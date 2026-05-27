GNW-News: Intravacc erhält Genehmigung der französischen CIR zur Unterstützung von Partnerschaften in der Impfstoffforschung und -entwicklung

^Die Zulassung für den Zeitraum 2025-2027 ermöglicht französischen Innovatoren

den Zugang zu den Dienstleistungen von Intravacc in den Bereichen

Impfstoffentwicklung, analytische Entwicklung und cGMP-konforme Herstellung

* Mit der Genehmigung des französischen Ministeriums wird Intravacc als

private Forschungseinrichtung für CIR-bezogene Forschungs- und

Entwicklungsausgaben in den Jahren 2025, 2026 und 2027 anerkannt.

* Französische Partner aus den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie können

an Intravacc ausgelagerte förderfähige F&E-Tätigkeiten im Rahmen des CIR-

Programms geltend machen, vorbehaltlich der Förderfähigkeit auf Projektebene

und der geltenden Vorschriften.

* Intravacc vereint Plattformen für virale, bakterielle, konjugierte und

Proteinexpressions-Impfstoffe mit Prozessentwicklung, analytischen

Dienstleistungen, Qualitätskontrolle und der klinischen Herstellung nach

cGMP-Standards.

BILTHOVEN, Niederlande, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc

(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/), eine weltweit führende

CDMO, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Biologika

spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen vom

französischen Ministerium für Hochschulbildung, Forschung und Raumfahrt als

private Forschungseinrichtung für die französische Forschungssteuergutschrift,

bekannt als Crédit d'Impôt Recherche (CIR), für die Jahre 2025, 2026 und 2027

zugelassen wurde. Die Zulassung bestätigt die Kompetenz von Intravacc

(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) bei der Durchführung von

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Unternehmen und stärkt den

Stellenwert des Unternehmens als Entwicklungspartner für französische Biotech -

und Pharmaunternehmen.

Das CIR-Rahmenwerk dient der Förderung förderfähiger Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten, einschließlich der an zugelassene

Forschungseinrichtungen ausgelagerten Arbeiten. Die Zulassung von

(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/)Intravacc

(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) erleichtert es

französischen Partnern, förderfähige F&E-Leistungen in ihre CIR-Unterlagen

aufzunehmen, wobei die Förderfähigkeit auf Projektebene weiterhin den geltenden

CIR-Vorschriften und etwaigen erforderlichen Prüfungen unterliegt. Die Zulassung

ist insbesondere für Unternehmen von Bedeutung, die auf der Suche nach

spezialisierten externen Kompetenzen in den Bereichen Impfstoffdesign,

Prozessentwicklung, analytische Entwicklung, Assay-Validierung,

Qualitätskontrolle, Formulierung und cGMP-konforme klinische Chargenproduktion

sind.

Ivo Lemmens, Managing Director von Intravacc, dazu:

?Ich freue mich, dass Intravacc die CIR-Zulassung für den Zeitraum 2025-2027

erhalten hat. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Engagement,

französischen und europäischen Partnern dabei zu helfen, die Impfstoffinnovation

voranzutreiben und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu verringern. Durch die

Kombination unseres Know-hows in der Impfstoffentwicklung, unserer

fortschrittlichen Analyseverfahren und unserer Fachkompetenz in der cGMP-

konformen Herstellung können wir unsere Partner vom ersten Konzept bis zum

klinischen Proof of Concept unterstützen."

Intravacc (https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) unterstützt

Impfstoffprogramme in verschiedenen Bereichen, darunter virale, bakterielle,

konjugierte und in E. coli exprimierte Proteinimpfstoffe. Das Unternehmen bietet

integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Antigenauswahl, Design von

Impfstoffstämmen, Entwicklung von Vor- und Nachprozessen, Formulierung,

analytische Entwicklung, Qualitätskontrolle, Unterstützung bei

Zulassungsangelegenheiten, Technologietransfer und cGMP-konforme Herstellung an.

Das Analyseangebot umfasst immunologische, biochemische, biophysikalische,

zellbasierte und analytisch-chemische Assays, die Untersuchungen zur Identitäts-

und Inhaltsbestimmung, Reinheit, strukturellen Charakterisierung, Formulierung,

Stabilität sowie präklinische Charakterisierung unterstützen.

Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit von Intravacc

(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/), für Industriepartner

forschungs- und entwicklungsorientierte Impfstoffentwicklungs- und

Analyseprogramme durchzuführen und gleichzeitig französischen Kunden einen

praktischen Rahmen für die Dokumentation förderfähiger ausgelagerter Forschungs-

und Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des CIR zu bieten. Intravacc wird seine

Partner weiterhin bei der genauen Festlegung des Projektumfangs und der

Rechnungsstellung unterstützen, um die Forschungs- und Entwicklungsarbeit an die

Anforderungen der CIR-Dokumentation anzupassen.

Über Intravacc

Intravacc ist eine weltweit führende CDMO, die sich auf die Entwicklung und

Herstellung von Impfstoffen und Biologika für Partner aus der Biotech- und

Pharmabranche spezialisiert hat. Mithilfe seiner Plattformen für Zellkultur,

Bakterien, Konjugation und E. coli-Expression sowie umfassender analytischer

Entwicklungsdienstleistungen und GMP-Kompetenzen unterstützt Intravacc den

gesamten Entwicklungsprozess von der frühen Forschung bis zur klinischen

Produktion der Phasen I und II. Die analytischen Kompetenzen des Unternehmens

umfassen die Methodenentwicklung, die Entwicklung und Validierung von Assays,

die Charakterisierung von Antigenen und Immunantworten, Stabilitätsstudien sowie

die Qualitätskontrolle. Dank seiner langjährigen Erfahrung im

Technologietransfer und bei skalierbaren Impfstofflösungen ermöglicht Intravacc

seinen Partnern, Zeitpläne zu verkürzen, Risiken zu minimieren und innovative

Impfstoffe effizient in die klinische Phase zu bringen.

Kontaktinformationen

Intravacc

Dr. Robert van der Put, VP BD

T: +31 30 792 03 00

E: businessdevelopment@intravacc.nl (mailto:businessdevelopment@intravacc.nl)

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