GNW-News: Intesa Sanpaolo meldet auf Vermögensverwaltung gestützten Rekordgewinn für das ersten Quartal

^MAILAND, May 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo erzielte im ersten

Quartal 2026 mit einem Nettoertrag in Höhe von 2,8 Milliarden Euro das beste

Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte der Bank (+6 % ggü. Q1 2025).

Das Betriebsergebnis erreichte im ersten Quartal den Rekordstand von 7,2

Milliarden Euro, wozu ein ausgewogenes Wachstum des Nettozinsertrags, der

Provisionen, des Versicherungsgeschäfts und des Wertpapierhandels beitrug. Die

Nettogebühren- und Provisionserträge waren so gut wie in keinem Quartal zuvor,

und auch die Versicherungserträge erreichen ein Rekordniveau. Beide stiegen um

3 % im Vorjahresvergleich. Die Betriebskosten sanken um 0,7 %.

Die Nettoertragsprognose für das Jahr 2026 von rund 10 Milliarden Euro wurde

bestätigt. Das Ertragswachstum im ersten Quartal (gestützt auf Gebühren- und

Provisionserträge und Versicherungserträge), die geringeren Kosten und

Provisionsaufwendungen sowie eine CET1-Quote über 13 % verdeutlichen gemeinsam

das niedrige Risikoprofil, den soliden Ausblick und die nachhaltige Rentabilität

von Intesa Sanpaolo.

Vermögensverwaltung: strategischer Wachstumstreiber

Mit einem Kundenvermögen von über 1,4 Billionen Euro baut Intesa Sanpaolo ihre

führende Position im Bereich Vermögensverwaltung, -sicherung und -beratung

weiter aus. Das Kundenvermögen wuchs während der letzten zwölf Monate um 64

Milliarden Euro, woran sich die Stärke des Beratungsmodells der Gruppe und das

fortgesetzte Vertrauen der Kunden zeigt.

Das in Europa einzigartige Geschäftsmodell der Gruppe basiert auf einer

Plattform für Vermögensverwaltung, -sicherung und -beratung, wobei die Gebühren

und Versicherungsaktivitäten einen sektorweit führenden Beitrag zu den Umsätzen

liefern.

Im Geschäftsplan 2026-2029 hat die Gruppe sich zum Ziel gesetzt, diese

Führungsposition durch Wachstum im Geschäftsfeld Private Banking, einer

Erweiterung des Beratungsnetzwerks und einer Aufwertung der digitalen und

internationalen Leistungsangebote zu stärken.

Umsatzerlöse und Rentabilität: die Stärke eines gut diversifizierten

Geschäftsmodells

Das Betriebsergebnis stieg um 5,3 % ggü. dem Vorjahr auf den Rekordstand von

7,2 Milliarden Euro.

Der Nettozinsertrag (3,6 Mrd. Euro) konnte trotz der geringeren Zinssätze leicht

gesteigert werden, wobei das Wachstum auf Gebühren und Provisionen (2,5 Mrd.

Euro), Erträge aus dem Versicherungsgeschäft (476 Mio. Euro) und einen starken

Beitrag der Gewinne aus Finanzanlagen (505 Mio. Euro) zurückzuführen war. Die

Umsatzzusammensetzung ist Beleg für ein gut diversifiziertes und robustes

Geschäftsmodell.

Die Betriebsergebnismarge belief sich auf 4,6 Milliarden Euro und das

Nettoergebnis auf 2,8 Milliarden Euro, womit Intesa Sanpaolo ihr bestes

Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte verzeichnete. Die ROE von 21 %

und ROTE von 25 % verdeutlichen die herausragende Rentabilität.

Betriebliche Effizienz: Beispiellos niedriges Kosten-Ertrags-Verhältnis, Best in

Class in Europa

Das Kosten-Ertrags-Verhältnis war so niedrig wie nie zuvor (35,9 % im ersten

Quartal), womit einer der besten Werte im europäischen Bankensektor erreicht

wurde.

Die Betriebskosten gingen um 0,7 % auf 2,6 Milliarden Euro zurück, was auf die

rigorose Kostendisziplin trotz fortgeführter Investitionen in Technologien und

Innovationen zurückzuführen ist und die hohe strukturelle Effizienz unterstützt.

Seit 2022 hat Intesa Sanpaolo rund 5,7 Milliarden Euro in ihre technologische

Transformation investiert.

Qualität der Aktiva: Das Null-NPL-Bankmodell von Intesa Sanpaolo

Die NPL-Quote (netto) lag zum Ende des ersten Quartals bei 0,8 %, womit sie zu

den niedrigsten im Sektor gehört. Es waren nahezu keine notleidenden Kredite zu

verzeichnen. Die NPL-Deckung stieg auf 49,5 %.

Die annualisierten Risikokosten sanken auf 16 Basispunkte und lagen im Rahmen

des Null-NPL-Bankmodells der Gruppe.

Das starke Risikoprofil von Intesa Sanpaolo wird durch eine robuste

Kapitalausstattung unterstützt: Die CET1-Quote liegt mit 13 % deutlich über den

regulatorischen Anforderungen.

Aktionärsrendite: eine der höchsten im europäischen Bankensektor

Intesa Sanpaolo bietet weiterhin eine der höchsten Aktionärsrenditen im

europäischen Bankensektor. In diesem Jahr beabsichtigt die Gruppe, mit der

Abschlussdividende im Mai, dem Aktienrückkauf im Juli und der für den November

geplanten Zwischenrendite 9,4 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszuschütten.

Allein im ersten Quartal wurden 2,1 Milliarden Euro für die Barrenditen der

Aktionäre zurückgestellt. Die Dividendenrendite von Intesa Sanpaolo beläuft sich

auf 7,5 %, mit einer allgemeinen Auszahlungsquote von 95 % des Nettoertrags.

Gemeinnütziges Engagement: eine globale Führungsposition bei sozialen

Initiativen

Seit 2023 hat Intesa Sanpaolo rund 1,1 Milliarden Euro für Initiativen zur

Bekämpfung von Armut und zum Abbau von Ungleichheiten bereitgestellt.

Im ersten Quartal 2026 hat die Gruppe 4,2 Milliarden Euro für die Unterstützung

der Nachhaltigkeitswende einschließlich Energieeffizienzmaßnahmen und

Initiativen zur Unterstützung von KMU verteilt.

Kernaussagen

Die Performance im ersten Quartal lässt darauf schließen, dass Intesa Sanpaolo

dank der Strategie der Gruppe - mit den Schwerpunkten auf Vermögensverwaltung,

Provisionen, Technologie, starker Kapitalausstattung und strukturell niedriger

Risikokosten - trotz der erhöhten geopolitischen Unsicherheit robustes Wachstum

liefern kann.

Das Ergebnis markiert einen starken Start bei der Umsetzung des Geschäftsplans

2026-2029, gestützt auf ein robustes, effizientes und skalierbares

Geschäftsmodell.

Für ausführlichere Finanz- und Betriebsdaten wird auf die Präsentation der

Ergebnisse aus dem ersten Quartal 2026 verwiesen:

https://group.intesasanpaolo.com/en/investor-relations

international.media@intesasanpaolo.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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