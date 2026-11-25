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25.11.2026 20:46:38
GNW-News: iPronics befördert Luis Torrijos-Morán zum Chief Technology Officer
^iPronics (https://www.ipronics.com/), ein Pionier im Bereich der auf
Siliziumphotonik basierenden optischen Schalttechnik (OCS) für KI-
Infrastrukturen, gab die Beförderung von Dr. Luis Torrijos-Morán zum Chief
Technology Officer bekannt. Torrijos-Morán, bisher Leiter des Bereichs Photonik
des Unternehmens, wird die Nachfolge von Dr. Daniel Pérez-López antreten, einem
Mitbegründer von iPronics, der zuvor die Position des CTO innehatte und kürzlich
zum CEO ernannt wurde.
Als CTO wird Torrijos-Morán die Technologiestrategie und die Produkt-Roadmap für
iPronics ONE leiten, die optische Schaltplattform (OCS) des Unternehmens für KI-
Rechenzentren. Torrijos-Moráns Arbeit als Vorreiter im Bereich der
Siliziumphotonik hat ihm weltweite Anerkennung, darunter die Aufnahme in?The
Photonics100 2027" (https://www.electrooptics.com/article/luis-torrijos-moran),
die jährliche Liste von?Electro Optic" mit den 100 Personen, die Innovationen
in der globalen Photonikbranche vorantreiben, sowie regelmäßige
Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften eingebracht.
?Durch den Ausbau der Netzwerke werden KI-Cluster zunehmend auf optische und
hybride Lösungen ausgerichtet, und Luis hat entscheidend dazu beigetragen,
unsere Technologie von einem Forschungsprogramm in eine produktreife Plattform
zu verwandeln", so Dr. Daniel Pérez-López, Mitbegründer und CEO von iPronics.
?Sein Team hat bei Bausteinentwürfen in Tier-1-Foundries eine 10- bis 100-fach
bessere Leistung erzielt, und seine bewährte Führungsstärke hat die Entwicklung
unserer photonischen Technologieplattform mit hoher Dichte maßgeblich
vorangetrieben."
?Die Siliziumphotonik bildet die Grundlage für alles, was wir bei iPronics
entwickeln, und wir setzen sie in Systeme um, die KI-Rechenzentren in großem
Maßstab einsetzen können", so Torrijos-Morán.?Ich bin dem iPronics-Team für
sein Vertrauen dankbar und stolz darauf, mit den Menschen zusammenzuarbeiten,
die KI-Rechenzentren der nächsten Generation ermöglichen."
Diese Ernennung folgt auf ein Jahr des Wachstums für iPronics. Im September gab
das Unternehmen eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen Dollar
(https://ipronics.com/ipronics-raises-125-million-to-scale-programmable-optical-
networking-for-ai-data-centers/) bekannt, die gemeinsam von Maverick Silicon und
Light Street Capital geleitet wurde und an der sich NVIDIA beteiligte, wodurch
sich das Gesamtfinanzierungsvolumen auf 177 Millionen Dollar erhöhte. Das
Unternehmen eröffnete zudem eine Niederlassung in Santa Clara, Kalifornien. Im
Oktober wurde Pérez-López zum CEO ernannt, (https://ipronics.com/ipronics-names-
co-founder-photonics-pioneer-dr-daniel-perez-lopez-as-ceo-to-drive-commercial-
scale-for-ai-optical-circuit-switching/) und Geoffrey Tate wurde zum
Vorsitzenden des Verwaltungsrats berufen. Unter dieser neuen Führung baut
iPronics sein Team aus, um die Produktion rasch hochzufahren und so der
steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Das Unternehmen hat zudem den
Einsatz von iPronics ONE (https://ipronics.com/oasis-deploys-ipronics-one-to-
deliver-optical-bandwidth-on-demand-across-dark-fiber-networks/) im Dark-Fiber-
Netzwerk von Oasis Networks in Portugal angekündigt und arbeitet mit führenden
Hyperscalern sowie Anbietern von KI-Rechenzentrumsinfrastruktur zusammen.
Über Luis Torrijos-Morán
Torrijos-Morán ist Mitverantwortlicher für die Strategie im Bereich geistiges
Eigentum bei iPronics und hat in den letzten zwei Jahren mehr als ein Dutzend
Patentanmeldungen verfasst. Ferner verfasste er mehrere wissenschaftliche
Veröffentlichungen zu den Themen programmierbare Photonik und optische
Schaltkreise für KI-Infrastrukturen, die in renommierten Fachzeitschriften
erschienen sind. Darüber hinaus ist Torrijos-Morán Mitglied des
Fachprogrammsausschusses der Europäischen Konferenz für Optische Kommunikation
(ECOC) 2027 und wird in der Liste?The Photonics100" aufgeführt, in der die
einflussreichsten Persönlichkeiten dieses Fachgebiets gewürdigt werden.
Er hat einen Bachelor of Science in Telekommunikation und einen Master of
Science in Elektrotechnik von der Universitat de València. Torrijos-Morán erwarb
seinen Doktortitel mit Auszeichnung an der Universitat Politècnica de València
(UPV), wo ihm der Preis für eine herausragende Doktorarbeit verliehen wurde.
Zudem war er Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe für Photonik an der
Universität Gent in Belgien und absolvierte ein zweijähriges
Postdoktorandenstipendium an den Photonik-Forschungslabors der UPV im Bereich
der photonischen integrierten Schaltkreise.
Über iPronics
iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für KI-
Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching
(OCS) auf Basis von Siliziumphotonik. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE
ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks
für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und
APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um
die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die
Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.
iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València
gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt,
darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital,
Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The
Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture
Tech, Amadeus Capital Partners und weitere Investoren. Weitere Informationen
finden Sie unter www.ipronics.com (https://www.ipronics.com/).
Medienkontakt ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)
Fotos zu dieser Meldung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b4141af-
6b25-4c2e-8d5e-2f11cf447686
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c9c0bdc-c2c1-419c-bd91-
1c40a0e45653
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