GNW-News: IO River mobilisiert 20 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung der Multi-Edge-Adoption und Edge-Entkopplung

BOSTON, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IO River (https://www.ioriver.io/),

das Unternehmen, das den herkömmlichen CDN-Markt durch Innovationen auf Edge-

Ebene aufbricht, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 20

Millionen US-Dollar bekannt. Die Kapitalrunde wurde von Venture Guides und New

Era angeführt, unter Beteiligung von S Capital sowie privaten Investoren,

darunter Ofir Ehrlich und Pavel Gurvich. Die Finanzierungsrunde unterstützt das

Vorhaben von IO River, die Infrastruktur von Zusatzdiensten zu entkoppeln und

neuen Akteuren den Markteintritt zu ermöglichen, um die Art und Weise, wie Edge-

Dienste aufgebaut und gekauft werden, nachhaltig zu verändern.

Virtualisierung der Edge

Seit zwei Jahrzehnten bündelt die CDN-Branche Auslieferung, Sicherheit und

Rechenleistung in geschlossenen Ökosystemen, die von einigen wenigen globalen

Anbietern (wie Akamai, Cloudflare und Fastly) kontrolliert werden. IO River

bricht dieses Modell auf. Seine Multi-Edge-Plattform entkoppelt die

Infrastruktur von den Zusatzdiensten und ermöglicht es Sicherheitsunternehmen,

eine bestimmte Funktion konsistent über verschiedene Anbieter hinweg

auszuführen.

Die Plattform von IO River erschließt eine Architektur, die es Unternehmen

endlich ermöglicht, von mehreren Bereitstellungsnetzwerken zu profitieren, ohne

den operativen Aufwand, der dies früher unerreichbar machte.

?Online-Dienste haben sich schon immer die Vorteile mehrerer Edge-Netzwerke ohne

den operativen Aufwand gewünscht", sagte Edward Tsinovoi, Mitbegründer und CEO

von IO River.?IO River macht das möglich. Wir haben eine Multi-Edge-Plattform

entwickelt, welche die bisher den Unternehmen der Welt vorbehaltene Architektur

für alle zugänglich macht."

Technologische Einfachheit beschleunigt die Multi-Edge-Adoption

Was früher ganze Engineering-Teams und enorme Ressourcen erforderte, kann nun

über eine einzige Schnittstelle erreicht werden. Diese Einfachheit beschleunigt

die Einführung von Multi-Edge in Unternehmen, die bisher nicht über die Größe,

die finanziellen Mittel oder das Fachwissen für einen internen Aufbau verfügten.

IO River löst diese Herausforderungen durch die Einführung einer neutralen

virtuellen Ebene zur Verwaltung der Konfiguration, der KI-basierten

Verkehrssteuerung und der Beobachtbarkeit über alle Anbieter hinweg und

gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Bereitstellung mit extrem niedriger

Latenz. Mit mehr als 200 PB Traffic pro Monat beweist IO River bereits, wie

effektiv einfaches, intelligentes Multi-Edge im großen Maßstab sein kann.

?Multi-Edge-Bereitstellung war immer der richtige Ansatz, aber für die meisten

Unternehmen viel zu komplex, um ihn zu implementieren", sagte Sage Nye, Partner

bei Venture Guides.?IO River beseitigt diese Barriere, weshalb die Lösung auf

dem Markt so schnell Verbreitung findet."

Öffnung des Edge-Ökosystems für neue Anbieter

Die Technologie von IO River ermöglicht es lokalen, regionalen und

telekommunikationsbasierten Anbietern, an der globalen Inhaltsbereitstellung

teilzunehmen. Durch die Trennung der Bereitstellungsinfrastruktur von den Edge-

Services ermöglicht es IO River Sicherheits- und Anwendungsanbietern, den Edge

zu bereichern. Dadurch wird der Edge mit erweiterten Funktionalitäten

aufgewertet. So entsteht ein offenerer und vielfältigerer Markt auf beiden

Seiten des Edge, der es Unternehmen ermöglicht, die Anbieter zu wählen, die am

besten zu der jeweiligen Region und Funktion passen.

?Die nächste Welle der Internetinfrastruktur wird dezentral, intelligent und

offen sein", sagte Gideon Argov, General Partner bei New Era Capital Partners.

?IO River ist das erste Unternehmen, das diese Vision in die Tat umsetzt."

Warum jetzt: Markt-Timing und Branchenwandel

Jüngste Ausfälle bei AWS, Cloudflare und Azure haben das Risiko der Abhängigkeit

von einem einzigen Anbieter verdeutlicht. Unternehmen wie Sky, Amazon und PayPal

investieren in umfangreiche Teams, um Multi-Edge-Architekturen für Resilienz und

Kostenkontrolle zu verwalten. IO River macht diese Kapazität für jedermann

zugänglich.

Gleichzeitig erwarten Benutzer eine einwandfreie Leistung. Zuschauer haben null

Toleranz für Buffering oder Verzögerung, und Unternehmen verlagern Funktionen an

den Edge, um diese Nachfrage zu erfüllen.

KI ist auf dem Vormarsch und die Branchenplattformen bereiten sich bereits

darauf vor - so haben beispielsweise Cloudflare und Akamai KI-Services in ihre

Lösungen integriert. IO River ermöglicht den Zugang zu diesen Fähigkeiten über

alle Anbieter hinweg und bietet Online-Diensten einen einfachen Weg zur nächsten

Generation von KI-gesteuerten Erlebnissen.

?Teams wünschen sich schon seit Jahren die Zuverlässigkeit und Flexibilität von

Multi-Edge-Diensten, aber die technische Komplexität hat viele davon

abgehalten", sagte Michael Hakimi, Mitbegründer und CTO von IO River.?Unser

Fokus lag immer darauf, diese Architektur in jedem Maßstab einfach, konsistent

und verlässlich zu gestalten."

Über IO River

Die Plattform von IO River vereinheitlicht die Steuerung des Datenverkehrs, die

Sicherheit und die Beobachtbarkeit über mehrere Edge-Provider hinweg und

ermöglicht es Unternehmen, verteilte Bereitstellungsinfrastrukturen als ein

System zu betreiben. IO River wurde von Veteranen der Edge-Infrastruktur

gegründet und wird von Venture Guides, New Era und S Capital unterstützt. Das

Unternehmen bedient globale Marken in den Bereichen Streaming, Gaming,

Einzelhandel und SaaS.

www.ioriver.io (http://www.ioriver.io/)

