GNW-News: Intesa Sanpaolo verzeichnet in den ersten neun Monaten 2026 einen Rekord-Nettogewinn von 8,2 Milliarden ?

^MAILAND, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo hat mit einem

Nettogewinn von 8,2 Milliarden EUR das beste Ergebnis der ersten neun Monate seit

Bestehen erzielt und ihre Prognose für den Nettogewinn 2026 trotz der

steuerlichen Auswirkungen des italienischen Haushaltsgesetzes 2026 in Höhe von

fast 1 Milliarde EUR zum zweiten Mal in diesem Jahr auf deutlich über 10

Milliarden EUR angehoben.

CEO Carlo Messina äußert sich zu den Ergebnissen und zum Übernahmeangebot für

Monte dei Paschi di Siena, das planmäßig verläuft und die erforderlichen

behördlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden, darunter auch der

Europäischen Zentralbank, erhalten hat.

?Diese Ergebnisse bestätigen die Stärke unseres Geschäftsmodells und unsere

Fähigkeit zur vollständigen Umsetzung des Geschäftsplans 2026-2029."

Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 %. Im dritten

Quartal erzielte das Unternehmen mehr als 2,6 Milliarden EUR und verzeichnete

damit das beste dritte Quartal aller Zeiten.

Die Rentabilität gehört weiterhin zu den höchsten im europäischen Bankensektor:

Die annualisierte Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21 % und die annualisierte

Gesamtkapitalrendite (ROTE) bei 26 %, während der Gewinn pro Aktie im Vergleich

zum Vorjahr um 10 % gestiegen ist.

?Wir haben unseren bisher höchsten Umsatz erzielt, wobei wir dank unseres breit

gefächerten Geschäftsmodells in allen Bereichen Zuwächse verzeichnen konnten."

Die Provisions- und Versicherungserträge erzielten mit einem Plus von 5 % bzw.

6 % das beste Ergebnis der ersten neun Monate und damit das beste Ergebnis des

dritten Quartals aller Zeiten.

Der Nettozinsertrag stieg um 2 %, während der Gesamtumsatz im Vergleich zum

Vorjahr um mehr als 1 Milliarde EUR zunahm. Der Nettozinsertrag dürfte im Jahr

2026 deutlich über 15 Milliarden EUR liegen, wobei für 2027 ein weiteres

deutliches Wachstum erwartet wird.

Das Kundenvermögen überstieg 1,5 Billionen EUR und legte damit im Vergleich zum

Vorjahr um 100 Milliarden EUR zu, wobei das verwaltete Vermögen ein deutliches

Wachstum verzeichnete (+6 %).

Die Kundenkredite stiegen um 4 % und die Direkteinzahlungen um 8 %. In den

ersten neun Monaten vergab Intesa Sanpaolo neue Kredite in Höhe von 66,4

Milliarden EUR an Privathaushalte und Unternehmen, darunter rund 15,1 Milliarden EUR

für den nachhaltigen Wandel und 4,4 Milliarden EUR an neuen Sozialkrediten.

?Unsere konsequente Disziplin bei der Umsetzung des Geschäftsplans und der

Kostenkontrolle trägt weiterhin zur Effizienz unseres Geschäftsmodells bei."

Die Betriebskosten gingen im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres

2025 um 1,3 % zurück.

Das Kosten-Ertrags-Verhältnis sank auf 36,7 %: der niedrigste Wert, der jemals

in den ersten neun Monaten verzeichnet wurde, und einer der besten in Europa.

?Unsere Position als 'Zero-NPL-Bank' festigt sich weiter."

Die Netto-NPL-Quote lag bei einem historischen Tiefstand von 0,8 %, während die

NPL-Zugänge weiterhin auf einem historischen Tiefstand blieben.

Die annualisierten Risikokosten beliefen sich auf 19 Basispunkte, bei einer

höheren NPL-Deckung und ohne Anzeichen einer Verschlechterung des Portfolios.

?Intesa Sanpaolo bietet weiterhin eine der höchsten und nachhaltigsten

Dividendenrenditen im europäischen Bankensektor."

Im Jahr 2026 wird Intesa Sanpaolo 9,4 Milliarden EUR in Form von Dividenden und

Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausschütten, was einer Dividendenrendite von

rund 7,5 % und damit einer der besten Renditen in Europa entspricht.

Die Zwischendividende in Höhe von 3,8 Milliarden EUR entspricht 22 Cent pro Aktie

und liegt damit um 18 % über dem Vorjahreswert; sie wird am 25. November

ausgezahlt.

Die CET1-Quote liegt bei rund 13,1 %, unter Berücksichtigung des im Oktober

abgeschlossenen Aktienrückkaufs in Höhe von 2,3 Milliarden EUR und einer

Ausschüttungsquote von 95 %.

Das Übernahmeangebot für Monte dei Paschi di Siena

?Unser Übernahmeangebot bietet den Aktionären der Monte dei Paschi di Siena die

Möglichkeit, Teil der führenden Bankengruppe Italiens und eines der größten

Finanzinstitute Europas zu werden. Wir sind fest von der Stärke unseres

Unternehmensprojekts und dem Mehrwert überzeugt, den es für Aktionäre,

Mitarbeiter, Kunden und die lokalen Gemeinschaften schaffen wird."

Die Transaktion wird die Fähigkeit der Gruppe stärken, die Ersparnisse der

privaten Haushalte zu verwalten, italienische Unternehmen bei ihrer Expansion im

Inland und auf internationaler Ebene zu unterstützen und im europäischen

Wettbewerb besser zu bestehen, während gleichzeitig die tiefe Verankerung in den

lokalen Gemeinschaften gewahrt bleibt.

Durch den Zusammenschluss dürfte die neue Gruppe im Jahr 2029 einen Nettogewinn

von mehr als 16 Milliarden EUR erzielen, wobei sich die Ausschüttungen an die

Aktionäre im Zeitraum 2025-2029 auf schätzungsweise rund 61 Milliarden EUR

belaufen und damit über den im Februar veröffentlichten Geschäftsplan von Intesa

Sanpaolo vorgesehenen 11 Milliarden EUR liegen dürften.

Die Transaktion wird den Geschäftsplan 2026-2029 deutlich beschleunigen: Ohne

Integrationsrisiko kann die Gruppe die Ziele des Plans drei Jahre früher als

geplant erreichen, was allen Aktionären zugute kommt.

* Vollständige Stellungnahme von Carlo Messina, CEO der Intesa Sanpaolo

(https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-

documenti/newsroom/mediabrief/261103_Statement_CEO_Carlo_Messina.pdf)

* Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com

(mailto:international.media@intesasanpaolo.com)

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d06b8a3db55a

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