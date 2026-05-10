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10.05.2026 06:56:38
GNW-News: Intesa Sanpaolo meldet auf Vermögensverwaltung gestützten Rekordgewinn für das ersten Quartal
^MAILAND, May 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo erzielte im ersten
Quartal 2026 mit einem Nettoertrag in Höhe von 2,8 Milliarden Euro das beste
Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte der Bank (+6 % ggü. Q1 2025).
Das Betriebsergebnis erreichte im ersten Quartal den Rekordstand von 7,2
Milliarden Euro, wozu ein ausgewogenes Wachstum des Nettozinsertrags, der
Provisionen, des Versicherungsgeschäfts und des Wertpapierhandels beitrug. Die
Nettogebühren- und Provisionserträge waren so gut wie in keinem Quartal zuvor,
und auch die Versicherungserträge erreichen ein Rekordniveau. Beide stiegen um
3 % im Vorjahresvergleich. Die Betriebskosten sanken um 0,7 %.
Die Nettoertragsprognose für das Jahr 2026 von rund 10 Milliarden Euro wurde
bestätigt. Das Ertragswachstum im ersten Quartal (gestützt auf Gebühren- und
Provisionserträge und Versicherungserträge), die geringeren Kosten und
Provisionsaufwendungen sowie eine CET1-Quote über 13 % verdeutlichen gemeinsam
das niedrige Risikoprofil, den soliden Ausblick und die nachhaltige Rentabilität
von Intesa Sanpaolo.
Vermögensverwaltung: strategischer Wachstumstreiber
Mit einem Kundenvermögen von über 1,4 Billionen Euro baut Intesa Sanpaolo ihre
führende Position im Bereich Vermögensverwaltung, -sicherung und -beratung
weiter aus. Das Kundenvermögen wuchs während der letzten zwölf Monate um 64
Milliarden Euro, woran sich die Stärke des Beratungsmodells der Gruppe und das
fortgesetzte Vertrauen der Kunden zeigt.
Das in Europa einzigartige Geschäftsmodell der Gruppe basiert auf einer
Plattform für Vermögensverwaltung, -sicherung und -beratung, wobei die Gebühren
und Versicherungsaktivitäten einen sektorweit führenden Beitrag zu den Umsätzen
liefern.
Im Geschäftsplan 2026-2029 hat die Gruppe sich zum Ziel gesetzt, diese
Führungsposition durch Wachstum im Geschäftsfeld Private Banking, einer
Erweiterung des Beratungsnetzwerks und einer Aufwertung der digitalen und
internationalen Leistungsangebote zu stärken.
Umsatzerlöse und Rentabilität: die Stärke eines gut diversifizierten
Geschäftsmodells
Das Betriebsergebnis stieg um 5,3 % ggü. dem Vorjahr auf den Rekordstand von
7,2 Milliarden Euro.
Der Nettozinsertrag (3,6 Mrd. Euro) konnte trotz der geringeren Zinssätze leicht
gesteigert werden, wobei das Wachstum auf Gebühren und Provisionen (2,5 Mrd.
Euro), Erträge aus dem Versicherungsgeschäft (476 Mio. Euro) und einen starken
Beitrag der Gewinne aus Finanzanlagen (505 Mio. Euro) zurückzuführen war. Die
Umsatzzusammensetzung ist Beleg für ein gut diversifiziertes und robustes
Geschäftsmodell.
Die Betriebsergebnismarge belief sich auf 4,6 Milliarden Euro und das
Nettoergebnis auf 2,8 Milliarden Euro, womit Intesa Sanpaolo ihr bestes
Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte verzeichnete. Die ROE von 21 %
und ROTE von 25 % verdeutlichen die herausragende Rentabilität.
Betriebliche Effizienz: Beispiellos niedriges Kosten-Ertrags-Verhältnis, Best in
Class in Europa
Das Kosten-Ertrags-Verhältnis war so niedrig wie nie zuvor (35,9 % im ersten
Quartal), womit einer der besten Werte im europäischen Bankensektor erreicht
wurde.
Die Betriebskosten gingen um 0,7 % auf 2,6 Milliarden Euro zurück, was auf die
rigorose Kostendisziplin trotz fortgeführter Investitionen in Technologien und
Innovationen zurückzuführen ist und die hohe strukturelle Effizienz unterstützt.
Seit 2022 hat Intesa Sanpaolo rund 5,7 Milliarden Euro in ihre technologische
Transformation investiert.
Qualität der Aktiva: Das Null-NPL-Bankmodell von Intesa Sanpaolo
Die NPL-Quote (netto) lag zum Ende des ersten Quartals bei 0,8 %, womit sie zu
den niedrigsten im Sektor gehört. Es waren nahezu keine notleidenden Kredite zu
verzeichnen. Die NPL-Deckung stieg auf 49,5 %.
Die annualisierten Risikokosten sanken auf 16 Basispunkte und lagen im Rahmen
des Null-NPL-Bankmodells der Gruppe.
Das starke Risikoprofil von Intesa Sanpaolo wird durch eine robuste
Kapitalausstattung unterstützt: Die CET1-Quote liegt mit 13 % deutlich über den
regulatorischen Anforderungen.
Aktionärsrendite: eine der höchsten im europäischen Bankensektor
Intesa Sanpaolo bietet weiterhin eine der höchsten Aktionärsrenditen im
europäischen Bankensektor. In diesem Jahr beabsichtigt die Gruppe, mit der
Abschlussdividende im Mai, dem Aktienrückkauf im Juli und der für den November
geplanten Zwischenrendite 9,4 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszuschütten.
Allein im ersten Quartal wurden 2,1 Milliarden Euro für die Barrenditen der
Aktionäre zurückgestellt. Die Dividendenrendite von Intesa Sanpaolo beläuft sich
auf 7,5 %, mit einer allgemeinen Auszahlungsquote von 95 % des Nettoertrags.
Gemeinnütziges Engagement: eine globale Führungsposition bei sozialen
Initiativen
Seit 2023 hat Intesa Sanpaolo rund 1,1 Milliarden Euro für Initiativen zur
Bekämpfung von Armut und zum Abbau von Ungleichheiten bereitgestellt.
Im ersten Quartal 2026 hat die Gruppe 4,2 Milliarden Euro für die Unterstützung
der Nachhaltigkeitswende einschließlich Energieeffizienzmaßnahmen und
Initiativen zur Unterstützung von KMU verteilt.
Kernaussagen
Die Performance im ersten Quartal lässt darauf schließen, dass Intesa Sanpaolo
dank der Strategie der Gruppe - mit den Schwerpunkten auf Vermögensverwaltung,
Provisionen, Technologie, starker Kapitalausstattung und strukturell niedriger
Risikokosten - trotz der erhöhten geopolitischen Unsicherheit robustes Wachstum
liefern kann.
Das Ergebnis markiert einen starken Start bei der Umsetzung des Geschäftsplans
2026-2029, gestützt auf ein robustes, effizientes und skalierbares
Geschäftsmodell.
Für ausführlichere Finanz- und Betriebsdaten wird auf die Präsentation der
Ergebnisse aus dem ersten Quartal 2026 verwiesen:
https://group.intesasanpaolo.com/en/investor-relations
international.media@intesasanpaolo.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cbad8e33-fd2e-
46a3-92b3-88d9ce95a404
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