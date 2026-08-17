GNW-News: Instaleap baut seine Präsenz in Europa durch eine strategische Partnerschaft mit SPAR Slowenien aus

^Foto mit freundlicher Genehmigung von Instaleap

BARCELONA, Spanien, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instaleap, eine globale

Plattform für Enablement- und Fulfillment-Lösungen für Einzelhändler - die nun

zu Instacart gehört -, hat bekannt gegeben, dass SPAR Slowenien Instaleap als

seine E-Commerce-Fulfillment-Plattform ausgewählt hat. Damit geht das

Unternehmen eine strategische Partnerschaft ein, um die E-Grocery-Aktivitäten,

die Last-Mile-Zustellung und die Marktplatzintegrationen des Einzelhändlers

landesweit zu koordinieren und zu optimieren. Die Partnerschaft soll die Präsenz

von Instaleap in Europa stärken und die Technologie des Unternehmens als

wichtigen Faktor für führende Lebensmitteleinzelhändler positionieren, die

skalierbare und effiziente Online-Geschäftsabläufe in Slowenien und auf den

europäischen Märkten im weiteren Sinne anstreben.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Instaleap nach der kürzlich

erfolgten Übernahme durch Instacart, dem führenden Technologieunternehmen im

Lebensmittelbereich in Nordamerika, den Ausbau seiner Unternehmenslösungen

weiter vorantreibt. Im Rahmen der übergeordneten Strategie von Instacart, seine

globale Präsenz auszubauen und alle Phasen des Lebensmitteleinkaufs zu

unterstützen, spiegelt die Partnerschaft mit SPAR Slowenien genau die Art von

operativ ausgerichteter, technologiegetriebener Zusammenarbeit wider, die

Instaleap auf seinen europäischen Märkten priorisiert.

Die Zusammenarbeit soll SPAR Slowenien bei seinen laufenden Investitionen in die

Modernisierung seines Filialnetzes und den Ausbau digitaler Kontaktpunkte -

einschließlich seines Online-Lebensmittelangebots - unterstützen, um den sich

wandelnden Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich einer bequemen und

zuverlässigen Lieferung besser gerecht zu werden. Durch die Integration der

Instaleap-Plattform kann SPAR Slowenien die Entgegennahme von Online-

Bestellungen zentralisieren, die Kommissionierung in den Filialen optimieren,

eine dynamische Routenplanung für die Auslieferung ermöglichen und die Echtzeit-

Transparenz der Betriebsabläufe verbessern - mit dem Ziel, ein einheitlicheres

und besser vorhersehbares Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu schaffen.

Partnerschaft zwischen Instaleap und SPAR Slowenien als Anker für das Wachstum

des europäischen Einzelhandels

Die Plattform von Instaleap verbindet E-Commerce-, Marktplatz-, Fulfillment- und

Lieferprozesse für Einzelhändler und ermöglicht so eine durchgängige

Koordination von Online-Bestellungen - von digitalen Shop-Seiten und

Marktplatzkanälen bis hin zur Kommissionierung im Laden und der Last-Mile-

Logistik. Für SPAR Slowenien soll die Partnerschaft dazu beitragen, mehrere

Vertriebskanäle in einem einheitlichen System zusammenzufassen, wodurch das

Unternehmen in die Lage versetzt wird, das wachsende digitale Geschäftsvolumen

effizienter zu bewältigen und gleichzeitig die Kontrolle über Servicequalität,

Betriebskosten und Lieferzeiten zu behalten.

Der europäische Online-Lebensmittelmarkt hat im Jahr 2024 einen geschätzten

Umsatz von 10 Milliarden Dollar überschritten und wird in den kommenden Jahren

voraussichtlich mit einer starken zweistelligen durchschnittlichen jährlichen

Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Online-

Bestellungen und die Nachfrage nach schnelleren Lieferzeitfenstern. Vor diesem

Hintergrund legen Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich und in

ganz Europa den Schwerpunkt auf betriebliche Widerstandsfähigkeit und

Technologiepartner, die eine Omnichannel-Skalierung ermöglichen und gleichzeitig

die Margen und die Kundenbindung sichern können. Die Zusammenarbeit zwischen

Instaleap und SPAR Slowenien spiegelt diesen Wandel wider und wird als Beispiel

dafür angeführt, wie regionale Einzelhändler spezialisierte Plattformen nutzen

können, um der steigenden digitalen Nachfrage und den immer komplexer werdenden

Logistiknetzwerken gerecht zu werden.

