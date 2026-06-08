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08.06.2026 08:05:38
GNW-News: Intravacc stellt integrierte analytische Kompetenzen zur Beschleunigung der Entwicklung von Impfstoffen und Biologika vor
^* Intravacc bietet modernste analytische Verfahren zur Bestimmung von
Identität, Gehalt, Reinheit, Struktur, Formulierung, Stabilität und für
präklinische Bewertungen
* Das Leistungsspektrum umfasst LC-MS, HPLC, Biosensoranalysen, qPCR, ELISA
sowie biochemische, biophysikalische, immunologische und zellbasierte Assays
* Durch integrierte analytische Entwicklung unterstützt Intravacc seine
Partner dabei, kritische Qualitätsmerkmale zu definieren, CMC-Risiken zu
minimieren und Impfstoffkandidaten schneller in die klinische Studienphase
zu überführen
BILTHOVEN, Niederlande, June 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc
(https://www.intravacc.nl/), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization,
CDMO), das sich auf die Entwicklung und Herstellung
(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) von Impfstoffen und
Biologika spezialisiert hat, hat heute seinen erweiterten kommerziellen Fokus
auf integrierte Analysedienstleistungen (https://www.intravacc.nl/analytical-
services/) für Entwickler von Impfstoffen und Biologika vorgestellt. Dank
fundierter Expertise in der Analytikentwicklung, Produktcharakterisierung,
Assay-Validierung, Formulierungsoptimierung und GMP-Vorbereitung liefert
Intravacc seinen Partnern die datengestützten Erkenntnisse, die erforderlich
sind, um komplexe biologische Produkte von der Forschung in die klinische
Entwicklung zu überführen.
Die analytische Charakterisierung (https://www.intravacc.nl/analytical-
services/) ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg der
Impfstoffentwicklung. Bevor ein Kandidat in die GMP-Produktion oder klinische
Prüfung überführt werden kann, müssen Hersteller dessen Identität, Wirksamkeit,
Reinheit, Struktur, Stabilität sowie die Leistungsfähigkeit der Formulierung und
die Konsistenz des Herstellungsprozesses umfassend nachweisen.
Die Analysedienstleistungen (https://www.intravacc.nl/analytical-services/) von
Intravacc sind exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten. Sie bieten
maßgeschneiderte Methoden für virale, bakterielle, Subunit-, Konjugat-,
proteinbasierte sowie therapeutische Impfstoffkandidaten.
Ivo Lemmens, Geschäftsführer von Intravacc, dazu:
?Leistungsfähige analytische Verfahren sind die Grundlage jeder erfolgreichen
Impfstoffentwicklung. Wir verbinden langjährige Erfahrung in der
Impfstoffentwicklung mit modernsten analytischen Technologien. Dadurch gewinnen
unsere Kunden ein tiefes Verständnis ihrer Produkte, können kritische
Qualitätsmerkmale frühzeitig definieren und Entwicklungsentscheidungen auf einer
belastbaren Datenbasis treffen. Unser Ziel ist es, Risiken zu minimieren, die
CMC-Dokumentation auf ein solides Fundament zu stellen und den Übergang
innovativer Impfstoffe in die klinische Entwicklung zu beschleunigen."
Das analytische Leistungsportfolio (https://www.intravacc.nl/analytical-
services/) von Intravacc deckt sämtliche Aspekte der Produktcharakterisierung
ab. Zur Bestimmung von Identität und Gehalt
(https://www.intravacc.nl/analytical-services/identity-content/) setzt das
Unternehmen auf moderne LC-MS-basierte Verfahren, mit denen sich biologische
Wirkstoffe - einschließlich Proteinen in komplexen Matrizes - zuverlässig
identifizieren und quantifizieren lassen. Im Bereich Reinheitsprüfung
(https://www.intravacc.nl/analytical-services/purity/) unterstützt Intravacc die
Detektion und Quantifizierung prozess- und produktbedingter Verunreinigungen.
