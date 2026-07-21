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21.07.2026 15:04:38
GNW-News: Innomotics setzt beim globalen IP-Management auf Anaqua
^BOSTON, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=innomotic
s-pressrelease), ein führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen
für das Management geistigen Eigentums (IP), hat heute bekannt gegeben, dass
Innomotics, ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und große
Antriebssysteme, Anaqua mit der Verwaltung seines weltweiten IP-Portfolios
beauftragt hat. Mit der Einführung der Plattform und der integrierten Services
von Anaqua wird Innomotics sein IP- und Markenportfolio optimieren, um den
Unternehmenswert zu steigern, und die Offenlegung, Erfassung, Verwaltung sowie
Durchsetzung seiner Erfindungen effizient verwalten.
Innomotics wurde 2024 aus der Siemens AG ausgegliedert und zählt heute zu den
weltweit führenden Unternehmen im Bereich Industrial Motion. Das Unternehmen
beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von
mehr als 3 Milliarden Euro und ist in 47 Ländern vertreten. Mit mehr als 150
Jahren Engineering-Erfahrung entwickelt Innomotics innovative Motoren-,
Antriebs- und Motion-Lösungen für geschäftskritische Anwendungen in zahlreichen
Branchen, darunter Automobilindustrie, Energie, Öl und Gas, Chemie, Bergbau,
Wasserwirtschaft und Fertigung.
?Für Innomotics hatte der Aufbau einer modernen, weltweit standardisierten
Plattform für das IP-Management nach der Verselbstständigung höchste
strategische Priorität, um unsere Innovationsstrategie optimal zu unterstützen",
sagt Dr. Christian Mundo, Global Head of Innovation, Technology and IP bei
Innomotics.?Anaqua hat uns mit seiner ausgewiesenen Expertise, seinen
innovativen KI-gestützten Funktionen und der Fähigkeit überzeugt, Lösungen auf
unsere individuellen Anforderungen zuzuschneiden. Wir sind überzeugt, dass uns
die integrierte Technologie, die umfassende Implementierungskompetenz und die
effizienten Prozesse von Anaqua dabei unterstützen werden, unsere IP-Abläufe
weiter zu optimieren, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und unsere
Wettbewerbsposition im Zuge unseres weltweiten Wachstums weiter auszubauen."
Dr. Mundo zufolge fiel die Entscheidung für Anaqua insbesondere aufgrund der
führenden Position des Unternehmens im IP-Management. Ausschlaggebend waren
darüber hinaus die KI-gestützten Automatisierungsfunktionen, die flexibel
konfigurierbare Plattform sowie das integrierte Serviceangebot, das den gesamten
IP-Lebenszyklus abdeckt. Er ergänzt, dass sich Anaqua im Auswahlprozess
insbesondere durch die Kombination aus technologischer Innovationskraft,
fundierter Expertise und hoher Flexibilität klar von den übrigen Anbietern
abgehoben habe.
?Als eigenständiges globales Unternehmen gestaltet Innomotics die Zukunft der
industriellen Antriebstechnik. Dafür braucht es eine IP-Management-Strategie,
die ebenso innovativ und flexibel ist wie das Unternehmen selbst", sagt Justin
Crotty, CEO von Anaqua.?Wir freuen uns sehr, Innomotics beim Aufbau eines
weltweit standardisierten Ansatzes für das Management und den Schutz von
Innovationen zu begleiten. Mit KI-gestützter Automatisierung, leistungsfähigen
Workflows und integrierten Services helfen wir Innomotics, Komplexität zu
reduzieren, Prozesse effizienter zu gestalten und geistiges Eigentum zu einem
strategischen Werttreiber für das Unternehmen zu entwickeln."
Mit Innomotics begrüßt Anaqua seinen 150. Kunden in der DACH-Region, die
Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst.
Veröffentlichte Fallstudien von Kunden von Anaqua belegen eindrucksvoll, dass
sich mit den Lösungen des Unternehmens messbarer geschäftlicher Mehrwert
erzielen lässt. Dazu zählen unter anderem deutliche Einsparungen bei den Kosten
für das IP-Management, Effizienzsteigerungen von bis zu 40 Prozent sowie
Kostensenkungen von 25 bis 45 Prozent bei Auslandsanmeldungen und Validierungen.
Darüber hinaus konnten Kunden ihre Ausgaben für Jahresgebühren und
Markenverlängerungen erheblich reduzieren. Gleichzeitig wurden Workflows
verschlankt, manuelle Tätigkeiten minimiert und die Zusammenarbeit
internationaler Teams verbessert. Diese nachweisbaren Ergebnisse unterstreichen
die Fähigkeit von Anaqua, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre IP-Prozesse zu
modernisieren, die Effizienz nachhaltig zu steigern und den administrativen
Aufwand zu senken - auch bei wachsenden und zunehmend komplexen IP-Portfolios.
Über Innomotics
Innomotics ist ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und großen
Antriebssystemen. Das Unternehmen verbindet umfassende technische Expertise mit
führender Innovationskraft und entwickelt elektrische Lösungen für
unterschiedlichste Branchen und Märkte weltweit. Mit mehr als 150 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren bildet Innomotics das Rückgrat
zuverlässiger Antriebstechnologie für Industrie und Infrastruktur rund um den
Globus. Als Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung,
Nachhaltigkeit und Digitalisierung treibt Innomotics den technologischen Wandel
in der Industrie maßgeblich voran. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in
Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz
liegt bei über 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten sowie einem
umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über
eine starke und ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt. Weitere
Informationen finden Sie unter www.innomotics.com (http://www.innomotics.com/).
Über Anaqua
Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und
Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen
und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®
und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und
technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung
zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-
Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.
Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen
Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von
Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,
Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die
Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und
Australien. Weitere Informationen finden Sie unter Anaqua.com
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=innomotic
s-pressrelease) oder auf dem LinkedIn-Profil
(https://www.linkedin.com/company/anaqua/) von Anaqua.
Medienkontakt:
Jean Kondo
Anaqua
(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=innomotic
s-pressrelease)
jkondo@anaqua.com (mailto:jkondo@anaqua.com)
+1-617-375-5808
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