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25.06.2026 08:20:38
GNW-News: Instruqt ist die erste und einzige Plattform, die KI-gestützte Inhaltserstellung mit nativen Vertex AI-, Amazon Bedrock- und GPU-Umgebungen kombiniert
^Mit dieser neuen, durchgängigen KI-Lösung können Go-to-Market- und
Schulungsteams praxisorientierte KI-Inhalte schneller erstellen und diese in
einer realen, produktionsnahen KI-Infrastruktur erleben. Es handelt sich um eine
Kombination, die derzeit keine andere praxisorientierte Plattform bietet.
AMSTERDAM, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, die Plattform für
praktische Produkterfahrungen, die unter anderem von Google Cloud, MongoDB,
Elastic und SUSE genutzt wird, gab heute eine umfassende Erweiterung ihrer KI-
Funktionen bekannt. Die neue Version kombiniert ein neues, KI-gestütztes Plugin
zur Track-Erstellung für Claude Code mit nativer Plattformunterstützung für
Google Vertex AI, Amazon Bedrock und GPU-gestützte Rechenleistung - damit ist
Instruqt die erste und einzige praxisorientierte Plattform, die es Marketing-,
Vertriebs- und Bildungsteams ermöglicht, KI-Inhalte schneller zu erstellen und
diese in realistischen, produktionsreifen KI-Umgebungen innerhalb eines einzigen
Workflows auszuführen.
Die Ankündigung geht direkt auf ein zunehmend drängendes betriebliches Problem
ein: KI-Funktionen werden schneller auf den Markt gebracht, als die Kunden sie
umsetzen können. Laut dem State of Developer Adoption Report 2026 von Instruqt
(https://instruqt.com/ai-adoption), der von SlashData unter 424 Fachleuten in
nordamerikanischen Softwareunternehmen durchgeführt wurde, geben 92 % an, mit
mindestens einer erheblichen Herausforderung bei der Einführung konfrontiert zu
sein, wobei die Gewährleistung der Richtigkeit der Inhalte angesichts
wöchentlicher Produktveröffentlichungen (25 %) zu den am häufigsten genannten
Ursachen zählt. Die neue Version von Instruqt schließt diese Lücke in zweierlei
Hinsicht: zum einen hinsichtlich des Zeitaufwands für die Erstellung
praxisorientierter Inhalte und zum anderen hinsichtlich der Herausforderung,
echte KI-Workloads in einer Lernumgebung auszuführen.
Ein Workflow - von der Idee bis zur produktiven KI-Umgebung
Das neue Plugin zur Entwicklung von Tracks für Claude Code begleitet Teams von
der Unternehmens- und Produktrecherche über die Planung bis hin zu
funktionsfähigen, validierten Tracks. Dabei werden die Best Practices von
Instruqt sowie die jeweilige Markenstimme des Unternehmens durchgängig
berücksichtigt, ergänzt durch eine integrierte Qualitätsbewertung. Darüber
hinaus ermöglicht die native Unterstützung für Vertex AI, Amazon Bedrock und
GPUs praktische Demos, Proof-of-Concepts und Schulungen für moderne KI-
Workloads, darunter Modellinferenz, Feinabstimmung und Retrieval-Augmented
Generation, wobei jedem Teilnehmer eine eigene Umgebung zur Verfügung steht.
Keine andere praxisorientierte Plattform verbindet diese beiden Funktionen
durchgängig miteinander. Früher haben Teams verschiedene Autorenwerkzeuge und
Cloud-Konten miteinander verknüpft, was dazu führte, dass bei jedem Übergang
Zeit und Kontext verloren gingen. Instruqt ist der einzige Anbieter, der KI-
gestützte Inhaltserstellung und native KI-Infrastruktur als ein einziges,
einheitliches Gesamtkonzept bereitstellt.
?Instruqt war schon immer der Überzeugung, dass man KI durch praktisches
Ausprobieren lernt und nicht durch Zuschauen. Mit dieser Version beseitigen wir
Hindernisse auf beiden Seiten, beschleunigen die Erstellung praxisorientierter
KI-Inhalte erheblich und bieten jedem Lernenden eine realistische Umgebung, in
der er selbst aktiv werden kann", so Tyler Crumpler, Vice President of Marketing
bei Instruqt.?Wir sind die einzige Plattform, die beide Aspekte der KI-
Einführung vereint, und genau dadurch verstärken sich die Akzeptanz und die
Pipeline gegenseitig."
Die ersten Nutzer heben die Auswirkungen auf ihre Markteinführungsstrategie
hervor.?Die Teilnehmer haben verstanden, was ein Agent ist, welche
grundlegenden Funktionen wir in einen Agenten einbauen und wie man diese nutzt.
Jeder lernt auf seine eigene Weise. Da die Technologie komplex ist, weiß man
wirklich nicht, wo man klicken oder was man tun soll, wenn man sie noch nie
gesehen hat. Instruqt hilft uns, den Nutzer nahtlos durch diesen Lernprozess zur
Bedienung des Produkts zu führen", so Keith Manville, Pre-Sales-Ingenieur bei
Google Cloud Security.
Die neuen Funktionen stehen Instruqt-Kunden ab dem 24. Juni 2026 zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter https://instruqt.com/ai-adoption oder in
den Produkt-Release-Hinweisen.
Über Instruqt
Instruqt ist die Plattform für praktische Produkterfahrungen, die weltweit
führenden Softwareunternehmen hilft, komplexe Produkte in zufriedene Kunden zu
verwandeln. Marketingteams nutzen Instruqt, um durch interaktive
Produkterlebnisse qualifizierte Leads zu generieren. Vertriebsteams nutzen es,
um hochwertigere Demos und POCs ohne aufwendige Einrichtungsarbeiten
durchzuführen. Schulungsteams nutzen es, um die Einarbeitung und Zertifizierung
anhand realer Umgebungen statt anhand von Präsentationen zu optimieren. Zu den
Kunden zählen Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat und SUSE.
Erfahren Sie mehr unter instruqt.com (https://instruqt.com/).
Medienkontakt
Tyler Crumpler
VP of Marketing, Instruqt
tyler@instruqt.com (mailto:tyler@instruqt.com) · (919) 417-2147
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