 -

----------- ----------- ----------- -----------

Income before income

taxes 175 259 (32 %) 369 526 (30 %)

Provision for income

taxes 59 61 109 129

----------- ----------- ----------- -----------

Net income 116 198 (41 %) 260 397 (35 %)

Less: Net income

attributable to non-

controlling interests 2 2 4 4

----------- ----------- ----------- -----------

Net income attributable

to Ingredion $ 114 $ 196 (42 %) $ 256 $ 393 (35 %)

----------- ----------- ----------- -----------

Earnings per common

share attributable to

Ingredion common

shareholders:

Weighted average common

shares outstanding:

Basic 63.3 64.5 63.2 64.5

Diluted 63.9 65.6 63.9 65.6

Earnings per common

share of Ingredion:

Basic $ 1.80 $ 3.04 (41 %) $ 4.05 $ 6.09 (33 %)

Diluted $ 1.78 $ 2.99 (40 %) $ 4.01 $ 5.99 (33 %)

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)

June 30,

2026

December

(Unaudited) 31, 2025

------------- --------------

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 948 $ 1,030

Short-term investments 4 3

Accounts receivable, net 1,386 1,185

Inventories 1,109 1,227

Prepaid expenses and assets held for sale 76 60

------------- --------------

Total current assets 3,523 3,505

------------- --------------

Property, plant and equipment, net 2,521 2,526

Goodwill 917 922

Intangible assets, net 337 347

Other non-current assets 772 597

------------- --------------

Total assets $ 8,070 $ 7,897

------------- --------------

Liabilities and stockholders' equity

Current liabilities:

Short-term borrowings $ 41 $ 48

Accounts payable, accrued liabilities and

liabilities held for sale 1,218 1,268

------------- --------------

Total current liabilities 1,259 1,316

------------- --------------

Long-term debt 1,742 1,742

Other non-current liabilities 496 473

------------- --------------

Total liabilities 3,497 3,531

------------- --------------

Share-based payments subject to redemption 49 64

Redeemable non-controlling interests - 7

Ingredion stockholders' equity:

Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01

par value, none issued - -

Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01

par value, 77.8 shares issued at June 30, 2026

and December 31, 2025 1 1

Additional paid-in capital 1,163 1,155

Less: Treasury stock (common stock: 14.7 and

14.8 shares at June 30, 2026 and December 31,

2025) at cost (1,553 ) (1,555 )

Accumulated other comprehensive loss (848 ) (937 )

Retained earnings 5,761 5,610

------------- --------------

Total Ingredion stockholders' equity 4,524 4,274

Non-redeemable non-controlling interests - 21

------------- --------------

Total stockholders' equity 4,524 4,295

------------- --------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 8,070 $ 7,897

------------- --------------

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)

Six Months Ended

June 30,

---------------------

2026 2025

----------- ---------

Cash from operating activities

Net income $ 260 $ 397

Non-cash charges to net income:

Depreciation and amortization 110 108

Mechanical stores expense 38 32

Net (gain) on sale of business (44 ) -

Impairment charges 33 6

Foreign exchange losses, net 47 4

Margin accounts (19 ) (9 )

Changes in other working capital (231 ) (241 )

Other (71 ) (35 )

----------- ---------

Cash provided by operating activities 123 262

----------- ---------

Cash from investing activities

Capital expenditures and mechanical stores purchases,

net (210 ) (193 )

Proceeds from sales of businesses, net 139 12

Purchases of equity securities, net (26 ) (19 )

Other (5 ) (3 )

----------- ---------

Cash used for investing activities (102 ) (203 )

----------- ---------

Cash from financing activities

Proceeds (payments) on borrowings, net 35 (46 )

Repurchases of common stock, net (14 ) (55 )

Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (9 )

Purchases of non-controlling interests (7 ) -

Dividends paid, including to non-controlling interests (105 ) (106 )

----------- ---------

Cash used for financing activities (101 ) (216 )

----------- ---------

Effects of foreign exchange rate changes on cash and

cash equivalents (2 ) 21

----------- ---------

(Decrease) in cash and cash equivalents (82 ) (136 )

Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997

----------- ---------

Cash and cash equivalents, end of period $ 948 $ 861

----------- ---------

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating

Income

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, Change June 30, Change

----------------------- Change Excl. ----------------------- Change Excl.

