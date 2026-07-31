|
31.07.2026 12:21:38
GNW-News: Intesa Sanpaolo meldet Rekordergebnis für das erste Halbjahr und hebt Prognosen an
^MAILAND, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo erzielte im ersten
Halbjahr 2026 mit einem Nettoertrag in Höhe von 5,6 Mrd. EUR das beste Halbjahr
ihrer Geschichte. Der Nettoertrag belief sich im zweiten Quartal auf 2,8 Mrd.
EUR, womit das beste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte erreicht wurde.
Der Zuwachs des Nettoertrags stieg im Jahresvergleich um 6 % für das erste
Halbjahr und 7 % für das zweite Quartal.
Die annualisierte Kapitalrendite (Return on Equity, RoE) stieg auf 20 %, während
die annualisierte Eigenkapitalrendite ohne Berücksichtigung immaterieller
Vermögenswerte (Return on Tangible Equity, RoTE) bei 25 % lag. Der Gewinn je
Aktie stieg um 9 % im Jahresvergleich, was Beleg für das nachhaltige
Wachstumspotenzial der Gruppe ist.
Anhebung der Prognose und Ausschüttung an die Aktionäre
Nach diesem hervorragenden Halbjahresergebnis hat Intesa Sanpaolo seine Prognose
für den Nettogewinn für 2026 deutlich auf über 10 Mrd. EUR angehoben.
Im ersten Halbjahr erzielte die Gruppe eine signifikante Steigerung des Gewinns
pro Aktie, der Dividende pro Aktie und des materiellen Buchwerts pro Aktie. Im
November wird eine Zwischendividende in Höhe von 3,8 Mrd. EUR ausgeschüttet.
Im Jahr 2026 beabsichtigt Intesa Sanpaolo, über Dividenden und Aktienrückkäufe
9,4 Mrd. EUR an die Aktionäre auszuschütten.
?Intesa Sanpaolo gehört weiterhin zu den Banken mit den höchsten
Aktionärsvergütungen in Europa", so Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo.
Ertragswachstum und Geschäftsdynamik
Im ersten Halbjahr wurde bei den Erträgen, der Betriebsmarge und dem Nettogewinn
Rekordergebnisse erzielt. Die Erträge stiegen bei allen Komponenten, gestützt
auf das gut diversifizierte Geschäftsmodell der Gruppe.
Das Netto-Zinsergebnis stieg trotz niedrigerer Zinssätze im Vergleich zum
Vorjahreswert und nahm im zweiten Quartal stark an Fahrt auf. Die Prognose für
das Netto-Zinsergebnis wurde auf einen Wert deutlich über 15 Mrd. EUR angehoben.
Die Geschäftsdynamik war weiterhin robust: Die Kreditvergabe an Kunden wuchs im
fünften Quartal in Folge und stieg um 5 % im Vorjahresvergleich, die Einlagen
wuchsen um 7 %. Das Kundenvermögen überstieg die Marke von 1,5 Bio. EUR, das
verwaltete Vermögens wuchs um 49 Mrd. EUR.
Die Geschäftsfelder Wealth Management und Absicherung lieferten weiterhin starke
Ergebnisse, wobei die Provisionen im ersten Halbjahr und zweiten Quartal genau
wie der Ertrag aus dem Versicherungsgeschäft auf Rekordniveau stiegen. Die
Provisionen stiegen im ersten Halbjahr um 5 %, die Zuflüsse zum verwalteten
Vermögen legten um 7 % zu. Das Beratungsgeschäft der Gruppe liefert weiterhin
stabilisierenden Schutz gegen die Auswirkungen von Marktschwankungen auf die
Gebührenerträge, und die konzerneigenen Produktplattformen bleiben ein
deutlicher Vorteil im Wettbewerb.
?Wir haben Familien und Unternehmen mit mehr als 44 Milliarden Euro in Form von
Krediten unterstützt", so Messina.
Effizienz, Asset-Qualität und Kapital
Das Kosten-Ertrags-Verhältnis war mit 35,9 % so niedrig wie nie zuvor, was
eindeutig auch auf den Erfolg von Investitionen in Technologie zurückzuführen
war. Die Betriebskosten sanken um 1 % im Vorjahresvergleich.
Der technologische Umbau erschließt weitere Flexibilität für Kostensenkungen und
unterstützt eine Beschleunigung des Generationswechsels in der Belegschaft ohne
soziale Kosten und ohne Beeinträchtigung der Umsatzerlöse.
Die annualisierten Risikokosten lagen bei 20 Basispunkten, wobei die Coverage
deutlich stieg und keine Overlays freigegeben wurden. Die Gruppe meldete, dass
keine Anzeichen für eine Verschlechterung der Asset-Qualität zu erkennen seien.
Die NPL-Zugäge waren so gering wie nie zuvor, der Bestand notleidender Kredite
sank auf nahezu null und das Kreditportfolio ist weiterhin gut diversifiziert.
Die Common Equity-Quote belief sich auf 13,1 % und bei Berücksichtigung der
Nutzung latenter Steueransprüche auf 13,8 %. Die MREL-Quoten lagen auf
branchenführendem Niveau und die Liquiditätsquoten übertrafen die Planwerte
deutlich.
Übernahme von Monte dei Paschi di Siena
Das Angebot für Monte dei Paschi di Siena läuft nach Plan. Die Transaktion ist
ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsplanung und wird den Kundenstamm von
Intesa Sanpaolo um sechs Millionen Kunden erweitern. Gleichzeitig wird das
Privatkundenkreditgeschäft und das Firmen- und Investmentbanking durch die
Nutzung der internationalen Präsenz von Mediobanca gestärkt.
?Wir wollen gemeinsam eine noch stärkere Gruppe aufbauen und unsere Rentabilität
als führendes Institut in einer zunehmend komplexen globalen Umgebung weiter
steigern", so Messina.
Intesa Sanpaolo erwartet, dank ihrer bewährten Umsetzungskompetenz und ihrer IT-
Plattform Synergieeffekte in Höhe von 2,9 Mrd. EUR zu erzielen. Die Transaktion
sollte es der Gruppe ermöglichen, die Ziele aus ihrer Geschäftsplanung mit einem
Kundenvermögen von 2 Bio. EUR bis zum Jahr 2029 drei Jahre früher zu erreichen.
?Unsere Personalplanung für die Gruppe sieht die Einstellung von 13.100 jungen
Mitarbeitern vor", ergänzt Messina.
Demzufolge erwartet die Gruppe im Jahr 2029 einen Nettoertrag in Höhe von 16
Mrd. EUR, bei starken Ergebnissen für EPS und DPS, zunehmenden
Kapitalausschüttungen pro Aktie und keinen Integrationsrisiken.
Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com
(mailto:international.media@intesasanpaolo.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36cd80ff-6c18-4a1b-
a4c1-3f0ea9610049
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.