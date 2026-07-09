GNW-News: Internationales Beratergremium für Handel und Investitionen in Shandong 2026 tagt in Jinan

^JINAN, China, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vom Shandong-Unterausschuss

des Rates zur Förderung des internationalen Handels (CCPIT Shandong)

veranstaltete Rundtischgespräch des Internationalen Beratergremiums für Handel

und Investitionen in Shandong 2026 fand am 7. Juli in Jinan statt. Unter dem

Motto?Institutionelle Öffnung vertiefen, grüne und hochwertige Entwicklung

vorantreiben" kamen internationale Berater sowie geladene Vertreter aus mehr als

zehn Ländern und Regionen zusammen. Im Mittelpunkt des Austauschs standen unter

anderem der Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Förderung einer Öffnung auf

hohem Niveau, die digitale Transformation industrieller Wertschöpfungsketten,

die ökologische Modernisierung der Fertigungsindustrie sowie die weitere

Verbesserung des Geschäftsumfelds.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5434/eng)

Besonderes Interesse galt dem 15. Fünfjahresplan der Provinz Shandong. Shandong

treibt derzeit den Aufbau von vier strategischen Zukunftsbranchen mit einer

Wirtschaftsleistung in der Größenordnung von jeweils einer Billion Yuan voran:

High-End-Ausrüstungstechnik, IT-Dienstleistungen, neue Energien und neue

Werkstoffe. Gleichzeitig werden vier weitere Zukunftsbranchen mit einem

Zielvolumen von jeweils 100 Milliarden Yuan gezielt entwickelt: Künstliche

Intelligenz, Biomedizin, Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien sowie

die Luft- und Raumfahrt einschließlich der Low-Altitude-Economy. Darüber hinaus

stellt die Provinz bereits heute die Weichen für künftige Industriezweige wie

Quanteninformationstechnologie und Biotechnologie.

Vertreter internationaler Unternehmen wie DSM-Firmenich, Siemens, AbbVie,

Philips, KPMG und Veolia brachten zukunftsorientierte Vorschläge ein. Dabei ging

es unter anderem um die Verbindung von Künstlicher Intelligenz und moderner

Fertigung, die Transformation traditioneller Industrien sowie die

Weiterentwicklung der Biomedizin und der sogenannten Longevity Economy. Ein

zentrales Thema der Veranstaltung war die grüne und kohlenstoffarme Entwicklung.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt die von Siemens und Rock Morrison gemeinsam

errichtete Smart Zero-Carbon Factory in Jinan. Sie wurde als erste Pilot-?Null-

CO?-Fabrik" der Provinz Shandong nach den entsprechenden Provinzstandards

anerkannt. Vertreter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten der

Provinzregierung Shandong nahmen die Vorschläge der Berater unmittelbar vor Ort

auf und beantworteten ihre Fragen.

Dank seiner Lage an einem wichtigen Knotenpunkt der?Belt and Road"-Initiative

richtet Shandong seine wirtschaftliche Öffnung konsequent an internationalen

Handelsstandards aus und erschließt zugleich neue Märkte in Zentralasien, dem

Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika. Die Berater zeigten sich überzeugt vom

weiteren Öffnungs- und Entwicklungspotenzial Shandongs und sprachen sich für

einen Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Partnern aus Italien,

Kenia, Mexiko und den ASEAN-Staaten aus. Ebenfalls am 7. Juli fiel der

Startschuss für die Veranstaltungsreihe?Shandong City Tour": internationale

Vertreter reisten nach Yantai und Weihai, um dort an Unternehmens- und

Kooperationsgesprächen teilzunehmen.

Seit der Einrichtung des Internationalen Beratergremiums für Handel und

Investitionen in Shandong im Dezember 2021 wurden 26 hochrangige

Persönlichkeiten aus der internationalen Wirtschaft als Berater berufen. In den

vergangenen fünf Jahren haben sie nahezu 80 Berichte vorgelegt. Das

Rundtischgespräch hat sich inzwischen zu einer wichtigen Plattform für den

Ausbau des internationalen Partnernetzwerks der Provinz Shandong entwickelt.

Quelle: CCPIT Shandong Sub-council

Ansprechpartnerin: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°