2026 2025 % FX % 2026 2025 % FX %

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Net Sales to

Unaffiliated Customers:

Texture & Healthful

Solutions (i) $ 627 $ 599 5 % 4 % $ 1,244 $ 1,201 4 % 2 %

Food & Industrial

Ingredients-LATAM (ii) 611 596 3 % (3 %) 1,190 1,169 2 % (2 %)

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada

(iii) 488 523 (7 %) (7 %) 963 1,043 (8 %) (8 %)

All Other (iv) 124 115 8 % 7 % 245 233 5 % 5 %

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Net Sales $ 1,850 $ 1,833 1 % (1 %) $ 3,642 $ 3,646 - % (2 %)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Operating Income

(Loss):

Texture & Healthful

Solutions $ 117 $ 111 5 % 5 % $ 217 $ 210 3 % 1 %

Food & Industrial

Ingredients-LATAM 118 127 (7 %) (10 %) 233 254 (8 %) (11 %)

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada 58 86 (33 %) (33 %) 92 178 (48 %) (49 %)

All Other 6 (1 ) NM NM 9 (1 ) NM NM

Corporate (41 ) (50 ) (18 %) (18 %) (81 ) (95 ) (15 %) (15 %)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Adjusted Operating

Income 258 273 (5 %) (7 %) 470 546 (14 %) (16 %)

Acquisition/integration

costs (6 ) - (6 ) -

Impairment charges (31 ) - (31 ) (6 )

Restructuring costs (14 ) (3 ) (25 ) (4 )

Other matters (19 ) 1 (17 ) 11

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Operating Income $ 188 $ 271 (31 %) (32 %) $ 391 $ 547 (29 %) (31 %)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Erläuterungen zum Nettoumsatz mit externen Kunden

(i) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 35 Millionen US-Dollar

beziehungsweise 9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie von

44 Millionen US-Dollar beziehungsweise 18 Millionen US-Dollar im bisherigen

Jahresverlauf 2026 und 2025.

(ii) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 11 Millionen US-Dollar

beziehungsweise 14 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie

von 21 Millionen US-Dollar beziehungsweise 27 Millionen US-Dollar im bisherigen

Jahresverlauf 2026 und 2025.

(iii) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 48 Millionen US-

Dollar beziehungsweise 27 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025

sowie von 75 Millionen US-Dollar beziehungsweise 60 Millionen US-Dollar im

bisherigen Jahresverlauf 2026 und 2025.

(iv) Nach Abzug segmentübergreifender Umsätze in Höhe von 8 Millionen US-Dollar

beziehungsweise 4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 und 2025 sowie von

12 Millionen US-Dollar beziehungsweise 7 Millionen US-Dollar im bisherigen

Jahresverlauf 2026 und 2025.

II. Nicht-GAAP-Finanzinformationen

Ergänzend zu den nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP")

erstellten konsolidierten Finanzergebnissen verwendet das Unternehmen

historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Diese schließen bestimmte nach GAAP

ausgewiesene Posten aus, darunter Akquisitions- und Integrationskosten,

Restrukturierungskosten, Wertminderungsaufwendungen, den Nettogewinn aus der

Veräußerung von Geschäftsbereichen, den Steuerposten in Mexiko sowie weitere im

Einzelnen ausgewiesene Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff?bereinigt"

verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende

Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose

künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die

Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die

Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich

der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten

Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach

GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung

mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres

Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit

des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln

möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne

wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder

Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf

GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen

vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose

bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von

GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen,

einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als

Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen

bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit

GAAP erstellt. Daher sind die Nicht-GAAP-Kennzahlen des Unternehmens nicht

unbedingt mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Eine Überleitung jeder Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten

vergleichbare GAAP-Kennzahl ist in den nachstehenden Tabellen enthalten.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted

Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to

Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, 2026 June 30, 2026

----------------------- --------------------------

(in Diluted (in

millions) EPS millions) Diluted EPS

----------- ----------- ----------- --------------

Net income attributable to

Ingredion $ 114 $ 1.78 $ 256 $ 4.01

Adjustments:

Acquisition/integration

costs (i) 41 0.64 41 0.64

Impairment charges (ii) 22 0.34 22 0.34

Restructuring costs (iii) 9 0.14 19 0.30

Net (gain) on sale of

business (iv) (17 ) (0.27 ) (17 ) (0.27 )