?Die Partnerschaft mit SPAR Slowenien ist ein wichtiger Schritt, um unsere

Präsenz in Europa auszubauen und führende Einzelhändler beim Ausbau ihrer E-

Commerce-Aktivitäten zu unterstützen", so Bas Groot, VP of Sales EMEA bei

Instaleap.?Gemeinsam konzentrieren wir uns darauf, ein nahtloses,

ganzheitliches Einkaufserlebnis im Lebensmittelbereich zu bieten, das

betriebliche Effizienz mit einem hochwertigen Kundenerlebnis verbindet."

Instaleap sieht in dieser Partnerschaft eine Möglichkeit für Einzelhändler in

strategisch wichtigen europäischen Märkten, den Übergang von fragmentierten

Online-Aktivitäten zu einem einheitlichen, koordinierten Ökosystem zu

vollziehen, das sowohl das Kundenerlebnis als auch die Rentabilität

sicherstellt. Das Unternehmen positioniert seine Plattform als Technologieebene,

die Auftragsmanagement, Kommissionierung und Auslieferung vereint und es E-

Grocery-Anbietern ermöglicht, zu skalieren und dabei den Überblick und die

Kontrolle zu behalten.

Unterstützung der strategischen Expansion in ganz Europa und im Vereinigten

Königreich

Instaleap arbeitet mit fast 80 Einzelhändlern und Marktplätzen in rund 30

Ländern in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten zusammen und unterstützt

Kunden wie Walmart, Carrefour, Jeronimo Martins, Continente, REWE , Oxxo, HEB und

Lulu dabei, ihre Online-Geschäfte zu optimieren und auszubauen. Die Technologie

wurde speziell für führende Unternehmen im Lebensmittel- und Einzelhandel

entwickelt und ist darauf ausgelegt, den gesamten Lebenszyklus des digitalen

Handels - einschließlich der Auftragsannahme über verschiedene Kanäle, der

Kommissionierung und Verpackung, der Routenplanung, der Logistik sowie des

Kundenerlebnisses nach der Lieferung - auf einer einzigen Plattform zu

integrieren. Diese Architektur ermöglicht es Einzelhändlern, ihre Zusagen

hinsichtlich pünktlicher Lieferungen konsequenter einzuhalten, gleichzeitig die

Betriebskosten zu optimieren und die langfristige Kundenbindung zu stärken.

Diese Präsenz hat sich unter der Führung von Instacart weiter ausgebaut, da die

beiden Unternehmen gemeinsam Technologien entwickeln, die Omnichannel-

Initiativen unterstützen.

Instaleap stuft Europa und das Vereinigte Königreich als Märkte ein, die sich an

einem Wendepunkt befinden, an dem Lebensmitteleinzelhändler ihre digitalen

Dienstleistungen ausbauen müssen, ohne dabei den Filialbetrieb oder die

Zuverlässigkeit der Lieferungen zu beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang dient

die Zusammenarbeit mit SPAR Slowenien als Beispiel dafür, wie ein regional

führendes Unternehmen Technologie nutzen kann, um seine Position im Land heute

zu stärken und den Weg für weiteres Wachstum auf europäischer Ebene zu ebnen.

Besuchen Sie die Website von Instaleap (https://instaleap.io/), um mehr über die

Technologieplattform für den Einzelhandel und die europäischen Aktivitäten im

Bereich E-Grocery zu erfahren.

Über Instaleap

Instaleap ist eine globale Plattform für Enablement- und Fulfillment-Lösungen,

die Einzelhändlern dabei hilft, ihre Online-Geschäftsabläufe in fast 30 Ländern

in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten zu optimieren und zu skalieren.

Nach der kürzlich erfolgten Übernahme durch Instacart ist Instaleap nun Teil des

wachsenden Unternehmensportfolios von Instacart und baut seine Präsenz als

führendes Technologieunternehmen im Lebensmittelbereich in Nordamerika auf neue

internationale Märkte aus. Die Technologie von Instaleap integriert den End-to-

End-Lebenszyklus des digitalen Handels, einschließlich Bestellungsmanagement,

Kommissionierung im Geschäft, Routenplanung, Logistik und Kundenerlebnis, und

ermöglicht es Einzelhändlern so, effizienter, skalierbarer und zuverlässiger zu

arbeiten. Instaleap unterstützt Supermärkte, Apotheken und andere Einzelhändler

dabei, ihre Liefertermine pünktlich einzuhalten, die Betriebskosten zu

optimieren und ein hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten, das langfristige

Kundenbindung schafft.

Kontaktinformationen:

Name des Kontakts: Carvalho Heron

E-Mail-Adresse des Kontakts: heron.decarvalho@instaleap.io

Website: https://instaleap.io/

Adresse: Barcelona, Spanien, Ronda Sant Pere 52, 08010, Spanien

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