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12.09.2026 10:04:39
GNW-News: Intesa Sanpaolo-Aktionäre stimmen mit 97 % für Kapitalerhöhung zur Unterstützung des Angebots der MPS
^MAILAND, Sept. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Aktionäre der Intesa Sanpaolo
haben heute der Kapitalerhöhung zugestimmt, mit der das freiwillige öffentliche
Übernahme- und Umtauschangebot der Bank für die Monte dei Paschi di Siena
(MPS) unterstützt werden soll. Damit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum
Abschluss der im Juni angekündigten Transaktion getan. Der Beschluss wurde auf
der außerordentlichen Hauptversammlung mit 96,96 % der vertretenen und
stimmberechtigten Aktien angenommen.
Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo, kommentierte die Abstimmung wie folgt:
?Ich möchte unseren Aktionären für die starke Unterstützung danken, die sie
unserem Vorhaben heute entgegengebracht haben. Die Genehmigung der
Kapitalerhöhung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Abschluss der im
Juni angekündigten Transaktion mit der Monte dei Paschi di Siena und zum Aufbau
einer noch stärkeren Gruppe - zum Nutzen unserer Aktionäre, Kunden, der
Gemeinden vor Ort und Italiens insgesamt."
?Die Bankengruppe, die wir aufbauen wollen, wird zu den führenden Europas
zählen. Bis 2029 erwarten wir mehr als 27 Millionen Kunden, ein verwaltetes
Kundenvermögen von rund zwei Billionen Euro und einen Nettogewinn von mehr als
16 Milliarden Euro. Für den Zeitraum von 2025 bis 2029 planen wir, rund 61
Milliarden Euro an unsere Aktionäre auszuschütten und gleichzeitig eine äußerst
solide Kapitalausstattung sicherzustellen."
?Die Bedeutung dieser Transaktion geht weit über ihre finanzielle Dimension
hinaus. Zu den grundlegenden Aufgaben einer Bank gehört es, Ersparnisse zu
schützen und zu vermehren und sie zugleich zur Förderung des
Wirtschaftswachstums einzusetzen."
In der ersten Jahreshälfte stellte die Intesa Sanpaolo Privatkunden und
Unternehmen Finanzmittel in Höhe von mehr als 44 Milliarden Euro zur Verfügung.
Messina fügte hinzu:?Die zusätzliche Stärke, die wir durch die Transaktion
gewinnen, wird es uns ermöglichen, noch mehr zu leisten."
?Die MPS-Aktionäre werden die Möglichkeit haben, am Wachstum einer der führenden
Bankengruppen Europas teilzuhaben und von ihrer Fähigkeit zu profitieren, Wert
zu schaffen und an die Aktionäre weiterzugeben. Die MPS-Kunden werden indes von
der Technologie, den Produkten, dem Fachwissen und der internationalen Präsenz
der Intesa Sanpaolo profitieren, während die enge Verbindung zu den Gemeinden
vor Ort, die beide Banken auszeichnet, erhalten bleibt."
Mediobanca ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts. Messina
erklärte:?Wir wollen ihre Marke, ihr Fachwissen und ihre besonderen Kompetenzen
innerhalb einer Gruppe stärken, die über eine größere Reichweite und eine
stärkere Präsenz in Europa verfügt."
Sollte das Übernahme- und Umtauschangebot der Intesa Sanpaolo erfolgreich sein,
sieht das Projekt im nächsten Schritt eine Beteiligung der Unipol am Aufbau der
zweitgrößten Bankengruppe Italiens mit einer starken italienischen
Aktionärsbasis vor. Dabei sollen die Marke MPS und ihr Hauptsitz in der Rocca
Salimbeni erhalten bleiben und zugleich die Rolle Sienas weiter gestärkt
werden."
?Die Transaktion sieht außerdem den Erwerb einer Beteiligung an
der Assicurazioni Generali vor, und zwar ausschließlich als Finanzinvestition.
Die Beteiligung der Intesa Sanpaolo an einem großen Konzern, der eine führende
Rolle bei der Verwaltung von Sparvermögen in Italien spielt, wird einen
erheblichen Mehrwert schaffen, indem sie zur Stabilität der Aktionärsstruktur
der Assicurazioni Generali und zu deren Unabhängigkeit beiträgt."
?Die Menschen sind ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. Die Kompetenzen,
die Erfahrung und die über die Jahre bei MPS und Mediobanca gewachsenen
Beziehungen sind ein wichtiges Kapital für die Zukunft. Im Rahmen des bis 2029
reichenden Plans der Intesa Sanpaolo erwarten wir rund 13.100 Neueinstellungen,
die das Wachstum unterstützen, den Generationswechsel fördern und neue
berufliche Perspektiven schaffen."
?Gestärkt durch unsere Ergebnisse, die klare Ausrichtung unseres Projekts und
unseren Entschluss, eine noch stärkere Unternehmensgruppe aufzubauen, gehen wir
nun die nächsten Schritte der Transaktion an. Unser Ziel ist ein Konzern, der
Mehrwert für Italien schafft und eine zunehmend wichtigere Rolle in Europa
übernimmt."
Weiterführende Links
Vollständige Stellungnahme von Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo
(https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-
documenti/newsroom/mediabrief/260910_CM_Statement_ENG.pdf)
Pressemitteilung der Intesa Sanpaolo: außerordentliche Hauptversammlung
(https://group.intesasanpaolo.com/en/investor-relations/press-
releases/2026/09/20260910-assemblea-uk)
Ansprechpartner: international.media@intesasanpaolo.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51823647-2d53-49ff-b034-
3b0007556be2
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