Other matters (v) 14 0.23 12 0.19

Tax item-Mexico (vi) (2 ) (0.03 ) (6 ) (0.09 )

Other tax matters (vii) (1 ) (0.01 ) 3 0.04

----------- ----------- ----------- --------------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 180 $ 2.82 $ 330 $ 5.16

----------- ----------- ----------- --------------

Three Months Ended Six Months Ended

June 30, 2025 June 30, 2025

----------------------- ----------------------

(in Diluted (in Diluted

millions) EPS millions) EPS

----------- ----------- ----------- ----------

Net income attributable to

Ingredion $ 196 $ 2.99 $ 393 $ 5.99

Adjustments:

Impairment charges (ii) (1 ) (0.02 ) 4 0.06

Restructuring costs (iii) 2 0.03 3 0.05

Other matters (v) (1 ) (0.02 ) (8 ) (0.12 )

Tax item-Mexico (vi) (6 ) (0.08 ) (7 ) (0.11 )

Other tax matters (vii) (2 ) (0.03 ) (2 ) (0.03 )

----------- ----------- ----------- ----------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 188 $ 2.87 $ 383 $ 5.84

----------- ----------- ----------- ----------

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet

werden.

Anmerkungen

(i) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir

Akquisitions- und Integrationskosten vor Steuern in Höhe von 53 Millionen US-

Dollar. Diese standen hauptsächlich im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme

von Tate & Lyle und umfassten Wechselkursverluste aus der Absicherung des mit

der Übernahme verbundenen Währungsrisikos in Höhe von 47 Millionen US-Dollar. In

den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 fielen keine vergleichbaren

Posten an.

(ii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir

Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 33 Millionen US-Dollar, die

hauptsächlich mit der Schließung unseres Standorts in Cabo, Brasilien,

zusammenhingen. In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 erfassten wir einen

Steuervorteil im Zusammenhang mit Wertminderungsaufwendungen auf Beteiligungen,

die nach der Equity-Methode bilanziert werden. In den sechs Monaten bis zum 30.

Juni 2025 erfassten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 6

Millionen US-Dollar auf unsere Beteiligungen.

(iii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir

Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 14 Millionen US-Dollar

beziehungsweise 25 Millionen US-Dollar. Diese standen hauptsächlich im

Zusammenhang mit der Schließung unseres Werks in Cabo, Brasilien, dem Verkauf

unseres Pakistan-Geschäfts sowie weiteren Restrukturierungsmaßnahmen. In den

drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 erfassten wir

Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 3 Millionen US-Dollar

beziehungsweise 4 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich auf Stilllegungskosten

im Zusammenhang mit Werksschließungen entfielen.

(iv) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir im

Zusammenhang mit dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts einen Nettogewinn vor

Steuern in Höhe von 44 Millionen US-Dollar. In den drei und sechs Monaten bis

zum 30. Juni 2025 fielen keine vergleichbaren Posten an.

(v) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir

Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 19 Millionen US-Dollar beziehungsweise 17

Millionen US-Dollar, die hauptsächlich mit dem thermischen Zwischenfall in

unserem Werk in Argo zusammenhingen. In den drei und sechs Monaten bis zum 30.

Juni 2025 erfassten wir Erträge vor Steuern in Höhe von 1 Million US-Dollar

beziehungsweise 11 Millionen US-Dollar. Diese standen hauptsächlich im

Zusammenhang mit Versicherungsleistungen sowie einer für uns günstigen

Gerichtsentscheidung zu bestimmten indirekten Steuern in Brasilien.

(vi) Die Steuerbeträge ergeben sich aus der Entwicklung des Wechselkurses des

mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die

Neubewertung der mexikanischen Abschlüsse im jeweiligen Berichtszeitraum.

