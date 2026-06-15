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15.06.2026 08:04:39
GNW-News: Intravacc und SynphaBase geben strategische Partnerschaft zur Förderung der Entwicklung von Konjugatimpfstoffen bekannt
^Die Unternehmen werden ihr komplementäres Fachwissen in den Bereichen
synthetische Oligosaccharide, Entwicklung von Konjugationsverfahren und GMP-
konformer Impfstoffherstellung bündeln, um Partner bei der Entwicklung von
Konjugatimpfstoffen der nächsten Generation zu unterstützen
* SynphaBase (https://www.synphabase.ch/#expertise) verfügt über fundiertes
Fachwissen in der Glykochemie sowie in der Anwendung, Herstellung, Lieferung
und regulatorische Unterstützung bei synthetischen Oligosacchariden für die
Entwicklung von Konjugatimpfstoffen
* Intravacc (https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) bringt
bewährte Kompetenzen in der Entwicklung von Konjugationsverfahren, der
Skalierung und der GMP-konformen Herstellung von Konjugatimpfstoffen ein
* Die Partnerschaft bietet Impfstoffentwicklern einen optimierten Weg von der
Beschaffung synthetischer Oligosaccharide über die Entwicklung von
Konjugationsverfahren bis hin zur klinischen Herstellung
BILTHOVEN, Niederlande, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc
(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/), ein weltweit führendes
Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Entwicklung
und Herstellung von Impfstoffen und Biologika spezialisiert hat, und SynphaBase
AG (https://www.synphabase.ch/#expertise), ein Schweizer Auftragsforschungs- und
Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Glykochemie und der Synthese
komplexer Moleküle, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die
Entwicklung und Bereitstellung von Konjugatimpfstoffen zu unterstützen.
Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Unternehmen ihre komplementären
Kompetenzen gemeinsam Dritten anbieten, die Konjugatimpfstoffe entwickeln, sowie
ausgewählten internen Impfstoffprogrammen von Intravacc nach Ermessen von
Intravacc zur Verfügung stellen. Die Zusammenarbeit soll den Kunden Zugang zum
Know-how von SynphaBase (https://www.synphabase.ch/#expertise) im Bereich
synthetischer Oligosaccharide sowie zu den Kompetenzen von Intravacc
(https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) in den Bereichen
Entwicklung von Konjugationsverfahren, Scale-up und GMP-konforme Herstellung
(https://www.intravacc.nl/our-services/cgmp-manufacturing/) bieten.
Ivo Lemmens, Managing Director von Intravacc, sagt:
?Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit SynphaBase bekannt zu
geben. Durch die Kombination der Fachkompetenz von SynphaBase im Bereich
synthetischer Oligosaccharide mit den Kompetenzen von Intravacc bei der
Entwicklung von Konjugationsverfahren und der GMP-konformen Impfstoffherstellung
möchten wir Impfstoffentwicklern einen integrierten und effizienten
Entwicklungsweg für Konjugatimpfstoffe bieten."
Arthur Bodenmüller, CEO von SynphaBase, fügt hinzu:
?SynphaBase freut sich über die Partnerschaft mit Intravacc, um unsere sich
ergänzenden Stärken in den Bereichen Glykochemie und Impfstoffentwicklung zu
bündeln. Synthetische Oligosaccharide sind eine wichtige Basistechnologie für
moderne Konjugatimpfstoffe, und diese Zusammenarbeit wird Entwicklern Zugang zu
Fachwissen, Materialien und Produktionsunterstützung ermöglichen, die für die
Weiterentwicklung vielversprechender Impfstoffkandidaten erforderlich sind.".
Diese Partnerschaft vereint die komplementären Stärken beider Unternehmen.
Intravacc bringt sein technisches Know-how, seine Anlagen und Kapazitäten in den
Bereichen Prozessentwicklung für die Antigenkonjugation, Scale-up sowie GMP-
konforme Produktion und Lieferung von Konjugatimpfstoffen ein. SynphaBase
ergänzt dies durch seine Fachkompetenz in den Bereichen Anwendung, Herstellung,
Lieferung und regulatorische Unterstützung bei synthetischen Oligosacchariden,
die in der Forschung, der klinischen Entwicklung sowie der Herstellung und
Lieferung von Konjugatimpfstoffen zum Einsatz kommen.
Im Rahmen dieser Partnerschaft kann SynphaBase Intravacc als bevorzugten CDMO
für Dienstleistungen im Bereich Konjugatimpfstoffe bewerben, während Intravacc
SynphaBase als bevorzugten Lieferanten im Rahmen relevanter interner oder
kundenseitiger Konjugatimpfstoffprogramme positionieren kann. Die Partnerschaft
ist nicht exklusiv, und den Kunden steht es frei, die Produkte und
Dienstleistungen auszuwählen, die ihren Entwicklungsanforderungen am besten
entsprechen.
Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, eine schnellere und
effizientere Entwicklung von Konjugatimpfstoffen zu ermöglichen, indem die
Versorgung mit hochwertigen synthetischen Oligosacchariden mit Fachwissen in den
Bereichen Konjugation und GMP-konforme Herstellung verbunden wird.
Über Intravacc
Intravacc (https://www.intravacc.nl/development-manufacturing/) ist ein weltweit
führender CDMO-Anbieter, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von
Impfstoffen und Biologika für Partner aus der Biotech- und Pharmabranche
spezialisiert hat. Mithilfe seiner Plattformen für Zellkultur, Bakterienkultur
und Konjugation sowie seiner umfassenden GMP-Kompetenzen unterstützt Intravacc
den gesamten Entwicklungsprozess von der frühen Forschung bis hin zur klinischen
Produktion der Phasen I und II. Dank seiner langjährigen Erfahrung im
Technologietransfer und bei skalierbaren Impfstofflösungen ermöglicht Intravacc
seinen Partnern, Zeitpläne zu verkürzen, Risiken zu minimieren und innovative
Impfstoffe effizient in die klinische Phase zu bringen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.intravacc.nl.
Über die SynphaBase AG
Die SynphaBase AG (https://www.synphabase.ch/#expertise) ist ein Schweizer
Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf bioorganische
Chemie spezialisiert hat und über fundierte Fachkenntnisse in der Glykochemie
sowie in der kundenspezifischen Synthese komplexer Moleküle wie Glykane,
Peptide, RNA und Konjugate verfügt. SynphaBase unterstützt seine Partner bei der
Routenplanung, der Prozessentwicklung und der Materialversorgung und setzt dabei
sein Know-how ein, um komplexe Chemieprojekte in den Bereichen Pharmazie,
Biotechnologie und Biowissenschaften voranzubringen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.synphabase.ch.
Kontaktinformationen
Intravacc
Dr. Robert van der Put, VP BD
T: +31 30 792 03 00
E: businessdevelopment@intravacc.nl
SynphaBase AG
Olaf Bartram
E: o.bartram@synphabase.ch
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