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09.07.2026 09:01:38
GNW-News: Internationales Beratergremium für Handel und Investitionen in Shandong 2026 tagt in Jinan
^JINAN, China, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vom Shandong-Unterausschuss
des Rates zur Förderung des internationalen Handels (CCPIT Shandong)
veranstaltete Rundtischgespräch des Internationalen Beratergremiums für Handel
und Investitionen in Shandong 2026 fand am 7. Juli in Jinan statt. Unter dem
Motto?Institutionelle Öffnung vertiefen, grüne und hochwertige Entwicklung
vorantreiben" kamen internationale Berater sowie geladene Vertreter aus mehr als
zehn Ländern und Regionen zusammen. Im Mittelpunkt des Austauschs standen unter
anderem der Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Förderung einer Öffnung auf
hohem Niveau, die digitale Transformation industrieller Wertschöpfungsketten,
die ökologische Modernisierung der Fertigungsindustrie sowie die weitere
Verbesserung des Geschäftsumfelds.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5434/eng)
Besonderes Interesse galt dem 15. Fünfjahresplan der Provinz Shandong. Shandong
treibt derzeit den Aufbau von vier strategischen Zukunftsbranchen mit einer
Wirtschaftsleistung in der Größenordnung von jeweils einer Billion Yuan voran:
High-End-Ausrüstungstechnik, IT-Dienstleistungen, neue Energien und neue
Werkstoffe. Gleichzeitig werden vier weitere Zukunftsbranchen mit einem
Zielvolumen von jeweils 100 Milliarden Yuan gezielt entwickelt: Künstliche
Intelligenz, Biomedizin, Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien sowie
die Luft- und Raumfahrt einschließlich der Low-Altitude-Economy. Darüber hinaus
stellt die Provinz bereits heute die Weichen für künftige Industriezweige wie
Quanteninformationstechnologie und Biotechnologie.
Vertreter internationaler Unternehmen wie DSM-Firmenich, Siemens, AbbVie,
Philips, KPMG und Veolia brachten zukunftsorientierte Vorschläge ein. Dabei ging
es unter anderem um die Verbindung von Künstlicher Intelligenz und moderner
Fertigung, die Transformation traditioneller Industrien sowie die
Weiterentwicklung der Biomedizin und der sogenannten Longevity Economy. Ein
zentrales Thema der Veranstaltung war die grüne und kohlenstoffarme Entwicklung.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt die von Siemens und Rock Morrison gemeinsam
errichtete Smart Zero-Carbon Factory in Jinan. Sie wurde als erste Pilot-?Null-
CO?-Fabrik" der Provinz Shandong nach den entsprechenden Provinzstandards
anerkannt. Vertreter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten der
Provinzregierung Shandong nahmen die Vorschläge der Berater unmittelbar vor Ort
auf und beantworteten ihre Fragen.
Dank seiner Lage an einem wichtigen Knotenpunkt der?Belt and Road"-Initiative
richtet Shandong seine wirtschaftliche Öffnung konsequent an internationalen
Handelsstandards aus und erschließt zugleich neue Märkte in Zentralasien, dem
Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika. Die Berater zeigten sich überzeugt vom
weiteren Öffnungs- und Entwicklungspotenzial Shandongs und sprachen sich für
einen Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Partnern aus Italien,
Kenia, Mexiko und den ASEAN-Staaten aus. Ebenfalls am 7. Juli fiel der
Startschuss für die Veranstaltungsreihe?Shandong City Tour": internationale
Vertreter reisten nach Yantai und Weihai, um dort an Unternehmens- und
Kooperationsgesprächen teilzunehmen.
Seit der Einrichtung des Internationalen Beratergremiums für Handel und
Investitionen in Shandong im Dezember 2021 wurden 26 hochrangige
Persönlichkeiten aus der internationalen Wirtschaft als Berater berufen. In den
vergangenen fünf Jahren haben sie nahezu 80 Berichte vorgelegt. Das
Rundtischgespräch hat sich inzwischen zu einer wichtigen Plattform für den
Ausbau des internationalen Partnernetzwerks der Provinz Shandong entwickelt.
Quelle: CCPIT Shandong Sub-council
Ansprechpartnerin: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°
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