(vii) In den drei und sechs Monaten bis zum 30. Juni 2026 erfassten wir eine

Anpassung der Rückstellung im Zusammenhang mit der dauerhaften Reinvestition

ausländischer Gewinne, im Vorjahr erfasste Steuerverbindlichkeiten, die damit

verbundenen steuerlichen Auswirkungen der oben genannten aktuellen und im

Vorjahr vorgenommenen Nicht-GAAP-Anpassungen sowie die Rückforderung im Vorjahr

gewährter US-amerikanischer Steuervorteile. Diese Belastungen wurden teilweise

durch die Nutzung bislang nicht berücksichtigter steuerlicher Verlustvorträge

aus Kapitalverlusten, die Erfassung eines latenten Steueranspruchs sowie

Zinserträge aus zuvor erfassten Steuervorteilen im Zusammenhang mit bestimmten

lokalen brasilianischen Fördermaßnahmen ausgeglichen, die zuvor der Besteuerung

unterlagen.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted

Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)

Three Months

Ended Six Months Ended

June 30, June 30,

----------------- -----------------

2026 2025 2026 2025

------- --------- ------- ---------

Operating income $ 188 $ 271 $ 391 $ 547

Adjustments:

Acquisition/integration costs (i) 6 - 6 -

Impairment charges (ii) 31 - 31 6

Restructuring costs (iii) 14 3 25 4

Other matters (v) 19 (1 ) 17 (11 )

------- --------- ------- ---------

Non-GAAP adjusted operating income $ 258 $ 273 $ 470 $ 546

------- --------- ------- ---------

Für die Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der

Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns

je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von

Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective

Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

Three Months Ended June

30, 2026 Six Months Ended June 30, 2026

--------------------------------- --------------------------------

Income Income

before Provision Effective before Provision Effective

Income for Income Income for Income

Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate

(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)

--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------

As Reported $ 175 $ 59 33.7 % $ 369 $ 109 29.5 %

Adjustments:

Acquisition/integration

costs (i) 53 12 53 12

Impairment charges (ii) 33 11 33 11

Restructuring costs

(iii) 14 5 25 6

Net (gain) on sale of

business (iv) (44 ) (27 ) (44 ) (27 )

Other matters (v) 19 5 17 5

Tax item-Mexico (vi) - 2 - 6

Other tax matters (vii) - 1 - (3 )

--------- ----------- --------- -----------

Adjusted Non-GAAP $ 250 $ 68 27.2 % $ 453 $ 119 26.3 %

--------- ----------- --------- -----------

Three Months Ended June

30, 2025 Six Months Ended June 30, 2025

--------------------------------- --------------------------------

Income Income

before Provision Effective before Provision Effective

Income for Income Income for Income

Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate

(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)

--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------

As Reported $ 259 $ 61 23.6 % $ 526 $ 129 24.5 %

Adjustments:

Impairment

charges (ii) - 1 6 2

Restructuring

costs (iii) 3 1 4 1

Other matters

(v) (1 ) - (11 ) (3 )

Tax

item-Mexico

(vi) - 6 - 7

Other tax

matters (vii) - 2 - 2

--------- ----------- --------- -----------

Adjusted Non-

GAAP $ 261 $ 71 27.2 % $ 525 $ 138 26.3 %

--------- ----------- --------- -----------

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der

Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren

Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion

zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß

Nicht-GAAP.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited)

Expected EPS Range

for Full-Year 2026

------------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

----------------- ----------------

GAAP EPS $ 9.15 $ 9.75

Adjustments:

Acquisition/integration costs (i) 0.64 0.64

Impairment charges (ii) 0.34 0.34

Restructuring costs (iii) 0.30 0.30

Net (gain) on sale of business (iv) (0.27 ) (0.27 )

Other matters (v) 0.19 0.19

Tax item-Mexico (vi) (0.09 ) (0.09 )

Other tax matters (vii) 0.04 0.04

----------------- ----------------

Adjusted EPS $ 10.30 $ 10.90

----------------- ----------------

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der

Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren

Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion

zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß

Nicht-GAAP.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited)

Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year 2026

-----------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

-------------- ------------------

GAAP ETR 27.4 % 28.9 %

Adjustments:

Acquisition/integration costs (i) (0.3 %) (0.3 %)

Impairment charges (ii) 0.2 % 0.2 %

Restructuring costs (iii) (0.1 %) (0.1 %)

Net (gain) on sale of business (iv) (1.6 %) (1.6 %)

Other matters (v) 0.1 % 0.1 %

Tax item-Mexico (vi) 0.6 % 0.6 %

Other tax matters (vii) (0.3 %) (0.3 %)

-------------- ------------------

Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %

-------------- ------------------

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der

Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren

Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie (?EPS") zum bereinigten, Ingredion

zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß

Nicht-GAAP.

KONTAKT:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Rick Wion, 708-209-6323

Â°