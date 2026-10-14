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14.10.2026 11:00:38
GNW-News: Intellivisa bringt 3 Millionen US-Dollar auf, um die "Clearance Layer"-Lösung für den globalen Reiseverkehr zu entwickeln
^WILMINGTON, Delaware, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intellivisa
(https://intellivisa.ai/), (http://intellivisa.com) die Abfertigungsplattform
für internationale Reisen, gab heute eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 3
Millionen US-Dollar bekannt, um ihre agentenbasierte KI-Plattform weiter
auszubauen. Diese wickelt die Visa-, Einreise- und Compliance-Anforderungen für
Reisende durchgängig ab, sodass diese bereits mit einer gültigen
Einreisegenehmigung am Flughafen ankommen und ihre Reise antreten können. Die
Finanzierungsrunde wurde von Mu Ventures und Incisive Ventures angeführt;
beteiligt waren zudem Uncommon Denominator, Recursive Ventures und P2S: AltaIR
Capital sowie Smart Partnership Capital, und es erfolgte eine Investition von
United Airlines Ventures. Diese Finanzierungsrunde knüpft an eine erste Angel-
Runde aus dem Jahr 2025 an, an der folgende Investoren beteiligt waren: Naman
Budhdeo, ehemaliger Gründer und CEO von FlightNetwork und TripStack; Bobby
Patrick, ehemaliger CMO von UiPath; sowie Andy Hunn, Mitbegründer von Resonate,
und der Frühphasen-VC Antler.
Die Buchung von Auslandsreisen war noch nie so einfach, doch die Einholung der
Reisegenehmigung ist nach wie vor kompliziert. Die Einreisebestimmungen
variieren je nach Reiseziel, Staatsangehörigkeit und Reisezweck und können sich
kurzfristig ändern. Neue digitale Einreisesysteme sorgen für noch mehr
Komplexität - nicht nur für Reisende, sondern auch für die Fluggesellschaften,
Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros, die diese unterstützen. Allzu
oft erfahren Reisende erst am Tag ihrer Abreise, was ihnen fehlt, und der Preis
dafür ist ein verpasster Urlaub, eine verpasste Hochzeit, ein verpasstes
Geschäftstreffen oder ein verpasstes Studiensemester - zusammen mit den damit
verbundenen, nicht erstattungsfähigen Flugkosten, Hotelkosten und Gebühren. Eine
einzige missglückte Reise kann einen Reisenden Tausende von Dollar kosten,
während die Fluggesellschaften Verspätungen, Strafen und entgangene
Ticketumsätze tragen müssen. Die eigentliche Ursache ist ein
Genehmigungsverfahren, das nach wie vor fragmentiert und manuell abläuft, auf
verschiedene, nicht miteinander vernetzte Anbieter verteilt ist und hinter
verschlossenen Türen stattfindet.
Intellivisa ändert dies. Die meisten Tools beschränken sich darauf, Reisenden
mitzuteilen, was sie benötigen, und überlassen ihnen den Rest. Intellivisa ist
eine Engine zur Abwicklung von Sicherheitsüberprüfungen, die direkt in das
Buchungssystem für Reisen integriert ist. Das System ermittelt anhand des
Reisepasses und des Reiseziels des Reisenden, welche Anforderungen für die
jeweilige Reiseroute gelten, und setzt anschließend ein Team von parallel
arbeitenden KI-Agenten ein, um Dokumente zu lesen und anhand der in Echtzeit
geltenden Botschaftsbestimmungen zu überprüfen, auf Betrug zu prüfen, die
erforderlichen Formulare auszufüllen und Visa sowie Reisegenehmigungen direkt
bei Fluggesellschaften und Behörden einzureichen.
Intellivisa lässt sich in den Ablauf nach der Buchung bei Fluggesellschaften,
Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros integrieren, sodass Reisende
bereits bei der Buchung erfahren, was sie benötigen, und nicht erst, wenn ein
Problem auftritt. Die Fluggesellschaft, das Reisebüro oder die Buchungsplattform
leitet den Reisenden an Intellivisa weiter, das ihn Schritt für Schritt
begleitet - ohne bürokratische Fachsprache, verwirrende Systeme, langwierige
Formulare oder unnötige Unterlagen. Von da an kümmert sich Intellivisa um den
Rest, einschließlich Zahlung, Einreichung und Rückerstattungen, direkt mit dem
Reisenden.