Dazu zählen unter anderem Wirtszellproteine, Wirtszell-DNA, Rückstände aus dem
Herstellungsprozess, Abbauprodukte sowie Endotoxine. Die Kompetenzen in
der Strukturanalyse (https://www.intravacc.nl/analytical-
services/structure/) umfassen die Bestimmung von Primär-, Sekundär- und
Tertiärstrukturen, die Identifizierung posttranslationaler Modifikationen, die
Analyse von Antigenbindung und -affinität sowie die Bewertung der thermischen
Stabilität.
Formulierung und Stabilität (https://www.intravacc.nl/analytical-
services/formulation/) spielen ebenfalls eine zentrale Rolle im analytischen
Ansatz von Intravacc. Intravacc unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung und
Optimierung von Formulierungen, beim Screening von Hilfsstoffen und
Puffersystemen sowie bei der Bewertung der Kompatibilität mit Adjuvanzien und
Primärpackmitteln. Ergänzend werden Echtzeit- und beschleunigte
Stabilitätsstudien durchgeführt. Auf dieser Grundlage lassen sich Formulierungen
identifizieren, die die biologische Aktivität und Produktqualität über den
gesamten Entwicklungszyklus hinweg zuverlässig gewährleisten.
Darüber hinaus entwickelt und validiert Intravacc analytische Methoden zur
Überwachung der Prozesskonsistenz sowie zur Prüfung von Produktqualität,
Wirksamkeit und Sicherheit. Zum Einsatz kommen dabei immunologische,
biochemische, biophysikalische, analytisch-chemische und zellbasierte
Testverfahren. Im Rahmen von GMP-Kampagnen können diese Methoden zudem für die
Freigabe klinischer Prüfpräparate und die Erstellung regulatorischer
Dokumentationen genutzt werden, einschließlich IMPD-relevanter Dokumentation.
Durch die enge Verzahnung von Analytik, Prozess- und Formulierungsentwicklung,
Qualitätsmanagement, regulatorischer Expertise und cGMP-konformer Herstellung
bietet Intravacc Impfstoffentwicklern einen integrierten Entwicklungsansatz, der
den Weg von der frühen Forschung bis zur klinischen Produktion für Phase-I/II-
Studien deutlich vereinfacht. Dieses integrierte Modell reduziert die
Komplexität der Entwicklung, erlaubt es, Risiken frühzeitig erkennen, und sorgt
für eine lückenlose und belastbare CMC-Dokumentation für komplexe Biologika.
Die analytischen Dienstleistungen von Intravacc können sowohl als eigenständige
Leistungen als auch im Rahmen umfassender CDMO-Programme in Anspruch genommen
werden. Das Angebot umfasst unter anderem Technologietransfer, Prozess- und
Formulierungsentwicklung, präklinische Unterstützung, die GMP-Herstellung von
Wirkstoffen und Arzneimitteln, Qualitätskontrolle sowie regulatorische Beratung
und Unterstützung.
Über Intravacc
Intravacc (https://www.intravacc.nl/) ist einweltweit führendes CDMO-
Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und
Biologika für Partner aus der Biotech- und Pharmabranche spezialisiert hat.
Mithilfe seiner Zellkultur-, Bakterien- und Konjugationsplattformen sowie
umfangreicher GMP-Kapazitäten begleitet das Unternehmen Projekte von der frühen
Forschungsphase bis zur klinischen Produktion für Phase-I/II-Studien. Dank
seiner langjährigen Erfahrung im Technologietransfer und in der Entwicklung
skalierbarer Impfstofflösungen ermöglicht Intravacc seinen Partnern, Zeitpläne
zu verkürzen, Risiken zu minimieren und innovative Impfstoffe effizient in die
klinische Phase zu bringen.
Kontakt
Intravacc
Dr. Robert van der Put, VP BD
Tel.: +31 30 792 03 00
E-Mail: businessdevelopment@intravacc.nl
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