?Heutzutage haben Reisende zwei Möglichkeiten, internationale Grenzen zu
passieren. Sie erledigen das alles selbst: Sie recherchieren die Vorschriften,
finden heraus, welche Unterlagen erforderlich sind, füllen Formulare aus,
kümmern sich um Erklärungen, vereinbaren Termine bei der Botschaft und reichen
alles bei den Behörden ein - in der Hoffnung, dass sie alles richtig gemacht
haben. Oder sie zahlen viel Geld dafür, dass eine Agentur dies für sie
übernimmt. Keine der beiden Optionen ist ideal, und beide sind mit erheblichen
Reibungsverlusten verbunden", erklärt Sudeepa Singh, CEO und Mitbegründerin von
Intellivisa.?Intellivisa ersetzt dieses Rätselraten, den Papierkram und die
manuelle Arbeit durch KI-Agenten, die direkt in das Reiseerlebnis integriert
sind. In dieser Runde gehen wir über die Visumbearbeitung hinaus und streben
eine umfassende Sicherheitsüberprüfung an. Unser Ziel ist es, Intellivisa zu dem
Schritt zu machen, den kein Reisender vor dem Einsteigen auslässt, damit jeder
Reisende bereits mit erledigten Formalitäten am Flughafen ankommt."
Intellivisa übernimmt die durchgängige Abfertigung für Geschäfts-, Tourismus-
und Studienreisen mit Reisepässen aus aller Welt und unterstützt dabei mehr als
50 Dokumenttypen aus 195 Ländern sowie zahlreiche Sprachen. Die Plattform
vereint KI und Fachkräfte der Botschaft und bietet somit sowohl Schnelligkeit
als auch Genauigkeit. Die meisten Anträge werden innerhalb weniger Minuten
eingereicht und innerhalb von 10 bis 12 Stunden genehmigt, wobei die
Genehmigungsquote bei über 99 % liegt.
?Das internationale Reisen hat sich durch digitale Buchungen, Apps für
Treueprogramme und virtuelle Kundendienstmitarbeiter grundlegend verändert, doch
die Abwicklung der Einreisebestimmungen hat damit nicht Schritt gehalten", sagte
Gary Benerofe, General Partner bei Mu Ventures.?Intellivisa setzt
agentenbasierte Arbeitsabläufe genau so ein, wie sie genutzt werden sollten: um
den in hohem Maße manuellen Prozess zu vereinfachen, der andernfalls sowohl das
Reiseerlebnis als auch das Reisemanagement und den Flugbetrieb beeinträchtigt.
Da die Reisekonformität stetig komplexer wird, bietet sich Intellivisa eine
enorme Chance, zur unverzichtbaren Infrastruktur für die Abwicklung
internationaler Reisen zu werden, und das Unternehmen verfügt über die Vision,
das Team und die Technologie, die erforderlich sind, um diese Chance voll
auszuschöpfen."
Um mehr über Intellivisa zu erfahren, besuchen Sie intellivisa.ai
(https://intellivisa.ai/).
Über Intellivisa
Vor dem Flughafen freigegeben.
Intellivisa ist die Abfertigungsplattform für internationale Reisen, die die
Lücke zwischen der Buchung einer Reise und der Erteilung der Reisefreigabe
schließt. Die KI-Agenten des Unternehmens arbeiten parallel, um Reisedokumente
zu lesen, die Berechtigung zu überprüfen, behördliche Formulare auszufüllen und
Reisegenehmigungen, Erklärungen sowie Visumanträge von Anfang bis Ende
einzureichen. So wird aus einem manuellen, tagelangen Compliance-Prozess ein
überprüfbarer Arbeitsablauf, der innerhalb weniger Minuten abgewickelt wird.
Intellivisa ist in die Buchungsabläufe von Fluggesellschaften,
Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros integriert, unterstützt
Reisende in 195 Ländern und entwickelt die Clearance-Ebene für eine zunehmend
agentenbasierte Reiseplattform. Im Kern löst Intellivisa ein einfaches Problem:
Jede Buchungsplattform weltweit verkauft Reisen, die sie nicht abwickeln kann.
Die Intellivisa Corp ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das von
erfahrenen Fachleuten sowie institutionellen und strategischen Investoren aus
den Bereichen Unternehmens-KI und Reiseökosystem unterstützt wird. Erfahren Sie
mehr unter intellivisa.ai (https://intellivisa.ai/) und auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/intellivisa/).
Kontakt
V2 Communications für Intellivisa
intellivisa@v2comms.com (mailto:intellivisa@v2comms.com)
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